Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

02.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)43.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)43.998,003,518,64
İş Bankası (C)5,86-0,34-16,29
İş Fin.Kir.3,86-1,030,00
İş Girişim24,942,6331,61
İş GMYO2,30-1,71-9,45
İş Y. Men. Değ.21,20-1,6720,05
İş Yat. Ort.3,780,53269351,63
İşbir Holding5.650,002,73106,20
Işık Plastik Sanayi36,78-0,05107,68
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,69-1,1748,25
İttifak Holding2,864,0028,25
İz Hayvancılık Tarım23,32-1,5229,56
İzmir Demir Çelik3,18-2,45-3,92
İzmir Fırça6,862,0823,38
Jantsa Jant Sanayi532,00-2,1260,39
Kafein Yazılım30,06-1,5140,60
Kaplamin25,90-2,70-23,37
Kardemir (A)5,592,95-6,05
Kardemir (B)5,592,956,07
Kardemir (D)6,930,4319,90
Karel Elektronik29,460,6827,75
Karsan Otomotiv4,593,3841,23
Karsu Tekstil13,70-0,5860,23
Kartonsan75,70-2,64-20,77
Katmerciler Ekipman4,51-2,3846,43
Kent Gıda358,909,990,93
Kerevitaş Gıda5,823,01-11,55
Kervan Gıda15,30-1,2315,73
Kervansaray Yat. Holding0,98-1,01-22,22
Kiler GMYO2,54-0,781,20
Klimasan Klima24,00-4,0041,43
Koç Holding23,100,359,38
Konfrut Gıda18,64-0,4310,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji89,909,97279,65
Konya Çimento1.321,503,2116,95
Kordsa Teknik Tekstil26,685,6271,58
Koza Altın131,80-3,3036,30
Koza Madencilik16,75-5,698,13
Körfez GMYO8,697,2849,83
Kristal Kola3,44-1,43-12,24
Kron Telekomünikasyon56,65-2,3353,77
Kuştur Kuşadası Turizm379,90-2,91141,51
Kuyumcukent Gayrimenkul2,21-0,90-3,91
Kütahya Porselen52,30-0,103,67
Lider Faktoring4,24-0,2424,34
Link Bilgisayar58,959,8884,94
Logo Yazılım137,20-2,009,32
Lokman Hekim Sağlık17,20-2,0559,97
Lüks Kadife46,20-0,8259,86
Makina Takım4,620,4335,48
Marka Yatırım Holding6,110,66-4,98
Marmaris Altınyunus266,604,47139,96
Marshall316,00-1,863,03
Martı GMYO2,89-1,375,09
Martı Otel2,873,2434,74
Mavi Giyim52,75-0,751,05
Mazhar Zorlu Holding44,500,4541,36
Mega Polietilen8,501,1910,97
Menderes Tekstil3,572,5915,53
Merit Turizm370,002,64342,05
Merko Gıda7,11-1,11-17,71
Metemtur Otelcilik32,964,7049,14
Metro Holding2,410,0015,87
Metro Petrol ve Tesisleri3,234,8711,76
Metro Yatırım Ortaklığı2,300,44-1,29
Migros Ticaret39,56-2,32-7,57
Milpa5,11-0,9711,09
Mistral GMYO4,960,405,31
MLP Sağlık24,78-0,3224,71
MMC San. ve Tic. Yat.6,830,0048,48
Mondi Tire Kutsan7,57-1,69-0,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,000,2323,46
Net Holding4,82-0,4140,52
Netaş Telekom.31,040,1310,54
Niğbaş Niğde Beton26,400,38-49,23
Nuh Çimento64,90-0,6131,80
Nurol GMYO13,992,1291,91
Odaş Elektrik3,87-1,28-0,77
Olmuksan-IP8,19-0,73-30,89
Orge Enerji Elektrik10,923,4147,97
Orma Orman Mahsulleri20,54-2,6539,54
Osmanlı Menkul36,66-9,9318,49
Ostim Endüstriyel Yat2,62-3,68-4,86
Otokar387,80-1,2521,80
Oyak Çimento7,83-0,76-10,82
Oyak Yat. Ort.8,97-1,4329,06
Oylum Sınai Yatırımlar4,63-1,49-1,70
Özak GMYO5,27-0,943,33
Özbal Çelik Boru7,79-3,9518,93
Özderici GMYO2,210,91-0,45
Özerden Plastik12,141,5134,89
Pamukova Elektrik31,248,7746,53
Panora GMYO6,400,633,39
Papilon Savunma22,04-0,63-3,16
Park Elek.Madencilik5,68-1,055,77
Parsan33,54-2,0438,02
Pegasus91,653,5622,86
Peker GMYO2,230,45-14,56
Penguen Gıda4,79-0,21-5,15
Pera GMYO2,12-2,7521,02
Pergamon Dış Ticaret30,60-1,1660,33
Petkim5,532,7911,04
Petrokent Turizm1.791,004,2097,59
Pınar Et ve Un23,900,762,66
Pınar Su8,15-0,859,69
Pınar Süt23,16-1,610,35
Plastikkart16,40-0,5513,49
Polisan Holding3,81-3,05-1,30
Politeknik Metal365,00-0,82-10,54
Prizma Press Matbaacılık5,251,16-4,20
QNB Finans Fin. Kir.133,000,006,15
QNB Finansbank63,000,00-10,45
Ral Yatırım Holding4,220,24-4,95
Ray Sigorta14,870,07-3,75
Reysaş GMYO5,27-0,94-3,30
Reysaş Lojistik7,971,40-13,74
Rhea Girişim3,23-2,12-13,17
Rodrigo Tekstil19,22-6,9740,19
Royal Halı4,0710,0018,31
RTA Laboratuvarları21,441,71-29,19
Sabancı Holding10,69-0,47-6,72
Safkar Ege Soğutmacılık11,28-2,513,68
Sanel Mühendislik4,65-0,8535,96
Sanifoam Sünger19,21-0,4741,25
Sanko Pazarlama8,90-0,78-5,22
Saray Matbaacılık6,19-1,75-29,42
Sarkuysan11,12-2,8025,79
Sasa Polyester39,40-2,2394,86
Say Yenilenebilir Enerji18,64-2,15119,04
Sekuro Plastik42,30-3,60203,01
Selçuk Ecza Deposu11,52-2,29-15,60
Selçuk Gıda4,661,30-6,43
Senkron Güvenlik27,000,002,82
Serve Film Prodüksiyon18,050,0012,81
Servet GMYO114,80-0,1746,43
Seyitler Kimya38,38-7,2952,96
Silverline Endüstri6,50-3,56-24,42
Sinpaş GMYO4,58-1,089,57
Smartiks Yazılım7,990,00-9,82
Sodaş Sodyum Sanayii43,806,2164,20
Sok Marketler Ticaret11,52-0,09-8,72
Söktaş5,26-2,413,34
Sönmez Filament88,200,9225,64
Sönmez Pamuklu24,483,642,00
Sumaş Suni Tahta79,2010,0054,54
Şeker Fin. Kir.12,677,3797,97
Şekerbank1,39-0,71-7,95
Şişe Cam7,53-0,793,01
T. Halk Bankası5,450,18-1,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,000,00-0,19
T.S.K.B.1,761,73-1,12
T.Tuborg22,201,2822,86
Taç Tarım Ürünleri25,10-7,04138,37
Tat Gıda10,620,19-10,46
TAV Havalimanları27,303,4128,17
Taze Kuru Gıda296,60-1,1337,12
Tek-Art Turizm2,201,858,91
Tekfen Holding16,832,622,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,52-1,2721,44
Temapol Polimer Plastik22,804,1198,26
TGS Dış Ticaret20,82-2,5363,81
Tofaş Oto. Fab.37,481,8510,50
Torunlar GMYO3,590,00-7,95
Trabzon Liman34,20-2,236,48
Trabzonspor Sportif2,390,00-2,05
Trend GMYO8,11-2,29-35,48
TSKB GMYO5,770,000,35
Tuğçelik7,72-0,52-4,46
Tukaş8,84-1,67-8,77
Turcas Petrol5,19-0,957,01
Turkcell16,03-0,56-0,43
Tümosan Motor ve Traktör18,64-1,9532,48
Tüpraş106,901,04-1,02
Türk Hava Yolları14,766,9614,33
Türk Prysmian Kablo12,98-1,377,27
Türk Telekom7,88-1,01-7,73
Türk Traktör222,90-1,1122,00
Türker Proje Gayrimenkul169,202,5549,87
Türkiye Sigorta7,13-2,338,03
Ufuk Yatırım26,949,96101,04
Ulaşlar Turizm Yat.4,19-0,71-1,18
Ulusoy Elektrik59,95-2,5216,75
Ulusoy Un Sanayi17,96-1,3256,17
Umpaş Holding1,28-8,57-50,96
Uşak Seramik2,502,466,84
Utopya Turizm36,36-0,66-6,29
Uzertaş Boya71,500,0026,33
Ülker Bisküvi21,300,85-7,95
Vakıf Fin. Kir.19,489,99357,28
Vakıf GMYO3,44-0,58-4,97
Vakıf Yat. Ort.7,67-1,544,21
Vakıflar Bankası4,280,47-9,13
Vakko Tekstil8,944,4437,12
Vanet Gıda7,13-0,97-7,76
Verusa Holding62,60-2,4938,80
Verusaturk Girisim33,08-0,06152,91
Vestel28,102,0333,43
Vestel Beyaz Eşya53,00-0,4729,65
Viking Kağıt8,062,94-10,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,254,1740,45
Yapı ve Kredi Bank.2,76-1,08-10,39
Yaprak Süt ve Besi Çift.127,000,7975,41
Yataş16,31-0,7312,87
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,80-1,239,09
Yeni Gimat GMYO15,170,8022,04
Yeşil GMYO1,72-2,8224,64
Yeşil Yapı2,49-4,2335,33
Yeşil Yatırım Holding175,805,7184,37
Yibitaş İnşaat Malzeme14.650,30-2,33-6,09
Yonga Mobilya31,481,555,13
Yükselen Çelik5,02-1,38-4,05
Yünsa18,04-1,9623,06
Zorlu Enerji2,66-1,48-3,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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