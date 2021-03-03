Borsada günün ilk yarısı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada günün ilk yarısı (2)

03.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)50.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)50.000,007,0823,46
İş Bankası (C)5,932,42-15,29
İş Fin.Kir.3,952,072,33
İş Girişim25,503,2434,56
İş GMYO2,341,30-7,87
İş Y. Men. Değ.20,92-0,7618,46
İş Yat. Ort.3,851,859,38
İşbir Holding6.655,0010,00142,88
Işık Plastik Sanayi36,50-0,60106,10
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,700,5949,12
İttifak Holding2,951,7232,29
İz Hayvancılık Tarım22,74-2,2426,33
İzmir Demir Çelik3,190,63-3,61
İzmir Fırça7,015,8926,08
Jantsa Jant Sanayi521,301,0357,16
Kafein Yazılım29,920,4039,94
Kaplamin25,881,65-23,43
Kardemir (A)5,763,78-3,19
Kardemir (B)5,753,059,11
Kardemir (D)7,144,5423,53
Karel Elektronik29,54-0,3428,10
Karsan Otomotiv4,853,1949,23
Karsu Tekstil13,92-1,0062,81
Kartonsan75,801,40-20,67
Katmerciler Ekipman4,850,8357,47
Kent Gıda394,709,9711,00
Kerevitaş Gıda5,841,57-11,25
Kervan Gıda16,909,9527,84
Kervansaray Yat. Holding0,920,00-26,98
Kiler GMYO2,530,400,80
Klimasan Klima24,301,2543,19
Koç Holding23,281,3110,23
Konfrut Gıda19,284,1014,08
Kontrolmatik Teknoloji Enerji98,859,96317,44
Konya Çimento1.224,900,908,40
Kordsa Teknik Tekstil26,360,5369,52
Koza Altın132,201,2336,71
Koza Madencilik16,910,899,17
Körfez GMYO8,442,9345,52
Kristal Kola3,451,47-11,99
Kron Telekomünikasyon57,001,7954,72
Kuştur Kuşadası Turizm327,20-7,10108,01
Kuyumcukent Gayrimenkul2,231,36-3,04
Kütahya Porselen52,500,194,06
Lider Faktoring4,280,9425,51
Link Bilgisayar54,50-7,6370,98
Logo Yazılım139,300,9411,00
Lokman Hekim Sağlık18,255,4969,73
Lüks Kadife48,526,5467,89
Makina Takım4,631,7635,78
Marka Yatırım Holding6,010,00-6,53
Marmaris Altınyunus296,505,63166,88
Marshall317,901,893,65
Martı GMYO2,80-0,711,82
Martı Otel2,76-2,1329,58
Mavi Giyim54,351,874,12
Mazhar Zorlu Holding52,809,9567,73
Mega Polietilen8,52-0,3511,23
Menderes Tekstil3,56-1,6615,21
Merit Turizm300,00-7,55258,42
Merko Gıda7,434,94-14,00
Metemtur Otelcilik34,944,8058,10
Metro Holding2,390,4214,90
Metro Petrol ve Tesisleri3,11-0,967,61
Metro Yatırım Ortaklığı2,310,00-0,86
Migros Ticaret40,201,31-6,07
Milpa5,272,9314,57
Mistral GMYO4,92-0,204,46
MLP Sağlık24,681,4824,21
MMC San. ve Tic. Yat.6,83-0,2948,48
Mondi Tire Kutsan7,651,320,66
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,42-0,5521,83
Net Holding4,991,8445,48
Netaş Telekom.31,721,2112,96
Niğbaş Niğde Beton25,00-1,96-51,92
Nuh Çimento66,351,4534,75
Nurol GMYO14,000,3692,04
Odaş Elektrik3,941,551,03
Olmuksan-IP8,561,18-27,76
Orge Enerji Elektrik10,851,4047,02
Orma Orman Mahsulleri20,381,9038,45
Osmanlı Menkul39,90-1,4828,96
Ostim Endüstriyel Yat2,673,89-3,04
Otokar385,601,4721,11
Oyak Çimento7,921,28-9,79
Oyak Yat. Ort.9,262,4333,24
Oylum Sınai Yatırımlar4,690,86-0,42
Özak GMYO5,463,417,06
Özbal Çelik Boru8,002,3022,14
Özderici GMYO2,220,450,00
Özerden Plastik11,80-2,4831,11
Pamukova Elektrik29,149,9636,68
Panora GMYO6,400,953,39
Papilon Savunma22,362,57-1,76
Park Elek.Madencilik5,740,886,89
Parsan35,065,1044,28
Pegasus91,40-0,7622,52
Peker GMYO2,22-0,45-14,94
Penguen Gıda4,841,89-4,16
Pera GMYO2,160,9323,31
Pergamon Dış Ticaret30,380,0059,18
Petkim5,621,4412,85
Petrokent Turizm1.726,30-4,0990,46
Pınar Et ve Un24,260,504,21
Pınar Su8,211,3610,50
Pınar Süt23,923,103,64
Plastikkart16,350,3713,15
Polisan Holding3,831,06-0,78
Politeknik Metal365,502,18-10,42
Prizma Press Matbaacılık5,322,50-2,92
QNB Finans Fin. Kir.130,000,313,75
QNB Finansbank62,950,00-10,52
Ral Yatırım Holding4,200,48-5,41
Ray Sigorta14,940,27-3,30
Reysaş GMYO5,331,14-2,20
Reysaş Lojistik8,07-0,12-12,66
Rhea Girişim3,231,89-13,17
Rodrigo Tekstil19,60-2,0042,96
Royal Halı3,851,3211,92
RTA Laboratuvarları21,80-0,27-28,01
Sabancı Holding10,811,31-5,67
Safkar Ege Soğutmacılık11,431,065,06
Sanel Mühendislik4,590,6634,21
Sanifoam Sünger18,53-2,0636,25
Sanko Pazarlama8,971,36-4,47
Saray Matbaacılık6,203,68-29,30
Sarkuysan11,100,1825,57
Sasa Polyester39,040,8893,08
Say Yenilenebilir Enerji19,075,07124,09
Sekuro Plastik36,52-7,54161,60
Selçuk Ecza Deposu11,651,22-14,65
Selçuk Gıda4,751,93-4,62
Senkron Güvenlik25,402,83-3,27
Serve Film Prodüksiyon18,502,4915,63
Servet GMYO114,701,0646,30
Seyitler Kimya34,46-9,9837,34
Silverline Endüstri6,700,90-22,09
Sinpaş GMYO4,641,7511,00
Smartiks Yazılım8,220,00-7,22
Sodaş Sodyum Sanayii41,00-0,5853,71
Sok Marketler Ticaret12,012,65-4,83
Söktaş5,30-1,494,13
Sönmez Filament89,501,2427,49
Sönmez Pamuklu23,560,51-1,83
Sumaş Suni Tahta73,250,3442,93
Şeker Fin. Kir.13,806,32115,63
Şekerbank1,401,45-7,28
Şişe Cam7,770,526,29
T. Halk Bankası5,460,92-1,80
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,080,00-3,16
T.S.K.B.1,741,16-2,25
T.Tuborg22,320,5423,52
Taç Tarım Ürünleri27,002,27156,41
Tat Gıda10,950,74-7,67
TAV Havalimanları26,66-0,3025,16
Taze Kuru Gıda296,001,7236,85
Tek-Art Turizm2,15-1,386,44
Tekfen Holding17,100,534,27
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,411,0528,40
Temapol Polimer Plastik20,78-2,0780,70
TGS Dış Ticaret20,681,3762,71
Tofaş Oto. Fab.38,520,3613,56
Torunlar GMYO3,620,84-7,18
Trabzon Liman33,761,025,11
Trabzonspor Sportif2,400,42-1,64
Trend GMYO8,110,62-35,48
TSKB GMYO5,720,53-0,52
Tuğçelik7,952,58-1,61
Tukaş8,870,80-8,46
Turcas Petrol5,220,777,63
Turkcell16,250,930,93
Tümosan Motor ve Traktör19,435,6038,10
Tüpraş108,100,460,09
Türk Hava Yolları14,840,2014,95
Türk Prysmian Kablo13,432,6810,99
Türk Telekom8,042,03-5,85
Türk Traktör224,802,4623,04
Türker Proje Gayrimenkul161,50-1,5243,05
Türkiye Sigorta7,251,409,85
Ufuk Yatırım26,88-0,22100,60
Ulaşlar Turizm Yat.4,190,48-1,18
Ulusoy Elektrik61,00-0,4918,79
Ulusoy Un Sanayi18,502,5560,87
Umpaş Holding1,19-5,56-54,41
Uşak Seramik2,531,618,12
Utopya Turizm37,203,74-4,12
Uzertaş Boya69,95-0,0723,59
Ülker Bisküvi22,105,04-4,49
Vakıf Fin. Kir.21,429,96402,82
Vakıf GMYO3,543,21-2,21
Vakıf Yat. Ort.7,862,756,79
Vakıflar Bankası4,331,64-8,07
Vakko Tekstil8,26-2,2526,69
Vanet Gıda7,161,42-7,37
Verusa Holding61,750,4136,92
Verusaturk Girisim30,980,26136,85
Vestel28,40-0,0734,85
Vestel Beyaz Eşya53,15-0,0930,01
Viking Kağıt8,35-0,60-7,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,272,2840,90
Yapı ve Kredi Bank.2,801,82-9,09
Yaprak Süt ve Besi Çift.123,000,0069,89
Yataş17,051,3117,99
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,76-0,838,18
Yeni Gimat GMYO15,220,5322,45
Yeşil GMYO1,71-0,5823,91
Yeşil Yapı2,41-1,6330,98
Yeşil Yatırım Holding160,60-2,0768,43
Yibitaş İnşaat Malzeme14.950,000,00-4,17
Yonga Mobilya31,00-1,463,52
Yükselen Çelik5,061,40-3,28
Yünsa18,996,4529,54
Zorlu Enerji2,802,941,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Caner Erkin Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 13:34:47. #1.16#
title