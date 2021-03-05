Borsada günün ilk yarısı (2)
05.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:44
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)43.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|43.051,00
|-4,33
|6,30
|İş Bankası (C)
|5,88
|-0,51
|-16,00
|İş Fin.Kir.
|3,97
|1,02
|2,85
|İş Girişim
|25,00
|-0,56
|31,93
|İş GMYO
|2,28
|0,44
|-10,24
|İş Y. Men. Değ.
|20,56
|-2,10
|16,42
|İş Yat. Ort.
|3,80
|-0,52
|7,95
|İşbir Holding
|6.900,00
|-1,43
|151,82
|Işık Plastik Sanayi
|36,40
|1,62
|105,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,69
|1,20
|48,25
|İttifak Holding
|2,85
|-0,35
|27,80
|İz Hayvancılık Tarım
|23,42
|9,95
|30,11
|İzmir Demir Çelik
|3,12
|0,00
|-5,73
|İzmir Fırça
|6,95
|-1,84
|25,00
|Jantsa Jant Sanayi
|507,00
|-0,08
|52,85
|Kafein Yazılım
|28,86
|-0,48
|34,99
|Kaplamin
|25,06
|2,29
|-25,86
|Kardemir (A)
|6,00
|0,00
|0,84
|Kardemir (B)
|5,98
|0,50
|13,47
|Kardemir (D)
|7,27
|-1,22
|25,78
|Karel Elektronik
|28,96
|-1,83
|25,59
|Karsan Otomotiv
|4,50
|-2,17
|38,46
|Karsu Tekstil
|13,53
|1,12
|58,25
|Kartonsan
|75,05
|-2,15
|-21,45
|Katmerciler Ekipman
|5,16
|1,18
|67,53
|Kent Gıda
|390,00
|-9,93
|9,67
|Kerevitaş Gıda
|5,64
|-1,23
|-14,29
|Kervan Gıda
|18,34
|-1,34
|38,73
|Kervansaray Yat. Holding
|0,88
|3,53
|-30,16
|Kiler GMYO
|2,48
|-0,40
|-1,20
|Klimasan Klima
|23,80
|-0,50
|40,25
|Koç Holding
|23,08
|0,79
|9,28
|Konfrut Gıda
|19,27
|1,64
|14,02
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|91,50
|2,81
|286,40
|Konya Çimento
|1.210,00
|-1,35
|7,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,08
|-0,79
|61,29
|Koza Altın
|127,60
|-0,08
|31,95
|Koza Madencilik
|15,99
|-0,56
|3,23
|Körfez GMYO
|7,96
|0,13
|37,24
|Kristal Kola
|3,44
|-3,37
|-12,24
|Kron Telekomünikasyon
|59,50
|-4,88
|61,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|370,00
|-4,39
|135,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,29
|0,00
|-0,43
|Kütahya Porselen
|52,95
|-0,28
|4,96
|Lider Faktoring
|4,15
|-1,19
|21,70
|Link Bilgisayar
|46,98
|-10,00
|47,39
|Logo Yazılım
|138,20
|-0,58
|10,12
|Lokman Hekim Sağlık
|18,57
|1,36
|72,71
|Lüks Kadife
|46,48
|-0,77
|60,83
|Makina Takım
|4,67
|0,21
|36,95
|Marka Yatırım Holding
|6,01
|-0,33
|-6,53
|Marmaris Altınyunus
|264,90
|1,49
|138,43
|Marshall
|314,70
|0,83
|2,61
|Martı GMYO
|2,73
|0,00
|-0,73
|Martı Otel
|2,75
|0,00
|29,11
|Mavi Giyim
|51,90
|-0,67
|-0,57
|Mazhar Zorlu Holding
|50,00
|9,89
|58,83
|Mega Polietilen
|7,93
|-2,10
|3,52
|Menderes Tekstil
|3,54
|-1,67
|14,56
|Merit Turizm
|315,00
|1,61
|276,34
|Merko Gıda
|7,25
|-1,89
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|34,92
|1,51
|58,01
|Metro Holding
|2,40
|0,00
|15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,10
|-1,59
|7,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|0,86
|0,43
|Migros Ticaret
|39,62
|-0,30
|-7,43
|Milpa
|5,30
|-0,38
|15,22
|Mistral GMYO
|4,93
|-1,00
|4,67
|MLP Sağlık
|25,36
|-0,16
|27,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,10
|0,00
|32,61
|Mondi Tire Kutsan
|7,60
|-1,68
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,68
|-0,37
|19,75
|Net Holding
|5,13
|3,22
|49,56
|Netaş Telekom.
|33,14
|0,91
|18,02
|Niğbaş Niğde Beton
|28,04
|9,96
|-46,08
|Nuh Çimento
|62,45
|-0,87
|26,83
|Nurol GMYO
|13,70
|0,15
|87,93
|Odaş Elektrik
|3,92
|1,29
|0,51
|Olmuksan-IP
|8,35
|-1,18
|-29,54
|Orge Enerji Elektrik
|10,81
|-0,64
|46,48
|Orma Orman Mahsulleri
|19,80
|0,00
|34,51
|Osmanlı Menkul
|40,50
|-0,69
|30,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,62
|0,00
|-4,86
|Otokar
|376,40
|0,13
|18,22
|Oyak Çimento
|7,83
|-0,51
|-10,82
|Oyak Yat. Ort.
|9,16
|-0,43
|31,80
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,63
|-0,64
|-1,70
|Özak GMYO
|5,95
|-3,88
|16,67
|Özbal Çelik Boru
|7,85
|-1,01
|19,85
|Özderici GMYO
|2,28
|1,33
|2,70
|Özerden Plastik
|11,00
|0,00
|22,22
|Pamukova Elektrik
|33,68
|5,12
|57,97
|Panora GMYO
|6,58
|1,86
|6,30
|Papilon Savunma
|21,74
|-1,63
|-4,48
|Park Elek.Madencilik
|5,61
|-1,41
|4,47
|Parsan
|33,34
|-1,54
|37,20
|Pegasus
|87,60
|-2,18
|17,43
|Peker GMYO
|2,26
|-2,16
|-13,41
|Penguen Gıda
|4,66
|-0,43
|-7,72
|Pera GMYO
|2,11
|-0,94
|20,45
|Pergamon Dış Ticaret
|29,70
|-0,93
|55,61
|Petkim
|5,97
|1,36
|19,88
|Petrokent Turizm
|1.954,90
|6,60
|115,68
|Pınar Et ve Un
|23,62
|0,17
|1,46
|Pınar Su
|8,09
|-0,12
|8,88
|Pınar Süt
|24,34
|2,87
|5,46
|Plastikkart
|16,37
|-1,92
|13,29
|Polisan Holding
|3,79
|-1,04
|-1,81
|Politeknik Metal
|355,20
|0,71
|-12,94
|Prizma Press Matbaacılık
|5,21
|-0,76
|-4,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,50
|-1,16
|1,76
|QNB Finansbank
|62,95
|-0,63
|-10,52
|Ral Yatırım Holding
|4,10
|-0,49
|-7,66
|Ray Sigorta
|14,21
|-2,00
|-8,03
|Reysaş GMYO
|5,33
|-2,38
|-2,20
|Reysaş Lojistik
|8,11
|-2,41
|-12,23
|Rhea Girişim
|3,45
|4,86
|-7,26
|Rodrigo Tekstil
|17,95
|-2,76
|30,93
|Royal Halı
|3,52
|1,44
|2,33
|RTA Laboratuvarları
|22,14
|-2,04
|-26,88
|Sabancı Holding
|10,84
|1,50
|-5,41
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,12
|-0,89
|2,21
|Sanel Mühendislik
|4,56
|-1,94
|33,33
|Sanifoam Sünger
|18,54
|2,26
|36,32
|Sanko Pazarlama
|9,19
|-3,77
|-2,13
|Saray Matbaacılık
|6,10
|-0,49
|-30,44
|Sarkuysan
|11,07
|-1,16
|25,23
|Sasa Polyester
|39,16
|-1,61
|93,67
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,90
|0,15
|133,84
|Sekuro Plastik
|38,64
|5,00
|176,79
|Selçuk Ecza Deposu
|11,61
|0,43
|-14,95
|Selçuk Gıda
|4,61
|0,00
|-7,43
|Senkron Güvenlik
|28,50
|6,42
|8,53
|Serve Film Prodüksiyon
|18,50
|0,00
|15,63
|Servet GMYO
|112,10
|-0,97
|42,98
|Seyitler Kimya
|33,36
|-4,69
|32,96
|Silverline Endüstri
|6,57
|-0,90
|-23,60
|Sinpaş GMYO
|4,63
|-0,43
|10,77
|Smartiks Yazılım
|8,21
|-1,68
|-7,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,00
|-0,86
|46,21
|Sok Marketler Ticaret
|12,14
|1,08
|-3,80
|Söktaş
|5,26
|-0,75
|3,34
|Sönmez Filament
|88,15
|-0,96
|25,57
|Sönmez Pamuklu
|22,64
|-0,61
|-5,67
|Sumaş Suni Tahta
|70,00
|1,45
|36,59
|Şeker Fin. Kir.
|12,12
|-2,81
|89,38
|Şekerbank
|1,39
|-1,42
|-7,95
|Şişe Cam
|7,65
|-0,39
|4,65
|T. Halk Bankası
|5,43
|-0,55
|-2,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,68
|-0,47
|-4,44
|T.S.K.B.
|1,73
|0,58
|-2,81
|T.Tuborg
|21,30
|-0,93
|17,87
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|-3,85
|137,42
|Tat Gıda
|10,62
|-0,56
|-10,46
|TAV Havalimanları
|25,84
|-1,52
|21,31
|Taze Kuru Gıda
|285,00
|-2,20
|31,76
|Tek-Art Turizm
|2,11
|-1,40
|4,46
|Tekfen Holding
|17,14
|0,65
|4,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,97
|-2,26
|24,96
|Temapol Polimer Plastik
|20,00
|-2,44
|73,91
|TGS Dış Ticaret
|20,18
|1,61
|58,77
|Tofaş Oto. Fab.
|38,70
|2,93
|14,09
|Torunlar GMYO
|3,56
|-0,56
|-8,72
|Trabzon Liman
|33,48
|-1,01
|4,23
|Trabzonspor Sportif
|2,39
|-1,24
|-2,05
|Trend GMYO
|7,72
|-1,40
|-38,58
|TSKB GMYO
|5,89
|5,94
|2,43
|Tuğçelik
|8,06
|-1,71
|-0,25
|Tukaş
|8,78
|-0,34
|-9,39
|Turcas Petrol
|5,16
|1,57
|6,39
|Turkcell
|16,18
|0,37
|0,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,23
|-2,04
|29,57
|Tüpraş
|106,80
|0,95
|-1,11
|Türk Hava Yolları
|14,63
|-0,61
|13,32
|Türk İlaç ve Serum
|11,00
|10,00
|Türk Prysmian Kablo
|13,21
|-0,08
|9,17
|Türk Telekom
|7,89
|-0,25
|-7,61
|Türk Traktör
|217,40
|-1,27
|18,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|164,20
|0,12
|45,44
|Türkiye Sigorta
|6,93
|-1,56
|5,00
|Ufuk Yatırım
|27,48
|9,92
|105,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,09
|-0,97
|-3,54
|Ulusoy Elektrik
|66,85
|-3,54
|30,19
|Ulusoy Un Sanayi
|18,47
|0,44
|60,61
|Umpaş Holding
|1,26
|9,57
|-51,72
|Uşak Seramik
|2,42
|-0,82
|3,42
|Utopya Turizm
|39,42
|3,19
|1,60
|Uzertaş Boya
|60,00
|-6,98
|6,01
|Ülker Bisküvi
|22,06
|-1,16
|-4,67
|Vakıf Fin. Kir.
|24,98
|6,03
|486,38
|Vakıf GMYO
|3,46
|-0,86
|-4,42
|Vakıf Yat. Ort.
|8,29
|4,15
|12,64
|Vakıflar Bankası
|4,26
|-0,23
|-9,55
|Vakko Tekstil
|9,58
|6,68
|46,93
|Vanet Gıda
|7,25
|-2,95
|-6,21
|Verusa Holding
|59,05
|-0,92
|30,93
|Verusaturk Girisim
|30,14
|3,57
|130,43
|Vestel
|30,98
|3,40
|47,10
|Vestel Beyaz Eşya
|53,15
|-0,65
|30,01
|Viking Kağıt
|8,46
|0,24
|-6,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,51
|5,00
|46,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,74
|-1,08
|-11,04
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|119,90
|2,48
|65,61
|Yataş
|16,81
|-0,12
|16,33
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,82
|-2,03
|9,55
|Yeni Gimat GMYO
|15,10
|-0,66
|21,48
|Yeşil GMYO
|1,66
|-0,60
|20,29
|Yeşil Yapı
|2,28
|0,00
|23,91
|Yeşil Yatırım Holding
|146,60
|-1,81
|53,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.650,00
|2,72
|6,73
|Yonga Mobilya
|29,84
|0,00
|-0,35
|Yükselen Çelik
|4,89
|-0,61
|-6,53
|Yünsa
|17,64
|-2,86
|20,33
|Zorlu Enerji
|2,64
|-0,38
|-4,69
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500