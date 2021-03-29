Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)43.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|43.000,00
|1,44
|6,17
|İş Bankası (C)
|4,86
|0,41
|-30,57
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,36
|0,60
|-12,95
|İş Girişim
|19,56
|-1,61
|3,22
|İş GMYO
|2,02
|3,06
|-20,47
|İş Y. Men. Değ.
|16,37
|0,55
|-7,30
|İş Yat. Ort.
|3,33
|-0,42
|-0,98
|İşbir Holding
|7.700,00
|0,00
|181,02
|Işık Plastik Sanayi
|45,90
|0,22
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,63
|-1,81
|42,98
|İttifak Holding
|2,67
|2,69
|19,73
|İz Hayvancılık Tarım
|20,36
|-5,39
|13,11
|İzmir Demir Çelik
|2,59
|-1,52
|-21,74
|İzmir Fırça
|10,70
|9,97
|92,45
|Jantsa Jant Sanayi
|569,00
|-1,27
|71,54
|Kafein Yazılım
|26,56
|0,15
|24,23
|Kaplamin
|30,80
|4,12
|-8,88
|Kardemir (A)
|6,07
|9,96
|2,02
|Kardemir (B)
|5,91
|6,68
|12,14
|Kardemir (D)
|7,04
|6,83
|21,80
|Karel Elektronik
|29,40
|-2,07
|27,49
|Karsan Otomotiv
|3,85
|0,52
|18,46
|Karsu Tekstil
|16,20
|1,25
|89,47
|Kartonsan
|70,20
|-0,64
|-26,53
|Katmerciler Ekipman
|3,81
|1,06
|23,70
|Kent Gıda
|352,30
|-0,34
|-0,93
|Kerevitaş Gıda
|5,63
|-0,53
|-14,44
|Kervan Gıda
|16,81
|-0,53
|27,16
|Kervansaray Yat. Holding
|0,76
|0,00
|-39,68
|Kiler GMYO
|2,31
|7,94
|-7,97
|Klimasan Klima
|20,94
|0,19
|23,39
|Koç Holding
|19,46
|1,09
|-7,86
|Konfrut Gıda
|17,12
|0,41
|1,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,55
|-2,62
|206,38
|Konya Çimento
|1.104,80
|1,82
|-2,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,76
|0,24
|59,23
|Koza Altın
|116,10
|-0,43
|20,06
|Koza Madencilik
|13,61
|0,74
|-12,14
|Körfez GMYO
|6,92
|4,06
|19,31
|Kristal Kola
|2,81
|0,72
|-28,32
|Kron Telekomünikasyon
|49,94
|0,08
|35,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|350,00
|2,94
|122,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,16
|1,89
|-6,09
|Kütahya Porselen
|53,50
|0,56
|6,05
|Lider Faktoring
|3,34
|0,30
|-2,05
|Link Bilgisayar
|38,34
|-1,94
|20,28
|Logo Yazılım
|157,00
|2,08
|25,10
|Lokman Hekim Sağlık
|16,21
|0,50
|50,76
|Lüks Kadife
|73,20
|9,99
|153,29
|Makina Takım
|4,17
|-1,65
|22,29
|Marka Yatırım Holding
|5,58
|0,18
|-13,22
|Marmaris Altınyunus
|210,10
|-2,23
|89,11
|Marshall
|278,70
|-1,87
|-9,13
|Martı GMYO
|2,78
|1,46
|1,09
|Martı Otel
|2,42
|-0,82
|13,62
|Mavi Giyim
|48,30
|-0,12
|-7,47
|Mazhar Zorlu Holding
|40,34
|0,85
|28,14
|Mega Polietilen
|7,98
|-0,37
|4,18
|Menderes Tekstil
|2,99
|-0,66
|-3,24
|Merit Turizm
|273,00
|5,00
|226,16
|Merko Gıda
|7,19
|-0,83
|-16,78
|Metemtur Otelcilik
|28,72
|-2,58
|29,95
|Metro Holding
|2,18
|2,83
|4,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,60
|3,59
|-10,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,05
|0,49
|-12,02
|Migros Ticaret
|34,78
|-0,46
|-18,74
|Milpa
|4,62
|0,00
|0,43
|Mistral GMYO
|4,95
|0,20
|5,10
|MLP Sağlık
|20,52
|-1,35
|3,27
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,65
|-6,61
|22,83
|Mondi Tire Kutsan
|6,54
|1,40
|-13,95
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,90
|2,20
|17,56
|Net Holding
|5,18
|0,58
|51,02
|Netaş Telekom.
|28,22
|-1,33
|0,50
|Niğbaş Niğde Beton
|18,18
|0,06
|-65,04
|Nuh Çimento
|60,95
|5,82
|23,78
|Nurol GMYO
|16,40
|4,46
|124,97
|Odaş Elektrik
|3,44
|0,58
|-11,79
|Olmuksan-IP
|7,52
|-1,18
|-36,54
|Orge Enerji Elektrik
|11,03
|1,57
|49,46
|Orma Orman Mahsulleri
|21,90
|7,46
|48,78
|Osmanlı Menkul
|32,40
|0,12
|4,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,71
|-0,37
|-1,59
|Otokar
|361,30
|0,06
|18,74
|Oyak Çimento
|7,58
|7,67
|-13,67
|Oyak Yat. Ort.
|9,36
|2,30
|34,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,13
|-0,24
|-12,31
|Özak GMYO
|5,26
|1,94
|3,14
|Özbal Çelik Boru
|7,48
|4,03
|14,20
|Özderici GMYO
|2,02
|3,59
|-9,01
|Özerden Plastik
|9,60
|6,67
|6,67
|Pamukova Elektrik
|30,90
|0,98
|44,93
|Panora GMYO
|6,42
|0,47
|5,11
|Papilon Savunma
|19,46
|0,62
|-14,50
|Park Elek.Madencilik
|5,17
|1,37
|-3,72
|Parsan
|32,40
|-0,06
|33,33
|Pegasus
|73,95
|-1,27
|-0,87
|Peker GMYO
|2,02
|-0,49
|-22,61
|Penguen Gıda
|3,99
|-0,50
|-20,99
|Pera GMYO
|2,02
|3,59
|15,32
|Pergamon Dış Ticaret
|25,80
|-1,38
|35,18
|Petkim
|5,63
|3,49
|13,05
|Petrokent Turizm
|2.770,00
|-0,18
|205,60
|Pınar Et ve Un
|21,56
|0,37
|-7,39
|Pınar Su
|7,50
|1,76
|0,94
|Pınar Süt
|20,86
|0,29
|-9,62
|Plastikkart
|15,11
|-0,59
|4,57
|Polisan Holding
|3,24
|1,25
|-16,06
|Politeknik Metal
|321,10
|0,34
|-20,86
|Prizma Press Matbaacılık
|5,11
|3,44
|-6,75
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,70
|0,00
|-2,87
|QNB Finansbank
|59,00
|1,90
|-16,13
|Ral Yatırım Holding
|4,04
|4,66
|-9,01
|Ray Sigorta
|12,34
|-1,28
|-20,13
|Reysaş GMYO
|4,82
|2,34
|-11,56
|Reysaş Lojistik
|6,88
|1,78
|-25,54
|Rhea Girişim
|3,14
|-1,26
|-15,59
|Rodrigo Tekstil
|21,00
|4,48
|53,17
|Royal Halı
|3,51
|0,29
|2,03
|RTA Laboratuvarları
|25,36
|9,97
|-16,25
|Sabancı Holding
|8,71
|0,23
|-24,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,58
|1,05
|-2,76
|Sanel Mühendislik
|5,80
|-3,17
|69,59
|Sanifoam Sünger
|16,96
|-2,08
|24,71
|Sanko Pazarlama
|13,79
|7,40
|46,86
|Saray Matbaacılık
|5,33
|-2,38
|-39,22
|Sarkuysan
|13,03
|2,84
|47,40
|Sasa Polyester
|44,76
|0,95
|121,36
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,78
|9,98
|226,44
|Sekuro Plastik
|31,70
|-2,76
|127,08
|Selçuk Ecza Deposu
|10,44
|-0,57
|-23,52
|Selçuk Gıda
|4,78
|-5,72
|-4,02
|Senkron Güvenlik
|37,00
|2,66
|40,90
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|3,03
|6,25
|Servet GMYO
|99,75
|-0,25
|27,23
|Seyitler Kimya
|34,38
|-1,83
|37,02
|Silverline Endüstri
|6,18
|1,64
|-28,14
|Sinpaş GMYO
|4,15
|-0,95
|-0,72
|Smartiks Yazılım
|7,17
|0,00
|-19,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|40,20
|1,29
|52,64
|Söktaş
|4,26
|2,40
|-16,31
|Sönmez Filament
|63,45
|-2,53
|-9,62
|Sönmez Pamuklu
|23,24
|5,64
|-3,17
|Sumaş Suni Tahta
|83,00
|5,06
|61,95
|Şeker Fin. Kir.
|9,63
|-1,23
|50,47
|Şekerbank
|1,19
|0,00
|-21,19
|Şişe Cam
|7,37
|-0,27
|0,82
|Şok Marketler Ticaret
|12,09
|2,20
|-4,20
|T. Halk Bankası
|4,45
|0,00
|-19,96
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,70
|0,73
|-10,82
|T.S.K.B.
|1,39
|1,92
|-20,41
|T.Tuborg
|19,50
|5,41
|7,91
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|0,00
|123,17
|Tat Gıda
|9,45
|0,21
|-18,26
|TAV Havalimanları
|21,86
|-1,71
|2,63
|Taze Kuru Gıda
|232,90
|-2,67
|7,67
|Tek-Art Turizm
|1,85
|3,93
|-8,42
|Tekfen Holding
|14,96
|1,70
|-8,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,40
|1,28
|4,85
|Temapol Polimer Plastik
|19,19
|7,45
|66,87
|TGS Dış Ticaret
|17,30
|-3,35
|36,11
|Tofaş Oto. Fab.
|31,80
|1,60
|2,88
|Torunlar GMYO
|3,35
|4,04
|-14,10
|Trabzon Liman
|29,42
|0,34
|-8,41
|Trabzonspor Sportif
|2,13
|0,00
|-12,70
|Trend GMYO
|7,22
|2,70
|-42,56
|TSKB GMYO
|6,08
|3,05
|5,74
|Tuğçelik
|7,42
|1,64
|-8,17
|Tukaş
|7,78
|0,65
|-19,71
|Turcas Petrol
|4,46
|-0,45
|-8,04
|Turkcell
|14,80
|0,14
|-8,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|25,10
|2,20
|78,39
|Tüpraş
|92,90
|-0,75
|-13,98
|Türk Hava Yolları
|12,48
|-1,42
|-3,33
|Türk İlaç Serum
|50,40
|10,00
|Türk Prysmian Kablo
|11,86
|-0,08
|-1,98
|Türk Telekom
|6,77
|0,00
|-20,73
|Türk Traktör
|210,50
|0,86
|23,55
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,30
|2,30
|18,07
|Türkiye Sigorta
|6,13
|0,99
|-7,12
|Ufuk Yatırım
|20,40
|-3,41
|52,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,21
|-2,43
|22,88
|Ulusoy Elektrik
|52,95
|-1,76
|3,12
|Ulusoy Un Sanayi
|16,09
|-1,89
|39,91
|Umpaş Holding
|2,18
|-9,92
|-16,48
|Uşak Seramik
|2,33
|0,87
|-0,43
|Utopya Turizm
|41,48
|-0,77
|6,91
|Uzertaş Boya
|54,20
|-4,91
|-4,24
|Ülker Bisküvi
|21,62
|1,98
|-6,57
|Vakıf Fin. Kir.
|28,00
|-0,07
|557,28
|Vakıf GMYO
|3,27
|5,48
|-9,67
|Vakıf Yat. Ort.
|8,07
|2,67
|9,65
|Vakıflar Bankası
|3,55
|0,85
|-24,63
|Vakko Tekstil
|13,56
|-9,66
|107,98
|Vanet Gıda
|6,34
|-0,31
|-17,98
|Verusa Holding
|57,55
|-0,26
|27,61
|Verusaturk Girisim
|27,06
|-3,01
|106,88
|Vestel
|37,96
|3,72
|80,25
|Vestel Beyaz Eşya
|58,20
|6,20
|42,37
|Viking Kağıt
|7,32
|-0,81
|-18,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,07
|-0,14
|58,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|0,46
|-28,57
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|105,50
|0,19
|45,72
|Yataş
|15,07
|-0,20
|4,29
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,01
|3,89
|-8,86
|Yeni Gimat GMYO
|15,71
|0,71
|26,39
|Yeşil GMYO
|1,38
|2,99
|0,00
|Yeşil Yapı
|1,97
|0,00
|7,07
|Yeşil Yatırım Holding
|120,00
|-7,69
|25,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.107,30
|-5,57
|-3,16
|Yonga Mobilya
|27,90
|3,33
|-6,83
|Yükselen Çelik
|4,84
|1,68
|-7,49
|Yünsa
|15,14
|0,00
|3,27
|Zorlu Enerji
|2,33
|0,00
|-15,88
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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