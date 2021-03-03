Borsada günün ilk yarısı (2)
03.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:31
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)50.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|50.000,00
|7,08
|23,46
|İş Bankası (C)
|5,93
|2,42
|-15,29
|İş Fin.Kir.
|3,95
|2,07
|2,33
|İş Girişim
|25,50
|3,24
|34,56
|İş GMYO
|2,34
|1,30
|-7,87
|İş Y. Men. Değ.
|20,92
|-0,76
|18,46
|İş Yat. Ort.
|3,85
|1,85
|9,38
|İşbir Holding
|6.655,00
|10,00
|142,88
|Işık Plastik Sanayi
|36,50
|-0,60
|106,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,70
|0,59
|49,12
|İttifak Holding
|2,95
|1,72
|32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|22,74
|-2,24
|26,33
|İzmir Demir Çelik
|3,19
|0,63
|-3,61
|İzmir Fırça
|7,01
|5,89
|26,08
|Jantsa Jant Sanayi
|521,30
|1,03
|57,16
|Kafein Yazılım
|29,92
|0,40
|39,94
|Kaplamin
|25,88
|1,65
|-23,43
|Kardemir (A)
|5,76
|3,78
|-3,19
|Kardemir (B)
|5,75
|3,05
|9,11
|Kardemir (D)
|7,14
|4,54
|23,53
|Karel Elektronik
|29,54
|-0,34
|28,10
|Karsan Otomotiv
|4,85
|3,19
|49,23
|Karsu Tekstil
|13,92
|-1,00
|62,81
|Kartonsan
|75,80
|1,40
|-20,67
|Katmerciler Ekipman
|4,85
|0,83
|57,47
|Kent Gıda
|394,70
|9,97
|11,00
|Kerevitaş Gıda
|5,84
|1,57
|-11,25
|Kervan Gıda
|16,90
|9,95
|27,84
|Kervansaray Yat. Holding
|0,92
|0,00
|-26,98
|Kiler GMYO
|2,53
|0,40
|0,80
|Klimasan Klima
|24,30
|1,25
|43,19
|Koç Holding
|23,28
|1,31
|10,23
|Konfrut Gıda
|19,28
|4,10
|14,08
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|98,85
|9,96
|317,44
|Konya Çimento
|1.224,90
|0,90
|8,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,36
|0,53
|69,52
|Koza Altın
|132,20
|1,23
|36,71
|Koza Madencilik
|16,91
|0,89
|9,17
|Körfez GMYO
|8,44
|2,93
|45,52
|Kristal Kola
|3,45
|1,47
|-11,99
|Kron Telekomünikasyon
|57,00
|1,79
|54,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|327,20
|-7,10
|108,01
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,23
|1,36
|-3,04
|Kütahya Porselen
|52,50
|0,19
|4,06
|Lider Faktoring
|4,28
|0,94
|25,51
|Link Bilgisayar
|54,50
|-7,63
|70,98
|Logo Yazılım
|139,30
|0,94
|11,00
|Lokman Hekim Sağlık
|18,25
|5,49
|69,73
|Lüks Kadife
|48,52
|6,54
|67,89
|Makina Takım
|4,63
|1,76
|35,78
|Marka Yatırım Holding
|6,01
|0,00
|-6,53
|Marmaris Altınyunus
|296,50
|5,63
|166,88
|Marshall
|317,90
|1,89
|3,65
|Martı GMYO
|2,80
|-0,71
|1,82
|Martı Otel
|2,76
|-2,13
|29,58
|Mavi Giyim
|54,35
|1,87
|4,12
|Mazhar Zorlu Holding
|52,80
|9,95
|67,73
|Mega Polietilen
|8,52
|-0,35
|11,23
|Menderes Tekstil
|3,56
|-1,66
|15,21
|Merit Turizm
|300,00
|-7,55
|258,42
|Merko Gıda
|7,43
|4,94
|-14,00
|Metemtur Otelcilik
|34,94
|4,80
|58,10
|Metro Holding
|2,39
|0,42
|14,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,11
|-0,96
|7,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|0,00
|-0,86
|Migros Ticaret
|40,20
|1,31
|-6,07
|Milpa
|5,27
|2,93
|14,57
|Mistral GMYO
|4,92
|-0,20
|4,46
|MLP Sağlık
|24,68
|1,48
|24,21
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,83
|-0,29
|48,48
|Mondi Tire Kutsan
|7,65
|1,32
|0,66
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,42
|-0,55
|21,83
|Net Holding
|4,99
|1,84
|45,48
|Netaş Telekom.
|31,72
|1,21
|12,96
|Niğbaş Niğde Beton
|25,00
|-1,96
|-51,92
|Nuh Çimento
|66,35
|1,45
|34,75
|Nurol GMYO
|14,00
|0,36
|92,04
|Odaş Elektrik
|3,94
|1,55
|1,03
|Olmuksan-IP
|8,56
|1,18
|-27,76
|Orge Enerji Elektrik
|10,85
|1,40
|47,02
|Orma Orman Mahsulleri
|20,38
|1,90
|38,45
|Osmanlı Menkul
|39,90
|-1,48
|28,96
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,67
|3,89
|-3,04
|Otokar
|385,60
|1,47
|21,11
|Oyak Çimento
|7,92
|1,28
|-9,79
|Oyak Yat. Ort.
|9,26
|2,43
|33,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,69
|0,86
|-0,42
|Özak GMYO
|5,46
|3,41
|7,06
|Özbal Çelik Boru
|8,00
|2,30
|22,14
|Özderici GMYO
|2,22
|0,45
|0,00
|Özerden Plastik
|11,80
|-2,48
|31,11
|Pamukova Elektrik
|29,14
|9,96
|36,68
|Panora GMYO
|6,40
|0,95
|3,39
|Papilon Savunma
|22,36
|2,57
|-1,76
|Park Elek.Madencilik
|5,74
|0,88
|6,89
|Parsan
|35,06
|5,10
|44,28
|Pegasus
|91,40
|-0,76
|22,52
|Peker GMYO
|2,22
|-0,45
|-14,94
|Penguen Gıda
|4,84
|1,89
|-4,16
|Pera GMYO
|2,16
|0,93
|23,31
|Pergamon Dış Ticaret
|30,38
|0,00
|59,18
|Petkim
|5,62
|1,44
|12,85
|Petrokent Turizm
|1.726,30
|-4,09
|90,46
|Pınar Et ve Un
|24,26
|0,50
|4,21
|Pınar Su
|8,21
|1,36
|10,50
|Pınar Süt
|23,92
|3,10
|3,64
|Plastikkart
|16,35
|0,37
|13,15
|Polisan Holding
|3,83
|1,06
|-0,78
|Politeknik Metal
|365,50
|2,18
|-10,42
|Prizma Press Matbaacılık
|5,32
|2,50
|-2,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,00
|0,31
|3,75
|QNB Finansbank
|62,95
|0,00
|-10,52
|Ral Yatırım Holding
|4,20
|0,48
|-5,41
|Ray Sigorta
|14,94
|0,27
|-3,30
|Reysaş GMYO
|5,33
|1,14
|-2,20
|Reysaş Lojistik
|8,07
|-0,12
|-12,66
|Rhea Girişim
|3,23
|1,89
|-13,17
|Rodrigo Tekstil
|19,60
|-2,00
|42,96
|Royal Halı
|3,85
|1,32
|11,92
|RTA Laboratuvarları
|21,80
|-0,27
|-28,01
|Sabancı Holding
|10,81
|1,31
|-5,67
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,43
|1,06
|5,06
|Sanel Mühendislik
|4,59
|0,66
|34,21
|Sanifoam Sünger
|18,53
|-2,06
|36,25
|Sanko Pazarlama
|8,97
|1,36
|-4,47
|Saray Matbaacılık
|6,20
|3,68
|-29,30
|Sarkuysan
|11,10
|0,18
|25,57
|Sasa Polyester
|39,04
|0,88
|93,08
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,07
|5,07
|124,09
|Sekuro Plastik
|36,52
|-7,54
|161,60
|Selçuk Ecza Deposu
|11,65
|1,22
|-14,65
|Selçuk Gıda
|4,75
|1,93
|-4,62
|Senkron Güvenlik
|25,40
|2,83
|-3,27
|Serve Film Prodüksiyon
|18,50
|2,49
|15,63
|Servet GMYO
|114,70
|1,06
|46,30
|Seyitler Kimya
|34,46
|-9,98
|37,34
|Silverline Endüstri
|6,70
|0,90
|-22,09
|Sinpaş GMYO
|4,64
|1,75
|11,00
|Smartiks Yazılım
|8,22
|0,00
|-7,22
|Sodaş Sodyum Sanayii
|41,00
|-0,58
|53,71
|Sok Marketler Ticaret
|12,01
|2,65
|-4,83
|Söktaş
|5,30
|-1,49
|4,13
|Sönmez Filament
|89,50
|1,24
|27,49
|Sönmez Pamuklu
|23,56
|0,51
|-1,83
|Sumaş Suni Tahta
|73,25
|0,34
|42,93
|Şeker Fin. Kir.
|13,80
|6,32
|115,63
|Şekerbank
|1,40
|1,45
|-7,28
|Şişe Cam
|7,77
|0,52
|6,29
|T. Halk Bankası
|5,46
|0,92
|-1,80
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,08
|0,00
|-3,16
|T.S.K.B.
|1,74
|1,16
|-2,25
|T.Tuborg
|22,32
|0,54
|23,52
|Taç Tarım Ürünleri
|27,00
|2,27
|156,41
|Tat Gıda
|10,95
|0,74
|-7,67
|TAV Havalimanları
|26,66
|-0,30
|25,16
|Taze Kuru Gıda
|296,00
|1,72
|36,85
|Tek-Art Turizm
|2,15
|-1,38
|6,44
|Tekfen Holding
|17,10
|0,53
|4,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,41
|1,05
|28,40
|Temapol Polimer Plastik
|20,78
|-2,07
|80,70
|TGS Dış Ticaret
|20,68
|1,37
|62,71
|Tofaş Oto. Fab.
|38,52
|0,36
|13,56
|Torunlar GMYO
|3,62
|0,84
|-7,18
|Trabzon Liman
|33,76
|1,02
|5,11
|Trabzonspor Sportif
|2,40
|0,42
|-1,64
|Trend GMYO
|8,11
|0,62
|-35,48
|TSKB GMYO
|5,72
|0,53
|-0,52
|Tuğçelik
|7,95
|2,58
|-1,61
|Tukaş
|8,87
|0,80
|-8,46
|Turcas Petrol
|5,22
|0,77
|7,63
|Turkcell
|16,25
|0,93
|0,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,43
|5,60
|38,10
|Tüpraş
|108,10
|0,46
|0,09
|Türk Hava Yolları
|14,84
|0,20
|14,95
|Türk Prysmian Kablo
|13,43
|2,68
|10,99
|Türk Telekom
|8,04
|2,03
|-5,85
|Türk Traktör
|224,80
|2,46
|23,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|161,50
|-1,52
|43,05
|Türkiye Sigorta
|7,25
|1,40
|9,85
|Ufuk Yatırım
|26,88
|-0,22
|100,60
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,19
|0,48
|-1,18
|Ulusoy Elektrik
|61,00
|-0,49
|18,79
|Ulusoy Un Sanayi
|18,50
|2,55
|60,87
|Umpaş Holding
|1,19
|-5,56
|-54,41
|Uşak Seramik
|2,53
|1,61
|8,12
|Utopya Turizm
|37,20
|3,74
|-4,12
|Uzertaş Boya
|69,95
|-0,07
|23,59
|Ülker Bisküvi
|22,10
|5,04
|-4,49
|Vakıf Fin. Kir.
|21,42
|9,96
|402,82
|Vakıf GMYO
|3,54
|3,21
|-2,21
|Vakıf Yat. Ort.
|7,86
|2,75
|6,79
|Vakıflar Bankası
|4,33
|1,64
|-8,07
|Vakko Tekstil
|8,26
|-2,25
|26,69
|Vanet Gıda
|7,16
|1,42
|-7,37
|Verusa Holding
|61,75
|0,41
|36,92
|Verusaturk Girisim
|30,98
|0,26
|136,85
|Vestel
|28,40
|-0,07
|34,85
|Vestel Beyaz Eşya
|53,15
|-0,09
|30,01
|Viking Kağıt
|8,35
|-0,60
|-7,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,27
|2,28
|40,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,80
|1,82
|-9,09
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|123,00
|0,00
|69,89
|Yataş
|17,05
|1,31
|17,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,76
|-0,83
|8,18
|Yeni Gimat GMYO
|15,22
|0,53
|22,45
|Yeşil GMYO
|1,71
|-0,58
|23,91
|Yeşil Yapı
|2,41
|-1,63
|30,98
|Yeşil Yatırım Holding
|160,60
|-2,07
|68,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.950,00
|0,00
|-4,17
|Yonga Mobilya
|31,00
|-1,46
|3,52
|Yükselen Çelik
|5,06
|1,40
|-3,28
|Yünsa
|18,99
|6,45
|29,54
|Zorlu Enerji
|2,80
|2,94
|1,08
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500