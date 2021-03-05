Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

05.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:44
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)43.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)43.051,00-4,336,30
İş Bankası (C)5,88-0,51-16,00
İş Fin.Kir.3,971,022,85
İş Girişim25,00-0,5631,93
İş GMYO2,280,44-10,24
İş Y. Men. Değ.20,56-2,1016,42
İş Yat. Ort.3,80-0,527,95
İşbir Holding6.900,00-1,43151,82
Işık Plastik Sanayi36,401,62105,53
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,691,2048,25
İttifak Holding2,85-0,3527,80
İz Hayvancılık Tarım23,429,9530,11
İzmir Demir Çelik3,120,00-5,73
İzmir Fırça6,95-1,8425,00
Jantsa Jant Sanayi507,00-0,0852,85
Kafein Yazılım28,86-0,4834,99
Kaplamin25,062,29-25,86
Kardemir (A)6,000,000,84
Kardemir (B)5,980,5013,47
Kardemir (D)7,27-1,2225,78
Karel Elektronik28,96-1,8325,59
Karsan Otomotiv4,50-2,1738,46
Karsu Tekstil13,531,1258,25
Kartonsan75,05-2,15-21,45
Katmerciler Ekipman5,161,1867,53
Kent Gıda390,00-9,939,67
Kerevitaş Gıda5,64-1,23-14,29
Kervan Gıda18,34-1,3438,73
Kervansaray Yat. Holding0,883,53-30,16
Kiler GMYO2,48-0,40-1,20
Klimasan Klima23,80-0,5040,25
Koç Holding23,080,799,28
Konfrut Gıda19,271,6414,02
Kontrolmatik Teknoloji Enerji91,502,81286,40
Konya Çimento1.210,00-1,357,08
Kordsa Teknik Tekstil25,08-0,7961,29
Koza Altın127,60-0,0831,95
Koza Madencilik15,99-0,563,23
Körfez GMYO7,960,1337,24
Kristal Kola3,44-3,37-12,24
Kron Telekomünikasyon59,50-4,8861,51
Kuştur Kuşadası Turizm370,00-4,39135,22
Kuyumcukent Gayrimenkul2,290,00-0,43
Kütahya Porselen52,95-0,284,96
Lider Faktoring4,15-1,1921,70
Link Bilgisayar46,98-10,0047,39
Logo Yazılım138,20-0,5810,12
Lokman Hekim Sağlık18,571,3672,71
Lüks Kadife46,48-0,7760,83
Makina Takım4,670,2136,95
Marka Yatırım Holding6,01-0,33-6,53
Marmaris Altınyunus264,901,49138,43
Marshall314,700,832,61
Martı GMYO2,730,00-0,73
Martı Otel2,750,0029,11
Mavi Giyim51,90-0,67-0,57
Mazhar Zorlu Holding50,009,8958,83
Mega Polietilen7,93-2,103,52
Menderes Tekstil3,54-1,6714,56
Merit Turizm315,001,61276,34
Merko Gıda7,25-1,89-16,09
Metemtur Otelcilik34,921,5158,01
Metro Holding2,400,0015,38
Metro Petrol ve Tesisleri3,10-1,597,27
Metro Yatırım Ortaklığı2,340,860,43
Migros Ticaret39,62-0,30-7,43
Milpa5,30-0,3815,22
Mistral GMYO4,93-1,004,67
MLP Sağlık25,36-0,1627,63
MMC San. ve Tic. Yat.6,100,0032,61
Mondi Tire Kutsan7,60-1,680,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,68-0,3719,75
Net Holding5,133,2249,56
Netaş Telekom.33,140,9118,02
Niğbaş Niğde Beton28,049,96-46,08
Nuh Çimento62,45-0,8726,83
Nurol GMYO13,700,1587,93
Odaş Elektrik3,921,290,51
Olmuksan-IP8,35-1,18-29,54
Orge Enerji Elektrik10,81-0,6446,48
Orma Orman Mahsulleri19,800,0034,51
Osmanlı Menkul40,50-0,6930,90
Ostim Endüstriyel Yat2,620,00-4,86
Otokar376,400,1318,22
Oyak Çimento7,83-0,51-10,82
Oyak Yat. Ort.9,16-0,4331,80
Oylum Sınai Yatırımlar4,63-0,64-1,70
Özak GMYO5,95-3,8816,67
Özbal Çelik Boru7,85-1,0119,85
Özderici GMYO2,281,332,70
Özerden Plastik11,000,0022,22
Pamukova Elektrik33,685,1257,97
Panora GMYO6,581,866,30
Papilon Savunma21,74-1,63-4,48
Park Elek.Madencilik5,61-1,414,47
Parsan33,34-1,5437,20
Pegasus87,60-2,1817,43
Peker GMYO2,26-2,16-13,41
Penguen Gıda4,66-0,43-7,72
Pera GMYO2,11-0,9420,45
Pergamon Dış Ticaret29,70-0,9355,61
Petkim5,971,3619,88
Petrokent Turizm1.954,906,60115,68
Pınar Et ve Un23,620,171,46
Pınar Su8,09-0,128,88
Pınar Süt24,342,875,46
Plastikkart16,37-1,9213,29
Polisan Holding3,79-1,04-1,81
Politeknik Metal355,200,71-12,94
Prizma Press Matbaacılık5,21-0,76-4,93
QNB Finans Fin. Kir.127,50-1,161,76
QNB Finansbank62,95-0,63-10,52
Ral Yatırım Holding4,10-0,49-7,66
Ray Sigorta14,21-2,00-8,03
Reysaş GMYO5,33-2,38-2,20
Reysaş Lojistik8,11-2,41-12,23
Rhea Girişim3,454,86-7,26
Rodrigo Tekstil17,95-2,7630,93
Royal Halı3,521,442,33
RTA Laboratuvarları22,14-2,04-26,88
Sabancı Holding10,841,50-5,41
Safkar Ege Soğutmacılık11,12-0,892,21
Sanel Mühendislik4,56-1,9433,33
Sanifoam Sünger18,542,2636,32
Sanko Pazarlama9,19-3,77-2,13
Saray Matbaacılık6,10-0,49-30,44
Sarkuysan11,07-1,1625,23
Sasa Polyester39,16-1,6193,67
Say Yenilenebilir Enerji19,900,15133,84
Sekuro Plastik38,645,00176,79
Selçuk Ecza Deposu11,610,43-14,95
Selçuk Gıda4,610,00-7,43
Senkron Güvenlik28,506,428,53
Serve Film Prodüksiyon18,500,0015,63
Servet GMYO112,10-0,9742,98
Seyitler Kimya33,36-4,6932,96
Silverline Endüstri6,57-0,90-23,60
Sinpaş GMYO4,63-0,4310,77
Smartiks Yazılım8,21-1,68-7,34
Sodaş Sodyum Sanayii39,00-0,8646,21
Sok Marketler Ticaret12,141,08-3,80
Söktaş5,26-0,753,34
Sönmez Filament88,15-0,9625,57
Sönmez Pamuklu22,64-0,61-5,67
Sumaş Suni Tahta70,001,4536,59
Şeker Fin. Kir.12,12-2,8189,38
Şekerbank1,39-1,42-7,95
Şişe Cam7,65-0,394,65
T. Halk Bankası5,43-0,55-2,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,68-0,47-4,44
T.S.K.B.1,730,58-2,81
T.Tuborg21,30-0,9317,87
Taç Tarım Ürünleri25,00-3,85137,42
Tat Gıda10,62-0,56-10,46
TAV Havalimanları25,84-1,5221,31
Taze Kuru Gıda285,00-2,2031,76
Tek-Art Turizm2,11-1,404,46
Tekfen Holding17,140,654,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,97-2,2624,96
Temapol Polimer Plastik20,00-2,4473,91
TGS Dış Ticaret20,181,6158,77
Tofaş Oto. Fab.38,702,9314,09
Torunlar GMYO3,56-0,56-8,72
Trabzon Liman33,48-1,014,23
Trabzonspor Sportif2,39-1,24-2,05
Trend GMYO7,72-1,40-38,58
TSKB GMYO5,895,942,43
Tuğçelik8,06-1,71-0,25
Tukaş8,78-0,34-9,39
Turcas Petrol5,161,576,39
Turkcell16,180,370,50
Tümosan Motor ve Traktör18,23-2,0429,57
Tüpraş106,800,95-1,11
Türk Hava Yolları14,63-0,6113,32
Türk İlaç ve Serum11,0010,00

Türk Prysmian Kablo13,21-0,089,17
Türk Telekom7,89-0,25-7,61
Türk Traktör217,40-1,2718,99
Türker Proje Gayrimenkul164,200,1245,44
Türkiye Sigorta6,93-1,565,00
Ufuk Yatırım27,489,92105,07
Ulaşlar Turizm Yat.4,09-0,97-3,54
Ulusoy Elektrik66,85-3,5430,19
Ulusoy Un Sanayi18,470,4460,61
Umpaş Holding1,269,57-51,72
Uşak Seramik2,42-0,823,42
Utopya Turizm39,423,191,60
Uzertaş Boya60,00-6,986,01
Ülker Bisküvi22,06-1,16-4,67
Vakıf Fin. Kir.24,986,03486,38
Vakıf GMYO3,46-0,86-4,42
Vakıf Yat. Ort.8,294,1512,64
Vakıflar Bankası4,26-0,23-9,55
Vakko Tekstil9,586,6846,93
Vanet Gıda7,25-2,95-6,21
Verusa Holding59,05-0,9230,93
Verusaturk Girisim30,143,57130,43
Vestel30,983,4047,10
Vestel Beyaz Eşya53,15-0,6530,01
Viking Kağıt8,460,24-6,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,515,0046,29
Yapı ve Kredi Bank.2,74-1,08-11,04
Yaprak Süt ve Besi Çift.119,902,4865,61
Yataş16,81-0,1216,33
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,82-2,039,55
Yeni Gimat GMYO15,10-0,6621,48
Yeşil GMYO1,66-0,6020,29
Yeşil Yapı2,280,0023,91
Yeşil Yatırım Holding146,60-1,8153,75
Yibitaş İnşaat Malzeme16.650,002,726,73
Yonga Mobilya29,840,00-0,35
Yükselen Çelik4,89-0,61-6,53
Yünsa17,64-2,8620,33
Zorlu Enerji2,64-0,38-4,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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