Borsada günün ilk yarısı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada günün ilk yarısı (2)

24.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:49
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)41.000,002,501,23
İş Bankası (C)5,003,95-28,57
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,343,09-13,47
İş Girişim18,378,06-3,06
İş GMYO1,953,72-23,23
İş Y. Men. Değ.15,896,29-10,02
İş Yat. Ort.3,433,94-2,56
İşbir Holding8.000,001,01191,97
Işık Plastik Sanayi39,942,73

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,671,8346,49
İttifak Holding2,461,6510,31
İz Hayvancılık Tarım24,002,4833,33
İzmir Demir Çelik2,507,30-24,46
İzmir Fırça7,634,2337,23
Jantsa Jant Sanayi574,203,9573,11
Kafein Yazılım26,783,0025,26
Kaplamin30,324,55-10,30
Kardemir (A)5,323,50-10,59
Kardemir (B)5,323,300,95
Kardemir (D)6,401,9110,73
Karel Elektronik29,962,9629,92
Karsan Otomotiv3,903,4520,00
Karsu Tekstil14,012,5663,86
Kartonsan70,105,89-26,64
Katmerciler Ekipman3,834,3624,35
Kent Gıda361,205,921,57
Kerevitaş Gıda5,534,93-15,96
Kervan Gıda16,582,4725,42
Kervansaray Yat. Holding0,762,70-39,68
Kiler GMYO2,172,36-13,55
Klimasan Klima21,143,7324,57
Koç Holding20,761,96-1,70
Konfrut Gıda17,224,361,89
Kontrolmatik Teknoloji Enerji81,552,26244,38
Konya Çimento1.135,206,580,46
Kordsa Teknik Tekstil23,883,8353,57
Koza Altın117,801,9021,82
Koza Madencilik13,462,44-13,11
Körfez GMYO6,931,9119,48
Kristal Kola2,806,87-28,57
Kron Telekomünikasyon50,053,5435,86
Kuştur Kuşadası Turizm282,108,5079,34
Kuyumcukent Gayrimenkul2,106,06-8,70
Kütahya Porselen52,952,624,96
Lider Faktoring3,473,891,76
Link Bilgisayar41,342,8429,69
Logo Yazılım158,702,0626,45
Lokman Hekim Sağlık16,132,0950,01
Lüks Kadife74,751,08158,65
Makina Takım4,174,2522,29
Marka Yatırım Holding5,639,32-12,44
Marmaris Altınyunus219,400,7897,48
Marshall293,305,16-4,37
Martı GMYO2,638,23-4,36
Martı Otel2,403,9012,68
Mavi Giyim48,881,83-6,36
Mazhar Zorlu Holding39,462,4925,35
Mega Polietilen7,747,201,04
Menderes Tekstil3,082,67-0,32
Merit Turizm253,909,96203,35
Merko Gıda7,506,08-13,19
Metemtur Otelcilik30,003,9535,75
Metro Holding2,092,960,48
Metro Petrol ve Tesisleri2,572,80-11,07
Metro Yatırım Ortaklığı2,072,99-11,16
Migros Ticaret36,903,30-13,79
Milpa4,715,842,39
Mistral GMYO4,932,714,67
MLP Sağlık20,681,974,08
MMC San. ve Tic. Yat.6,107,2132,61
Mondi Tire Kutsan6,693,24-11,97
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,722,7117,06
Net Holding5,285,3953,94
Netaş Telekom.28,504,551,50
Niğbaş Niğde Beton18,520,76-64,38
Nuh Çimento59,803,1021,45
Nurol GMYO16,840,24131,00
Odaş Elektrik3,362,75-13,85
Olmuksan-IP7,652,00-35,44
Orge Enerji Elektrik10,935,6048,10
Orma Orman Mahsulleri20,008,0535,87
Osmanlı Menkul32,983,136,59
Ostim Endüstriyel Yat2,633,14-4,50
Otokar373,003,8022,58
Oyak Çimento7,204,50-18,00
Oyak Yat. Ort.9,098,8630,79
Oylum Sınai Yatırımlar4,174,77-11,46
Özak GMYO5,084,53-0,39
Özbal Çelik Boru7,422,3413,28
Özderici GMYO1,954,84-12,16
Özerden Plastik9,205,142,22
Pamukova Elektrik30,665,7243,81
Panora GMYO6,232,812,00
Papilon Savunma19,342,06-15,03
Park Elek.Madencilik5,183,19-3,54
Parsan33,564,0938,11
Pegasus72,852,82-2,35
Peker GMYO2,073,50-20,69
Penguen Gıda4,075,44-19,41
Pera GMYO1,924,359,61
Pergamon Dış Ticaret25,743,4634,86
Petkim5,614,4712,65
Petrokent Turizm2.450,201,04170,32
Pınar Et ve Un20,963,66-9,97
Pınar Su7,485,650,67
Pınar Süt21,025,10-8,93
Plastikkart15,223,545,33
Polisan Holding3,273,15-15,28
Politeknik Metal321,403,64-20,78
Prizma Press Matbaacılık5,3910,00-1,64
QNB Finans Fin. Kir.121,302,80-3,19
QNB Finansbank58,853,88-16,35
Ral Yatırım Holding3,731,91-15,99
Ray Sigorta12,833,47-16,96
Reysaş GMYO4,853,63-11,01
Reysaş Lojistik6,845,07-25,97
Rhea Girişim3,182,58-14,52
Rodrigo Tekstil21,427,7556,24
Royal Halı3,661,396,40
RTA Laboratuvarları18,843,29-37,78
Sabancı Holding8,794,15-23,30
Safkar Ege Soğutmacılık10,742,97-1,29
Sanel Mühendislik5,785,6769,01
Sanifoam Sünger17,391,7027,87
Sanko Pazarlama12,272,1630,67
Saray Matbaacılık5,603,13-36,15
Sarkuysan12,753,4944,23
Sasa Polyester46,987,65132,34
Say Yenilenebilir Enerji20,487,79140,66
Sekuro Plastik33,447,94139,54
Selçuk Ecza Deposu10,382,98-23,96
Selçuk Gıda4,450,00-10,64
Senkron Güvenlik39,008,3348,51
Serve Film Prodüksiyon17,352,308,44
Servet GMYO99,254,4726,59
Seyitler Kimya31,181,5024,27
Silverline Endüstri6,194,56-28,02
Sinpaş GMYO4,132,74-1,20
Smartiks Yazılım7,404,37-16,48
Sodaş Sodyum Sanayii42,98-0,1961,13
Söktaş4,371,16-14,15
Sönmez Filament76,006,528,26
Sönmez Pamuklu23,864,93-0,58
Sumaş Suni Tahta71,5010,0039,51
Şeker Fin. Kir.11,166,3974,38
Şekerbank1,164,50-23,18
Şişe Cam7,211,98-1,37
Şok Marketler Ticaret12,392,74-1,82
T. Halk Bankası4,613,60-17,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,907,72-10,17
T.S.K.B.1,412,17-20,79
T.Tuborg19,201,056,25
Taç Tarım Ürünleri23,000,00118,42
Tat Gıda9,325,55-21,42
TAV Havalimanları21,561,891,22
Taze Kuru Gıda248,702,2214,98
Tek-Art Turizm1,744,82-13,86
Tekfen Holding14,912,97-9,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,631,726,65
Temapol Polimer Plastik18,622,4261,91
TGS Dış Ticaret16,194,0527,38
Tofaş Oto. Fab.33,443,478,18
Torunlar GMYO3,374,01-13,59
Trabzon Liman30,163,79-6,10
Trabzonspor Sportif2,031,50-16,80
Trend GMYO6,853,47-45,51
TSKB GMYO6,112,866,26
Tuğçelik7,074,90-12,50
Tukaş7,903,95-18,47
Turcas Petrol4,533,19-6,60
Turkcell15,121,54-6,09
Tümosan Motor ve Traktör22,724,8961,48
Tüpraş91,653,38-15,14
Türk Hava Yolları12,623,36-2,25
Türk İlaç Serum37,889,99

Türk Prysmian Kablo11,802,97-2,48
Türk Telekom6,993,86-18,15
Türk Traktör227,205,2824,36
Türker Proje Gayrimenkul126,903,8512,40
Türkiye Sigorta6,064,48-8,18
Ufuk Yatırım19,00-9,5241,79
Ulaşlar Turizm Yat.5,535,7430,42
Ulusoy Elektrik53,052,023,31
Ulusoy Un Sanayi15,682,6236,35
Umpaş Holding2,009,89-23,37
Uşak Seramik2,233,72-4,70
Utopya Turizm39,641,022,16
Uzertaş Boya58,153,562,74
Ülker Bisküvi22,602,73-2,33
Vakıf Fin. Kir.29,904,18601,88
Vakıf GMYO3,157,14-12,98
Vakıf Yat. Ort.8,284,2812,50
Vakıflar Bankası3,645,51-22,72
Vakko Tekstil17,919,94174,69
Vanet Gıda6,532,35-15,52
Verusa Holding54,852,3321,62
Verusaturk Girisim26,863,31105,35
Vestel34,006,5861,44
Vestel Beyaz Eşya53,603,3831,12
Viking Kağıt7,444,79-17,33
Yapı Kredi Koray GMYO6,713,2350,79
Yapı ve Kredi Bank.2,263,20-26,62
Yaprak Süt ve Besi Çift.115,807,3259,94
Yataş14,911,083,18
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,832,96-12,95
Yeni Gimat GMYO14,940,2720,19
Yeşil GMYO1,356,30-2,17
Yeşil Yapı2,045,7010,87
Yeşil Yatırım Holding114,609,9820,19
Yibitaş İnşaat Malzeme16.200,104,573,85
Yonga Mobilya28,501,79-4,82
Yükselen Çelik4,822,55-7,87
Yünsa15,392,194,98
Zorlu Enerji2,243,23-19,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Aykut Kocaman Hikmet Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:52:37. #1.15#
title