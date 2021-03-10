Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

10.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)275.499,90

35,50
İş Bankası (B)47.399,90-3,2717,04
İş Bankası (C)5,840,52-16,57
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,960,252,59
İş Girişim20,00-7,415,54
İş GMYO2,320,00-8,66
İş Y. Men. Değ.19,990,5513,19
İş Yat. Ort.3,74-0,276,25
İşbir Holding7.780,00-3,35183,94
Işık Plastik Sanayi39,58-0,70

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,70-0,5849,12
İttifak Holding2,780,0024,66
İz Hayvancılık Tarım25,00-2,1138,89
İzmir Demir Çelik3,20-0,93-3,31
İzmir Fırça8,895,5859,89
Jantsa Jant Sanayi509,20-0,5553,51
Kafein Yazılım30,100,8040,79
Kaplamin24,600,74-27,22
Kardemir (A)6,342,266,55
Kardemir (B)6,271,6218,98
Kardemir (D)7,542,1730,45
Karel Elektronik32,309,9440,07
Karsan Otomotiv4,47-0,6737,54
Karsu Tekstil13,70-1,3760,23
Kartonsan74,40-0,67-22,14
Katmerciler Ekipman4,83-0,2156,82
Kent Gıda390,004,339,67
Kerevitaş Gıda5,78-1,87-12,16
Kervan Gıda18,706,3141,45
Kervansaray Yat. Holding0,86-1,15-31,75
Kiler GMYO2,512,030,00
Klimasan Klima23,78-0,6740,13
Koç Holding23,260,0010,13
Konfrut Gıda20,000,8618,34
Kontrolmatik Teknoloji Enerji98,600,51316,39
Konya Çimento1.196,002,515,84
Kordsa Teknik Tekstil25,501,7663,99
Koza Altın131,700,5336,19
Koza Madencilik16,030,693,49
Körfez GMYO8,07-0,8639,14
Kristal Kola3,430,29-12,50
Kron Telekomünikasyon57,151,1555,13
Kuştur Kuşadası Turizm339,009,82115,51
Kuyumcukent Gayrimenkul2,320,870,87
Kütahya Porselen55,700,8110,41
Lider Faktoring4,023,3417,89
Link Bilgisayar43,740,2837,22
Logo Yazılım135,900,748,29
Lokman Hekim Sağlık18,900,0075,78
Lüks Kadife45,181,6756,33
Makina Takım5,14-0,1950,73
Marka Yatırım Holding5,841,21-9,18
Marmaris Altınyunus233,00-3,76109,72
Marshall316,002,433,03
Martı GMYO2,720,00-1,09
Martı Otel2,54-1,1719,25
Mavi Giyim53,400,952,30
Mazhar Zorlu Holding42,500,4335,01
Mega Polietilen8,11-1,105,87
Menderes Tekstil3,470,0012,30
Merit Turizm276,000,00229,75
Merko Gıda8,656,000,12
Metemtur Otelcilik38,600,6874,66
Metro Holding2,442,5217,31
Metro Petrol ve Tesisleri3,170,009,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,27-0,87-2,58
Migros Ticaret40,040,50-6,45
Milpa5,45-0,3718,48
Mistral GMYO5,410,1914,86
MLP Sağlık25,221,6126,93
MMC San. ve Tic. Yat.6,005,2630,43
Mondi Tire Kutsan7,841,823,16
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,600,4816,72
Net Holding5,05-0,2047,23
Netaş Telekom.32,38-1,2215,31
Niğbaş Niğde Beton25,60-8,64-50,77
Nuh Çimento65,751,1533,53
Nurol GMYO14,332,3696,57
Odaş Elektrik3,940,511,03
Olmuksan-IP8,240,00-30,46
Orge Enerji Elektrik10,76-2,5445,80
Orma Orman Mahsulleri19,55-4,6332,81
Osmanlı Menkul38,100,1623,14
Ostim Endüstriyel Yat2,68-2,55-34,31
Otokar382,400,7120,10
Oyak Çimento8,100,37-7,74
Oyak Yat. Ort.9,781,9840,72
Oylum Sınai Yatırımlar4,75-0,840,85
Özak GMYO5,82-0,6814,12
Özbal Çelik Boru8,051,1322,90
Özderici GMYO2,271,342,25
Özerden Plastik13,189,9246,44
Pamukova Elektrik34,500,8861,82
Panora GMYO6,820,0010,18
Papilon Savunma23,603,873,69
Park Elek.Madencilik6,100,8313,59
Parsan34,566,2142,22
Pegasus88,20-0,6818,23
Peker GMYO2,271,79-13,03
Penguen Gıda4,760,42-5,74
Pera GMYO2,374,4135,30
Pergamon Dış Ticaret28,50-0,2849,33
Petkim6,290,8026,31
Petrokent Turizm2.401,005,26164,89
Pınar Et ve Un23,520,771,03
Pınar Su8,030,008,08
Pınar Süt23,700,002,69
Plastikkart16,741,3315,85
Polisan Holding3,881,040,52
Politeknik Metal357,004,66-12,01
Prizma Press Matbaacılık5,420,00-1,09
QNB Finans Fin. Kir.126,300,000,80
QNB Finansbank62,150,00-11,66
Ral Yatırım Holding4,27-1,16-3,83
Ray Sigorta15,140,66-2,01
Reysaş GMYO5,45-1,450,00
Reysaş Lojistik8,130,49-12,01
Rhea Girişim3,401,49-8,60
Rodrigo Tekstil22,28-0,9862,51
Royal Halı3,440,290,00
RTA Laboratuvarları21,48-0,37-29,06
Sabancı Holding10,84-0,73-5,41
Safkar Ege Soğutmacılık12,215,2612,22
Sanel Mühendislik5,366,7756,73
Sanifoam Sünger18,24-6,0334,12
Sanko Pazarlama9,81-0,714,47
Saray Matbaacılık6,440,94-26,57
Sarkuysan12,312,5839,25
Sasa Polyester45,427,53124,63
Say Yenilenebilir Enerji18,29-2,61114,92
Sekuro Plastik36,384,84160,60
Selçuk Ecza Deposu12,357,86-9,52
Selçuk Gıda4,652,20-6,63
Senkron Güvenlik37,269,9841,89
Serve Film Prodüksiyon18,500,0015,63
Servet GMYO134,003,4770,92
Seyitler Kimya35,08-0,3439,81
Silverline Endüstri6,561,86-23,72
Sinpaş GMYO5,14-0,1922,97
Smartiks Yazılım8,190,61-7,56
Sodaş Sodyum Sanayii39,60-0,0548,46
Söktaş5,211,762,36
Sönmez Filament78,35-0,9511,61
Sönmez Pamuklu22,52-0,79-6,17
Sumaş Suni Tahta69,95-0,3636,49
Şeker Fin. Kir.10,78-3,7568,44
Şekerbank1,380,00-8,61
Şişe Cam7,690,525,20
Şok Marketler Ticaret12,330,00-2,30
T. Halk Bankası5,38-0,19-3,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,50-1,34-5,02
T.S.K.B.1,720,58-3,37
T.Tuborg21,320,0017,99
Taç Tarım Ürünleri26,001,48146,91
Tat Gıda11,051,66-6,83
TAV Havalimanları25,76-0,5420,94
Taze Kuru Gıda269,30-0,5924,50
Tek-Art Turizm2,130,955,45
Tekfen Holding17,341,645,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,331,1919,95
Temapol Polimer Plastik19,361,8968,35
TGS Dış Ticaret19,390,4752,56
Tofaş Oto. Fab.37,980,9611,97
Torunlar GMYO3,855,77-1,28
Trabzon Liman34,020,895,92
Trabzonspor Sportif2,320,43-4,92
Trend GMYO7,89-0,50-37,23
TSKB GMYO5,66-1,22-1,57
Tuğçelik8,131,370,62
Tukaş8,801,03-9,18
Turcas Petrol5,441,1212,16
Turkcell16,500,122,48
Tümosan Motor ve Traktör19,150,0036,11
Tüpraş107,400,28-0,56
Türk Hava Yolları14,94-0,5315,72
Türk İlaç Serum14,649,99

Türk Prysmian Kablo13,881,9814,71
Türk Telekom7,93-0,13-7,14
Türk Traktör218,901,3919,81
Türker Proje Gayrimenkul154,40-0,3936,76
Türkiye Sigorta6,800,443,03
Ufuk Yatırım24,800,0085,07
Ulaşlar Turizm Yat.4,030,50-4,95
Ulusoy Elektrik65,100,3926,78
Ulusoy Un Sanayi18,800,8063,48
Umpaş Holding1,08-1,82-58,62
Uşak Seramik2,512,037,26
Utopya Turizm38,74-1,92-0,15
Uzertaş Boya64,001,0313,07
Ülker Bisküvi23,30-0,510,69
Vakıf Fin. Kir.19,00-5,75346,01
Vakıf GMYO3,770,534,14
Vakıf Yat. Ort.10,133,3737,64
Vakıflar Bankası4,240,47-9,98
Vakko Tekstil13,129,97101,23
Vanet Gıda7,240,56-6,34
Verusa Holding60,301,9433,70
Verusaturk Girisim29,342,16124,31
Vestel31,385,4449,00
Vestel Beyaz Eşya53,800,6531,60
Viking Kağıt8,771,62-2,56
Yapı Kredi Koray GMYO7,154,8460,67
Yapı ve Kredi Bank.2,750,73-10,71
Yaprak Süt ve Besi Çift.123,20-2,2270,17
Yataş17,020,4117,79
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,39-2,44-0,23
Yeni Gimat GMYO15,310,0723,17
Yeşil GMYO1,64-0,6118,84
Yeşil Yapı2,27-0,8723,37
Yeşil Yatırım Holding138,900,2945,67
Yibitaş İnşaat Malzeme19.796,7010,0026,90
Yonga Mobilya33,705,6412,54
Yükselen Çelik5,120,00-2,14
Yünsa17,791,6621,35
Zorlu Enerji2,60-0,38-6,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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