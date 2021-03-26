Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 42.000,00 0,00 3,70 İş Bankası (C) 4,89 0,20 -30,14 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,34 0,00 -13,47 İş Girişim 19,98 -2,82 5,44 İş GMYO 1,94 -1,02 -23,62 İş Y. Men. Değ. 15,77 -0,82 -10,70 İş Yat. Ort. 3,47 -1,98 -1,42 İşbir Holding 8.000,00 -0,66 191,97 Işık Plastik Sanayi 45,80 0,75 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,68 -5,08 47,37 İttifak Holding 2,50 0,00 12,11 İz Hayvancılık Tarım 22,20 -3,23 23,33 İzmir Demir Çelik 2,58 -3,01 -22,04 İzmir Fırça 9,73 9,94 75,00 Jantsa Jant Sanayi 562,80 -1,87 69,67 Kafein Yazılım 26,40 -0,45 23,48 Kaplamin 30,06 0,67 -11,07 Kardemir (A) 5,54 0,36 -6,89 Kardemir (B) 5,54 0,36 5,12 Kardemir (D) 6,52 0,93 12,80 Karel Elektronik 30,08 -2,34 30,44 Karsan Otomotiv 3,92 1,29 20,62 Karsu Tekstil 16,28 0,43 90,41 Kartonsan 69,60 0,07 -27,16 Katmerciler Ekipman 3,78 -2,07 22,73 Kent Gıda 355,00 -0,84 -0,17 Kerevitaş Gıda 5,71 -1,89 -13,22 Kervan Gıda 16,63 -1,07 25,79 Kervansaray Yat. Holding 0,78 -1,27 -38,10 Kiler GMYO 2,16 -0,92 -13,94 Klimasan Klima 20,68 0,29 21,86 Koç Holding 19,95 -0,35 -5,54 Konfrut Gıda 17,08 -1,90 1,07 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,00 -3,77 212,50 Konya Çimento 1.079,80 0,20 -4,44 Kordsa Teknik Tekstil 25,10 -1,03 61,41 Koza Altın 117,20 -2,41 21,20 Koza Madencilik 13,59 -1,81 -12,27 Körfez GMYO 6,63 -1,78 14,31 Kristal Kola 2,80 -2,10 -28,57 Kron Telekomünikasyon 50,45 -1,27 36,94 Kuştur Kuşadası Turizm 341,00 8,39 116,78 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,07 -0,96 -10,00 Kütahya Porselen 53,00 0,38 5,05 Lider Faktoring 3,38 -1,17 -0,88 Link Bilgisayar 39,06 -2,15 22,54 Logo Yazılım 160,00 -2,14 27,49 Lokman Hekim Sağlık 16,00 0,63 48,81 Lüks Kadife 68,95 -0,79 138,58 Makina Takım 4,23 -2,53 24,05 Marka Yatırım Holding 5,63 -1,92 -12,44 Marmaris Altınyunus 212,20 -1,35 91,00 Marshall 286,50 -1,55 -6,59 Martı GMYO 2,81 3,69 2,18 Martı Otel 2,33 0,43 9,39 Mavi Giyim 48,26 -1,99 -7,55 Mazhar Zorlu Holding 36,10 -7,39 14,68 Mega Polietilen 7,73 -1,90 0,91 Menderes Tekstil 3,04 -0,65 -1,62 Merit Turizm 270,00 -3,30 222,58 Merko Gıda 7,27 -2,68 -15,86 Metemtur Otelcilik 30,08 0,27 36,11 Metro Holding 2,11 -1,86 1,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,52 -1,56 -12,80 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 -1,44 -12,02 Migros Ticaret 35,40 -1,12 -17,29 Milpa 4,61 -0,86 0,22 Mistral GMYO 4,92 -1,60 4,46 MLP Sağlık 20,70 3,50 4,18 MMC San. ve Tic. Yat. 6,55 0,92 42,39 Mondi Tire Kutsan 6,42 -1,08 -15,53 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,60 -1,79 13,92 Net Holding 5,23 -0,57 52,48 Netaş Telekom. 28,06 0,57 -0,07 Niğbaş Niğde Beton 18,46 0,00 -64,50 Nuh Çimento 57,85 -1,95 17,49 Nurol GMYO 15,98 -2,02 119,20 Odaş Elektrik 3,35 -1,18 -14,10 Olmuksan-IP 7,61 -0,52 -35,78 Orge Enerji Elektrik 10,84 -1,81 46,88 Orma Orman Mahsulleri 20,38 -1,55 38,45 Osmanlı Menkul 33,26 -0,72 7,50 Ostim Endüstriyel Yat 2,76 0,00 0,23 Otokar 361,00 -1,90 18,64 Oyak Çimento 7,10 -2,20 -19,13 Oyak Yat. Ort. 9,04 -4,24 30,07 Oylum Sınai Yatırımlar 4,16 0,00 -11,68 Özak GMYO 5,15 0,39 0,98 Özbal Çelik Boru 7,26 -0,95 10,84 Özderici GMYO 1,94 -1,52 -12,61 Özerden Plastik 8,89 4,47 -1,22 Pamukova Elektrik 30,50 -3,72 43,06 Panora GMYO 6,28 -1,10 2,82 Papilon Savunma 19,19 0,89 -15,69 Park Elek.Madencilik 5,12 -0,78 -4,66 Parsan 32,44 -0,80 33,50 Pegasus 74,20 0,27 -0,54 Peker GMYO 2,01 -1,47 -22,99 Penguen Gıda 4,02 0,00 -20,40 Pera GMYO 1,92 0,00 9,61 Pergamon Dış Ticaret 25,86 -2,78 35,49 Petkim 5,54 -1,60 11,24 Petrokent Turizm 2.504,30 -0,74 176,29 Pınar Et ve Un 21,36 -0,65 -8,25 Pınar Su 7,44 -0,40 0,13 Pınar Süt 20,64 -1,53 -10,57 Plastikkart 14,79 -0,07 2,35 Polisan Holding 3,22 -1,23 -16,58 Politeknik Metal 322,70 -0,71 -20,46 Prizma Press Matbaacılık 4,96 -1,39 -9,49 QNB Finans Fin. Kir. 121,70 -1,85 -2,87 QNB Finansbank 55,55 -8,18 -21,04 Ral Yatırım Holding 3,78 3,85 -14,86 Ray Sigorta 12,34 -2,14 -20,13 Reysaş GMYO 4,75 -0,21 -12,84 Reysaş Lojistik 6,82 -0,73 -26,19 Rhea Girişim 3,19 2,24 -14,25 Rodrigo Tekstil 21,00 4,48 53,17 Royal Halı 3,52 -1,12 2,33 RTA Laboratuvarları 22,50 7,24 -25,69 Sabancı Holding 8,73 -1,47 -23,82 Safkar Ege Soğutmacılık 10,44 -1,42 -4,04 Sanel Mühendislik 5,89 -2,64 72,22 Sanifoam Sünger 16,97 -1,28 24,78 Sanko Pazarlama 12,48 4,87 32,91 Saray Matbaacılık 5,61 -4,43 -36,03 Sarkuysan 12,67 -1,55 43,33 Sasa Polyester 44,66 -1,54 120,87 Say Yenilenebilir Enerji 24,70 7,48 190,25 Sekuro Plastik 33,20 -6,43 137,82 Selçuk Ecza Deposu 10,66 -2,11 -21,90 Selçuk Gıda 5,14 9,83 3,21 Senkron Güvenlik 37,48 -1,37 42,73 Serve Film Prodüksiyon 17,50 3,24 9,38 Servet GMYO 98,60 -1,89 25,77 Seyitler Kimya 34,32 -1,94 36,78 Silverline Endüstri 6,24 -0,79 -27,44 Sinpaş GMYO 4,15 -1,19 -0,72 Smartiks Yazılım 7,12 -1,25 -19,64 Sodaş Sodyum Sanayii 39,52 0,00 48,16 Söktaş 4,23 -0,47 -16,90 Sönmez Filament 72,95 0,90 3,92 Sönmez Pamuklu 22,22 3,35 -7,42 Sumaş Suni Tahta 79,50 6,71 55,12 Şeker Fin. Kir. 9,85 -2,96 53,91 Şekerbank 1,20 -0,83 -20,53 Şişe Cam 7,34 1,66 0,41 Şok Marketler Ticaret 11,95 -0,83 -5,31 T. Halk Bankası 4,51 -0,22 -18,88 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,90 -0,36 -10,17 T.S.K.B. 1,40 0,72 -21,35 T.Tuborg 19,00 0,00 5,15 Taç Tarım Ürünleri 24,50 2,08 132,67 Tat Gıda 9,46 -2,27 -18,18 TAV Havalimanları 22,00 0,64 3,29 Taze Kuru Gıda 243,60 -0,77 12,62 Tek-Art Turizm 1,75 1,16 -13,37 Tekfen Holding 14,58 -1,42 -11,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,59 -0,51 6,34 Temapol Polimer Plastik 18,01 -1,32 56,61 TGS Dış Ticaret 18,16 -3,51 42,88 Tofaş Oto. Fab. 31,82 -1,30 2,94 Torunlar GMYO 3,31 0,00 -15,13 Trabzon Liman 29,48 -1,80 -8,22 Trabzonspor Sportif 2,13 3,40 -12,70 Trend GMYO 7,01 -1,41 -44,23 TSKB GMYO 5,89 0,17 2,43 Tuğçelik 7,24 -0,55 -10,40 Tukaş 7,76 -1,02 -19,92 Turcas Petrol 4,50 -1,53 -7,22 Turkcell 14,81 -1,13 -8,01 Tümosan Motor ve Traktör 24,22 -3,81 72,14 Tüpraş 93,50 -0,95 -13,43 Türk Hava Yolları 12,71 0,32 -1,55 Türk İlaç Serum 45,82 9,99 Türk Prysmian Kablo 11,87 -1,49 -1,90 Türk Telekom 6,86 -1,01 -19,67 Türk Traktör 211,10 0,57 23,91 Türker Proje Gayrimenkul 126,00 -0,55 11,60 Türkiye Sigorta 6,16 -0,16 -6,67 Ufuk Yatırım 19,21 -8,52 43,36 Ulaşlar Turizm Yat. 5,31 1,14 25,24 Ulusoy Elektrik 53,00 2,32 3,21 Ulusoy Un Sanayi 16,08 0,25 39,83 Umpaş Holding 2,42 10,00 -7,28 Uşak Seramik 2,25 1,35 -3,85 Utopya Turizm 41,00 -2,38 5,67 Uzertaş Boya 53,90 -1,01 -4,77 Ülker Bisküvi 21,62 -0,28 -6,57 Vakıf Fin. Kir. 28,74 2,72 574,65 Vakıf GMYO 3,13 -1,57 -13,54 Vakıf Yat. Ort. 7,88 -1,62 7,07 Vakıflar Bankası 3,56 1,14 -24,42 Vakko Tekstil 16,70 0,18 156,13 Vanet Gıda 6,43 -1,23 -16,82 Verusa Holding 58,25 -3,56 29,16 Verusaturk Girisim 27,94 -4,51 113,61 Vestel 37,18 0,22 76,54 Vestel Beyaz Eşya 54,90 -0,99 34,30 Viking Kağıt 7,31 0,41 -18,78 Yapı Kredi Koray GMYO 6,85 -1,01 53,93 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 1,39 -28,90 Yaprak Süt ve Besi Çift. 107,60 -2,18 48,62 Yataş 14,86 -1,26 2,84 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,81 0,53 -13,41 Yeni Gimat GMYO 15,35 1,05 23,49 Yeşil GMYO 1,31 -2,24 -5,07 Yeşil Yapı 1,95 -3,94 5,98 Yeşil Yatırım Holding 119,90 -4,84 25,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.500,00 -0,64 Yonga Mobilya 27,90 0,43 -6,83 Yükselen Çelik 4,77 0,21 -8,83 Yünsa 15,22 -0,13 3,82 Zorlu Enerji 2,37 -0,42 -14,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara