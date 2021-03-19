Borsada günün ilk yarısı (2)
19.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:21
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)41.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|41.650,00
|0,24
|2,84
|İş Bankası (C)
|5,84
|-1,02
|-16,57
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,81
|-0,52
|-1,30
|İş Girişim
|19,54
|-2,50
|3,11
|İş GMYO
|2,14
|-0,47
|-15,75
|İş Y. Men. Değ.
|17,71
|1,37
|0,28
|İş Yat. Ort.
|3,60
|-1,91
|2,27
|İşbir Holding
|7.990,80
|0,00
|191,64
|Işık Plastik Sanayi
|37,50
|-1,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,84
|1,66
|61,40
|İttifak Holding
|2,63
|-3,31
|17,94
|İz Hayvancılık Tarım
|24,96
|0,24
|38,67
|İzmir Demir Çelik
|2,51
|-1,18
|-24,16
|İzmir Fırça
|7,60
|-0,13
|36,69
|Jantsa Jant Sanayi
|574,50
|0,61
|73,20
|Kafein Yazılım
|29,48
|-1,47
|37,89
|Kaplamin
|29,20
|7,91
|-13,61
|Kardemir (A)
|6,10
|-1,29
|2,52
|Kardemir (B)
|6,12
|-1,45
|16,13
|Kardemir (D)
|7,50
|-1,19
|29,76
|Karel Elektronik
|33,26
|-3,48
|44,23
|Karsan Otomotiv
|4,17
|-1,42
|28,31
|Karsu Tekstil
|14,09
|0,64
|64,80
|Kartonsan
|72,15
|-1,16
|-24,49
|Katmerciler Ekipman
|4,06
|-2,87
|31,82
|Kent Gıda
|350,00
|2,64
|-1,57
|Kerevitaş Gıda
|5,94
|-0,34
|-9,73
|Kervan Gıda
|17,55
|-0,85
|32,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,85
|4,94
|-32,54
|Kiler GMYO
|2,30
|-1,29
|-8,37
|Klimasan Klima
|23,64
|-0,59
|39,30
|Koç Holding
|23,60
|-0,76
|11,74
|Konfrut Gıda
|18,26
|1,00
|8,05
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|88,30
|-1,78
|272,89
|Konya Çimento
|1.192,60
|-0,62
|5,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,10
|-0,40
|61,41
|Koza Altın
|123,40
|-0,40
|27,61
|Koza Madencilik
|14,89
|-0,73
|-3,87
|Körfez GMYO
|6,92
|2,67
|19,31
|Kristal Kola
|2,93
|-1,68
|-25,26
|Kron Telekomünikasyon
|52,60
|-2,59
|42,78
|Kuştur Kuşadası Turizm
|284,90
|-5,06
|81,12
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,25
|0,00
|-2,17
|Kütahya Porselen
|53,10
|-0,28
|5,25
|Lider Faktoring
|3,82
|-1,80
|12,02
|Link Bilgisayar
|42,08
|-3,31
|32,02
|Logo Yazılım
|169,50
|1,32
|35,06
|Lokman Hekim Sağlık
|18,53
|-2,58
|72,34
|Lüks Kadife
|81,85
|9,06
|183,22
|Makina Takım
|4,40
|-4,14
|29,03
|Marka Yatırım Holding
|5,28
|0,76
|-17,88
|Marmaris Altınyunus
|246,00
|1,57
|121,42
|Marshall
|300,50
|0,17
|-2,02
|Martı GMYO
|2,74
|-1,08
|-0,36
|Martı Otel
|2,51
|1,62
|17,84
|Mavi Giyim
|58,60
|-0,68
|12,26
|Mazhar Zorlu Holding
|40,42
|-0,93
|28,40
|Mega Polietilen
|8,22
|0,49
|7,31
|Menderes Tekstil
|3,39
|-7,12
|9,71
|Merit Turizm
|287,00
|-1,03
|242,89
|Merko Gıda
|7,43
|0,68
|-14,00
|Metemtur Otelcilik
|33,90
|0,89
|53,39
|Metro Holding
|2,13
|-0,47
|2,40
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,88
|0,00
|-0,35
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|-1,34
|-5,15
|Migros Ticaret
|40,02
|1,88
|-6,50
|Milpa
|5,26
|-0,19
|14,35
|Mistral GMYO
|4,97
|-0,60
|5,52
|MLP Sağlık
|24,38
|-2,09
|22,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,75
|0,00
|25,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,39
|-0,94
|-2,76
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,70
|-2,80
|22,62
|Net Holding
|5,78
|-1,03
|68,51
|Netaş Telekom.
|31,34
|-1,14
|11,61
|Niğbaş Niğde Beton
|21,28
|-4,23
|-59,08
|Nuh Çimento
|62,15
|-1,19
|26,22
|Nurol GMYO
|17,30
|5,23
|137,31
|Odaş Elektrik
|3,79
|-5,72
|-2,82
|Olmuksan-IP
|7,85
|-1,13
|-33,76
|Orge Enerji Elektrik
|11,02
|1,10
|49,32
|Orma Orman Mahsulleri
|18,70
|10,00
|27,04
|Osmanlı Menkul
|33,94
|-3,08
|9,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,77
|-4,81
|0,59
|Otokar
|391,60
|-1,16
|22,99
|Oyak Çimento
|7,73
|-1,28
|-11,96
|Oyak Yat. Ort.
|9,10
|-2,15
|30,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,46
|-1,98
|-5,31
|Özak GMYO
|5,31
|2,31
|4,12
|Özbal Çelik Boru
|7,53
|0,80
|14,96
|Özderici GMYO
|2,13
|0,00
|-4,05
|Özerden Plastik
|10,51
|0,00
|16,78
|Pamukova Elektrik
|30,06
|-3,09
|40,99
|Panora GMYO
|6,73
|0,45
|10,19
|Papilon Savunma
|21,70
|-1,54
|-4,66
|Park Elek.Madencilik
|5,76
|1,95
|7,26
|Parsan
|36,02
|-1,10
|48,23
|Pegasus
|83,10
|-0,66
|11,39
|Peker GMYO
|2,17
|-1,36
|-16,86
|Penguen Gıda
|4,23
|-1,86
|-16,24
|Pera GMYO
|2,11
|0,96
|20,45
|Pergamon Dış Ticaret
|26,18
|-2,31
|37,17
|Petkim
|5,97
|-1,97
|19,88
|Petrokent Turizm
|2.454,00
|0,57
|170,74
|Pınar Et ve Un
|23,00
|-0,86
|-1,20
|Pınar Su
|7,76
|-0,26
|4,44
|Pınar Süt
|23,04
|-0,09
|-0,17
|Plastikkart
|17,08
|2,40
|18,20
|Polisan Holding
|3,60
|-0,28
|-6,74
|Politeknik Metal
|328,00
|-0,52
|-19,16
|Prizma Press Matbaacılık
|5,04
|0,00
|-8,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,00
|1,97
|-1,04
|QNB Finansbank
|61,45
|0,00
|-12,65
|Ral Yatırım Holding
|3,93
|0,77
|-11,49
|Ray Sigorta
|14,11
|-1,19
|-8,67
|Reysaş GMYO
|5,36
|0,56
|-1,65
|Reysaş Lojistik
|7,64
|-0,39
|-17,32
|Rhea Girişim
|3,42
|-2,01
|-8,06
|Rodrigo Tekstil
|20,10
|-2,90
|46,61
|Royal Halı
|3,66
|-2,40
|6,40
|RTA Laboratuvarları
|21,00
|0,77
|-30,65
|Sabancı Holding
|10,27
|-1,44
|-10,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,66
|-2,83
|7,17
|Sanel Mühendislik
|6,08
|-2,41
|77,78
|Sanifoam Sünger
|18,88
|-0,37
|38,82
|Sanko Pazarlama
|13,57
|-5,70
|44,52
|Saray Matbaacılık
|5,99
|-0,33
|-31,70
|Sarkuysan
|13,21
|-1,86
|49,43
|Sasa Polyester
|43,30
|-0,60
|114,14
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,76
|3,84
|132,20
|Sekuro Plastik
|31,80
|-4,79
|127,79
|Selçuk Ecza Deposu
|11,17
|-0,53
|-18,17
|Selçuk Gıda
|4,70
|2,17
|-5,62
|Senkron Güvenlik
|38,00
|-7,18
|44,71
|Serve Film Prodüksiyon
|18,00
|1,98
|12,50
|Servet GMYO
|112,00
|-0,71
|42,86
|Seyitler Kimya
|36,10
|-2,11
|43,88
|Silverline Endüstri
|6,54
|-2,24
|-23,95
|Sinpaş GMYO
|4,75
|-0,21
|13,64
|Smartiks Yazılım
|7,85
|0,77
|-11,40
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,50
|-0,75
|48,08
|Söktaş
|5,33
|-3,96
|4,72
|Sönmez Filament
|77,10
|2,53
|9,83
|Sönmez Pamuklu
|24,72
|2,57
|3,00
|Sumaş Suni Tahta
|66,00
|0,00
|28,78
|Şeker Fin. Kir.
|10,94
|-0,36
|70,94
|Şekerbank
|1,32
|-1,49
|-12,58
|Şişe Cam
|7,81
|-0,26
|6,84
|Şok Marketler Ticaret
|13,55
|1,04
|7,37
|T. Halk Bankası
|5,32
|-0,37
|-4,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,60
|0,35
|-7,92
|T.S.K.B.
|1,66
|-2,35
|-6,74
|T.Tuborg
|20,70
|-0,19
|14,55
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|0,81
|137,42
|Tat Gıda
|10,59
|-0,75
|-10,71
|TAV Havalimanları
|24,88
|-0,96
|16,81
|Taze Kuru Gıda
|253,00
|7,20
|16,97
|Tek-Art Turizm
|1,93
|-1,53
|-4,46
|Tekfen Holding
|16,67
|-0,71
|1,65
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,13
|-0,21
|10,56
|Temapol Polimer Plastik
|19,40
|-3,96
|68,70
|TGS Dış Ticaret
|18,50
|-2,89
|45,55
|Tofaş Oto. Fab.
|36,74
|-0,33
|8,31
|Torunlar GMYO
|3,78
|2,16
|-3,08
|Trabzon Liman
|32,52
|-0,79
|1,25
|Trabzonspor Sportif
|2,24
|1,36
|-8,20
|Trend GMYO
|7,69
|-1,41
|-38,82
|TSKB GMYO
|6,01
|3,62
|4,52
|Tuğçelik
|7,67
|0,92
|-5,07
|Tukaş
|8,33
|-0,95
|-14,04
|Turcas Petrol
|5,04
|-1,18
|3,92
|Turkcell
|16,26
|0,31
|0,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|22,68
|-5,42
|61,19
|Tüpraş
|101,40
|-0,88
|-6,11
|Türk Hava Yolları
|14,07
|0,93
|8,99
|Türk İlaç Serum
|28,48
|9,96
|Türk Prysmian Kablo
|12,99
|-0,54
|7,36
|Türk Telekom
|7,86
|-1,26
|-7,96
|Türk Traktör
|240,10
|-2,75
|31,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,80
|-1,55
|23,83
|Türkiye Sigorta
|6,91
|0,00
|4,70
|Ufuk Yatırım
|24,00
|-1,80
|79,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,98
|-4,17
|41,04
|Ulusoy Elektrik
|56,65
|0,00
|10,32
|Ulusoy Un Sanayi
|16,95
|-1,97
|47,39
|Umpaş Holding
|1,82
|9,64
|-30,27
|Uşak Seramik
|2,46
|-1,99
|5,13
|Utopya Turizm
|42,00
|0,00
|8,25
|Uzertaş Boya
|56,70
|0,00
|0,18
|Ülker Bisküvi
|24,22
|-0,33
|4,67
|Vakıf Fin. Kir.
|30,04
|3,30
|605,16
|Vakıf GMYO
|3,38
|-1,46
|-6,63
|Vakıf Yat. Ort.
|9,47
|4,64
|28,67
|Vakıflar Bankası
|4,12
|-0,48
|-12,53
|Vakko Tekstil
|16,29
|2,84
|149,85
|Vanet Gıda
|6,75
|-0,30
|-12,68
|Verusa Holding
|64,85
|-2,11
|43,79
|Verusaturk Girisim
|29,50
|-1,73
|125,54
|Vestel
|31,86
|9,26
|51,28
|Vestel Beyaz Eşya
|57,50
|1,68
|40,66
|Viking Kağıt
|7,95
|-3,40
|-11,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,13
|0,85
|60,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,71
|-1,45
|-12,01
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|105,10
|-2,69
|45,17
|Yataş
|17,13
|-0,41
|18,55
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,13
|-1,20
|-6,14
|Yeni Gimat GMYO
|15,56
|-2,69
|25,18
|Yeşil GMYO
|1,43
|-1,38
|3,62
|Yeşil Yapı
|2,10
|-1,41
|14,13
|Yeşil Yatırım Holding
|109,20
|-4,55
|14,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.000,00
|3,03
|8,97
|Yonga Mobilya
|29,98
|0,00
|0,12
|Yükselen Çelik
|5,07
|-0,98
|-3,09
|Yünsa
|17,37
|1,05
|18,49
|Zorlu Enerji
|2,48
|0,40
|-10,47
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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