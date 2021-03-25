Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|42.000,10
|0,24
|3,70
|İş Bankası (C)
|4,91
|-0,81
|-29,86
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,42
|0,29
|-11,40
|İş Girişim
|20,54
|9,84
|8,39
|İş GMYO
|2,00
|-1,96
|-21,26
|İş Y. Men. Değ.
|16,44
|0,00
|-6,91
|İş Yat. Ort.
|3,56
|2,01
|1,14
|İşbir Holding
|8.050,50
|1,65
|193,81
|Işık Plastik Sanayi
|45,46
|9,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,71
|0,00
|50,00
|İttifak Holding
|2,46
|-0,81
|10,31
|İz Hayvancılık Tarım
|23,30
|-2,75
|29,44
|İzmir Demir Çelik
|2,67
|4,30
|-19,32
|İzmir Fırça
|8,42
|4,60
|51,44
|Jantsa Jant Sanayi
|592,00
|0,00
|78,47
|Kafein Yazılım
|27,06
|0,97
|26,57
|Kaplamin
|30,40
|-2,50
|-10,06
|Kardemir (A)
|5,68
|4,60
|-4,54
|Kardemir (B)
|5,64
|3,87
|7,02
|Kardemir (D)
|6,69
|-0,15
|15,74
|Karel Elektronik
|31,86
|3,37
|38,16
|Karsan Otomotiv
|3,95
|1,02
|21,54
|Karsu Tekstil
|16,37
|8,99
|91,46
|Kartonsan
|71,40
|0,56
|-25,27
|Katmerciler Ekipman
|3,94
|2,60
|27,92
|Kent Gıda
|367,50
|0,00
|3,35
|Kerevitaş Gıda
|5,74
|2,87
|-12,77
|Kervan Gıda
|17,43
|-0,17
|31,85
|Kervansaray Yat. Holding
|0,79
|1,28
|-37,30
|Kiler GMYO
|2,23
|1,36
|-11,16
|Klimasan Klima
|21,48
|0,28
|26,58
|Koç Holding
|20,48
|0,79
|-3,03
|Konfrut Gıda
|17,39
|-1,14
|2,90
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|79,40
|-2,64
|235,30
|Konya Çimento
|1.202,80
|2,66
|6,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,40
|-1,29
|56,91
|Koza Altın
|120,70
|1,60
|24,82
|Koza Madencilik
|13,81
|3,68
|-10,85
|Körfez GMYO
|6,90
|-1,99
|18,97
|Kristal Kola
|2,89
|1,76
|-26,28
|Kron Telekomünikasyon
|52,50
|-1,04
|42,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|314,60
|10,00
|100,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,13
|0,00
|-7,39
|Kütahya Porselen
|54,15
|-4,58
|7,33
|Lider Faktoring
|3,48
|-0,85
|2,05
|Link Bilgisayar
|40,74
|-2,21
|27,81
|Logo Yazılım
|161,00
|-0,19
|28,29
|Lokman Hekim Sağlık
|16,42
|-0,12
|52,71
|Lüks Kadife
|69,40
|-0,86
|140,14
|Makina Takım
|4,36
|1,87
|27,86
|Marka Yatırım Holding
|5,97
|5,48
|-7,15
|Marmaris Altınyunus
|221,90
|-0,94
|99,73
|Marshall
|292,90
|-1,65
|-4,50
|Martı GMYO
|2,65
|1,15
|-3,64
|Martı Otel
|2,36
|-0,42
|10,80
|Mavi Giyim
|50,70
|1,73
|-2,87
|Mazhar Zorlu Holding
|40,00
|0,05
|27,06
|Mega Polietilen
|7,81
|-0,38
|1,96
|Menderes Tekstil
|3,14
|-0,95
|1,62
|Merit Turizm
|279,20
|9,96
|233,57
|Merko Gıda
|7,73
|-0,51
|-10,53
|Metemtur Otelcilik
|30,30
|1,27
|37,10
|Metro Holding
|2,17
|0,00
|4,33
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,60
|0,39
|-10,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,10
|-0,94
|-9,87
|Migros Ticaret
|36,78
|-0,86
|-14,07
|Milpa
|4,70
|-0,63
|2,17
|Mistral GMYO
|5,05
|-0,39
|7,22
|MLP Sağlık
|21,12
|0,76
|6,29
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,55
|4,80
|42,39
|Mondi Tire Kutsan
|6,62
|-0,75
|-12,89
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,02
|-0,61
|17,90
|Net Holding
|5,39
|0,56
|57,14
|Netaş Telekom.
|28,82
|-0,14
|2,64
|Niğbaş Niğde Beton
|19,20
|-1,23
|-63,08
|Nuh Çimento
|60,45
|-1,47
|22,77
|Nurol GMYO
|16,18
|-3,69
|121,95
|Odaş Elektrik
|3,60
|2,27
|-7,69
|Olmuksan-IP
|7,68
|0,39
|-35,19
|Orge Enerji Elektrik
|11,19
|2,01
|51,63
|Orma Orman Mahsulleri
|20,36
|0,00
|38,32
|Osmanlı Menkul
|33,98
|-1,56
|9,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,77
|-1,07
|0,59
|Otokar
|373,20
|-0,61
|22,65
|Oyak Çimento
|7,21
|-2,17
|-17,88
|Oyak Yat. Ort.
|9,48
|3,27
|36,40
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,23
|0,48
|-10,19
|Özak GMYO
|5,18
|-1,33
|1,57
|Özbal Çelik Boru
|7,49
|-0,13
|14,35
|Özderici GMYO
|2,00
|-0,99
|-9,91
|Özerden Plastik
|9,08
|-1,30
|0,89
|Pamukova Elektrik
|30,66
|-1,10
|43,81
|Panora GMYO
|6,29
|-1,26
|2,98
|Papilon Savunma
|19,65
|0,20
|-13,66
|Park Elek.Madencilik
|5,23
|0,38
|-2,61
|Parsan
|33,58
|-0,94
|38,19
|Pegasus
|76,35
|2,00
|2,35
|Peker GMYO
|2,10
|-4,55
|-19,54
|Penguen Gıda
|4,15
|-2,12
|-17,82
|Pera GMYO
|1,96
|0,51
|11,89
|Pergamon Dış Ticaret
|28,70
|4,90
|50,37
|Petkim
|5,54
|-1,42
|11,24
|Petrokent Turizm
|2.523,00
|-0,93
|178,35
|Pınar Et ve Un
|21,90
|0,64
|-5,93
|Pınar Su
|7,53
|-1,57
|1,35
|Pınar Süt
|21,42
|-1,29
|-7,19
|Plastikkart
|15,04
|-0,73
|4,08
|Polisan Holding
|3,32
|0,30
|-13,99
|Politeknik Metal
|317,70
|-0,59
|-21,70
|Prizma Press Matbaacılık
|5,46
|1,30
|-0,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,00
|0,08
|2,95
|QNB Finansbank
|61,00
|0,00
|-13,29
|Ral Yatırım Holding
|3,74
|-1,06
|-15,77
|Ray Sigorta
|12,87
|0,00
|-16,70
|Reysaş GMYO
|4,87
|0,21
|-10,64
|Reysaş Lojistik
|7,03
|1,15
|-23,92
|Rhea Girişim
|3,16
|1,94
|-15,05
|Rodrigo Tekstil
|21,98
|2,61
|60,32
|Royal Halı
|3,68
|0,27
|6,98
|RTA Laboratuvarları
|19,12
|0,16
|-36,86
|Sabancı Holding
|8,90
|1,71
|-22,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,95
|0,74
|0,64
|Sanel Mühendislik
|6,01
|4,16
|75,73
|Sanifoam Sünger
|17,20
|-2,55
|26,47
|Sanko Pazarlama
|12,11
|-2,73
|28,97
|Saray Matbaacılık
|5,70
|1,79
|-35,01
|Sarkuysan
|13,05
|-0,53
|47,62
|Sasa Polyester
|47,30
|0,00
|133,93
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,98
|9,95
|170,04
|Sekuro Plastik
|35,26
|3,52
|152,58
|Selçuk Ecza Deposu
|10,74
|3,27
|-21,32
|Selçuk Gıda
|4,30
|-9,47
|-13,65
|Senkron Güvenlik
|39,00
|0,00
|48,51
|Serve Film Prodüksiyon
|16,95
|9,35
|5,94
|Servet GMYO
|101,90
|0,00
|29,97
|Seyitler Kimya
|32,84
|3,21
|30,88
|Silverline Endüstri
|6,36
|1,92
|-26,05
|Sinpaş GMYO
|4,24
|0,24
|1,44
|Smartiks Yazılım
|7,24
|-0,96
|-18,28
|Sodaş Sodyum Sanayii
|41,50
|-4,60
|55,58
|Söktaş
|4,37
|-0,91
|-14,15
|Sönmez Filament
|73,95
|-2,70
|5,34
|Sönmez Pamuklu
|23,04
|-1,96
|-4,00
|Sumaş Suni Tahta
|74,50
|4,20
|45,37
|Şeker Fin. Kir.
|10,49
|-2,69
|63,91
|Şekerbank
|1,21
|1,68
|-19,87
|Şişe Cam
|7,29
|-1,22
|-0,27
|Şok Marketler Ticaret
|12,48
|1,13
|-1,11
|T. Halk Bankası
|4,58
|-2,14
|-17,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,02
|0,07
|-9,79
|T.S.K.B.
|1,42
|-2,74
|-20,22
|T.Tuborg
|19,80
|0,00
|9,57
|Taç Tarım Ürünleri
|23,82
|0,08
|126,21
|Tat Gıda
|9,65
|-0,31
|-18,63
|TAV Havalimanları
|21,90
|-0,45
|2,82
|Taze Kuru Gıda
|250,00
|1,21
|15,58
|Tek-Art Turizm
|1,77
|-0,56
|-12,38
|Tekfen Holding
|14,96
|0,07
|-8,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,76
|0,15
|7,67
|Temapol Polimer Plastik
|18,82
|-0,95
|63,65
|TGS Dış Ticaret
|18,82
|9,99
|48,07
|Tofaş Oto. Fab.
|33,32
|-2,23
|7,79
|Torunlar GMYO
|3,38
|0,30
|-13,33
|Trabzon Liman
|30,66
|-1,10
|-4,55
|Trabzonspor Sportif
|2,10
|1,45
|-13,93
|Trend GMYO
|7,16
|4,07
|-43,04
|TSKB GMYO
|6,02
|-0,66
|4,70
|Tuğçelik
|7,21
|0,14
|-10,77
|Tukaş
|7,99
|-0,75
|-17,54
|Turcas Petrol
|4,61
|0,44
|-4,95
|Turkcell
|15,18
|0,20
|-5,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|24,64
|7,60
|75,12
|Tüpraş
|95,35
|3,53
|-11,71
|Türk Hava Yolları
|13,00
|-0,08
|0,70
|Türk İlaç Serum
|41,66
|9,98
|Türk Prysmian Kablo
|11,99
|1,61
|-0,91
|Türk Telekom
|7,03
|1,01
|-17,68
|Türk Traktör
|216,70
|-1,53
|27,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,40
|0,67
|19,04
|Türkiye Sigorta
|6,21
|-2,05
|-5,91
|Ufuk Yatırım
|22,52
|-2,00
|68,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,61
|0,36
|32,31
|Ulusoy Elektrik
|53,85
|1,32
|4,87
|Ulusoy Un Sanayi
|15,96
|-1,18
|38,78
|Umpaş Holding
|2,20
|10,00
|-15,71
|Uşak Seramik
|2,28
|0,44
|-2,56
|Utopya Turizm
|40,48
|-1,99
|4,33
|Uzertaş Boya
|59,50
|2,23
|5,12
|Ülker Bisküvi
|22,18
|-0,89
|-4,15
|Vakıf Fin. Kir.
|28,56
|1,13
|570,42
|Vakıf GMYO
|3,17
|-0,31
|-12,43
|Vakıf Yat. Ort.
|8,19
|-0,73
|11,28
|Vakıflar Bankası
|3,57
|-1,11
|-24,20
|Vakko Tekstil
|18,90
|5,53
|189,88
|Vanet Gıda
|6,61
|-1,64
|-14,49
|Verusa Holding
|57,70
|2,49
|27,94
|Verusaturk Girisim
|26,90
|1,13
|105,66
|Vestel
|35,98
|5,20
|70,85
|Vestel Beyaz Eşya
|54,50
|1,30
|33,32
|Viking Kağıt
|7,36
|-1,74
|-18,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,96
|0,72
|56,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|-1,35
|-28,57
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|117,50
|1,64
|62,29
|Yataş
|15,26
|0,07
|5,61
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,87
|0,52
|-12,05
|Yeni Gimat GMYO
|15,23
|1,20
|22,53
|Yeşil GMYO
|1,40
|0,72
|1,45
|Yeşil Yapı
|2,07
|-2,36
|12,50
|Yeşil Yatırım Holding
|124,60
|8,73
|30,68
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.900,10
|0,00
|1,92
|Yonga Mobilya
|28,38
|-0,07
|-5,23
|Yükselen Çelik
|4,86
|-0,61
|-7,11
|Yünsa
|15,69
|0,84
|7,03
|Zorlu Enerji
|2,42
|7,56
|-12,64
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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