Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

16.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)275.499,90

35,50
İş Bankası (B)46.000,00-0,4513,58
İş Bankası (C)5,820,69-16,86
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,911,821,30
İş Girişim20,421,097,76
İş GMYO2,241,36-11,81
İş Y. Men. Değ.18,902,557,02
İş Yat. Ort.3,740,816,25
İşbir Holding7.999,900,00191,97
Işık Plastik Sanayi38,06-1,60

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,820,0059,65
İttifak Holding2,720,3721,97
İz Hayvancılık Tarım25,66-1,3142,56
İzmir Demir Çelik2,730,37-17,51
İzmir Fırça8,23-0,6048,02
Jantsa Jant Sanayi655,304,9897,56
Kafein Yazılım31,14-2,1445,65
Kaplamin30,686,97-9,23
Kardemir (A)6,381,597,23
Kardemir (B)6,371,5920,87
Kardemir (D)7,721,7133,56
Karel Elektronik31,040,1334,61
Karsan Otomotiv4,260,0031,08
Karsu Tekstil13,046,0252,51
Kartonsan76,102,49-20,36
Katmerciler Ekipman4,370,6941,88
Kent Gıda357,400,590,51
Kerevitaş Gıda6,24-0,32-5,17
Kervan Gıda18,350,6038,80
Kervansaray Yat. Holding0,840,00-33,33
Kiler GMYO2,483,77-1,20
Klimasan Klima24,28-1,3043,08
Koç Holding23,10-0,779,38
Konfrut Gıda19,330,7314,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji90,151,92280,70
Konya Çimento1.261,702,4911,65
Kordsa Teknik Tekstil25,902,7866,56
Koza Altın128,203,8132,57
Koza Madencilik15,822,532,13
Körfez GMYO7,14-4,9323,10
Kristal Kola3,324,08-15,31
Kron Telekomünikasyon57,000,0054,72
Kuştur Kuşadası Turizm336,703,63114,05
Kuyumcukent Gayrimenkul2,270,89-1,30
Kütahya Porselen53,100,385,25
Lider Faktoring4,09-4,6619,94
Link Bilgisayar46,02-4,3644,38
Logo Yazılım178,309,9942,07
Lokman Hekim Sağlık18,54-2,9372,43
Lüks Kadife59,505,40105,88
Makina Takım4,961,2245,45
Marka Yatırım Holding5,690,18-11,51
Marmaris Altınyunus261,001,75134,92
Marshall304,00-0,30-0,88
Martı GMYO2,740,37-0,36
Martı Otel2,47-0,8015,96
Mavi Giyim52,35-0,570,29
Mazhar Zorlu Holding43,160,4237,10
Mega Polietilen7,950,253,79
Menderes Tekstil3,689,8519,09
Merit Turizm305,002,01264,40
Merko Gıda7,44-1,46-13,89
Metemtur Otelcilik32,20-2,3745,70
Metro Holding2,250,458,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,970,682,77
Metro Yatırım Ortaklığı2,260,44-3,00
Migros Ticaret39,40-0,56-7,94
Milpa5,292,9215,00
Mistral GMYO5,26-0,7511,68
MLP Sağlık24,362,2722,60
MMC San. ve Tic. Yat.5,75-4,0125,00
Mondi Tire Kutsan7,742,521,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret48,003,0034,68
Net Holding5,720,1866,76
Netaş Telekom.33,54-0,0619,44
Niğbaş Niğde Beton24,744,04-52,42
Nuh Çimento64,651,0931,30
Nurol GMYO15,951,66118,79
Odaş Elektrik3,780,80-3,08
Olmuksan-IP8,14-0,37-31,31
Orge Enerji Elektrik11,03-2,3049,46
Orma Orman Mahsulleri17,96-0,2222,01
Osmanlı Menkul38,020,0022,88
Ostim Endüstriyel Yat3,113,67-23,77
Otokar435,50-0,1136,78
Oyak Çimento8,011,01-8,77
Oyak Yat. Ort.9,17-0,6531,94
Oylum Sınai Yatırımlar4,66-0,43-1,06
Özak GMYO5,49-0,367,65
Özbal Çelik Boru7,580,5315,73
Özderici GMYO2,170,00-2,25
Özerden Plastik11,654,9529,44
Pamukova Elektrik30,80-1,2244,47
Panora GMYO6,89-0,2512,81
Papilon Savunma22,64-0,70-0,53
Park Elek.Madencilik5,820,008,38
Parsan36,585,1150,53
Pegasus86,150,5815,48
Peker GMYO2,210,00-15,33
Penguen Gıda4,56-0,44-9,70
Pera GMYO2,17-0,4623,88
Pergamon Dış Ticaret28,36-0,8448,59
Petkim6,150,0023,49
Petrokent Turizm2.369,703,03161,44
Pınar Et ve Un23,46-0,930,77
Pınar Su7,910,006,46
Pınar Süt23,540,091,99
Plastikkart16,70-0,0615,57
Polisan Holding3,790,53-1,81
Politeknik Metal324,70-2,76-19,97
Prizma Press Matbaacılık5,120,20-6,57
QNB Finans Fin. Kir.112,50-9,93-10,22
QNB Finansbank60,15-1,31-14,50
Ral Yatırım Holding4,081,24-8,11
Ray Sigorta14,500,62-6,15
Reysaş GMYO5,390,94-1,10
Reysaş Lojistik7,910,13-14,39
Rhea Girişim3,42-0,87-8,06
Rodrigo Tekstil23,000,0067,76
Royal Halı3,38-0,29-1,74
RTA Laboratuvarları21,54-1,28-28,86
Sabancı Holding10,43-0,10-8,99
Safkar Ege Soğutmacılık12,17-0,7311,86
Sanel Mühendislik6,204,9181,29
Sanifoam Sünger19,30-0,4641,91
Sanko Pazarlama14,539,9954,74
Saray Matbaacılık6,330,80-27,82
Sarkuysan13,801,8556,11
Sasa Polyester45,10-0,18123,05
Say Yenilenebilir Enerji19,51-1,51129,26
Sekuro Plastik34,762,24149,00
Selçuk Ecza Deposu12,170,33-10,84
Selçuk Gıda4,750,00-4,62
Senkron Güvenlik42,006,3359,94
Serve Film Prodüksiyon18,00-1,8512,50
Servet GMYO111,80-3,6242,60
Seyitler Kimya34,040,5335,67
Silverline Endüstri6,831,04-20,58
Sinpaş GMYO4,760,0013,88
Smartiks Yazılım8,11-0,49-8,47
Sodaş Sodyum Sanayii38,000,0042,46
Söktaş5,49-0,727,86
Sönmez Filament68,30-0,15-2,71
Sönmez Pamuklu26,863,1511,92
Sumaş Suni Tahta69,50-2,0435,61
Şeker Fin. Kir.11,923,6586,25
Şekerbank1,35-1,46-10,60
Şişe Cam7,78-0,136,43
Şok Marketler Ticaret12,871,101,98
T. Halk Bankası5,390,94-3,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,300,00-5,67
T.S.K.B.1,700,59-4,49
T.Tuborg20,500,0013,45
Taç Tarım Ürünleri27,00-1,82156,41
Tat Gıda10,82-0,46-8,77
TAV Havalimanları25,580,6320,09
Taze Kuru Gıda246,90-1,5914,15
Tek-Art Turizm2,030,500,50
Tekfen Holding17,000,063,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,164,4818,62
Temapol Polimer Plastik20,202,4375,65
TGS Dış Ticaret19,950,3556,96
Tofaş Oto. Fab.37,700,6411,14
Torunlar GMYO3,87-1,78-0,77
Trabzon Liman34,420,767,16
Trabzonspor Sportif2,210,45-9,43
Trend GMYO7,96-0,38-36,67
TSKB GMYO5,901,372,61
Tuğçelik8,101,250,25
Tukaş8,670,12-10,53
Turcas Petrol5,383,6610,93
Turkcell16,610,003,17
Tümosan Motor ve Traktör21,24-1,8550,96
Tüpraş105,30-1,03-2,50
Türk Hava Yolları14,64-0,3413,40
Türk İlaç Serum21,429,96

Türk Prysmian Kablo13,200,389,09
Türk Telekom7,930,63-7,14
Türk Traktör230,102,4525,94
Türker Proje Gayrimenkul143,90-1,6427,46
Türkiye Sigorta6,920,144,85
Ufuk Yatırım26,006,0494,03
Ulaşlar Turizm Yat.5,149,3621,23
Ulusoy Elektrik57,30-0,6111,59
Ulusoy Un Sanayi17,48-1,2452,00
Umpaş Holding1,389,52-47,13
Uşak Seramik2,801,8219,66
Utopya Turizm39,701,172,32
Uzertaş Boya55,204,64-2,47
Ülker Bisküvi23,76-0,752,68
Vakıf Fin. Kir.28,986,70580,28
Vakıf GMYO3,591,41-0,83
Vakıf Yat. Ort.8,64-1,9317,39
Vakıflar Bankası4,170,97-11,46
Vakko Tekstil17,219,90163,96
Vanet Gıda7,04-0,28-8,93
Verusa Holding61,600,9836,59
Verusaturk Girisim29,940,34128,90
Vestel31,061,3047,48
Vestel Beyaz Eşya57,157,9339,80
Viking Kağıt8,79-0,11-2,33
Yapı Kredi Koray GMYO7,240,2862,70
Yapı ve Kredi Bank.2,721,12-11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift.118,302,1663,40
Yataş17,12-0,7518,48
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,121,23-6,36
Yeni Gimat GMYO15,511,6424,78
Yeşil GMYO1,55-0,6412,32
Yeşil Yapı2,250,4522,28
Yeşil Yatırım Holding125,60-1,2631,73
Yibitaş İnşaat Malzeme19.500,003,4525,00
Yonga Mobilya30,46-1,041,72
Yükselen Çelik5,14-0,19-1,76
Yünsa18,15-0,1723,81
Zorlu Enerji2,550,39-7,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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