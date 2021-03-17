Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

17.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:30
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)43.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)275.499,90

35,50
İş Bankası (B)43.180,00-4,046,62
İş Bankası (C)5,820,00-16,86
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,91-0,261,30
İş Girişim20,380,897,55
İş GMYO2,24-0,88-11,81
İş Y. Men. Değ.18,85-0,266,74
İş Yat. Ort.3,740,546,25
İşbir Holding7.400,00-5,77170,07
Işık Plastik Sanayi38,140,32

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,841,1061,40
İttifak Holding2,71-0,7321,52
İz Hayvancılık Tarım26,302,1846,11
İzmir Demir Çelik2,690,75-18,72
İzmir Fırça7,95-0,3842,99
Jantsa Jant Sanayi616,60-1,8285,89
Kafein Yazılım30,48-1,3042,56
Kaplamin29,981,63-11,30
Kardemir (A)6,36-0,786,89
Kardemir (B)6,41-0,3121,63
Kardemir (D)7,79-0,5134,78
Karel Elektronik31,542,7436,77
Karsan Otomotiv4,433,7536,31
Karsu Tekstil14,073,9964,56
Kartonsan75,25-1,12-21,25
Katmerciler Ekipman4,27-1,1638,64
Kent Gıda348,70-1,22-1,94
Kerevitaş Gıda6,14-1,29-6,69
Kervan Gıda18,00-0,9936,16
Kervansaray Yat. Holding0,841,20-33,33
Kiler GMYO2,410,42-3,98
Klimasan Klima24,581,1544,84
Koç Holding24,624,8616,57
Konfrut Gıda19,19-0,3113,55
Kontrolmatik Teknoloji Enerji86,75-2,20266,34
Konya Çimento1.237,600,659,52
Kordsa Teknik Tekstil26,502,4070,42
Koza Altın125,40-0,7129,68
Koza Madencilik15,43-1,15-0,39
Körfez GMYO7,05-0,4221,55
Kristal Kola3,230,31-17,60
Kron Telekomünikasyon56,20-1,4052,55
Kuştur Kuşadası Turizm330,006,11109,79
Kuyumcukent Gayrimenkul2,290,88-0,43
Kütahya Porselen53,952,276,94
Lider Faktoring3,97-1,7316,42
Link Bilgisayar43,58-2,7236,72
Logo Yazılım167,50-2,3333,47
Lokman Hekim Sağlık19,211,8678,66
Lüks Kadife67,909,43134,95
Makina Takım4,90-0,6143,70
Marka Yatırım Holding5,57-0,36-13,37
Marmaris Altınyunus258,10-0,50132,31
Marshall305,200,43-0,49
Martı GMYO2,791,821,45
Martı Otel2,513,2917,84
Mavi Giyim54,95-0,365,27
Mazhar Zorlu Holding42,501,4835,01
Mega Polietilen8,191,116,92
Menderes Tekstil3,710,8220,06
Merit Turizm305,003,42264,40
Merko Gıda7,703,77-10,88
Metemtur Otelcilik35,743,2961,72
Metro Holding2,240,007,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,960,002,42
Metro Yatırım Ortaklığı2,260,89-3,00
Migros Ticaret39,540,92-7,62
Milpa5,310,9515,43
Mistral GMYO5,21-1,1410,62
MLP Sağlık24,62-1,1223,91
MMC San. ve Tic. Yat.5,750,8825,00
Mondi Tire Kutsan7,66-2,300,79
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,02-1,7423,51
Net Holding5,984,7374,34
Netaş Telekom.33,90-0,8220,73
Niğbaş Niğde Beton23,88-1,57-54,08
Nuh Çimento64,55-1,0731,09
Nurol GMYO16,050,94120,16
Odaş Elektrik3,820,53-2,05
Olmuksan-IP8,09-0,12-31,73
Orge Enerji Elektrik11,514,2655,96
Orma Orman Mahsulleri18,000,2222,28
Osmanlı Menkul37,50-1,2121,20
Ostim Endüstriyel Yat2,83-1,742,77
Otokar443,701,0539,35
Oyak Çimento8,09-0,49-7,86
Oyak Yat. Ort.9,150,1131,65
Oylum Sınai Yatırımlar4,680,65-0,64
Özak GMYO5,470,377,25
Özbal Çelik Boru7,66-1,7916,95
Özderici GMYO2,180,00-1,80
Özerden Plastik11,01-0,8122,33
Pamukova Elektrik29,40-3,6137,90
Panora GMYO6,75-1,4610,52
Papilon Savunma22,560,09-0,88
Park Elek.Madencilik5,770,357,45
Parsan36,22-2,1149,05
Pegasus87,100,6916,76
Peker GMYO2,200,00-15,71
Penguen Gıda4,47-1,11-11,49
Pera GMYO2,22-0,4526,73
Pergamon Dış Ticaret28,440,6449,01
Petkim6,170,1623,90
Petrokent Turizm2.374,902,41162,01
Pınar Et ve Un23,36-0,260,34
Pınar Su7,890,516,19
Pınar Süt23,741,542,86
Plastikkart16,760,3615,99
Polisan Holding3,770,00-2,33
Politeknik Metal335,701,42-17,26
Prizma Press Matbaacılık5,180,58-5,47
QNB Finans Fin. Kir.129,002,792,95
QNB Finansbank56,55-9,95-19,62
Ral Yatırım Holding4,010,25-9,68
Ray Sigorta14,420,42-6,67
Reysaş GMYO5,47-0,910,37
Reysaş Lojistik7,970,00-13,74
Rhea Girişim3,644,30-2,15
Rodrigo Tekstil22,000,7360,47
Royal Halı3,430,88-0,29
RTA Laboratuvarları21,701,88-28,34
Sabancı Holding10,520,86-8,20
Safkar Ege Soğutmacılık13,135,7220,68
Sanel Mühendislik6,26-0,4883,04
Sanifoam Sünger19,69-0,5644,78
Sanko Pazarlama15,093,8560,70
Saray Matbaacılık6,28-0,32-28,39
Sarkuysan13,63-0,2954,19
Sasa Polyester44,341,23119,29
Say Yenilenebilir Enerji19,501,99129,14
Sekuro Plastik33,861,07142,55
Selçuk Ecza Deposu12,02-0,08-11,94
Selçuk Gıda4,520,44-9,24
Senkron Güvenlik36,703,2139,76
Serve Film Prodüksiyon17,452,659,06
Servet GMYO112,001,1742,86
Seyitler Kimya36,106,8043,88
Silverline Endüstri7,07-0,84-17,79
Sinpaş GMYO4,891,4516,99
Smartiks Yazılım7,98-0,37-9,93
Sodaş Sodyum Sanayii40,004,1749,96
Söktaş6,057,0818,86
Sönmez Filament67,80-0,37-3,42
Sönmez Pamuklu25,04-1,424,33
Sumaş Suni Tahta69,00-0,7234,63
Şeker Fin. Kir.11,50-1,5479,69
Şekerbank1,360,00-9,93
Şişe Cam7,972,059,03
Şok Marketler Ticaret12,81-0,081,51
T. Halk Bankası5,360,00-3,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,604,23-4,70
T.S.K.B.1,70-0,58-4,49
T.Tuborg21,263,7117,65
Taç Tarım Ürünleri25,00-7,41137,42
Tat Gıda10,920,65-7,93
TAV Havalimanları26,201,3923,00
Taze Kuru Gıda254,002,0117,43
Tek-Art Turizm2,020,000,00
Tekfen Holding17,171,004,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,99-0,4017,29
Temapol Polimer Plastik19,910,0073,13
TGS Dış Ticaret20,04-0,3057,67
Tofaş Oto. Fab.40,844,5020,40
Torunlar GMYO3,82-0,26-2,05
Trabzon Liman34,320,946,85
Trabzonspor Sportif2,250,90-7,79
Trend GMYO8,17-2,04-35,00
TSKB GMYO5,920,172,96
Tuğçelik8,030,00-0,62
Tukaş8,66-0,12-10,63
Turcas Petrol5,31-2,399,48
Turkcell16,60-0,723,11
Tümosan Motor ve Traktör22,925,0462,90
Tüpraş105,600,00-2,22
Türk Hava Yolları14,820,5414,79
Türk İlaç Serum23,569,99

Türk Prysmian Kablo13,481,3511,40
Türk Telekom8,111,76-5,04
Türk Traktör252,507,4538,20
Türker Proje Gayrimenkul148,301,8531,36
Türkiye Sigorta7,142,738,18
Ufuk Yatırım24,78-3,6584,93
Ulaşlar Turizm Yat.5,669,4833,49
Ulusoy Elektrik57,20-1,3811,39
Ulusoy Un Sanayi17,30-0,1750,43
Umpaş Holding1,519,42-42,15
Uşak Seramik2,65-0,3813,25
Utopya Turizm42,00-1,278,25
Uzertaş Boya63,008,6211,31
Ülker Bisküvi23,960,083,54
Vakıf Fin. Kir.31,405,16637,09
Vakıf GMYO3,57-0,28-1,38
Vakıf Yat. Ort.8,43-1,6314,54
Vakıflar Bankası4,150,00-11,89
Vakko Tekstil17,823,48173,31
Vanet Gıda6,95-0,71-10,09
Verusa Holding64,053,2242,02
Verusaturk Girisim30,200,67130,89
Vestel31,34-0,5748,81
Vestel Beyaz Eşya57,502,4040,66
Viking Kağıt8,74-1,13-2,89
Yapı Kredi Koray GMYO7,14-0,4260,45
Yapı ve Kredi Bank.2,720,37-11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift.117,000,0061,60
Yataş17,361,7020,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,170,97-5,23
Yeni Gimat GMYO15,560,9125,18
Yeşil GMYO1,52-0,6510,14
Yeşil Yapı2,24-0,4421,74
Yeşil Yatırım Holding126,70-0,0832,88
Yibitaş İnşaat Malzeme17.750,00-4,0513,78
Yonga Mobilya30,642,202,32
Yükselen Çelik5,26-1,130,54
Yünsa18,801,6228,24
Zorlu Enerji2,540,00-8,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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