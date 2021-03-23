Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

23.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)40.000,001,01-1,23
İş Bankası (C)4,95-4,07-29,29
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,29-2,37-14,77
İş Girişim17,21-0,58-9,18
İş GMYO1,86-1,06-26,77
İş Y. Men. Değ.15,12-2,89-14,38
İş Yat. Ort.3,356,35-4,83
İşbir Holding6.500,10-9,72137,23
Işık Plastik Sanayi38,281,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,63-2,9842,98
İttifak Holding2,452,949,87
İz Hayvancılık Tarım24,06-1,8033,67
İzmir Demir Çelik2,312,67-30,20
İzmir Fırça6,893,4523,92
Jantsa Jant Sanayi539,802,5362,74
Kafein Yazılım24,86-5,2616,28
Kaplamin27,783,89-17,81
Kardemir (A)5,24-2,96-11,93
Kardemir (B)5,21-2,43-1,14
Kardemir (D)6,45-2,2711,59
Karel Elektronik28,96-5,1125,59
Karsan Otomotiv3,731,0814,77
Karsu Tekstil13,803,0661,40
Kartonsan65,001,01-31,97
Katmerciler Ekipman3,66-0,8118,83
Kent Gıda340,009,68-4,39
Kerevitaş Gıda5,27-1,13-19,91
Kervan Gıda15,851,8619,89
Kervansaray Yat. Holding0,71-4,05-43,65
Kiler GMYO2,090,97-16,73
Klimasan Klima20,28-2,9719,51
Koç Holding20,38-1,36-3,50
Konfrut Gıda16,13-0,98-4,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji78,450,77231,29
Konya Çimento1.043,90-1,79-7,62
Kordsa Teknik Tekstil22,220,1842,89
Koza Altın113,203,1017,06
Koza Madencilik13,09-0,15-15,49
Körfez GMYO6,602,0113,79
Kristal Kola2,62-1,13-33,16
Kron Telekomünikasyon47,06-1,1827,74
Kuştur Kuşadası Turizm253,400,0061,09
Kuyumcukent Gayrimenkul2,030,50-11,74
Kütahya Porselen47,000,13-6,84
Lider Faktoring3,33-2,63-2,35
Link Bilgisayar37,74-0,8918,40
Logo Yazılım153,700,2022,47
Lokman Hekim Sağlık15,55-5,4744,62
Lüks Kadife77,254,96167,30
Makina Takım3,93-0,7615,25
Marka Yatırım Holding4,843,20-24,73
Marmaris Altınyunus216,10-2,3994,51
Marshall274,202,97-10,60
Martı GMYO2,440,00-11,27
Martı Otel2,302,687,98
Mavi Giyim48,86-5,95-6,40
Mazhar Zorlu Holding36,00-0,1114,36
Mega Polietilen7,07-2,48-7,70
Menderes Tekstil2,97-2,94-3,88
Merit Turizm230,90-9,98175,87
Merko Gıda6,771,80-21,64
Metemtur Otelcilik27,96-4,1226,52
Metro Holding1,89-0,53-9,13
Metro Petrol ve Tesisleri2,45-2,78-15,22
Metro Yatırım Ortaklığı1,97-0,51-15,45
Migros Ticaret34,70-0,80-18,93
Milpa4,47-2,61-2,83
Mistral GMYO4,664,48-1,06
MLP Sağlık20,24-6,301,86
MMC San. ve Tic. Yat.4,93-4,837,17
Mondi Tire Kutsan6,39-1,99-15,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,642,6314,03
Net Holding5,06-3,0747,52
Netaş Telekom.27,60-0,86-1,71
Niğbaş Niğde Beton18,48-2,17-64,46
Nuh Çimento56,500,0014,74
Nurol GMYO15,70-0,44115,36
Odaş Elektrik3,29-2,95-15,64
Olmuksan-IP7,223,00-39,07
Orge Enerji Elektrik10,023,7335,77
Orma Orman Mahsulleri15,15-9,982,92
Osmanlı Menkul32,404,584,72
Ostim Endüstriyel Yat2,520,80-8,49
Otokar373,605,6017,34
Oyak Çimento6,860,29-21,87
Oyak Yat. Ort.8,210,2418,13
Oylum Sınai Yatırımlar3,92-0,76-16,77
Özak GMYO4,831,26-5,29
Özbal Çelik Boru6,59-3,650,61
Özderici GMYO1,890,00-14,86
Özerden Plastik8,10-10,00-10,00
Pamukova Elektrik27,000,0026,64
Panora GMYO6,00-0,17-1,76
Papilon Savunma18,91-2,12-16,92
Park Elek.Madencilik5,05-1,75-5,96
Parsan31,800,3230,86
Pegasus71,65-2,32-3,95
Peker GMYO1,87-4,10-28,35
Penguen Gıda3,73-0,27-26,14
Pera GMYO1,80-1,642,76
Pergamon Dış Ticaret25,224,1332,14
Petkim5,37-1,477,83
Petrokent Turizm2.344,70-0,28158,68
Pınar Et ve Un20,00-1,96-14,09
Pınar Su7,082,31-4,71
Pınar Süt20,10-1,66-12,91
Plastikkart14,47-6,770,14
Polisan Holding3,17-0,63-17,88
Politeknik Metal311,206,72-23,30
Prizma Press Matbaacılık4,490,67-18,07
QNB Finans Fin. Kir.114,80-0,17-8,38
QNB Finansbank56,65-0,61-19,47
Ral Yatırım Holding3,713,06-16,44
Ray Sigorta12,06-3,60-21,94
Reysaş GMYO4,70-2,49-13,76
Reysaş Lojistik6,58-2,52-28,79
Rhea Girişim3,02-0,98-18,82
Rodrigo Tekstil16,71-7,6321,88
Royal Halı3,351,82-2,62
RTA Laboratuvarları18,01-3,33-40,52
Sabancı Holding8,56-4,89-25,31
Safkar Ege Soğutmacılık10,42-0,57-4,23
Sanel Mühendislik5,522,6061,40
Sanifoam Sünger17,232,1326,69
Sanko Pazarlama11,71-2,1724,71
Saray Matbaacılık5,32-1,48-39,34
Sarkuysan12,102,2036,88
Sasa Polyester42,386,80109,59
Say Yenilenebilir Enerji18,906,18122,09
Sekuro Plastik29,303,97109,89
Selçuk Ecza Deposu9,960,61-27,03
Selçuk Gıda4,00-1,96-19,68
Senkron Güvenlik32,00-8,8321,86
Serve Film Prodüksiyon16,470,002,94
Servet GMYO98,000,8225,00
Seyitler Kimya29,80-4,3018,77
Silverline Endüstri5,77-2,04-32,91
Sinpaş GMYO4,21-1,640,72
Smartiks Yazılım7,040,14-20,54
Sodaş Sodyum Sanayii42,809,3060,45
Söktaş4,42-7,72-13,16
Sönmez Filament63,00-2,93-10,26
Sönmez Pamuklu22,362,01-6,83
Sumaş Suni Tahta65,906,1228,59
Şeker Fin. Kir.9,60-5,0450,00
Şekerbank1,13-3,42-25,17
Şişe Cam6,990,87-4,38
Şok Marketler Ticaret11,94-3,16-5,39
T. Halk Bankası4,54-2,99-18,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,209,56-9,21
T.S.K.B.1,39-5,44-21,91
T.Tuborg18,00-1,42-0,39
Taç Tarım Ürünleri23,00-6,12118,42
Tat Gıda9,180,11-22,60
TAV Havalimanları21,12-2,22-0,85
Taze Kuru Gıda240,005,5910,96
Tek-Art Turizm1,65-2,94-18,32
Tekfen Holding14,47-0,75-11,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,861,100,63
Temapol Polimer Plastik18,01-2,4956,61
TGS Dış Ticaret15,82-3,5424,47
Tofaş Oto. Fab.32,164,354,04
Torunlar GMYO3,32-2,92-14,87
Trabzon Liman28,980,62-9,78
Trabzonspor Sportif2,010,00-17,62
Trend GMYO6,67-2,06-46,94
TSKB GMYO5,845,231,57
Tuğçelik6,67-0,74-17,45
Tukaş7,450,00-23,12
Turcas Petrol4,36-2,68-10,10
Turkcell13,96-2,17-13,29
Tümosan Motor ve Traktör21,181,9250,53
Tüpraş90,25-0,33-16,44
Türk Hava Yolları12,39-0,24-4,03
Türk İlaç Serum34,449,96

Türk Prysmian Kablo11,15-2,36-7,85
Türk Telekom6,83-1,16-20,02
Türk Traktör212,90-2,0216,53
Türker Proje Gayrimenkul119,50-3,325,85
Türkiye Sigorta5,87-0,68-11,06
Ufuk Yatırım20,420,0052,39
Ulaşlar Turizm Yat.5,15-1,3421,46
Ulusoy Elektrik51,750,000,78
Ulusoy Un Sanayi15,13-1,0531,57
Umpaş Holding1,829,64-30,27
Uşak Seramik2,16-1,82-7,69
Utopya Turizm37,281,03-3,92
Uzertaş Boya56,009,70-1,06
Ülker Bisküvi22,240,27-3,89
Vakıf Fin. Kir.27,444,81544,13
Vakıf GMYO2,94-2,33-18,78
Vakıf Yat. Ort.7,78-3,955,71
Vakıflar Bankası3,55-3,27-24,63
Vakko Tekstil14,05-5,13115,49
Vanet Gıda6,16-0,48-20,31
Verusa Holding54,00-6,9019,73
Verusaturk Girisim25,30-3,6693,43
Vestel31,026,8247,29
Vestel Beyaz Eşya51,202,8525,24
Viking Kağıt7,050,43-21,67
Yapı Kredi Koray GMYO6,442,3844,72
Yapı ve Kredi Bank.2,26-5,44-26,62
Yaprak Süt ve Besi Çift.99,951,8938,05
Yataş14,87-5,042,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,61-3,99-17,95
Yeni Gimat GMYO14,691,9418,18
Yeşil GMYO1,23-2,38-10,87
Yeşil Yapı1,84-1,080,00
Yeşil Yatırım Holding93,95-0,90-1,47
Yibitaş İnşaat Malzeme15.000,001,32-3,85
Yonga Mobilya25,32-4,02-15,44
Yükselen Çelik4,703,07-10,17
Yünsa14,78-4,830,82
Zorlu Enerji2,17-0,46-21,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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