Borsada günün ilk yarısı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada günün ilk yarısı (2)

04.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)46.800,00-1,4915,56
İş Bankası (C)5,800,35-17,14
İş Fin.Kir.3,90-0,261,04
İş Girişim25,361,0433,83
İş GMYO2,260,001217,74
İş Y. Men. Değ.20,80-1,0517,78
İş Yat. Ort.3,82-0,788,52
İşbir Holding7.320,5010,00167,17
Işık Plastik Sanayi35,48-2,58100,34
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,69-0,5948,25
İttifak Holding2,860,0028,25
İz Hayvancılık Tarım21,78-3,8821,00
İzmir Demir Çelik3,14-0,63-5,12
İzmir Fırça6,72-0,5920,86
Jantsa Jant Sanayi508,70-1,8953,36
Kafein Yazılım29,40-1,0137,51
Kaplamin24,82-1,90-26,57
Kardemir (A)5,841,04-1,85
Kardemir (B)5,830,5210,63
Kardemir (D)7,242,5525,26
Karel Elektronik28,58-2,7923,94
Karsan Otomotiv4,64-1,6942,77
Karsu Tekstil13,21-4,2854,50
Kartonsan77,504,59-18,89
Katmerciler Ekipman5,005,0462,34
Kent Gıda434,109,9822,08
Kerevitaş Gıda5,72-0,17-13,07
Kervan Gıda18,5910,0040,62
Kervansaray Yat. Holding0,89-1,11-29,37
Kiler GMYO2,47-0,40-1,59
Klimasan Klima23,920,3440,95
Koç Holding22,84-0,618,14
Konfrut Gıda19,03-2,1112,60
Kontrolmatik Teknoloji Enerji93,20-5,72293,58
Konya Çimento1.236,203,629,40
Kordsa Teknik Tekstil25,14-1,5761,67
Koza Altın128,100,4732,47
Koza Madencilik16,16-1,164,33
Körfez GMYO7,60-2,0631,03
Kristal Kola3,593,16-8,42
Kron Telekomünikasyon63,252,6871,69
Kuştur Kuşadası Turizm387,00-0,10146,03
Kuyumcukent Gayrimenkul2,270,00-1,30
Kütahya Porselen53,000,665,05
Lider Faktoring4,17-1,1822,29
Link Bilgisayar52,20-10,0063,76
Logo Yazılım140,80-1,9512,19
Lokman Hekim Sağlık18,00-2,7067,41
Lüks Kadife46,08-3,8859,45
Makina Takım4,782,3640,18
Marka Yatırım Holding6,051,51-5,91
Marmaris Altınyunus266,00-1,48139,42
Marshall315,000,512,71
Martı GMYO2,740,00-0,36
Martı Otel2,63-2,2323,47
Mavi Giyim52,20-0,950,00
Mazhar Zorlu Holding46,000,0046,12
Mega Polietilen8,17-0,976,66
Menderes Tekstil3,47-0,5712,30
Merit Turizm284,00-8,68239,31
Merko Gıda7,34-0,54-15,05
Metemtur Otelcilik34,28-2,0655,11
Metro Holding2,402,1315,38
Metro Petrol ve Tesisleri3,090,986,92
Metro Yatırım Ortaklığı2,30-0,43-1,29
Migros Ticaret39,860,15-6,87
Milpa5,24-1,5013,91
Mistral GMYO4,940,004,88
MLP Sağlık24,92-0,6425,42
MMC San. ve Tic. Yat.6,10-1,1332,61
Mondi Tire Kutsan7,50-0,66-1,32
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,48-0,5619,19
Net Holding5,05-2,5147,23
Netaş Telekom.32,382,0215,31
Niğbaş Niğde Beton25,000,16-51,92
Nuh Çimento63,30-1,9428,55
Nurol GMYO13,52-2,4585,46
Odaş Elektrik3,951,021,28
Olmuksan-IP8,47-1,28-28,52
Orge Enerji Elektrik10,791,7946,21
Orma Orman Mahsulleri19,950,0035,53
Osmanlı Menkul38,920,0025,79
Ostim Endüstriyel Yat2,64-0,38-4,13
Otokar375,80-0,2418,03
Oyak Çimento7,810,13-11,05
Oyak Yat. Ort.9,15-0,8731,65
Oylum Sınai Yatırımlar4,60-0,65-2,34
Özak GMYO6,138,8820,20
Özbal Çelik Boru8,08-0,4923,36
Özderici GMYO2,252,741,35
Özerden Plastik11,750,0030,56
Pamukova Elektrik32,049,9550,28
Panora GMYO6,492,374,85
Papilon Savunma22,360,27-1,76
Park Elek.Madencilik5,70-0,706,15
Parsan33,86-1,7439,34
Pegasus94,204,0926,27
Peker GMYO2,242,28-14,18
Penguen Gıda4,69-1,26-7,13
Pera GMYO2,09-1,4219,31
Pergamon Dış Ticaret30,04-1,1857,39
Petkim5,841,9217,27
Petrokent Turizm1.817,006,29100,46
Pınar Et ve Un23,52-1,751,03
Pınar Su8,05-0,628,34
Pınar Süt23,42-1,841,47
Plastikkart16,81-0,7116,33
Polisan Holding3,811,33-1,30
Politeknik Metal351,80-1,68-13,77
Prizma Press Matbaacılık5,251,55-4,20
QNB Finans Fin. Kir.133,002,706,15
QNB Finansbank64,052,48-8,96
Ral Yatırım Holding4,14-0,48-6,76
Ray Sigorta14,36-2,58-7,06
Reysaş GMYO5,31-0,38-2,57
Reysaş Lojistik7,930,63-14,18
Rhea Girişim3,285,13-11,83
Rodrigo Tekstil19,01-2,5138,66
Royal Halı3,630,005,52
RTA Laboratuvarları22,84-0,78-24,57
Sabancı Holding10,53-0,28-8,12
Safkar Ege Soğutmacılık11,240,453,31
Sanel Mühendislik4,671,3036,55
Sanifoam Sünger18,50-2,5836,03
Sanko Pazarlama9,516,851,28
Saray Matbaacılık6,160,65-29,76
Sarkuysan10,860,0022,85
Sasa Polyester38,42-1,9490,01
Say Yenilenebilir Enerji18,820,32121,15
Sekuro Plastik37,72-1,00170,20
Selçuk Ecza Deposu11,42-0,70-16,34
Selçuk Gıda4,61-1,50-7,43
Senkron Güvenlik24,50-5,41-6,70
Serve Film Prodüksiyon18,984,5718,63
Servet GMYO113,200,0044,39
Seyitler Kimya32,24-6,4428,49
Silverline Endüstri6,600,30-23,26
Sinpaş GMYO4,650,8711,24
Smartiks Yazılım8,12-0,25-8,35
Sodaş Sodyum Sanayii39,60-2,9448,46
Sok Marketler Ticaret11,960,42-5,23
Söktaş5,290,003,93
Sönmez Filament89,80-0,2227,92
Sönmez Pamuklu23,000,00-4,17
Sumaş Suni Tahta69,00-4,1734,63
Şeker Fin. Kir.12,060,0088,44
Şekerbank1,400,00-7,28
Şişe Cam7,701,055,34
T. Halk Bankası5,450,55-1,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,860,00-3,86
T.S.K.B.1,700,00-4,49
T.Tuborg21,50-1,5618,98
Taç Tarım Ürünleri25,50-1,92142,17
Tat Gıda10,66-0,74-10,12
TAV Havalimanları26,441,6924,13
Taze Kuru Gıda284,900,8531,72
Tek-Art Turizm2,120,474,95
Tekfen Holding17,16-0,694,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,69-1,5722,77
Temapol Polimer Plastik19,60-6,4070,43
TGS Dış Ticaret20,00-1,7757,36
Tofaş Oto. Fab.37,10-2,069,38
Torunlar GMYO3,55-0,84-8,97
Trabzon Liman33,04-0,482,86
Trabzonspor Sportif2,390,84-2,05
Trend GMYO7,85-1,38-37,55
TSKB GMYO5,57-0,71-3,13
Tuğçelik7,830,13-3,09
Tukaş8,840,91-8,77
Turcas Petrol5,08-0,974,74
Turkcell16,11-0,310,06
Tümosan Motor ve Traktör18,74-2,5533,19
Tüpraş105,20-0,57-2,59
Türk Hava Yolları15,151,5417,35
Türk Prysmian Kablo13,470,5211,32
Türk Telekom7,88-0,88-7,73
Türk Traktör223,800,3622,50
Türker Proje Gayrimenkul162,101,1243,58
Türkiye Sigorta7,09-0,567,42
Ufuk Yatırım24,50-4,1582,84
Ulaşlar Turizm Yat.4,190,96-1,18
Ulusoy Elektrik69,3010,0034,96
Ulusoy Un Sanayi18,48-1,8660,70
Umpaş Holding1,25-1,57-52,11
Uşak Seramik2,44-2,014,27
Utopya Turizm39,440,001,65
Uzertaş Boya64,85-3,2114,58
Ülker Bisküvi21,900,64-5,36
Vakıf Fin. Kir.23,569,99453,05
Vakıf GMYO3,49-1,13-3,59
Vakıf Yat. Ort.7,85-1,886,66
Vakıflar Bankası4,250,47-9,77
Vakko Tekstil8,170,0025,31
Vanet Gıda7,424,36-4,01
Verusa Holding59,80-2,2932,59
Verusaturk Girisim29,22-3,82123,39
Vestel29,883,1141,88
Vestel Beyaz Eşya52,700,0028,91
Viking Kağıt8,330,24-7,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,170,6538,65
Yapı ve Kredi Bank.2,730,37-11,36
Yaprak Süt ve Besi Çift.116,90-0,1761,46
Yataş16,92-1,1117,09
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,65-0,645,68
Yeni Gimat GMYO15,13-0,4621,72
Yeşil GMYO1,66-1,1920,29
Yeşil Yapı2,29-0,8724,46
Yeşil Yatırım Holding152,40-3,8559,83
Yibitaş İnşaat Malzeme15.650,002,230,32
Yonga Mobilya30,980,003,46
Yükselen Çelik4,91-0,81-6,15
Yünsa18,40-6,2225,51
Zorlu Enerji2,67-1,48-3,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece İrem Derici Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Taşdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:36:42. #1.14#
title