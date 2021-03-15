Borsada günün ilk yarısı (2)
15.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:23
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)46.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|275.499,90
|35,50
|İş Bankası (B)
|46.100,10
|-5,84
|13,83
|İş Bankası (C)
|5,86
|0,17
|-16,29
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,87
|-0,26
|0,26
|İş Girişim
|20,24
|-3,16
|6,81
|İş GMYO
|2,24
|-0,44
|-11,81
|İş Y. Men. Değ.
|18,85
|-0,79
|6,74
|İş Yat. Ort.
|3,75
|1,35
|6,53
|İşbir Holding
|7.599,90
|-6,75
|177,37
|Işık Plastik Sanayi
|39,16
|-1,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,80
|4,05
|57,89
|İttifak Holding
|2,74
|0,37
|22,87
|İz Hayvancılık Tarım
|26,74
|-0,45
|48,56
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|-2,21
|-19,93
|İzmir Fırça
|7,92
|0,51
|42,45
|Jantsa Jant Sanayi
|613,20
|8,05
|84,87
|Kafein Yazılım
|31,82
|5,36
|48,83
|Kaplamin
|28,68
|9,97
|-15,15
|Kardemir (A)
|6,37
|0,79
|7,06
|Kardemir (B)
|6,34
|0,79
|20,30
|Kardemir (D)
|7,71
|0,92
|33,39
|Karel Elektronik
|31,14
|-2,69
|35,04
|Karsan Otomotiv
|4,24
|-0,70
|30,46
|Karsu Tekstil
|13,06
|-1,80
|52,75
|Kartonsan
|74,95
|0,40
|-21,56
|Katmerciler Ekipman
|4,40
|-0,68
|42,86
|Kent Gıda
|361,00
|-4,24
|1,52
|Kerevitaş Gıda
|6,31
|-1,71
|-4,10
|Kervan Gıda
|18,38
|2,40
|39,03
|Kervansaray Yat. Holding
|0,86
|-1,15
|-31,75
|Kiler GMYO
|2,41
|-0,82
|-3,98
|Klimasan Klima
|24,18
|3,60
|42,49
|Koç Holding
|23,32
|0,17
|10,42
|Konfrut Gıda
|19,07
|-0,63
|12,84
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|91,60
|-1,87
|286,82
|Konya Çimento
|1.233,10
|2,50
|9,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,80
|0,47
|65,92
|Koza Altın
|125,30
|-0,24
|29,58
|Koza Madencilik
|15,69
|-0,06
|1,29
|Körfez GMYO
|7,63
|-3,17
|31,55
|Kristal Kola
|3,21
|-0,93
|-18,11
|Kron Telekomünikasyon
|57,90
|0,61
|57,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|353,00
|2,32
|124,41
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,44
|-0,87
|Kütahya Porselen
|53,15
|0,28
|5,35
|Lider Faktoring
|4,16
|2,72
|21,99
|Link Bilgisayar
|49,22
|6,44
|54,42
|Logo Yazılım
|162,10
|9,97
|29,16
|Lokman Hekim Sağlık
|19,17
|-0,05
|78,29
|Lüks Kadife
|56,45
|9,93
|95,33
|Makina Takım
|4,84
|0,00
|41,94
|Marka Yatırım Holding
|5,84
|0,34
|-9,18
|Marmaris Altınyunus
|261,50
|3,36
|135,37
|Marshall
|307,80
|-0,06
|0,36
|Martı GMYO
|2,80
|2,94
|1,82
|Martı Otel
|2,53
|-1,56
|18,78
|Mavi Giyim
|53,15
|0,85
|1,82
|Mazhar Zorlu Holding
|39,72
|-8,52
|26,18
|Mega Polietilen
|7,98
|-0,50
|4,18
|Menderes Tekstil
|3,40
|-0,87
|10,03
|Merit Turizm
|329,00
|5,62
|293,07
|Merko Gıda
|7,65
|3,10
|-11,46
|Metemtur Otelcilik
|35,28
|2,44
|59,64
|Metro Holding
|2,26
|-1,74
|8,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,00
|0,00
|3,81
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,27
|-0,44
|-2,58
|Migros Ticaret
|39,74
|-0,50
|-7,15
|Milpa
|5,19
|-1,52
|12,83
|Mistral GMYO
|5,35
|0,19
|13,59
|MLP Sağlık
|24,44
|-0,81
|23,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,54
|9,92
|42,17
|Mondi Tire Kutsan
|7,64
|0,53
|0,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,94
|5,34
|26,09
|Net Holding
|5,47
|2,43
|59,48
|Netaş Telekom.
|32,94
|-0,18
|17,31
|Niğbaş Niğde Beton
|24,00
|-1,96
|-53,85
|Nuh Çimento
|64,10
|0,55
|30,18
|Nurol GMYO
|15,67
|2,08
|114,95
|Odaş Elektrik
|3,77
|0,53
|-3,33
|Olmuksan-IP
|8,23
|0,86
|-30,55
|Orge Enerji Elektrik
|11,11
|2,40
|50,54
|Orma Orman Mahsulleri
|18,23
|0,00
|23,85
|Osmanlı Menkul
|38,00
|0,48
|22,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,86
|1,06
|-29,90
|Otokar
|426,20
|5,78
|33,86
|Oyak Çimento
|7,99
|0,63
|-9,00
|Oyak Yat. Ort.
|9,28
|-1,07
|33,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,68
|0,00
|-0,64
|Özak GMYO
|5,57
|0,91
|9,22
|Özbal Çelik Boru
|7,85
|0,51
|19,85
|Özderici GMYO
|2,19
|0,00
|-1,35
|Özerden Plastik
|11,40
|-0,87
|26,67
|Pamukova Elektrik
|30,96
|-4,44
|45,22
|Panora GMYO
|7,01
|2,79
|13,25
|Papilon Savunma
|23,18
|3,95
|1,85
|Park Elek.Madencilik
|5,80
|0,69
|8,01
|Parsan
|35,14
|-0,73
|44,61
|Pegasus
|86,40
|1,89
|15,82
|Peker GMYO
|2,23
|-2,62
|-14,56
|Penguen Gıda
|4,60
|0,00
|-8,91
|Pera GMYO
|2,21
|0,45
|26,16
|Pergamon Dış Ticaret
|28,64
|-0,21
|50,06
|Petkim
|6,28
|1,45
|26,10
|Petrokent Turizm
|2.344,00
|0,82
|158,61
|Pınar Et ve Un
|23,36
|0,26
|0,34
|Pınar Su
|7,93
|1,41
|6,73
|Pınar Süt
|23,56
|1,12
|2,08
|Plastikkart
|16,86
|-0,71
|16,68
|Polisan Holding
|3,80
|0,00
|-1,55
|Politeknik Metal
|335,00
|-9,70
|-17,43
|Prizma Press Matbaacılık
|5,17
|-0,58
|-5,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,50
|-1,10
|0,16
|QNB Finansbank
|61,00
|-0,97
|-13,29
|Ral Yatırım Holding
|4,13
|0,24
|-6,98
|Ray Sigorta
|14,58
|-0,82
|-5,63
|Reysaş GMYO
|5,39
|1,70
|-1,10
|Reysaş Lojistik
|7,96
|0,13
|-13,85
|Rhea Girişim
|3,22
|-1,53
|-13,44
|Rodrigo Tekstil
|24,10
|2,55
|75,78
|Royal Halı
|3,45
|0,88
|0,29
|RTA Laboratuvarları
|22,30
|-3,04
|-26,35
|Sabancı Holding
|10,48
|-0,76
|-8,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,19
|0,74
|12,04
|Sanel Mühendislik
|5,90
|6,69
|72,51
|Sanifoam Sünger
|18,30
|-0,11
|34,56
|Sanko Pazarlama
|13,21
|9,99
|40,68
|Saray Matbaacılık
|6,40
|1,59
|-27,02
|Sarkuysan
|12,80
|-1,54
|44,80
|Sasa Polyester
|46,22
|2,53
|128,59
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,66
|3,61
|119,27
|Sekuro Plastik
|34,66
|-2,37
|148,28
|Selçuk Ecza Deposu
|12,33
|1,57
|-9,67
|Selçuk Gıda
|4,87
|8,22
|-2,21
|Senkron Güvenlik
|41,00
|0,49
|56,13
|Serve Film Prodüksiyon
|16,52
|-9,97
|3,25
|Servet GMYO
|121,60
|-1,54
|55,10
|Seyitler Kimya
|33,80
|-0,06
|34,71
|Silverline Endüstri
|6,76
|0,90
|-21,40
|Sinpaş GMYO
|4,83
|-0,41
|15,55
|Smartiks Yazılım
|8,17
|1,87
|-7,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,74
|0,00
|45,23
|Söktaş
|5,23
|2,15
|2,75
|Sönmez Filament
|75,00
|-1,25
|6,84
|Sönmez Pamuklu
|25,72
|8,16
|7,17
|Sumaş Suni Tahta
|72,50
|-0,14
|41,46
|Şeker Fin. Kir.
|12,08
|-2,97
|88,75
|Şekerbank
|1,37
|-0,72
|-9,27
|Şişe Cam
|7,74
|1,04
|5,88
|Şok Marketler Ticaret
|12,67
|0,80
|0,40
|T. Halk Bankası
|5,37
|0,00
|-3,42
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,94
|-0,07
|-3,61
|T.S.K.B.
|1,69
|-0,59
|-5,06
|T.Tuborg
|21,00
|-0,10
|16,21
|Taç Tarım Ürünleri
|28,00
|8,95
|165,91
|Tat Gıda
|10,98
|2,43
|-7,42
|TAV Havalimanları
|25,54
|0,16
|19,91
|Taze Kuru Gıda
|256,40
|-2,88
|18,54
|Tek-Art Turizm
|2,05
|0,99
|1,49
|Tekfen Holding
|17,09
|-0,23
|4,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,63
|-1,94
|14,48
|Temapol Polimer Plastik
|20,20
|3,70
|75,65
|TGS Dış Ticaret
|20,14
|0,60
|58,46
|Tofaş Oto. Fab.
|37,64
|-1,21
|10,97
|Torunlar GMYO
|3,88
|-0,26
|-0,51
|Trabzon Liman
|34,42
|-0,23
|7,16
|Trabzonspor Sportif
|2,19
|-3,10
|-10,25
|Trend GMYO
|8,02
|1,65
|-36,20
|TSKB GMYO
|5,91
|0,17
|2,78
|Tuğçelik
|7,83
|0,77
|-3,09
|Tukaş
|8,69
|-0,46
|-10,32
|Turcas Petrol
|5,25
|1,55
|8,25
|Turkcell
|16,56
|-0,06
|2,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,22
|3,01
|50,82
|Tüpraş
|107,40
|0,09
|-0,56
|Türk Hava Yolları
|14,74
|1,66
|14,18
|Türk İlaç Serum
|19,48
|9,99
|Türk Prysmian Kablo
|13,30
|0,08
|9,92
|Türk Telekom
|7,93
|0,51
|-7,14
|Türk Traktör
|231,50
|2,48
|26,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|145,70
|-2,08
|29,05
|Türkiye Sigorta
|6,96
|0,58
|5,45
|Ufuk Yatırım
|24,54
|-2,62
|83,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,34
|1,40
|2,36
|Ulusoy Elektrik
|59,00
|-1,26
|14,90
|Ulusoy Un Sanayi
|17,88
|1,76
|55,48
|Umpaş Holding
|1,26
|9,57
|-51,72
|Uşak Seramik
|2,63
|-0,38
|12,39
|Utopya Turizm
|40,36
|-5,92
|4,02
|Uzertaş Boya
|55,00
|-6,14
|-2,83
|Ülker Bisküvi
|23,98
|-0,08
|3,63
|Vakıf Fin. Kir.
|27,00
|9,31
|533,80
|Vakıf GMYO
|3,51
|-0,85
|-3,04
|Vakıf Yat. Ort.
|9,02
|-1,64
|22,55
|Vakıflar Bankası
|4,16
|-0,48
|-11,68
|Vakko Tekstil
|15,66
|9,97
|140,18
|Vanet Gıda
|7,08
|1,14
|-8,41
|Verusa Holding
|60,80
|-0,33
|34,81
|Verusaturk Girisim
|30,06
|-0,79
|129,82
|Vestel
|31,20
|1,69
|48,15
|Vestel Beyaz Eşya
|52,75
|0,09
|29,04
|Viking Kağıt
|8,75
|0,34
|-2,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,30
|1,39
|64,04
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,72
|-0,73
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|117,00
|-4,88
|61,60
|Yataş
|17,08
|0,29
|18,20
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,14
|-0,48
|-5,91
|Yeni Gimat GMYO
|15,25
|0,73
|22,69
|Yeşil GMYO
|1,58
|1,28
|14,49
|Yeşil Yapı
|2,26
|1,35
|22,83
|Yeşil Yatırım Holding
|129,80
|-0,61
|36,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|18.549,90
|-6,78
|18,91
|Yonga Mobilya
|31,00
|0,71
|3,52
|Yükselen Çelik
|5,14
|0,78
|-1,76
|Yünsa
|18,33
|3,97
|25,03
|Zorlu Enerji
|2,58
|2,79
|-6,86
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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