Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

19.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:21
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)41.650,000,242,84
İş Bankası (C)5,84-1,02-16,57
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,81-0,52-1,30
İş Girişim19,54-2,503,11
İş GMYO2,14-0,47-15,75
İş Y. Men. Değ.17,711,370,28
İş Yat. Ort.3,60-1,912,27
İşbir Holding7.990,800,00191,64
Işık Plastik Sanayi37,50-1,68

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,841,6661,40
İttifak Holding2,63-3,3117,94
İz Hayvancılık Tarım24,960,2438,67
İzmir Demir Çelik2,51-1,18-24,16
İzmir Fırça7,60-0,1336,69
Jantsa Jant Sanayi574,500,6173,20
Kafein Yazılım29,48-1,4737,89
Kaplamin29,207,91-13,61
Kardemir (A)6,10-1,292,52
Kardemir (B)6,12-1,4516,13
Kardemir (D)7,50-1,1929,76
Karel Elektronik33,26-3,4844,23
Karsan Otomotiv4,17-1,4228,31
Karsu Tekstil14,090,6464,80
Kartonsan72,15-1,16-24,49
Katmerciler Ekipman4,06-2,8731,82
Kent Gıda350,002,64-1,57
Kerevitaş Gıda5,94-0,34-9,73
Kervan Gıda17,55-0,8532,75
Kervansaray Yat. Holding0,854,94-32,54
Kiler GMYO2,30-1,29-8,37
Klimasan Klima23,64-0,5939,30
Koç Holding23,60-0,7611,74
Konfrut Gıda18,261,008,05
Kontrolmatik Teknoloji Enerji88,30-1,78272,89
Konya Çimento1.192,60-0,625,54
Kordsa Teknik Tekstil25,10-0,4061,41
Koza Altın123,40-0,4027,61
Koza Madencilik14,89-0,73-3,87
Körfez GMYO6,922,6719,31
Kristal Kola2,93-1,68-25,26
Kron Telekomünikasyon52,60-2,5942,78
Kuştur Kuşadası Turizm284,90-5,0681,12
Kuyumcukent Gayrimenkul2,250,00-2,17
Kütahya Porselen53,10-0,285,25
Lider Faktoring3,82-1,8012,02
Link Bilgisayar42,08-3,3132,02
Logo Yazılım169,501,3235,06
Lokman Hekim Sağlık18,53-2,5872,34
Lüks Kadife81,859,06183,22
Makina Takım4,40-4,1429,03
Marka Yatırım Holding5,280,76-17,88
Marmaris Altınyunus246,001,57121,42
Marshall300,500,17-2,02
Martı GMYO2,74-1,08-0,36
Martı Otel2,511,6217,84
Mavi Giyim58,60-0,6812,26
Mazhar Zorlu Holding40,42-0,9328,40
Mega Polietilen8,220,497,31
Menderes Tekstil3,39-7,129,71
Merit Turizm287,00-1,03242,89
Merko Gıda7,430,68-14,00
Metemtur Otelcilik33,900,8953,39
Metro Holding2,13-0,472,40
Metro Petrol ve Tesisleri2,880,00-0,35
Metro Yatırım Ortaklığı2,21-1,34-5,15
Migros Ticaret40,021,88-6,50
Milpa5,26-0,1914,35
Mistral GMYO4,97-0,605,52
MLP Sağlık24,38-2,0922,70
MMC San. ve Tic. Yat.5,750,0025,00
Mondi Tire Kutsan7,39-0,94-2,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,70-2,8022,62
Net Holding5,78-1,0368,51
Netaş Telekom.31,34-1,1411,61
Niğbaş Niğde Beton21,28-4,23-59,08
Nuh Çimento62,15-1,1926,22
Nurol GMYO17,305,23137,31
Odaş Elektrik3,79-5,72-2,82
Olmuksan-IP7,85-1,13-33,76
Orge Enerji Elektrik11,021,1049,32
Orma Orman Mahsulleri18,7010,0027,04
Osmanlı Menkul33,94-3,089,70
Ostim Endüstriyel Yat2,77-4,810,59
Otokar391,60-1,1622,99
Oyak Çimento7,73-1,28-11,96
Oyak Yat. Ort.9,10-2,1530,94
Oylum Sınai Yatırımlar4,46-1,98-5,31
Özak GMYO5,312,314,12
Özbal Çelik Boru7,530,8014,96
Özderici GMYO2,130,00-4,05
Özerden Plastik10,510,0016,78
Pamukova Elektrik30,06-3,0940,99
Panora GMYO6,730,4510,19
Papilon Savunma21,70-1,54-4,66
Park Elek.Madencilik5,761,957,26
Parsan36,02-1,1048,23
Pegasus83,10-0,6611,39
Peker GMYO2,17-1,36-16,86
Penguen Gıda4,23-1,86-16,24
Pera GMYO2,110,9620,45
Pergamon Dış Ticaret26,18-2,3137,17
Petkim5,97-1,9719,88
Petrokent Turizm2.454,000,57170,74
Pınar Et ve Un23,00-0,86-1,20
Pınar Su7,76-0,264,44
Pınar Süt23,04-0,09-0,17
Plastikkart17,082,4018,20
Polisan Holding3,60-0,28-6,74
Politeknik Metal328,00-0,52-19,16
Prizma Press Matbaacılık5,040,00-8,03
QNB Finans Fin. Kir.124,001,97-1,04
QNB Finansbank61,450,00-12,65
Ral Yatırım Holding3,930,77-11,49
Ray Sigorta14,11-1,19-8,67
Reysaş GMYO5,360,56-1,65
Reysaş Lojistik7,64-0,39-17,32
Rhea Girişim3,42-2,01-8,06
Rodrigo Tekstil20,10-2,9046,61
Royal Halı3,66-2,406,40
RTA Laboratuvarları21,000,77-30,65
Sabancı Holding10,27-1,44-10,38
Safkar Ege Soğutmacılık11,66-2,837,17
Sanel Mühendislik6,08-2,4177,78
Sanifoam Sünger18,88-0,3738,82
Sanko Pazarlama13,57-5,7044,52
Saray Matbaacılık5,99-0,33-31,70
Sarkuysan13,21-1,8649,43
Sasa Polyester43,30-0,60114,14
Say Yenilenebilir Enerji19,763,84132,20
Sekuro Plastik31,80-4,79127,79
Selçuk Ecza Deposu11,17-0,53-18,17
Selçuk Gıda4,702,17-5,62
Senkron Güvenlik38,00-7,1844,71
Serve Film Prodüksiyon18,001,9812,50
Servet GMYO112,00-0,7142,86
Seyitler Kimya36,10-2,1143,88
Silverline Endüstri6,54-2,24-23,95
Sinpaş GMYO4,75-0,2113,64
Smartiks Yazılım7,850,77-11,40
Sodaş Sodyum Sanayii39,50-0,7548,08
Söktaş5,33-3,964,72
Sönmez Filament77,102,539,83
Sönmez Pamuklu24,722,573,00
Sumaş Suni Tahta66,000,0028,78
Şeker Fin. Kir.10,94-0,3670,94
Şekerbank1,32-1,49-12,58
Şişe Cam7,81-0,266,84
Şok Marketler Ticaret13,551,047,37
T. Halk Bankası5,32-0,37-4,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,600,35-7,92
T.S.K.B.1,66-2,35-6,74
T.Tuborg20,70-0,1914,55
Taç Tarım Ürünleri25,000,81137,42
Tat Gıda10,59-0,75-10,71
TAV Havalimanları24,88-0,9616,81
Taze Kuru Gıda253,007,2016,97
Tek-Art Turizm1,93-1,53-4,46
Tekfen Holding16,67-0,711,65
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,13-0,2110,56
Temapol Polimer Plastik19,40-3,9668,70
TGS Dış Ticaret18,50-2,8945,55
Tofaş Oto. Fab.36,74-0,338,31
Torunlar GMYO3,782,16-3,08
Trabzon Liman32,52-0,791,25
Trabzonspor Sportif2,241,36-8,20
Trend GMYO7,69-1,41-38,82
TSKB GMYO6,013,624,52
Tuğçelik7,670,92-5,07
Tukaş8,33-0,95-14,04
Turcas Petrol5,04-1,183,92
Turkcell16,260,310,99
Tümosan Motor ve Traktör22,68-5,4261,19
Tüpraş101,40-0,88-6,11
Türk Hava Yolları14,070,938,99
Türk İlaç Serum28,489,96

Türk Prysmian Kablo12,99-0,547,36
Türk Telekom7,86-1,26-7,96
Türk Traktör240,10-2,7531,42
Türker Proje Gayrimenkul139,80-1,5523,83
Türkiye Sigorta6,910,004,70
Ufuk Yatırım24,00-1,8079,10
Ulaşlar Turizm Yat.5,98-4,1741,04
Ulusoy Elektrik56,650,0010,32
Ulusoy Un Sanayi16,95-1,9747,39
Umpaş Holding1,829,64-30,27
Uşak Seramik2,46-1,995,13
Utopya Turizm42,000,008,25
Uzertaş Boya56,700,000,18
Ülker Bisküvi24,22-0,334,67
Vakıf Fin. Kir.30,043,30605,16
Vakıf GMYO3,38-1,46-6,63
Vakıf Yat. Ort.9,474,6428,67
Vakıflar Bankası4,12-0,48-12,53
Vakko Tekstil16,292,84149,85
Vanet Gıda6,75-0,30-12,68
Verusa Holding64,85-2,1143,79
Verusaturk Girisim29,50-1,73125,54
Vestel31,869,2651,28
Vestel Beyaz Eşya57,501,6840,66
Viking Kağıt7,95-3,40-11,67
Yapı Kredi Koray GMYO7,130,8560,22
Yapı ve Kredi Bank.2,71-1,45-12,01
Yaprak Süt ve Besi Çift.105,10-2,6945,17
Yataş17,13-0,4118,55
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,13-1,20-6,14
Yeni Gimat GMYO15,56-2,6925,18
Yeşil GMYO1,43-1,383,62
Yeşil Yapı2,10-1,4114,13
Yeşil Yatırım Holding109,20-4,5514,53
Yibitaş İnşaat Malzeme17.000,003,038,97
Yonga Mobilya29,980,000,12
Yükselen Çelik5,07-0,98-3,09
Yünsa17,371,0518,49
Zorlu Enerji2,480,40-10,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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