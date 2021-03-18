Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

18.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:49
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)42.000,00-2,333,70
İş Bankası (C)5,862,09-16,29
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,840,26-0,52
İş Girişim20,16-1,476,39
İş GMYO2,18-0,46-14,17
İş Y. Men. Değ.18,480,164,64
İş Yat. Ort.3,690,274,83
İşbir Holding8.100,005,20195,62
Işık Plastik Sanayi38,60-1,88

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,79-0,5657,02
İttifak Holding2,74-1,0822,87
İz Hayvancılık Tarım25,460,0841,44
İzmir Demir Çelik2,59-1,15-21,74
İzmir Fırça7,72-2,0338,85
Jantsa Jant Sanayi575,70-2,2673,56
Kafein Yazılım30,16-1,0541,07
Kaplamin28,240,79-16,45
Kardemir (A)6,230,004,71
Kardemir (B)6,270,3218,98
Kardemir (D)7,55-0,7930,62
Karel Elektronik32,66-0,1841,63
Karsan Otomotiv4,30-2,2732,31
Karsu Tekstil13,74-0,3660,70
Kartonsan74,100,00-22,45
Katmerciler Ekipman4,191,7036,04
Kent Gıda338,000,24-4,95
Kerevitaş Gıda5,990,50-8,97
Kervan Gıda18,042,5636,46
Kervansaray Yat. Holding0,82-1,20-34,92
Kiler GMYO2,370,42-5,58
Klimasan Klima24,66-3,2945,32
Koç Holding23,48-2,4911,17
Konfrut Gıda18,320,608,40
Kontrolmatik Teknoloji Enerji84,950,18258,74
Konya Çimento1.225,401,618,44
Kordsa Teknik Tekstil26,001,4867,20
Koza Altın125,101,0529,37
Koza Madencilik15,120,20-2,39
Körfez GMYO6,96-1,1420,00
Kristal Kola3,09-0,96-21,17
Kron Telekomünikasyon54,85-0,5448,89
Kuştur Kuşadası Turizm311,000,0097,71
Kuyumcukent Gayrimenkul2,280,00-0,87
Kütahya Porselen53,30-0,375,65
Lider Faktoring3,981,5316,72
Link Bilgisayar44,242,6938,79
Logo Yazılım168,902,5534,58
Lokman Hekim Sağlık19,02-3,3076,89
Lüks Kadife75,059,96159,69
Makina Takım4,70-0,6337,83
Marka Yatırım Holding5,34-1,84-16,95
Marmaris Altınyunus245,30-1,68120,79
Marshall302,80-0,72-1,27
Martı GMYO2,79-1,411,45
Martı Otel2,55-1,5419,72
Mavi Giyim57,253,259,67
Mazhar Zorlu Holding40,00-2,0127,06
Mega Polietilen8,240,987,57
Menderes Tekstil3,692,2219,42
Merit Turizm289,00-4,93245,28
Merko Gıda7,48-0,27-13,43
Metemtur Otelcilik33,700,4252,49
Metro Holding2,16-0,463,85
Metro Petrol ve Tesisleri2,910,690,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,240,90-3,86
Migros Ticaret39,020,46-8,83
Milpa5,34-0,5616,09
Mistral GMYO5,05-0,597,22
MLP Sağlık24,74-0,4824,51
MMC San. ve Tic. Yat.5,801,9326,09
Mondi Tire Kutsan7,52-0,13-1,05
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,622,8125,20
Net Holding5,990,8474,64
Netaş Telekom.32,881,0417,09
Niğbaş Niğde Beton22,80-2,31-56,15
Nuh Çimento63,750,7929,47
Nurol GMYO15,690,38115,23
Odaş Elektrik3,70-0,80-5,13
Olmuksan-IP8,00-0,74-32,49
Orge Enerji Elektrik11,13-1,4250,81
Orma Orman Mahsulleri17,00-1,1615,49
Osmanlı Menkul35,50-1,1114,74
Ostim Endüstriyel Yat2,73-1,44-0,86
Otokar411,00-1,3029,08
Oyak Çimento7,920,25-9,79
Oyak Yat. Ort.9,101,1130,94
Oylum Sınai Yatırımlar4,54-0,44-3,61
Özak GMYO5,330,004,51
Özbal Çelik Boru7,510,0014,66
Özderici GMYO2,181,40-1,80
Özerden Plastik10,60-2,7517,78
Pamukova Elektrik30,407,8042,59
Panora GMYO6,690,909,53
Papilon Savunma22,280,18-2,11
Park Elek.Madencilik5,630,724,84
Parsan36,402,1349,79
Pegasus86,100,1215,42
Peker GMYO2,17-1,36-16,86
Penguen Gıda4,400,69-12,87
Pera GMYO2,160,0023,31
Pergamon Dış Ticaret27,64-0,7244,82
Petkim6,010,0020,68
Petrokent Turizm2.425,00-1,22167,54
Pınar Et ve Un23,301,130,09
Pınar Su7,780,004,71
Pınar Süt23,380,171,30
Plastikkart16,390,4913,43
Polisan Holding3,670,55-4,92
Politeknik Metal333,002,08-17,92
Prizma Press Matbaacılık5,080,59-7,30
QNB Finans Fin. Kir.121,50-4,26-3,03
QNB Finansbank61,85-3,36-12,08
Ral Yatırım Holding3,96-0,50-10,81
Ray Sigorta14,230,71-7,90
Reysaş GMYO5,350,38-1,83
Reysaş Lojistik7,810,13-15,48
Rhea Girişim3,601,41-3,23
Rodrigo Tekstil21,500,6656,82
Royal Halı3,563,193,49
RTA Laboratuvarları21,16-0,56-30,12
Sabancı Holding10,341,27-9,77
Safkar Ege Soğutmacılık12,52-2,4215,07
Sanel Mühendislik6,342,7685,38
Sanifoam Sünger19,641,2944,41
Sanko Pazarlama15,53-2,8265,39
Saray Matbaacılık6,110,66-30,33
Sarkuysan13,420,3751,81
Sasa Polyester44,64-0,84120,77
Say Yenilenebilir Enerji18,99-0,37123,15
Sekuro Plastik33,80-1,17142,12
Selçuk Ecza Deposu11,33-3,41-17,00
Selçuk Gıda4,602,22-7,63
Senkron Güvenlik41,245,4757,04
Serve Film Prodüksiyon17,05-5,286,56
Servet GMYO112,100,7242,98
Seyitler Kimya37,300,3248,66
Silverline Endüstri6,85-0,15-20,35
Sinpaş GMYO4,872,1016,51
Smartiks Yazılım7,920,38-10,61
Sodaş Sodyum Sanayii39,803,4349,21
Söktaş5,59-2,279,82
Sönmez Filament75,209,947,12
Sönmez Pamuklu24,882,983,67
Sumaş Suni Tahta68,000,0032,68
Şeker Fin. Kir.11,40-1,7278,13
Şekerbank1,351,50-10,60
Şişe Cam7,82-1,516,98
Şok Marketler Ticaret13,344,635,71
T. Halk Bankası5,360,94-3,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,440,00-8,44
T.S.K.B.1,721,78-3,37
T.Tuborg20,961,6515,99
Taç Tarım Ürünleri25,501,59142,17
Tat Gıda10,740,85-9,44
TAV Havalimanları25,76-1,3020,94
Taze Kuru Gıda245,80-0,4513,64
Tek-Art Turizm1,97-0,51-2,48
Tekfen Holding16,88-0,472,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,37-1,5812,44
Temapol Polimer Plastik20,440,8977,74
TGS Dış Ticaret19,21-1,9451,14
Tofaş Oto. Fab.37,10-4,139,38
Torunlar GMYO3,710,27-4,87
Trabzon Liman33,16-1,433,24
Trabzonspor Sportif2,23-0,45-8,61
Trend GMYO7,940,00-36,83
TSKB GMYO5,891,202,43
Tuğçelik7,770,13-3,84
Tukaş8,43-0,82-13,00
Turcas Petrol5,210,007,42
Turkcell16,550,552,80
Tümosan Motor ve Traktör23,724,4968,59
Tüpraş104,101,07-3,61
Türk Hava Yolları14,22-2,2710,15
Türk İlaç Serum25,909,93

Türk Prysmian Kablo13,150,238,68
Türk Telekom7,980,88-6,56
Türk Traktör242,20-1,1832,57
Türker Proje Gayrimenkul140,80-1,3324,71
Türkiye Sigorta7,051,006,82
Ufuk Yatırım24,92-0,3285,97
Ulaşlar Turizm Yat.6,239,6846,93
Ulusoy Elektrik57,30-1,2111,59
Ulusoy Un Sanayi17,190,3549,48
Umpaş Holding1,669,93-36,40
Uşak Seramik2,590,0010,68
Utopya Turizm42,283,378,97
Uzertaş Boya63,300,4811,84
Ülker Bisküvi24,361,925,27
Vakıf Fin. Kir.29,36-3,48589,20
Vakıf GMYO3,510,57-3,04
Vakıf Yat. Ort.9,059,9622,96
Vakıflar Bankası4,161,22-11,68
Vakko Tekstil16,49-6,31152,91
Vanet Gıda6,78-1,45-12,29
Verusa Holding64,000,3941,91
Verusaturk Girisim29,56-1,20125,99
Vestel30,44-0,8544,54
Vestel Beyaz Eşya57,900,3541,63
Viking Kağıt8,623,48-4,22
Yapı Kredi Koray GMYO7,234,3362,47
Yapı ve Kredi Bank.2,741,86-11,04
Yaprak Süt ve Besi Çift.110,00-3,5151,93
Yataş17,340,2920,00
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,18-1,18-5,00
Yeni Gimat GMYO15,68-0,1926,15
Yeşil GMYO1,500,008,70
Yeşil Yapı2,21-0,4520,11
Yeşil Yatırım Holding113,50-5,4219,04
Yibitaş İnşaat Malzeme17.899,800,0014,74
Yonga Mobilya30,00-0,660,18
Yükselen Çelik5,12-0,58-2,14
Yünsa17,92-0,0622,24
Zorlu Enerji2,501,21-9,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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