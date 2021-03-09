Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

09.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)51.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)51.980,005,0128,35
İş Bankası (C)5,851,92-16,43
İş Fin.Kir.3,930,771,81
İş Girişim21,60-10,0013,98
İş GMYO2,291,78-9,84
İş Y. Men. Değ.19,82-1,3912,23
İş Yat. Ort.3,770,27268638,80
İşbir Holding8.051,000,00193,83
Işık Plastik Sanayi39,024,05120,33
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,680,6047,37
İttifak Holding2,761,4723,77
İz Hayvancılık Tarım25,920,6244,00
İzmir Demir Çelik3,28-0,61-0,89
İzmir Fırça7,984,1843,53
Jantsa Jant Sanayi516,400,8655,68
Kafein Yazılım30,26-2,2641,53
Kaplamin24,38-0,65-27,87
Kardemir (A)6,120,992,86
Kardemir (B)6,111,1615,94
Kardemir (D)7,371,5227,51
Karel Elektronik28,861,6225,15
Karsan Otomotiv4,36-0,2334,15
Karsu Tekstil13,32-0,7555,79
Kartonsan74,050,47-22,50
Katmerciler Ekipman4,90-0,4159,09
Kent Gıda350,800,00-1,35
Kerevitaş Gıda5,621,26-14,59
Kervan Gıda17,31-1,4830,94
Kervansaray Yat. Holding0,90-2,17-28,57
Kiler GMYO2,470,41-1,59
Klimasan Klima23,94-0,5041,07
Koç Holding23,283,1910,23
Konfrut Gıda20,10-0,3018,93
Kontrolmatik Teknoloji Enerji100,80-2,14325,68
Konya Çimento1.192,700,485,55
Kordsa Teknik Tekstil24,300,5056,27
Koza Altın132,10-0,5336,61
Koza Madencilik16,14-0,064,20
Körfez GMYO8,240,0042,07
Kristal Kola3,361,82-14,29
Kron Telekomünikasyon58,853,2559,74
Kuştur Kuşadası Turizm327,50-4,52108,20
Kuyumcukent Gayrimenkul2,321,310,87
Kütahya Porselen56,20-4,5811,40
Lider Faktoring3,96-0,7516,13
Link Bilgisayar45,76-4,2743,56
Logo Yazılım136,100,818,45
Lokman Hekim Sağlık19,010,5376,80
Lüks Kadife44,72-1,3254,74
Makina Takım5,19-0,1952,20
Marka Yatırım Holding5,78-1,53-10,11
Marmaris Altınyunus250,00-1,96125,02
Marshall311,000,001,40
Martı GMYO2,730,00-0,73
Martı Otel2,62-1,5023,00
Mavi Giyim52,401,160,38
Mazhar Zorlu Holding42,320,0034,43
Mega Polietilen8,193,286,92
Menderes Tekstil3,47-4,1412,30
Merit Turizm276,00-0,18229,75
Merko Gıda7,865,93-9,03
Metemtur Otelcilik38,361,0073,57
Metro Holding2,370,4213,94
Metro Petrol ve Tesisleri3,160,329,34
Metro Yatırım Ortaklığı2,300,44-1,29
Migros Ticaret39,701,33-7,24
Milpa5,47-0,7318,91
Mistral GMYO5,567,3418,05
MLP Sağlık25,14-3,0826,52
MMC San. ve Tic. Yat.5,86-2,3327,39
Mondi Tire Kutsan7,71-2,161,45
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,981,1617,79
Net Holding5,08-0,9748,10
Netaş Telekom.32,603,1616,10
Niğbaş Niğde Beton28,48-7,65-45,23
Nuh Çimento64,200,6330,38
Nurol GMYO14,011,0192,18
Odaş Elektrik3,90-0,260,00
Olmuksan-IP8,25-0,60-30,38
Orge Enerji Elektrik10,681,5244,72
Orma Orman Mahsulleri20,900,0041,98
Osmanlı Menkul39,080,0026,31
Ostim Endüstriyel Yat2,661,14-3,41
Otokar383,201,6420,35
Oyak Çimento8,080,62-7,97
Oyak Yat. Ort.9,985,9443,60
Oylum Sınai Yatırımlar5,151,389,34
Özak GMYO5,934,7716,27
Özbal Çelik Boru8,10-0,2523,66
Özderici GMYO2,261,801,80
Özerden Plastik11,9910,0033,22
Pamukova Elektrik32,86-0,6754,13
Panora GMYO6,621,536,95
Papilon Savunma22,542,36-0,97
Park Elek.Madencilik6,180,6515,08
Parsan32,76-0,1234,81
Pegasus88,903,3719,17
Peker GMYO2,240,90-14,18
Penguen Gıda4,780,21-5,35
Pera GMYO2,140,0022,17
Pergamon Dış Ticaret29,00-0,6251,95
Petkim6,20-0,4824,50
Petrokent Turizm2.200,005,60142,72
Pınar Et ve Un23,420,340,60
Pınar Su8,030,378,08
Pınar Süt23,861,273,38
Plastikkart16,822,1916,40
Polisan Holding3,860,260,00
Politeknik Metal346,40-1,28-14,62
Prizma Press Matbaacılık5,390,19-1,64
QNB Finans Fin. Kir.125,00-1,50-0,24
QNB Finansbank62,15-0,56-11,66
Ral Yatırım Holding4,36-1,36-1,80
Ray Sigorta15,330,79-0,78
Reysaş GMYO5,431,12-0,37
Reysaş Lojistik8,25-0,12-10,71
Rhea Girişim3,38-1,17-9,14
Rodrigo Tekstil24,369,1477,68
Royal Halı3,520,572,33
RTA Laboratuvarları21,480,56-29,06
Sabancı Holding10,810,56-5,67
Safkar Ege Soğutmacılık11,84-0,258,82
Sanel Mühendislik4,815,2540,64
Sanifoam Sünger19,78-2,4745,44
Sanko Pazarlama9,291,86-1,06
Saray Matbaacılık6,22-2,35-29,08
Sarkuysan12,002,5635,75
Sasa Polyester39,101,8293,37
Say Yenilenebilir Enerji19,31-0,92126,91
Sekuro Plastik35,50-1,72154,30
Selçuk Ecza Deposu11,330,62-17,00
Selçuk Gıda4,40-2,00-11,65
Senkron Güvenlik33,809,7428,71
Serve Film Prodüksiyon18,500,0015,63
Servet GMYO122,804,2456,63
Seyitler Kimya35,127,6639,97
Silverline Endüstri6,541,71-23,95
Sinpaş GMYO5,037,2520,33
Smartiks Yazılım8,18-1,33-7,67
Sodaş Sodyum Sanayii40,000,3049,96
Şok Marketler Ticaret12,152,19-3,72
Söktaş5,190,781,96
Sönmez Filament79,40-2,7013,11
Sönmez Pamuklu22,94-0,26-4,42
Sumaş Suni Tahta73,502,0843,41
Şeker Fin. Kir.11,68-0,1782,50
Şekerbank1,391,46-7,95
Şişe Cam7,671,054,92
T. Halk Bankası5,410,93-2,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,000,07-6,63
T.S.K.B.1,720,58-3,37
T.Tuborg21,200,0017,32
Taç Tarım Ürünleri28,000,72165,91
Tat Gıda10,571,15-10,88
TAV Havalimanları26,223,2323,10
Taze Kuru Gıda270,00-2,7424,83
Tek-Art Turizm2,120,004,95
Tekfen Holding17,050,893,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,340,8520,03
Temapol Polimer Plastik20,700,9880,00
TGS Dış Ticaret19,831,3856,02
Tofaş Oto. Fab.37,84-0,4211,56
Torunlar GMYO3,672,80-5,90
Trabzon Liman33,640,604,73
Trabzonspor Sportif2,30-1,71-5,74
Trend GMYO7,931,28-36,91
TSKB GMYO5,83-2,511,39
Tuğçelik7,930,25-1,86
Tukaş8,730,23-9,91
Turcas Petrol5,27-0,578,66
Turkcell16,440,672,11
Tümosan Motor ve Traktör19,300,9437,17
Tüpraş108,000,470,00
Türk Hava Yolları15,032,5916,42
Türk İlaç ve Serum13,3110,00

Türk Prysmian Kablo13,65-1,0912,81
Türk Telekom7,900,64-7,49
Türk Traktör218,00-0,3219,32
Türker Proje Gayrimenkul156,90-2,2438,97
Türkiye Sigorta6,861,483,94
Ufuk Yatırım25,000,0086,57
Ulaşlar Turizm Yat.4,03-0,49-4,95
Ulusoy Elektrik65,50-1,5027,56
Ulusoy Un Sanayi18,70-1,9462,61
Umpaş Holding1,124,67-57,09
Uşak Seramik2,471,235,56
Utopya Turizm39,66-0,552,22
Uzertaş Boya62,700,6410,78
Ülker Bisküvi22,582,36-2,42
Vakıf Fin. Kir.21,86-2,41413,15
Vakıf GMYO3,837,285,80
Vakıf Yat. Ort.9,809,9933,15
Vakıflar Bankası4,261,19-9,55
Vakko Tekstil11,939,9582,98
Vanet Gıda7,241,40-6,34
Verusa Holding59,75-0,6732,48
Verusaturk Girisim28,96-1,70121,41
Vestel29,82-1,7841,60
Vestel Beyaz Eşya53,351,3330,50
Viking Kağıt8,723,44-3,11
Yapı Kredi Koray GMYO7,071,0058,88
Yapı ve Kredi Bank.2,751,85-10,71
Yaprak Süt ve Besi Çift.126,902,5975,28
Yataş16,68-1,7115,43
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,57-8,603,86
Yeni Gimat GMYO15,250,9922,69
Yeşil GMYO1,63-1,8118,12
Yeşil Yapı2,23-0,8921,20
Yeşil Yatırım Holding128,90-4,8035,19
Yibitaş İnşaat Malzeme17.299,000,3410,89
Yonga Mobilya29,963,310,05
Yükselen Çelik5,160,19-1,37
Yünsa17,61-1,7820,12
Zorlu Enerji2,610,38-5,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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