Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)42.000,100,243,70
İş Bankası (C)4,91-0,81-29,86
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,420,29-11,40
İş Girişim20,549,848,39
İş GMYO2,00-1,96-21,26
İş Y. Men. Değ.16,440,00-6,91
İş Yat. Ort.3,562,011,14
İşbir Holding8.050,501,65193,81
Işık Plastik Sanayi45,469,97

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,710,0050,00
İttifak Holding2,46-0,8110,31
İz Hayvancılık Tarım23,30-2,7529,44
İzmir Demir Çelik2,674,30-19,32
İzmir Fırça8,424,6051,44
Jantsa Jant Sanayi592,000,0078,47
Kafein Yazılım27,060,9726,57
Kaplamin30,40-2,50-10,06
Kardemir (A)5,684,60-4,54
Kardemir (B)5,643,877,02
Kardemir (D)6,69-0,1515,74
Karel Elektronik31,863,3738,16
Karsan Otomotiv3,951,0221,54
Karsu Tekstil16,378,9991,46
Kartonsan71,400,56-25,27
Katmerciler Ekipman3,942,6027,92
Kent Gıda367,500,003,35
Kerevitaş Gıda5,742,87-12,77
Kervan Gıda17,43-0,1731,85
Kervansaray Yat. Holding0,791,28-37,30
Kiler GMYO2,231,36-11,16
Klimasan Klima21,480,2826,58
Koç Holding20,480,79-3,03
Konfrut Gıda17,39-1,142,90
Kontrolmatik Teknoloji Enerji79,40-2,64235,30
Konya Çimento1.202,802,666,44
Kordsa Teknik Tekstil24,40-1,2956,91
Koza Altın120,701,6024,82
Koza Madencilik13,813,68-10,85
Körfez GMYO6,90-1,9918,97
Kristal Kola2,891,76-26,28
Kron Telekomünikasyon52,50-1,0442,51
Kuştur Kuşadası Turizm314,6010,00100,00
Kuyumcukent Gayrimenkul2,130,00-7,39
Kütahya Porselen54,15-4,587,33
Lider Faktoring3,48-0,852,05
Link Bilgisayar40,74-2,2127,81
Logo Yazılım161,00-0,1928,29
Lokman Hekim Sağlık16,42-0,1252,71
Lüks Kadife69,40-0,86140,14
Makina Takım4,361,8727,86
Marka Yatırım Holding5,975,48-7,15
Marmaris Altınyunus221,90-0,9499,73
Marshall292,90-1,65-4,50
Martı GMYO2,651,15-3,64
Martı Otel2,36-0,4210,80
Mavi Giyim50,701,73-2,87
Mazhar Zorlu Holding40,000,0527,06
Mega Polietilen7,81-0,381,96
Menderes Tekstil3,14-0,951,62
Merit Turizm279,209,96233,57
Merko Gıda7,73-0,51-10,53
Metemtur Otelcilik30,301,2737,10
Metro Holding2,170,004,33
Metro Petrol ve Tesisleri2,600,39-10,03
Metro Yatırım Ortaklığı2,10-0,94-9,87
Migros Ticaret36,78-0,86-14,07
Milpa4,70-0,632,17
Mistral GMYO5,05-0,397,22
MLP Sağlık21,120,766,29
MMC San. ve Tic. Yat.6,554,8042,39
Mondi Tire Kutsan6,62-0,75-12,89
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,02-0,6117,90
Net Holding5,390,5657,14
Netaş Telekom.28,82-0,142,64
Niğbaş Niğde Beton19,20-1,23-63,08
Nuh Çimento60,45-1,4722,77
Nurol GMYO16,18-3,69121,95
Odaş Elektrik3,602,27-7,69
Olmuksan-IP7,680,39-35,19
Orge Enerji Elektrik11,192,0151,63
Orma Orman Mahsulleri20,360,0038,32
Osmanlı Menkul33,98-1,569,82
Ostim Endüstriyel Yat2,77-1,070,59
Otokar373,20-0,6122,65
Oyak Çimento7,21-2,17-17,88
Oyak Yat. Ort.9,483,2736,40
Oylum Sınai Yatırımlar4,230,48-10,19
Özak GMYO5,18-1,331,57
Özbal Çelik Boru7,49-0,1314,35
Özderici GMYO2,00-0,99-9,91
Özerden Plastik9,08-1,300,89
Pamukova Elektrik30,66-1,1043,81
Panora GMYO6,29-1,262,98
Papilon Savunma19,650,20-13,66
Park Elek.Madencilik5,230,38-2,61
Parsan33,58-0,9438,19
Pegasus76,352,002,35
Peker GMYO2,10-4,55-19,54
Penguen Gıda4,15-2,12-17,82
Pera GMYO1,960,5111,89
Pergamon Dış Ticaret28,704,9050,37
Petkim5,54-1,4211,24
Petrokent Turizm2.523,00-0,93178,35
Pınar Et ve Un21,900,64-5,93
Pınar Su7,53-1,571,35
Pınar Süt21,42-1,29-7,19
Plastikkart15,04-0,734,08
Polisan Holding3,320,30-13,99
Politeknik Metal317,70-0,59-21,70
Prizma Press Matbaacılık5,461,30-0,36
QNB Finans Fin. Kir.129,000,082,95
QNB Finansbank61,000,00-13,29
Ral Yatırım Holding3,74-1,06-15,77
Ray Sigorta12,870,00-16,70
Reysaş GMYO4,870,21-10,64
Reysaş Lojistik7,031,15-23,92
Rhea Girişim3,161,94-15,05
Rodrigo Tekstil21,982,6160,32
Royal Halı3,680,276,98
RTA Laboratuvarları19,120,16-36,86
Sabancı Holding8,901,71-22,34
Safkar Ege Soğutmacılık10,950,740,64
Sanel Mühendislik6,014,1675,73
Sanifoam Sünger17,20-2,5526,47
Sanko Pazarlama12,11-2,7328,97
Saray Matbaacılık5,701,79-35,01
Sarkuysan13,05-0,5347,62
Sasa Polyester47,300,00133,93
Say Yenilenebilir Enerji22,989,95170,04
Sekuro Plastik35,263,52152,58
Selçuk Ecza Deposu10,743,27-21,32
Selçuk Gıda4,30-9,47-13,65
Senkron Güvenlik39,000,0048,51
Serve Film Prodüksiyon16,959,355,94
Servet GMYO101,900,0029,97
Seyitler Kimya32,843,2130,88
Silverline Endüstri6,361,92-26,05
Sinpaş GMYO4,240,241,44
Smartiks Yazılım7,24-0,96-18,28
Sodaş Sodyum Sanayii41,50-4,6055,58
Söktaş4,37-0,91-14,15
Sönmez Filament73,95-2,705,34
Sönmez Pamuklu23,04-1,96-4,00
Sumaş Suni Tahta74,504,2045,37
Şeker Fin. Kir.10,49-2,6963,91
Şekerbank1,211,68-19,87
Şişe Cam7,29-1,22-0,27
Şok Marketler Ticaret12,481,13-1,11
T. Halk Bankası4,58-2,14-17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,020,07-9,79
T.S.K.B.1,42-2,74-20,22
T.Tuborg19,800,009,57
Taç Tarım Ürünleri23,820,08126,21
Tat Gıda9,65-0,31-18,63
TAV Havalimanları21,90-0,452,82
Taze Kuru Gıda250,001,2115,58
Tek-Art Turizm1,77-0,56-12,38
Tekfen Holding14,960,07-8,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,760,157,67
Temapol Polimer Plastik18,82-0,9563,65
TGS Dış Ticaret18,829,9948,07
Tofaş Oto. Fab.33,32-2,237,79
Torunlar GMYO3,380,30-13,33
Trabzon Liman30,66-1,10-4,55
Trabzonspor Sportif2,101,45-13,93
Trend GMYO7,164,07-43,04
TSKB GMYO6,02-0,664,70
Tuğçelik7,210,14-10,77
Tukaş7,99-0,75-17,54
Turcas Petrol4,610,44-4,95
Turkcell15,180,20-5,71
Tümosan Motor ve Traktör24,647,6075,12
Tüpraş95,353,53-11,71
Türk Hava Yolları13,00-0,080,70
Türk İlaç Serum41,669,98

Türk Prysmian Kablo11,991,61-0,91
Türk Telekom7,031,01-17,68
Türk Traktör216,70-1,5327,19
Türker Proje Gayrimenkul134,400,6719,04
Türkiye Sigorta6,21-2,05-5,91
Ufuk Yatırım22,52-2,0068,06
Ulaşlar Turizm Yat.5,610,3632,31
Ulusoy Elektrik53,851,324,87
Ulusoy Un Sanayi15,96-1,1838,78
Umpaş Holding2,2010,00-15,71
Uşak Seramik2,280,44-2,56
Utopya Turizm40,48-1,994,33
Uzertaş Boya59,502,235,12
Ülker Bisküvi22,18-0,89-4,15
Vakıf Fin. Kir.28,561,13570,42
Vakıf GMYO3,17-0,31-12,43
Vakıf Yat. Ort.8,19-0,7311,28
Vakıflar Bankası3,57-1,11-24,20
Vakko Tekstil18,905,53189,88
Vanet Gıda6,61-1,64-14,49
Verusa Holding57,702,4927,94
Verusaturk Girisim26,901,13105,66
Vestel35,985,2070,85
Vestel Beyaz Eşya54,501,3033,32
Viking Kağıt7,36-1,74-18,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,960,7256,40
Yapı ve Kredi Bank.2,20-1,35-28,57
Yaprak Süt ve Besi Çift.117,501,6462,29
Yataş15,260,075,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,870,52-12,05
Yeni Gimat GMYO15,231,2022,53
Yeşil GMYO1,400,721,45
Yeşil Yapı2,07-2,3612,50
Yeşil Yatırım Holding124,608,7330,68
Yibitaş İnşaat Malzeme15.900,100,001,92
Yonga Mobilya28,38-0,07-5,23
Yükselen Çelik4,86-0,61-7,11
Yünsa15,690,847,03
Zorlu Enerji2,427,56-12,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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