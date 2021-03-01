Borsada günün ilk yarısı (2)
01.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:41
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|42.500,00
|6,25
|4,94
|İş Bankası (C)
|5,75
|0,35
|-17,86
|İş Fin.Kir.
|3,83
|2,13
|-0,78
|İş Girişim
|24,50
|3,11
|29,29
|İş GMYO
|2,28
|2,70
|-10,24
|İş Y. Men. Değ.
|21,18
|2,12
|19,93
|İş Yat. Ort.
|3,76
|3,58
|6,82
|İşbir Holding
|5.100,00
|0,35
|86,13
|Işık Plastik Sanayi
|35,86
|2,17
|102,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,70
|4,94
|49,12
|İttifak Holding
|2,75
|10,00
|23,32
|İz Hayvancılık Tarım
|23,16
|-0,94
|28,67
|İzmir Demir Çelik
|3,25
|0,93
|-1,80
|İzmir Fırça
|6,90
|2,68
|24,10
|Jantsa Jant Sanayi
|522,70
|3,12
|57,58
|Kafein Yazılım
|29,32
|3,02
|37,14
|Kaplamin
|26,30
|5,71
|-22,19
|Kardemir (A)
|5,39
|3,26
|-9,41
|Kardemir (B)
|5,41
|4,24
|2,66
|Kardemir (D)
|6,66
|2,46
|15,22
|Karel Elektronik
|28,36
|6,62
|22,98
|Karsan Otomotiv
|4,16
|2,72
|28,00
|Karsu Tekstil
|12,96
|0,62
|51,58
|Kartonsan
|75,85
|7,28
|-20,62
|Katmerciler Ekipman
|4,51
|5,37
|46,43
|Kent Gıda
|325,00
|9,54
|-8,61
|Kerevitaş Gıda
|5,62
|0,54
|-14,59
|Kervan Gıda
|15,20
|4,04
|14,98
|Kervansaray Yat. Holding
|1,02
|4,08
|-19,05
|Kiler GMYO
|2,53
|2,43
|0,80
|Klimasan Klima
|24,94
|0,40
|46,97
|Koç Holding
|22,10
|2,41
|4,64
|Konfrut Gıda
|18,47
|3,36
|9,29
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|81,75
|9,95
|245,23
|Konya Çimento
|1.280,40
|10,00
|13,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,18
|-0,90
|55,50
|Koza Altın
|131,90
|2,09
|36,40
|Koza Madencilik
|17,33
|1,17
|11,88
|Körfez GMYO
|7,54
|1,75
|30,00
|Kristal Kola
|3,47
|3,27
|-11,48
|Kron Telekomünikasyon
|57,20
|1,78
|55,27
|Kuştur Kuşadası Turizm
|374,00
|5,09
|137,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,23
|5,19
|-3,04
|Kütahya Porselen
|52,30
|0,38
|3,67
|Lider Faktoring
|4,19
|2,95
|22,87
|Link Bilgisayar
|47,44
|-2,79
|48,83
|Logo Yazılım
|137,40
|4,73
|9,48
|Lokman Hekim Sağlık
|17,22
|1,53
|60,15
|Lüks Kadife
|46,60
|1,70
|61,25
|Makina Takım
|4,34
|3,58
|27,27
|Marka Yatırım Holding
|6,02
|2,03
|-6,38
|Marmaris Altınyunus
|243,10
|4,78
|118,81
|Marshall
|321,00
|2,92
|4,66
|Martı GMYO
|2,92
|4,29
|6,18
|Martı Otel
|2,75
|8,70
|29,11
|Mavi Giyim
|51,60
|2,18
|-1,15
|Mazhar Zorlu Holding
|43,90
|2,09
|39,45
|Mega Polietilen
|7,99
|0,76
|4,31
|Menderes Tekstil
|3,42
|-1,44
|10,68
|Merit Turizm
|400,00
|7,15
|377,90
|Merko Gıda
|7,15
|0,28
|-17,25
|Metemtur Otelcilik
|31,20
|1,43
|41,18
|Metro Holding
|2,32
|3,11
|11,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,07
|4,42
|6,23
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,27
|2,71
|-2,58
|Migros Ticaret
|39,80
|1,89
|-7,01
|Milpa
|5,14
|1,58
|11,74
|Mistral GMYO
|4,93
|5,12
|4,67
|MLP Sağlık
|24,16
|1,77
|21,59
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,25
|0,64
|35,87
|Mondi Tire Kutsan
|7,53
|2,45
|-0,92
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,58
|5,66
|19,47
|Net Holding
|4,67
|6,14
|36,15
|Netaş Telekom.
|30,54
|4,02
|8,76
|Niğbaş Niğde Beton
|25,00
|0,00
|-51,92
|Nuh Çimento
|64,20
|1,50
|30,38
|Nurol GMYO
|13,48
|4,01
|84,91
|Odaş Elektrik
|3,83
|2,96
|-1,79
|Olmuksan-IP
|8,15
|1,37
|-31,22
|Orge Enerji Elektrik
|10,33
|4,66
|39,97
|Orma Orman Mahsulleri
|20,00
|3,68
|35,87
|Osmanlı Menkul
|39,90
|-4,86
|28,96
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,73
|-2,30
|-0,86
|Otokar
|379,10
|6,19
|19,06
|Oyak Çimento
|7,71
|1,98
|-12,19
|Oyak Yat. Ort.
|9,10
|3,76
|30,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,58
|3,15
|-2,76
|Özak GMYO
|5,20
|3,17
|1,96
|Özbal Çelik Boru
|8,02
|4,43
|22,44
|Özderici GMYO
|2,16
|3,35
|-2,70
|Özerden Plastik
|11,25
|3,40
|25,00
|Pamukova Elektrik
|28,60
|9,49
|34,15
|Panora GMYO
|6,35
|3,08
|2,58
|Papilon Savunma
|21,70
|3,53
|-4,66
|Park Elek.Madencilik
|5,63
|2,93
|4,84
|Parsan
|33,42
|1,64
|37,53
|Pegasus
|91,50
|2,64
|22,65
|Peker GMYO
|2,20
|3,77
|-15,71
|Penguen Gıda
|4,75
|2,15
|-5,94
|Pera GMYO
|2,18
|2,35
|24,45
|Pergamon Dış Ticaret
|30,52
|1,67
|59,91
|Petkim
|5,35
|1,71
|7,43
|Petrokent Turizm
|1.773,80
|3,43
|95,70
|Pınar Et ve Un
|23,62
|5,82
|1,46
|Pınar Su
|8,03
|4,69
|8,08
|Pınar Süt
|23,24
|1,93
|0,69
|Plastikkart
|16,16
|2,93
|11,83
|Polisan Holding
|3,69
|3,07
|-4,40
|Politeknik Metal
|361,00
|2,59
|-11,52
|Prizma Press Matbaacılık
|5,06
|3,69
|-7,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,00
|4,65
|7,74
|QNB Finansbank
|62,55
|0,16
|-11,09
|Ral Yatırım Holding
|4,22
|2,93
|-4,95
|Ray Sigorta
|14,41
|4,04
|-6,73
|Reysaş GMYO
|5,24
|2,54
|-3,85
|Reysaş Lojistik
|7,78
|4,57
|-15,80
|Rhea Girişim
|3,14
|3,97
|-15,59
|Rodrigo Tekstil
|20,66
|-1,62
|50,69
|Royal Halı
|3,40
|-2,30
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|21,08
|-0,57
|-30,38
|Sabancı Holding
|10,56
|0,76
|-7,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,20
|1,82
|2,94
|Sanel Mühendislik
|4,65
|1,97
|35,96
|Sanifoam Sünger
|19,49
|3,45
|43,31
|Sanko Pazarlama
|8,85
|4,61
|-5,75
|Saray Matbaacılık
|6,02
|5,06
|-31,36
|Sarkuysan
|10,98
|4,37
|24,21
|Sasa Polyester
|40,54
|0,45
|100,49
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,47
|-1,82
|128,79
|Sekuro Plastik
|42,72
|7,07
|206,02
|Selçuk Ecza Deposu
|11,65
|1,75
|-14,65
|Selçuk Gıda
|4,57
|0,00
|-8,23
|Senkron Güvenlik
|27,50
|4,96
|4,72
|Serve Film Prodüksiyon
|19,98
|1,42
|24,88
|Servet GMYO
|118,00
|3,51
|50,51
|Seyitler Kimya
|41,98
|-0,05
|67,31
|Silverline Endüstri
|6,81
|2,41
|-20,81
|Sinpaş GMYO
|4,59
|-0,65
|9,81
|Smartiks Yazılım
|7,97
|1,79
|-10,05
|Sodaş Sodyum Sanayii
|41,00
|9,33
|53,71
|Sok Marketler Ticaret
|11,52
|1,95
|-8,72
|Söktaş
|5,34
|2,89
|4,91
|Sönmez Filament
|87,80
|4,65
|25,07
|Sönmez Pamuklu
|23,82
|3,84
|-0,75
|Sumaş Suni Tahta
|72,35
|1,19
|41,17
|Şeker Fin. Kir.
|11,28
|5,13
|76,25
|Şekerbank
|1,35
|2,27
|-10,60
|Şişe Cam
|7,56
|6,03
|3,42
|T. Halk Bankası
|5,39
|0,75
|-3,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,48
|4,93
|1,35
|T.S.K.B.
|1,67
|1,21
|-6,18
|T.Tuborg
|21,60
|4,05
|19,54
|Taç Tarım Ürünleri
|26,78
|3,00
|154,32
|Tat Gıda
|10,49
|3,25
|-11,55
|TAV Havalimanları
|25,80
|3,45
|21,13
|Taze Kuru Gıda
|290,00
|-1,93
|34,07
|Tek-Art Turizm
|2,11
|2,93
|4,46
|Tekfen Holding
|16,36
|1,93
|-0,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,66
|3,30
|22,54
|Temapol Polimer Plastik
|21,04
|5,68
|82,96
|TGS Dış Ticaret
|21,98
|2,04
|72,93
|Tofaş Oto. Fab.
|36,32
|4,79
|7,08
|Torunlar GMYO
|3,53
|1,73
|-9,49
|Trabzon Liman
|33,82
|4,64
|5,29
|Trabzonspor Sportif
|2,37
|-4,44
|-2,87
|Trend GMYO
|8,13
|0,99
|-35,32
|TSKB GMYO
|5,83
|3,37
|1,39
|Tuğçelik
|7,61
|2,84
|-5,82
|Tukaş
|8,85
|1,37
|-8,67
|Turcas Petrol
|5,09
|3,04
|4,95
|Turkcell
|15,89
|0,25
|-1,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,60
|7,58
|32,20
|Tüpraş
|103,50
|2,37
|-4,17
|Türk Hava Yolları
|13,78
|2,15
|6,74
|Türk Prysmian Kablo
|12,77
|4,42
|5,54
|Türk Telekom
|7,83
|1,95
|-8,31
|Türk Traktör
|219,00
|1,72
|19,87
|Türker Proje Gayrimenkul
|165,00
|10,00
|46,15
|Türkiye Sigorta
|7,19
|2,13
|8,94
|Ufuk Yatırım
|24,50
|2,08
|82,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,19
|3,46
|-1,18
|Ulusoy Elektrik
|61,05
|3,47
|18,89
|Ulusoy Un Sanayi
|17,69
|4,86
|53,83
|Umpaş Holding
|1,40
|-9,68
|-46,36
|Uşak Seramik
|2,44
|2,09
|4,27
|Utopya Turizm
|36,30
|-1,63
|-6,44
|Uzertaş Boya
|71,50
|10,00
|26,33
|Ülker Bisküvi
|21,00
|1,84
|-9,25
|Vakıf Fin. Kir.
|16,73
|3,91
|292,72
|Vakıf GMYO
|3,42
|3,01
|-5,52
|Vakıf Yat. Ort.
|7,66
|3,23
|4,08
|Vakıflar Bankası
|4,21
|1,45
|-10,62
|Vakko Tekstil
|8,53
|9,50
|30,83
|Vanet Gıda
|7,18
|1,99
|-7,12
|Verusa Holding
|62,95
|3,20
|39,58
|Verusaturk Girisim
|32,46
|7,84
|148,17
|Vestel
|26,96
|1,43
|28,02
|Vestel Beyaz Eşya
|52,50
|0,96
|28,42
|Viking Kağıt
|7,73
|4,46
|-14,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,99
|3,63
|34,61
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,70
|1,89
|-12,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|135,00
|9,22
|86,46
|Yataş
|15,95
|2,44
|10,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,90
|1,24
|11,36
|Yeni Gimat GMYO
|14,87
|1,50
|19,63
|Yeşil GMYO
|1,71
|1,18
|23,91
|Yeşil Yapı
|2,42
|1,26
|31,52
|Yeşil Yatırım Holding
|152,00
|0,53
|59,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.500,00
|-10,00
|-13,46
|Yonga Mobilya
|30,00
|3,09
|0,18
|Yükselen Çelik
|4,93
|4,45
|-5,77
|Yünsa
|17,55
|1,86
|19,71
|Zorlu Enerji
|2,61
|2,35
|-5,78
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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