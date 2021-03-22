Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

22.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)39.000,00-9,28-3,70
İş Bankası (C)5,19-9,42-25,86
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,41-8,82-11,66
İş Girişim17,31-9,98-8,65
İş GMYO1,92-7,69-24,41
İş Y. Men. Değ.15,57-10,00-11,83
İş Yat. Ort.3,30-5,71-6,25
İşbir Holding7.200,00-10,00162,77
Işık Plastik Sanayi39,50-5,82

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,68-9,6847,37
İttifak Holding2,38-9,856,73
İz Hayvancılık Tarım25,58-5,2642,11
İzmir Demir Çelik2,35-6,00-28,99
İzmir Fırça6,96-5,9525,18
Jantsa Jant Sanayi546,80-6,5164,85
Kafein Yazılım26,24-9,9522,73
Kaplamin27,00-9,09-20,12
Kardemir (A)5,40-9,85-9,24
Kardemir (B)5,34-9,951,33
Kardemir (D)6,60-9,9614,19
Karel Elektronik30,52-9,9732,35
Karsan Otomotiv3,79-7,5616,62
Karsu Tekstil13,35-5,6556,14
Kartonsan65,40-8,53-31,55
Katmerciler Ekipman3,69-10,0019,81
Kent Gıda309,00-9,78-13,10
Kerevitaş Gıda5,42-8,45-17,63
Kervan Gıda15,88-8,1020,12
Kervansaray Yat. Holding0,74-9,76-41,27
Kiler GMYO2,12-7,83-15,54
Klimasan Klima21,00-9,5623,75
Koç Holding20,66-9,94-2,18
Konfrut Gıda16,40-9,39-2,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji79,05-8,61233,83
Konya Çimento1.079,00-8,64-4,51
Kordsa Teknik Tekstil22,44-8,9344,31
Koza Altın115,00-5,7418,92
Koza Madencilik13,57-6,80-12,40
Körfez GMYO6,51-9,3312,24
Kristal Kola2,66-9,52-32,14
Kron Telekomünikasyon48,20-8,8830,84
Kuştur Kuşadası Turizm253,40-9,9861,09
Kuyumcukent Gayrimenkul2,07-7,59-10,00
Kütahya Porselen47,00-9,88-6,84
Lider Faktoring3,43-9,500,59
Link Bilgisayar38,30-9,4620,16
Logo Yazılım157,60-7,5125,58
Lokman Hekim Sağlık16,45-9,9652,99
Lüks Kadife75,00-8,26159,52
Makina Takım4,01-8,6617,60
Marka Yatırım Holding4,74-9,02-26,28
Marmaris Altınyunus222,20-9,67100,00
Marshall274,50-7,20-10,50
Martı GMYO2,50-7,75-9,09
Martı Otel2,33-6,059,39
Mavi Giyim51,95-9,97-0,48
Mazhar Zorlu Holding36,04-9,9914,49
Mega Polietilen7,25-9,94-5,35
Menderes Tekstil3,06-10,00-0,97
Merit Turizm256,50-10,00206,45
Merko Gıda6,92-6,23-19,91
Metemtur Otelcilik29,16-10,0031,95
Metro Holding1,95-7,58-6,25
Metro Petrol ve Tesisleri2,52-9,68-12,80
Metro Yatırım Ortaklığı2,02-8,18-13,30
Migros Ticaret35,06-9,78-18,08
Milpa4,66-8,631,30
Mistral GMYO4,65-6,06-1,27
MLP Sağlık21,60-10,008,71
MMC San. ve Tic. Yat.5,20-9,5713,04
Mondi Tire Kutsan6,54-9,67-13,95
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,68-7,5514,14
Net Holding5,22-9,8452,19
Netaş Telekom.28,10-9,120,07
Niğbaş Niğde Beton18,89-9,96-63,67
Nuh Çimento58,50-6,7718,81
Nurol GMYO15,77-9,99116,32
Odaş Elektrik3,40-9,57-12,82
Olmuksan-IP7,40-4,88-37,55
Orge Enerji Elektrik10,40-3,0840,92
Orma Orman Mahsulleri16,83-10,0014,33
Osmanlı Menkul31,78-7,672,71
Ostim Endüstriyel Yat2,56-7,58-7,04
Otokar375,10-4,5817,81
Oyak Çimento6,91-8,96-21,30
Oyak Yat. Ort.8,34-8,3520,00
Oylum Sınai Yatırımlar4,02-8,22-14,65
Özak GMYO4,90-7,37-3,92
Özbal Çelik Boru7,01-7,767,02
Özderici GMYO1,91-8,61-13,96
Özerden Plastik9,00-10,000,00
Pamukova Elektrik28,00-6,6731,33
Panora GMYO6,12-8,250,20
Papilon Savunma19,32-9,97-15,11
Park Elek.Madencilik5,16-9,63-3,91
Parsan32,04-9,0331,85
Pegasus73,35-10,00-1,68
Peker GMYO1,96-9,26-24,90
Penguen Gıda3,76-9,40-25,54
Pera GMYO1,85-8,875,61
Pergamon Dış Ticaret24,22-9,9626,90
Petkim5,45-9,929,44
Petrokent Turizm2.255,00-6,07148,79
Pınar Et ve Un20,94-7,59-10,05
Pınar Su7,35-4,30-1,08
Pınar Süt20,80-8,37-9,88
Plastikkart16,04-6,9611,00
Polisan Holding3,25-8,19-15,80
Politeknik Metal296,10-8,61-27,02
Prizma Press Matbaacılık4,53-8,48-17,34
QNB Finans Fin. Kir.117,50-5,09-6,23
QNB Finansbank58,95-2,88-16,20
Ral Yatırım Holding3,65-8,75-17,79
Ray Sigorta12,51-9,94-19,03
Reysaş GMYO4,88-8,79-10,46
Reysaş Lojistik6,92-7,73-25,11
Rhea Girişim3,05-9,76-18,01
Rodrigo Tekstil18,09-10,0031,95
Royal Halı3,30-8,59-4,07
RTA Laboratuvarları19,49-5,85-35,63
Sabancı Holding9,00-9,91-21,47
Safkar Ege Soğutmacılık10,53-9,54-3,22
Sanel Mühendislik5,54-7,2061,99
Sanifoam Sünger17,20-8,2226,47
Sanko Pazarlama12,05-9,3328,33
Saray Matbaacılık5,59-6,83-36,26
Sarkuysan12,24-6,9238,46
Sasa Polyester42,00-3,05107,72
Say Yenilenebilir Enerji18,50-6,42117,39
Sekuro Plastik28,18-9,97101,86
Selçuk Ecza Deposu10,04-8,73-26,45
Selçuk Gıda4,08-9,93-18,07
Senkron Güvenlik35,10-10,0033,66
Serve Film Prodüksiyon16,50-7,043,13
Servet GMYO97,20-10,0023,98
Seyitler Kimya32,10-7,2327,93
Silverline Endüstri5,89-9,94-31,51
Sinpaş GMYO4,36-8,214,31
Smartiks Yazılım7,04-9,86-20,54
Sodaş Sodyum Sanayii42,00-3,4557,45
Söktaş4,79-9,96-5,89
Sönmez Filament64,90-9,99-7,55
Sönmez Pamuklu21,96-9,78-8,50
Sumaş Suni Tahta62,10-10,0021,17
Şeker Fin. Kir.10,11-9,9757,97
Şekerbank1,19-8,46-21,19
Şişe Cam7,00-9,09-4,24
Şok Marketler Ticaret12,38-9,57-1,90
T. Halk Bankası4,82-7,13-13,31
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,00-9,03-16,29
T.S.K.B.1,49-8,59-16,29
T.Tuborg18,26-9,961,05
Taç Tarım Ürünleri24,30-2,02130,77
Tat Gıda9,23-9,33-22,18
TAV Havalimanları22,10-7,923,76
Taze Kuru Gıda247,80-1,8614,56
Tek-Art Turizm1,73-7,98-14,36
Tekfen Holding14,65-9,51-10,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,90-8,700,94
Temapol Polimer Plastik18,80-8,3863,48
TGS Dış Ticaret16,47-9,6029,58
Tofaş Oto. Fab.34,52-6,701,77
Torunlar GMYO3,50-7,65-10,26
Trabzon Liman29,14-8,88-9,28
Trabzonspor Sportif2,10-5,83-13,93
Trend GMYO6,82-9,79-45,74
TSKB GMYO5,70-7,47-0,87
Tuğçelik6,78-9,12-16,09
Tukaş7,63-7,74-21,26
Turcas Petrol4,49-9,66-7,42
Turkcell14,28-9,91-11,30
Tümosan Motor ve Traktör20,94-9,2748,83
Tüpraş90,85-9,69-15,88
Türk Hava Yolları12,54-9,06-2,87
Türk İlaç Serum31,329,97

Türk Prysmian Kablo11,43-9,86-5,54
Türk Telekom6,94-9,52-18,74
Türk Traktör218,70-9,4019,70
Türker Proje Gayrimenkul125,90-8,3011,51
Türkiye Sigorta5,97-8,99-9,55
Ufuk Yatırım20,42-9,9652,39
Ulaşlar Turizm Yat.5,22-10,0023,11
Ulusoy Elektrik52,55-8,532,34
Ulusoy Un Sanayi15,37-9,4833,65
Umpaş Holding1,64-9,89-37,16
Uşak Seramik2,23-8,61-4,70
Utopya Turizm37,50-8,54-3,35
Uzertaş Boya51,05-9,96-9,81
Ülker Bisküvi22,30-9,50-3,63
Vakıf Fin. Kir.26,18-9,97514,55
Vakıf GMYO3,06-8,38-15,47
Vakıf Yat. Ort.8,21-8,7811,55
Vakıflar Bankası3,71-8,85-21,23
Vakko Tekstil15,03-8,63130,52
Vanet Gıda6,30-8,30-18,50
Verusa Holding58,00-9,9428,60
Verusaturk Girisim26,26-9,95100,76
Vestel30,46-3,7344,63
Vestel Beyaz Eşya51,75-6,4226,59
Viking Kağıt7,13-8,59-20,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,30-9,7441,57
Yapı ve Kredi Bank.2,39-9,81-22,40
Yaprak Süt ve Besi Çift.98,10-10,0035,50
Yataş15,66-9,958,37
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,80-8,87-13,64
Yeni Gimat GMYO14,55-4,0217,06
Yeşil GMYO1,27-9,29-7,97
Yeşil Yapı1,89-8,252,72
Yeşil Yatırım Holding94,80-9,97-0,58
Yibitaş İnşaat Malzeme14.805,00-10,00-5,10
Yonga Mobilya26,40-9,90-11,84
Yükselen Çelik4,70-7,11-10,17
Yünsa15,56-9,806,14
Zorlu Enerji2,20-9,09-20,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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