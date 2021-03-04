Borsada günün ilk yarısı (2)
04.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:33
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)46.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|46.800,00
|-1,49
|15,56
|İş Bankası (C)
|5,80
|0,35
|-17,14
|İş Fin.Kir.
|3,90
|-0,26
|1,04
|İş Girişim
|25,36
|1,04
|33,83
|İş GMYO
|2,26
|0,00
|1217,74
|İş Y. Men. Değ.
|20,80
|-1,05
|17,78
|İş Yat. Ort.
|3,82
|-0,78
|8,52
|İşbir Holding
|7.320,50
|10,00
|167,17
|Işık Plastik Sanayi
|35,48
|-2,58
|100,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,69
|-0,59
|48,25
|İttifak Holding
|2,86
|0,00
|28,25
|İz Hayvancılık Tarım
|21,78
|-3,88
|21,00
|İzmir Demir Çelik
|3,14
|-0,63
|-5,12
|İzmir Fırça
|6,72
|-0,59
|20,86
|Jantsa Jant Sanayi
|508,70
|-1,89
|53,36
|Kafein Yazılım
|29,40
|-1,01
|37,51
|Kaplamin
|24,82
|-1,90
|-26,57
|Kardemir (A)
|5,84
|1,04
|-1,85
|Kardemir (B)
|5,83
|0,52
|10,63
|Kardemir (D)
|7,24
|2,55
|25,26
|Karel Elektronik
|28,58
|-2,79
|23,94
|Karsan Otomotiv
|4,64
|-1,69
|42,77
|Karsu Tekstil
|13,21
|-4,28
|54,50
|Kartonsan
|77,50
|4,59
|-18,89
|Katmerciler Ekipman
|5,00
|5,04
|62,34
|Kent Gıda
|434,10
|9,98
|22,08
|Kerevitaş Gıda
|5,72
|-0,17
|-13,07
|Kervan Gıda
|18,59
|10,00
|40,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,89
|-1,11
|-29,37
|Kiler GMYO
|2,47
|-0,40
|-1,59
|Klimasan Klima
|23,92
|0,34
|40,95
|Koç Holding
|22,84
|-0,61
|8,14
|Konfrut Gıda
|19,03
|-2,11
|12,60
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|93,20
|-5,72
|293,58
|Konya Çimento
|1.236,20
|3,62
|9,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,14
|-1,57
|61,67
|Koza Altın
|128,10
|0,47
|32,47
|Koza Madencilik
|16,16
|-1,16
|4,33
|Körfez GMYO
|7,60
|-2,06
|31,03
|Kristal Kola
|3,59
|3,16
|-8,42
|Kron Telekomünikasyon
|63,25
|2,68
|71,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|387,00
|-0,10
|146,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|0,00
|-1,30
|Kütahya Porselen
|53,00
|0,66
|5,05
|Lider Faktoring
|4,17
|-1,18
|22,29
|Link Bilgisayar
|52,20
|-10,00
|63,76
|Logo Yazılım
|140,80
|-1,95
|12,19
|Lokman Hekim Sağlık
|18,00
|-2,70
|67,41
|Lüks Kadife
|46,08
|-3,88
|59,45
|Makina Takım
|4,78
|2,36
|40,18
|Marka Yatırım Holding
|6,05
|1,51
|-5,91
|Marmaris Altınyunus
|266,00
|-1,48
|139,42
|Marshall
|315,00
|0,51
|2,71
|Martı GMYO
|2,74
|0,00
|-0,36
|Martı Otel
|2,63
|-2,23
|23,47
|Mavi Giyim
|52,20
|-0,95
|0,00
|Mazhar Zorlu Holding
|46,00
|0,00
|46,12
|Mega Polietilen
|8,17
|-0,97
|6,66
|Menderes Tekstil
|3,47
|-0,57
|12,30
|Merit Turizm
|284,00
|-8,68
|239,31
|Merko Gıda
|7,34
|-0,54
|-15,05
|Metemtur Otelcilik
|34,28
|-2,06
|55,11
|Metro Holding
|2,40
|2,13
|15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,09
|0,98
|6,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,30
|-0,43
|-1,29
|Migros Ticaret
|39,86
|0,15
|-6,87
|Milpa
|5,24
|-1,50
|13,91
|Mistral GMYO
|4,94
|0,00
|4,88
|MLP Sağlık
|24,92
|-0,64
|25,42
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,10
|-1,13
|32,61
|Mondi Tire Kutsan
|7,50
|-0,66
|-1,32
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,48
|-0,56
|19,19
|Net Holding
|5,05
|-2,51
|47,23
|Netaş Telekom.
|32,38
|2,02
|15,31
|Niğbaş Niğde Beton
|25,00
|0,16
|-51,92
|Nuh Çimento
|63,30
|-1,94
|28,55
|Nurol GMYO
|13,52
|-2,45
|85,46
|Odaş Elektrik
|3,95
|1,02
|1,28
|Olmuksan-IP
|8,47
|-1,28
|-28,52
|Orge Enerji Elektrik
|10,79
|1,79
|46,21
|Orma Orman Mahsulleri
|19,95
|0,00
|35,53
|Osmanlı Menkul
|38,92
|0,00
|25,79
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,64
|-0,38
|-4,13
|Otokar
|375,80
|-0,24
|18,03
|Oyak Çimento
|7,81
|0,13
|-11,05
|Oyak Yat. Ort.
|9,15
|-0,87
|31,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,60
|-0,65
|-2,34
|Özak GMYO
|6,13
|8,88
|20,20
|Özbal Çelik Boru
|8,08
|-0,49
|23,36
|Özderici GMYO
|2,25
|2,74
|1,35
|Özerden Plastik
|11,75
|0,00
|30,56
|Pamukova Elektrik
|32,04
|9,95
|50,28
|Panora GMYO
|6,49
|2,37
|4,85
|Papilon Savunma
|22,36
|0,27
|-1,76
|Park Elek.Madencilik
|5,70
|-0,70
|6,15
|Parsan
|33,86
|-1,74
|39,34
|Pegasus
|94,20
|4,09
|26,27
|Peker GMYO
|2,24
|2,28
|-14,18
|Penguen Gıda
|4,69
|-1,26
|-7,13
|Pera GMYO
|2,09
|-1,42
|19,31
|Pergamon Dış Ticaret
|30,04
|-1,18
|57,39
|Petkim
|5,84
|1,92
|17,27
|Petrokent Turizm
|1.817,00
|6,29
|100,46
|Pınar Et ve Un
|23,52
|-1,75
|1,03
|Pınar Su
|8,05
|-0,62
|8,34
|Pınar Süt
|23,42
|-1,84
|1,47
|Plastikkart
|16,81
|-0,71
|16,33
|Polisan Holding
|3,81
|1,33
|-1,30
|Politeknik Metal
|351,80
|-1,68
|-13,77
|Prizma Press Matbaacılık
|5,25
|1,55
|-4,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,00
|2,70
|6,15
|QNB Finansbank
|64,05
|2,48
|-8,96
|Ral Yatırım Holding
|4,14
|-0,48
|-6,76
|Ray Sigorta
|14,36
|-2,58
|-7,06
|Reysaş GMYO
|5,31
|-0,38
|-2,57
|Reysaş Lojistik
|7,93
|0,63
|-14,18
|Rhea Girişim
|3,28
|5,13
|-11,83
|Rodrigo Tekstil
|19,01
|-2,51
|38,66
|Royal Halı
|3,63
|0,00
|5,52
|RTA Laboratuvarları
|22,84
|-0,78
|-24,57
|Sabancı Holding
|10,53
|-0,28
|-8,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,24
|0,45
|3,31
|Sanel Mühendislik
|4,67
|1,30
|36,55
|Sanifoam Sünger
|18,50
|-2,58
|36,03
|Sanko Pazarlama
|9,51
|6,85
|1,28
|Saray Matbaacılık
|6,16
|0,65
|-29,76
|Sarkuysan
|10,86
|0,00
|22,85
|Sasa Polyester
|38,42
|-1,94
|90,01
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,82
|0,32
|121,15
|Sekuro Plastik
|37,72
|-1,00
|170,20
|Selçuk Ecza Deposu
|11,42
|-0,70
|-16,34
|Selçuk Gıda
|4,61
|-1,50
|-7,43
|Senkron Güvenlik
|24,50
|-5,41
|-6,70
|Serve Film Prodüksiyon
|18,98
|4,57
|18,63
|Servet GMYO
|113,20
|0,00
|44,39
|Seyitler Kimya
|32,24
|-6,44
|28,49
|Silverline Endüstri
|6,60
|0,30
|-23,26
|Sinpaş GMYO
|4,65
|0,87
|11,24
|Smartiks Yazılım
|8,12
|-0,25
|-8,35
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,60
|-2,94
|48,46
|Sok Marketler Ticaret
|11,96
|0,42
|-5,23
|Söktaş
|5,29
|0,00
|3,93
|Sönmez Filament
|89,80
|-0,22
|27,92
|Sönmez Pamuklu
|23,00
|0,00
|-4,17
|Sumaş Suni Tahta
|69,00
|-4,17
|34,63
|Şeker Fin. Kir.
|12,06
|0,00
|88,44
|Şekerbank
|1,40
|0,00
|-7,28
|Şişe Cam
|7,70
|1,05
|5,34
|T. Halk Bankası
|5,45
|0,55
|-1,98
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,86
|0,00
|-3,86
|T.S.K.B.
|1,70
|0,00
|-4,49
|T.Tuborg
|21,50
|-1,56
|18,98
|Taç Tarım Ürünleri
|25,50
|-1,92
|142,17
|Tat Gıda
|10,66
|-0,74
|-10,12
|TAV Havalimanları
|26,44
|1,69
|24,13
|Taze Kuru Gıda
|284,90
|0,85
|31,72
|Tek-Art Turizm
|2,12
|0,47
|4,95
|Tekfen Holding
|17,16
|-0,69
|4,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,69
|-1,57
|22,77
|Temapol Polimer Plastik
|19,60
|-6,40
|70,43
|TGS Dış Ticaret
|20,00
|-1,77
|57,36
|Tofaş Oto. Fab.
|37,10
|-2,06
|9,38
|Torunlar GMYO
|3,55
|-0,84
|-8,97
|Trabzon Liman
|33,04
|-0,48
|2,86
|Trabzonspor Sportif
|2,39
|0,84
|-2,05
|Trend GMYO
|7,85
|-1,38
|-37,55
|TSKB GMYO
|5,57
|-0,71
|-3,13
|Tuğçelik
|7,83
|0,13
|-3,09
|Tukaş
|8,84
|0,91
|-8,77
|Turcas Petrol
|5,08
|-0,97
|4,74
|Turkcell
|16,11
|-0,31
|0,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,74
|-2,55
|33,19
|Tüpraş
|105,20
|-0,57
|-2,59
|Türk Hava Yolları
|15,15
|1,54
|17,35
|Türk Prysmian Kablo
|13,47
|0,52
|11,32
|Türk Telekom
|7,88
|-0,88
|-7,73
|Türk Traktör
|223,80
|0,36
|22,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|162,10
|1,12
|43,58
|Türkiye Sigorta
|7,09
|-0,56
|7,42
|Ufuk Yatırım
|24,50
|-4,15
|82,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,19
|0,96
|-1,18
|Ulusoy Elektrik
|69,30
|10,00
|34,96
|Ulusoy Un Sanayi
|18,48
|-1,86
|60,70
|Umpaş Holding
|1,25
|-1,57
|-52,11
|Uşak Seramik
|2,44
|-2,01
|4,27
|Utopya Turizm
|39,44
|0,00
|1,65
|Uzertaş Boya
|64,85
|-3,21
|14,58
|Ülker Bisküvi
|21,90
|0,64
|-5,36
|Vakıf Fin. Kir.
|23,56
|9,99
|453,05
|Vakıf GMYO
|3,49
|-1,13
|-3,59
|Vakıf Yat. Ort.
|7,85
|-1,88
|6,66
|Vakıflar Bankası
|4,25
|0,47
|-9,77
|Vakko Tekstil
|8,17
|0,00
|25,31
|Vanet Gıda
|7,42
|4,36
|-4,01
|Verusa Holding
|59,80
|-2,29
|32,59
|Verusaturk Girisim
|29,22
|-3,82
|123,39
|Vestel
|29,88
|3,11
|41,88
|Vestel Beyaz Eşya
|52,70
|0,00
|28,91
|Viking Kağıt
|8,33
|0,24
|-7,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,17
|0,65
|38,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,73
|0,37
|-11,36
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|116,90
|-0,17
|61,46
|Yataş
|16,92
|-1,11
|17,09
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,65
|-0,64
|5,68
|Yeni Gimat GMYO
|15,13
|-0,46
|21,72
|Yeşil GMYO
|1,66
|-1,19
|20,29
|Yeşil Yapı
|2,29
|-0,87
|24,46
|Yeşil Yatırım Holding
|152,40
|-3,85
|59,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.650,00
|2,23
|0,32
|Yonga Mobilya
|30,98
|0,00
|3,46
|Yükselen Çelik
|4,91
|-0,81
|-6,15
|Yünsa
|18,40
|-6,22
|25,51
|Zorlu Enerji
|2,67
|-1,48
|-3,61
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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