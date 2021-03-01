Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

01.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)42.500,006,254,94
İş Bankası (C)5,750,35-17,86
İş Fin.Kir.3,832,13-0,78
İş Girişim24,503,1129,29
İş GMYO2,282,70-10,24
İş Y. Men. Değ.21,182,1219,93
İş Yat. Ort.3,763,586,82
İşbir Holding5.100,000,3586,13
Işık Plastik Sanayi35,862,17102,48
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,704,9449,12
İttifak Holding2,7510,0023,32
İz Hayvancılık Tarım23,16-0,9428,67
İzmir Demir Çelik3,250,93-1,80
İzmir Fırça6,902,6824,10
Jantsa Jant Sanayi522,703,1257,58
Kafein Yazılım29,323,0237,14
Kaplamin26,305,71-22,19
Kardemir (A)5,393,26-9,41
Kardemir (B)5,414,242,66
Kardemir (D)6,662,4615,22
Karel Elektronik28,366,6222,98
Karsan Otomotiv4,162,7228,00
Karsu Tekstil12,960,6251,58
Kartonsan75,857,28-20,62
Katmerciler Ekipman4,515,3746,43
Kent Gıda325,009,54-8,61
Kerevitaş Gıda5,620,54-14,59
Kervan Gıda15,204,0414,98
Kervansaray Yat. Holding1,024,08-19,05
Kiler GMYO2,532,430,80
Klimasan Klima24,940,4046,97
Koç Holding22,102,414,64
Konfrut Gıda18,473,369,29
Kontrolmatik Teknoloji Enerji81,759,95245,23
Konya Çimento1.280,4010,0013,31
Kordsa Teknik Tekstil24,18-0,9055,50
Koza Altın131,902,0936,40
Koza Madencilik17,331,1711,88
Körfez GMYO7,541,7530,00
Kristal Kola3,473,27-11,48
Kron Telekomünikasyon57,201,7855,27
Kuştur Kuşadası Turizm374,005,09137,76
Kuyumcukent Gayrimenkul2,235,19-3,04
Kütahya Porselen52,300,383,67
Lider Faktoring4,192,9522,87
Link Bilgisayar47,44-2,7948,83
Logo Yazılım137,404,739,48
Lokman Hekim Sağlık17,221,5360,15
Lüks Kadife46,601,7061,25
Makina Takım4,343,5827,27
Marka Yatırım Holding6,022,03-6,38
Marmaris Altınyunus243,104,78118,81
Marshall321,002,924,66
Martı GMYO2,924,296,18
Martı Otel2,758,7029,11
Mavi Giyim51,602,18-1,15
Mazhar Zorlu Holding43,902,0939,45
Mega Polietilen7,990,764,31
Menderes Tekstil3,42-1,4410,68
Merit Turizm400,007,15377,90
Merko Gıda7,150,28-17,25
Metemtur Otelcilik31,201,4341,18
Metro Holding2,323,1111,54
Metro Petrol ve Tesisleri3,074,426,23
Metro Yatırım Ortaklığı2,272,71-2,58
Migros Ticaret39,801,89-7,01
Milpa5,141,5811,74
Mistral GMYO4,935,124,67
MLP Sağlık24,161,7721,59
MMC San. ve Tic. Yat.6,250,6435,87
Mondi Tire Kutsan7,532,45-0,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,585,6619,47
Net Holding4,676,1436,15
Netaş Telekom.30,544,028,76
Niğbaş Niğde Beton25,000,00-51,92
Nuh Çimento64,201,5030,38
Nurol GMYO13,484,0184,91
Odaş Elektrik3,832,96-1,79
Olmuksan-IP8,151,37-31,22
Orge Enerji Elektrik10,334,6639,97
Orma Orman Mahsulleri20,003,6835,87
Osmanlı Menkul39,90-4,8628,96
Ostim Endüstriyel Yat2,73-2,30-0,86
Otokar379,106,1919,06
Oyak Çimento7,711,98-12,19
Oyak Yat. Ort.9,103,7630,94
Oylum Sınai Yatırımlar4,583,15-2,76
Özak GMYO5,203,171,96
Özbal Çelik Boru8,024,4322,44
Özderici GMYO2,163,35-2,70
Özerden Plastik11,253,4025,00
Pamukova Elektrik28,609,4934,15
Panora GMYO6,353,082,58
Papilon Savunma21,703,53-4,66
Park Elek.Madencilik5,632,934,84
Parsan33,421,6437,53
Pegasus91,502,6422,65
Peker GMYO2,203,77-15,71
Penguen Gıda4,752,15-5,94
Pera GMYO2,182,3524,45
Pergamon Dış Ticaret30,521,6759,91
Petkim5,351,717,43
Petrokent Turizm1.773,803,4395,70
Pınar Et ve Un23,625,821,46
Pınar Su8,034,698,08
Pınar Süt23,241,930,69
Plastikkart16,162,9311,83
Polisan Holding3,693,07-4,40
Politeknik Metal361,002,59-11,52
Prizma Press Matbaacılık5,063,69-7,66
QNB Finans Fin. Kir.135,004,657,74
QNB Finansbank62,550,16-11,09
Ral Yatırım Holding4,222,93-4,95
Ray Sigorta14,414,04-6,73
Reysaş GMYO5,242,54-3,85
Reysaş Lojistik7,784,57-15,80
Rhea Girişim3,143,97-15,59
Rodrigo Tekstil20,66-1,6250,69
Royal Halı3,40-2,30-1,16
RTA Laboratuvarları21,08-0,57-30,38
Sabancı Holding10,560,76-7,85
Safkar Ege Soğutmacılık11,201,822,94
Sanel Mühendislik4,651,9735,96
Sanifoam Sünger19,493,4543,31
Sanko Pazarlama8,854,61-5,75
Saray Matbaacılık6,025,06-31,36
Sarkuysan10,984,3724,21
Sasa Polyester40,540,45100,49
Say Yenilenebilir Enerji19,47-1,82128,79
Sekuro Plastik42,727,07206,02
Selçuk Ecza Deposu11,651,75-14,65
Selçuk Gıda4,570,00-8,23
Senkron Güvenlik27,504,964,72
Serve Film Prodüksiyon19,981,4224,88
Servet GMYO118,003,5150,51
Seyitler Kimya41,98-0,0567,31
Silverline Endüstri6,812,41-20,81
Sinpaş GMYO4,59-0,659,81
Smartiks Yazılım7,971,79-10,05
Sodaş Sodyum Sanayii41,009,3353,71
Sok Marketler Ticaret11,521,95-8,72
Söktaş5,342,894,91
Sönmez Filament87,804,6525,07
Sönmez Pamuklu23,823,84-0,75
Sumaş Suni Tahta72,351,1941,17
Şeker Fin. Kir.11,285,1376,25
Şekerbank1,352,27-10,60
Şişe Cam7,566,033,42
T. Halk Bankası5,390,75-3,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,484,931,35
T.S.K.B.1,671,21-6,18
T.Tuborg21,604,0519,54
Taç Tarım Ürünleri26,783,00154,32
Tat Gıda10,493,25-11,55
TAV Havalimanları25,803,4521,13
Taze Kuru Gıda290,00-1,9334,07
Tek-Art Turizm2,112,934,46
Tekfen Holding16,361,93-0,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,663,3022,54
Temapol Polimer Plastik21,045,6882,96
TGS Dış Ticaret21,982,0472,93
Tofaş Oto. Fab.36,324,797,08
Torunlar GMYO3,531,73-9,49
Trabzon Liman33,824,645,29
Trabzonspor Sportif2,37-4,44-2,87
Trend GMYO8,130,99-35,32
TSKB GMYO5,833,371,39
Tuğçelik7,612,84-5,82
Tukaş8,851,37-8,67
Turcas Petrol5,093,044,95
Turkcell15,890,25-1,30
Tümosan Motor ve Traktör18,607,5832,20
Tüpraş103,502,37-4,17
Türk Hava Yolları13,782,156,74
Türk Prysmian Kablo12,774,425,54
Türk Telekom7,831,95-8,31
Türk Traktör219,001,7219,87
Türker Proje Gayrimenkul165,0010,0046,15
Türkiye Sigorta7,192,138,94
Ufuk Yatırım24,502,0882,84
Ulaşlar Turizm Yat.4,193,46-1,18
Ulusoy Elektrik61,053,4718,89
Ulusoy Un Sanayi17,694,8653,83
Umpaş Holding1,40-9,68-46,36
Uşak Seramik2,442,094,27
Utopya Turizm36,30-1,63-6,44
Uzertaş Boya71,5010,0026,33
Ülker Bisküvi21,001,84-9,25
Vakıf Fin. Kir.16,733,91292,72
Vakıf GMYO3,423,01-5,52
Vakıf Yat. Ort.7,663,234,08
Vakıflar Bankası4,211,45-10,62
Vakko Tekstil8,539,5030,83
Vanet Gıda7,181,99-7,12
Verusa Holding62,953,2039,58
Verusaturk Girisim32,467,84148,17
Vestel26,961,4328,02
Vestel Beyaz Eşya52,500,9628,42
Viking Kağıt7,734,46-14,11
Yapı Kredi Koray GMYO5,993,6334,61
Yapı ve Kredi Bank.2,701,89-12,34
Yaprak Süt ve Besi Çift.135,009,2286,46
Yataş15,952,4410,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,901,2411,36
Yeni Gimat GMYO14,871,5019,63
Yeşil GMYO1,711,1823,91
Yeşil Yapı2,421,2631,52
Yeşil Yatırım Holding152,000,5359,41
Yibitaş İnşaat Malzeme13.500,00-10,00-13,46
Yonga Mobilya30,003,090,18
Yükselen Çelik4,934,45-5,77
Yünsa17,551,8619,71
Zorlu Enerji2,612,35-5,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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