Borsada günün ilk yarısı (2)
23.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:41
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|1,01
|-1,23
|İş Bankası (C)
|4,95
|-4,07
|-29,29
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,29
|-2,37
|-14,77
|İş Girişim
|17,21
|-0,58
|-9,18
|İş GMYO
|1,86
|-1,06
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|15,12
|-2,89
|-14,38
|İş Yat. Ort.
|3,35
|6,35
|-4,83
|İşbir Holding
|6.500,10
|-9,72
|137,23
|Işık Plastik Sanayi
|38,28
|1,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,63
|-2,98
|42,98
|İttifak Holding
|2,45
|2,94
|9,87
|İz Hayvancılık Tarım
|24,06
|-1,80
|33,67
|İzmir Demir Çelik
|2,31
|2,67
|-30,20
|İzmir Fırça
|6,89
|3,45
|23,92
|Jantsa Jant Sanayi
|539,80
|2,53
|62,74
|Kafein Yazılım
|24,86
|-5,26
|16,28
|Kaplamin
|27,78
|3,89
|-17,81
|Kardemir (A)
|5,24
|-2,96
|-11,93
|Kardemir (B)
|5,21
|-2,43
|-1,14
|Kardemir (D)
|6,45
|-2,27
|11,59
|Karel Elektronik
|28,96
|-5,11
|25,59
|Karsan Otomotiv
|3,73
|1,08
|14,77
|Karsu Tekstil
|13,80
|3,06
|61,40
|Kartonsan
|65,00
|1,01
|-31,97
|Katmerciler Ekipman
|3,66
|-0,81
|18,83
|Kent Gıda
|340,00
|9,68
|-4,39
|Kerevitaş Gıda
|5,27
|-1,13
|-19,91
|Kervan Gıda
|15,85
|1,86
|19,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|-4,05
|-43,65
|Kiler GMYO
|2,09
|0,97
|-16,73
|Klimasan Klima
|20,28
|-2,97
|19,51
|Koç Holding
|20,38
|-1,36
|-3,50
|Konfrut Gıda
|16,13
|-0,98
|-4,56
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|78,45
|0,77
|231,29
|Konya Çimento
|1.043,90
|-1,79
|-7,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,22
|0,18
|42,89
|Koza Altın
|113,20
|3,10
|17,06
|Koza Madencilik
|13,09
|-0,15
|-15,49
|Körfez GMYO
|6,60
|2,01
|13,79
|Kristal Kola
|2,62
|-1,13
|-33,16
|Kron Telekomünikasyon
|47,06
|-1,18
|27,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|253,40
|0,00
|61,09
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,03
|0,50
|-11,74
|Kütahya Porselen
|47,00
|0,13
|-6,84
|Lider Faktoring
|3,33
|-2,63
|-2,35
|Link Bilgisayar
|37,74
|-0,89
|18,40
|Logo Yazılım
|153,70
|0,20
|22,47
|Lokman Hekim Sağlık
|15,55
|-5,47
|44,62
|Lüks Kadife
|77,25
|4,96
|167,30
|Makina Takım
|3,93
|-0,76
|15,25
|Marka Yatırım Holding
|4,84
|3,20
|-24,73
|Marmaris Altınyunus
|216,10
|-2,39
|94,51
|Marshall
|274,20
|2,97
|-10,60
|Martı GMYO
|2,44
|0,00
|-11,27
|Martı Otel
|2,30
|2,68
|7,98
|Mavi Giyim
|48,86
|-5,95
|-6,40
|Mazhar Zorlu Holding
|36,00
|-0,11
|14,36
|Mega Polietilen
|7,07
|-2,48
|-7,70
|Menderes Tekstil
|2,97
|-2,94
|-3,88
|Merit Turizm
|230,90
|-9,98
|175,87
|Merko Gıda
|6,77
|1,80
|-21,64
|Metemtur Otelcilik
|27,96
|-4,12
|26,52
|Metro Holding
|1,89
|-0,53
|-9,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,45
|-2,78
|-15,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,97
|-0,51
|-15,45
|Migros Ticaret
|34,70
|-0,80
|-18,93
|Milpa
|4,47
|-2,61
|-2,83
|Mistral GMYO
|4,66
|4,48
|-1,06
|MLP Sağlık
|20,24
|-6,30
|1,86
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,93
|-4,83
|7,17
|Mondi Tire Kutsan
|6,39
|-1,99
|-15,92
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,64
|2,63
|14,03
|Net Holding
|5,06
|-3,07
|47,52
|Netaş Telekom.
|27,60
|-0,86
|-1,71
|Niğbaş Niğde Beton
|18,48
|-2,17
|-64,46
|Nuh Çimento
|56,50
|0,00
|14,74
|Nurol GMYO
|15,70
|-0,44
|115,36
|Odaş Elektrik
|3,29
|-2,95
|-15,64
|Olmuksan-IP
|7,22
|3,00
|-39,07
|Orge Enerji Elektrik
|10,02
|3,73
|35,77
|Orma Orman Mahsulleri
|15,15
|-9,98
|2,92
|Osmanlı Menkul
|32,40
|4,58
|4,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,52
|0,80
|-8,49
|Otokar
|373,60
|5,60
|17,34
|Oyak Çimento
|6,86
|0,29
|-21,87
|Oyak Yat. Ort.
|8,21
|0,24
|18,13
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,92
|-0,76
|-16,77
|Özak GMYO
|4,83
|1,26
|-5,29
|Özbal Çelik Boru
|6,59
|-3,65
|0,61
|Özderici GMYO
|1,89
|0,00
|-14,86
|Özerden Plastik
|8,10
|-10,00
|-10,00
|Pamukova Elektrik
|27,00
|0,00
|26,64
|Panora GMYO
|6,00
|-0,17
|-1,76
|Papilon Savunma
|18,91
|-2,12
|-16,92
|Park Elek.Madencilik
|5,05
|-1,75
|-5,96
|Parsan
|31,80
|0,32
|30,86
|Pegasus
|71,65
|-2,32
|-3,95
|Peker GMYO
|1,87
|-4,10
|-28,35
|Penguen Gıda
|3,73
|-0,27
|-26,14
|Pera GMYO
|1,80
|-1,64
|2,76
|Pergamon Dış Ticaret
|25,22
|4,13
|32,14
|Petkim
|5,37
|-1,47
|7,83
|Petrokent Turizm
|2.344,70
|-0,28
|158,68
|Pınar Et ve Un
|20,00
|-1,96
|-14,09
|Pınar Su
|7,08
|2,31
|-4,71
|Pınar Süt
|20,10
|-1,66
|-12,91
|Plastikkart
|14,47
|-6,77
|0,14
|Polisan Holding
|3,17
|-0,63
|-17,88
|Politeknik Metal
|311,20
|6,72
|-23,30
|Prizma Press Matbaacılık
|4,49
|0,67
|-18,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|114,80
|-0,17
|-8,38
|QNB Finansbank
|56,65
|-0,61
|-19,47
|Ral Yatırım Holding
|3,71
|3,06
|-16,44
|Ray Sigorta
|12,06
|-3,60
|-21,94
|Reysaş GMYO
|4,70
|-2,49
|-13,76
|Reysaş Lojistik
|6,58
|-2,52
|-28,79
|Rhea Girişim
|3,02
|-0,98
|-18,82
|Rodrigo Tekstil
|16,71
|-7,63
|21,88
|Royal Halı
|3,35
|1,82
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|18,01
|-3,33
|-40,52
|Sabancı Holding
|8,56
|-4,89
|-25,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,42
|-0,57
|-4,23
|Sanel Mühendislik
|5,52
|2,60
|61,40
|Sanifoam Sünger
|17,23
|2,13
|26,69
|Sanko Pazarlama
|11,71
|-2,17
|24,71
|Saray Matbaacılık
|5,32
|-1,48
|-39,34
|Sarkuysan
|12,10
|2,20
|36,88
|Sasa Polyester
|42,38
|6,80
|109,59
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,90
|6,18
|122,09
|Sekuro Plastik
|29,30
|3,97
|109,89
|Selçuk Ecza Deposu
|9,96
|0,61
|-27,03
|Selçuk Gıda
|4,00
|-1,96
|-19,68
|Senkron Güvenlik
|32,00
|-8,83
|21,86
|Serve Film Prodüksiyon
|16,47
|0,00
|2,94
|Servet GMYO
|98,00
|0,82
|25,00
|Seyitler Kimya
|29,80
|-4,30
|18,77
|Silverline Endüstri
|5,77
|-2,04
|-32,91
|Sinpaş GMYO
|4,21
|-1,64
|0,72
|Smartiks Yazılım
|7,04
|0,14
|-20,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|42,80
|9,30
|60,45
|Söktaş
|4,42
|-7,72
|-13,16
|Sönmez Filament
|63,00
|-2,93
|-10,26
|Sönmez Pamuklu
|22,36
|2,01
|-6,83
|Sumaş Suni Tahta
|65,90
|6,12
|28,59
|Şeker Fin. Kir.
|9,60
|-5,04
|50,00
|Şekerbank
|1,13
|-3,42
|-25,17
|Şişe Cam
|6,99
|0,87
|-4,38
|Şok Marketler Ticaret
|11,94
|-3,16
|-5,39
|T. Halk Bankası
|4,54
|-2,99
|-18,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,20
|9,56
|-9,21
|T.S.K.B.
|1,39
|-5,44
|-21,91
|T.Tuborg
|18,00
|-1,42
|-0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|23,00
|-6,12
|118,42
|Tat Gıda
|9,18
|0,11
|-22,60
|TAV Havalimanları
|21,12
|-2,22
|-0,85
|Taze Kuru Gıda
|240,00
|5,59
|10,96
|Tek-Art Turizm
|1,65
|-2,94
|-18,32
|Tekfen Holding
|14,47
|-0,75
|-11,77
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,86
|1,10
|0,63
|Temapol Polimer Plastik
|18,01
|-2,49
|56,61
|TGS Dış Ticaret
|15,82
|-3,54
|24,47
|Tofaş Oto. Fab.
|32,16
|4,35
|4,04
|Torunlar GMYO
|3,32
|-2,92
|-14,87
|Trabzon Liman
|28,98
|0,62
|-9,78
|Trabzonspor Sportif
|2,01
|0,00
|-17,62
|Trend GMYO
|6,67
|-2,06
|-46,94
|TSKB GMYO
|5,84
|5,23
|1,57
|Tuğçelik
|6,67
|-0,74
|-17,45
|Tukaş
|7,45
|0,00
|-23,12
|Turcas Petrol
|4,36
|-2,68
|-10,10
|Turkcell
|13,96
|-2,17
|-13,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,18
|1,92
|50,53
|Tüpraş
|90,25
|-0,33
|-16,44
|Türk Hava Yolları
|12,39
|-0,24
|-4,03
|Türk İlaç Serum
|34,44
|9,96
|Türk Prysmian Kablo
|11,15
|-2,36
|-7,85
|Türk Telekom
|6,83
|-1,16
|-20,02
|Türk Traktör
|212,90
|-2,02
|16,53
|Türker Proje Gayrimenkul
|119,50
|-3,32
|5,85
|Türkiye Sigorta
|5,87
|-0,68
|-11,06
|Ufuk Yatırım
|20,42
|0,00
|52,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,15
|-1,34
|21,46
|Ulusoy Elektrik
|51,75
|0,00
|0,78
|Ulusoy Un Sanayi
|15,13
|-1,05
|31,57
|Umpaş Holding
|1,82
|9,64
|-30,27
|Uşak Seramik
|2,16
|-1,82
|-7,69
|Utopya Turizm
|37,28
|1,03
|-3,92
|Uzertaş Boya
|56,00
|9,70
|-1,06
|Ülker Bisküvi
|22,24
|0,27
|-3,89
|Vakıf Fin. Kir.
|27,44
|4,81
|544,13
|Vakıf GMYO
|2,94
|-2,33
|-18,78
|Vakıf Yat. Ort.
|7,78
|-3,95
|5,71
|Vakıflar Bankası
|3,55
|-3,27
|-24,63
|Vakko Tekstil
|14,05
|-5,13
|115,49
|Vanet Gıda
|6,16
|-0,48
|-20,31
|Verusa Holding
|54,00
|-6,90
|19,73
|Verusaturk Girisim
|25,30
|-3,66
|93,43
|Vestel
|31,02
|6,82
|47,29
|Vestel Beyaz Eşya
|51,20
|2,85
|25,24
|Viking Kağıt
|7,05
|0,43
|-21,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,44
|2,38
|44,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,26
|-5,44
|-26,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|99,95
|1,89
|38,05
|Yataş
|14,87
|-5,04
|2,91
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,61
|-3,99
|-17,95
|Yeni Gimat GMYO
|14,69
|1,94
|18,18
|Yeşil GMYO
|1,23
|-2,38
|-10,87
|Yeşil Yapı
|1,84
|-1,08
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|93,95
|-0,90
|-1,47
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.000,00
|1,32
|-3,85
|Yonga Mobilya
|25,32
|-4,02
|-15,44
|Yükselen Çelik
|4,70
|3,07
|-10,17
|Yünsa
|14,78
|-4,83
|0,82
|Zorlu Enerji
|2,17
|-0,46
|-21,66
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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