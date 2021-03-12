Borsada günün ilk yarısı (2)
12.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:42
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)48.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|275.499,90
|35,50
|İş Bankası (B)
|48.899,90
|0,00
|20,74
|İş Bankası (C)
|5,81
|0,69
|-17,00
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,87
|-0,26
|0,26
|İş Girişim
|21,00
|5,79
|10,82
|İş GMYO
|2,26
|-0,88
|-11,02
|İş Y. Men. Değ.
|19,18
|0,26
|8,61
|İş Yat. Ort.
|3,69
|0,82
|4,83
|İşbir Holding
|8.400,00
|-0,59
|206,57
|Işık Plastik Sanayi
|39,32
|-1,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,78
|1,71
|56,14
|İttifak Holding
|2,70
|-0,37
|21,08
|İz Hayvancılık Tarım
|27,10
|0,37
|50,56
|İzmir Demir Çelik
|2,72
|-2,16
|-17,81
|İzmir Fırça
|7,96
|1,14
|43,17
|Jantsa Jant Sanayi
|565,30
|6,06
|70,43
|Kafein Yazılım
|29,30
|2,52
|37,04
|Kaplamin
|26,08
|9,95
|-22,84
|Kardemir (A)
|6,28
|0,00
|5,55
|Kardemir (B)
|6,25
|0,00
|18,60
|Kardemir (D)
|7,49
|0,13
|29,58
|Karel Elektronik
|32,56
|-4,18
|41,20
|Karsan Otomotiv
|4,31
|0,47
|32,62
|Karsu Tekstil
|13,47
|-1,32
|57,54
|Kartonsan
|75,00
|1,63
|-21,51
|Katmerciler Ekipman
|4,32
|-4,21
|40,26
|Kent Gıda
|384,00
|1,51
|7,99
|Kerevitaş Gıda
|6,45
|2,22
|-1,98
|Kervan Gıda
|18,02
|-0,88
|36,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,89
|1,14
|-29,37
|Kiler GMYO
|2,43
|0,00
|-3,19
|Klimasan Klima
|23,40
|-0,43
|37,89
|Koç Holding
|23,18
|-0,77
|9,75
|Konfrut Gıda
|19,09
|-2,00
|12,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|94,00
|-3,74
|296,96
|Konya Çimento
|1.221,50
|2,46
|8,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,00
|-2,84
|67,20
|Koza Altın
|125,70
|-1,02
|29,99
|Koza Madencilik
|15,74
|-0,25
|1,61
|Körfez GMYO
|8,15
|-1,69
|40,52
|Kristal Kola
|3,24
|-1,22
|-17,35
|Kron Telekomünikasyon
|56,85
|-1,13
|54,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|355,20
|9,49
|125,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,44
|-0,87
|Kütahya Porselen
|55,65
|3,63
|10,31
|Lider Faktoring
|4,16
|4,52
|21,99
|Link Bilgisayar
|44,46
|5,71
|39,48
|Logo Yazılım
|142,90
|1,28
|13,86
|Lokman Hekim Sağlık
|18,43
|-0,70
|71,40
|Lüks Kadife
|51,35
|9,91
|77,68
|Makina Takım
|4,83
|2,11
|41,64
|Marka Yatırım Holding
|5,65
|-0,53
|-12,13
|Marmaris Altınyunus
|246,80
|3,78
|122,14
|Marshall
|309,90
|0,32
|1,04
|Martı GMYO
|2,70
|-1,82
|-1,82
|Martı Otel
|2,61
|-3,69
|22,54
|Mavi Giyim
|53,35
|0,47
|2,20
|Mazhar Zorlu Holding
|39,04
|-4,08
|24,02
|Mega Polietilen
|7,96
|0,25
|3,92
|Menderes Tekstil
|3,44
|-0,29
|11,33
|Merit Turizm
|311,00
|9,82
|271,57
|Merko Gıda
|7,49
|-1,06
|-13,31
|Metemtur Otelcilik
|35,30
|-1,01
|59,73
|Metro Holding
|2,33
|-0,85
|12,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,04
|-0,65
|5,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|2,67
|-0,86
|Migros Ticaret
|40,14
|-0,45
|-6,21
|Milpa
|5,24
|-0,38
|13,91
|Mistral GMYO
|5,36
|2,49
|13,80
|MLP Sağlık
|24,12
|-1,63
|21,39
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,75
|-1,03
|25,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,63
|-0,13
|0,39
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,14
|-0,33
|18,24
|Net Holding
|5,33
|0,57
|55,39
|Netaş Telekom.
|33,90
|2,60
|20,73
|Niğbaş Niğde Beton
|24,88
|0,40
|-52,15
|Nuh Çimento
|64,15
|0,16
|30,28
|Nurol GMYO
|15,08
|4,00
|106,86
|Odaş Elektrik
|3,77
|-1,31
|-3,33
|Olmuksan-IP
|8,24
|2,36
|-30,46
|Orge Enerji Elektrik
|10,80
|1,41
|46,34
|Orma Orman Mahsulleri
|19,36
|-1,02
|31,52
|Osmanlı Menkul
|38,06
|0,00
|23,01
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,62
|0,00
|-35,78
|Otokar
|398,90
|3,26
|25,28
|Oyak Çimento
|7,93
|-0,25
|-9,68
|Oyak Yat. Ort.
|9,38
|-0,74
|34,96
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,65
|-0,43
|-1,27
|Özak GMYO
|5,56
|-0,89
|9,02
|Özbal Çelik Boru
|7,82
|-1,39
|19,39
|Özderici GMYO
|2,20
|-0,45
|-0,90
|Özerden Plastik
|11,83
|-2,15
|31,44
|Pamukova Elektrik
|31,52
|-0,57
|47,84
|Panora GMYO
|6,70
|0,90
|8,24
|Papilon Savunma
|22,44
|-1,32
|-1,41
|Park Elek.Madencilik
|5,77
|-1,03
|7,45
|Parsan
|35,42
|3,57
|45,76
|Pegasus
|87,60
|-1,74
|17,43
|Peker GMYO
|2,22
|-0,45
|-14,94
|Penguen Gıda
|4,66
|0,22
|-7,72
|Pera GMYO
|2,21
|-0,45
|26,16
|Pergamon Dış Ticaret
|28,60
|-1,17
|49,85
|Petkim
|6,23
|-0,48
|25,10
|Petrokent Turizm
|2.302,40
|-2,03
|154,02
|Pınar Et ve Un
|23,36
|0,17
|0,34
|Pınar Su
|7,82
|-1,01
|5,25
|Pınar Süt
|23,32
|0,09
|1,04
|Plastikkart
|17,09
|-0,18
|18,27
|Polisan Holding
|3,82
|-0,26
|-1,04
|Politeknik Metal
|340,00
|-5,56
|-16,20
|Prizma Press Matbaacılık
|5,21
|-0,76
|-4,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,30
|1,92
|1,60
|QNB Finansbank
|62,00
|-0,48
|-11,87
|Ral Yatırım Holding
|4,16
|0,24
|-6,31
|Ray Sigorta
|14,64
|0,41
|-5,24
|Reysaş GMYO
|5,28
|-0,94
|-3,12
|Reysaş Lojistik
|8,00
|-2,08
|-13,42
|Rhea Girişim
|3,29
|0,30
|-11,56
|Rodrigo Tekstil
|24,02
|4,34
|75,20
|Royal Halı
|3,43
|0,29
|-0,29
|RTA Laboratuvarları
|23,88
|1,19
|-21,14
|Sabancı Holding
|10,55
|-0,94
|-7,94
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,85
|-0,84
|8,92
|Sanel Mühendislik
|5,64
|-2,42
|64,91
|Sanifoam Sünger
|18,50
|0,54
|36,03
|Sanko Pazarlama
|11,46
|4,95
|22,04
|Saray Matbaacılık
|6,20
|-0,48
|-29,30
|Sarkuysan
|13,37
|2,14
|51,24
|Sasa Polyester
|45,50
|1,34
|125,02
|Say Yenilenebilir Enerji
|17,76
|-1,06
|108,70
|Sekuro Plastik
|35,20
|-3,08
|152,15
|Selçuk Ecza Deposu
|12,34
|2,58
|-9,60
|Selçuk Gıda
|4,41
|0,00
|-11,45
|Senkron Güvenlik
|41,96
|2,84
|59,79
|Serve Film Prodüksiyon
|18,50
|0,00
|15,63
|Servet GMYO
|125,60
|-0,63
|60,20
|Seyitler Kimya
|34,14
|1,31
|36,07
|Silverline Endüstri
|6,67
|-0,30
|-22,44
|Sinpaş GMYO
|4,84
|-1,02
|15,79
|Smartiks Yazılım
|7,97
|-0,13
|-10,05
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,40
|-0,88
|43,96
|Söktaş
|5,06
|-1,75
|-0,59
|Sönmez Filament
|77,50
|0,65
|10,40
|Sönmez Pamuklu
|21,50
|-0,92
|-10,42
|Sumaş Suni Tahta
|72,00
|2,86
|40,49
|Şeker Fin. Kir.
|12,60
|4,56
|96,87
|Şekerbank
|1,39
|0,72
|-7,95
|Şişe Cam
|7,68
|-0,52
|5,06
|Şok Marketler Ticaret
|12,83
|1,74
|1,66
|T. Halk Bankası
|5,41
|0,93
|-2,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,22
|0,80
|-2,70
|T.S.K.B.
|1,70
|0,00
|-4,49
|T.Tuborg
|21,00
|-2,33
|16,21
|Taç Tarım Ürünleri
|26,86
|-2,33
|155,08
|Tat Gıda
|10,79
|-0,19
|-9,02
|TAV Havalimanları
|25,52
|-0,93
|19,81
|Taze Kuru Gıda
|265,90
|-3,66
|22,93
|Tek-Art Turizm
|2,05
|0,00
|1,49
|Tekfen Holding
|17,08
|-0,12
|4,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,18
|2,02
|18,78
|Temapol Polimer Plastik
|18,50
|-1,44
|60,87
|TGS Dış Ticaret
|19,80
|-2,75
|55,78
|Tofaş Oto. Fab.
|37,82
|-1,82
|11,50
|Torunlar GMYO
|3,87
|0,26
|-0,77
|Trabzon Liman
|34,14
|1,07
|6,29
|Trabzonspor Sportif
|2,27
|-0,44
|-6,97
|Trend GMYO
|7,92
|2,19
|-36,99
|TSKB GMYO
|5,99
|7,16
|4,17
|Tuğçelik
|7,82
|-0,26
|-3,22
|Tukaş
|8,79
|-1,79
|-9,29
|Turcas Petrol
|5,19
|-0,76
|7,01
|Turkcell
|16,70
|0,91
|3,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,46
|-1,02
|38,31
|Tüpraş
|107,60
|0,56
|-0,37
|Türk Hava Yolları
|14,63
|-0,81
|13,32
|Türk İlaç Serum
|17,71
|10,00
|Türk Prysmian Kablo
|13,30
|-1,99
|9,92
|Türk Telekom
|7,88
|-1,87
|-7,73
|Türk Traktör
|221,30
|1,75
|21,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|149,00
|-0,60
|31,98
|Türkiye Sigorta
|6,86
|0,73
|3,94
|Ufuk Yatırım
|25,00
|-3,85
|86,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,29
|6,45
|1,18
|Ulusoy Elektrik
|59,20
|-6,03
|15,29
|Ulusoy Un Sanayi
|17,74
|-2,74
|54,26
|Umpaş Holding
|1,15
|9,52
|-55,94
|Uşak Seramik
|2,59
|2,37
|10,68
|Utopya Turizm
|42,62
|6,55
|9,85
|Uzertaş Boya
|59,50
|-2,46
|5,12
|Ülker Bisküvi
|24,12
|0,58
|4,24
|Vakıf Fin. Kir.
|25,10
|9,99
|489,20
|Vakıf GMYO
|3,60
|0,28
|-0,55
|Vakıf Yat. Ort.
|9,40
|-0,63
|27,72
|Vakıflar Bankası
|4,19
|0,00
|-11,04
|Vakko Tekstil
|13,95
|7,72
|113,96
|Vanet Gıda
|7,05
|-0,56
|-8,80
|Verusa Holding
|61,80
|0,82
|37,03
|Verusaturk Girisim
|30,48
|0,93
|133,03
|Vestel
|30,88
|1,45
|46,63
|Vestel Beyaz Eşya
|52,80
|-0,38
|29,16
|Viking Kağıt
|8,50
|1,31
|-5,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,01
|-0,28
|57,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,74
|0,74
|-11,04
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|126,00
|-2,70
|74,03
|Yataş
|17,04
|-1,79
|17,92
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,23
|1,93
|-3,86
|Yeni Gimat GMYO
|15,28
|1,87
|22,93
|Yeşil GMYO
|1,57
|0,00
|13,77
|Yeşil Yapı
|2,23
|0,45
|21,20
|Yeşil Yatırım Holding
|131,90
|2,73
|38,33
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|20.500,00
|3,54
|31,41
|Yonga Mobilya
|31,00
|-2,08
|3,52
|Yükselen Çelik
|5,02
|0,00
|-4,05
|Yünsa
|17,77
|-0,11
|21,21
|Zorlu Enerji
|2,53
|-0,78
|-8,66
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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