Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

26.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)39.500,00-3,66-2,47
İş Bankası (C)5,69-1,22-18,71
İş Fin.Kir.3,77-1,05-2,33
İş Girişim24,54-0,0829,50
İş GMYO2,19-1,791176,92
İş Y. Men. Değ.20,80-2,3517,78
İş Yat. Ort.3,67-2,394,26
İşbir Holding4.899,40-0,0178,81
Işık Plastik Sanayi34,001,1991,98
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,53-1,2934,21
İttifak Holding2,52-1,1813,00
İz Hayvancılık Tarım23,74-3,1831,89
İzmir Demir Çelik3,13-2,80-5,43
İzmir Fırça6,34-2,7614,03
Jantsa Jant Sanayi523,50-0,1057,82
Kafein Yazılım28,46-2,8733,12
Kaplamin25,12-3,24-25,68
Kardemir (A)5,30-0,93-10,92
Kardemir (B)5,29-0,940,38
Kardemir (D)6,47-1,0711,94
Karel Elektronik26,940,2216,83
Karsan Otomotiv4,05-4,2624,62
Karsu Tekstil12,10-0,1741,52
Kartonsan70,95-2,21-25,75
Katmerciler Ekipman4,32-1,5940,26
Kent Gıda296,00-1,33-16,76
Kerevitaş Gıda5,470,00-16,87
Kervan Gıda14,55-1,9510,06
Kervansaray Yat. Holding1,01-1,94-19,84
Kiler GMYO2,39-0,83-4,78
Klimasan Klima23,700,1739,66
Koç Holding22,30-1,335,59
Konfrut Gıda17,95-2,346,21
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,50-4,55210,39
Konya Çimento1.177,00-2,244,16
Kordsa Teknik Tekstil24,10-2,2754,98
Koza Altın128,600,3132,99
Koza Madencilik16,96-0,539,49
Körfez GMYO7,41-0,6727,76
Kristal Kola3,31-1,49-15,56
Kron Telekomünikasyon57,35-2,4755,67
Kuştur Kuşadası Turizm355,902,68126,26
Kuyumcukent Gayrimenkul2,11-1,86-8,26
Kütahya Porselen52,25-1,603,57
Lider Faktoring3,95-1,5015,84
Link Bilgisayar54,204,8470,04
Logo Yazılım133,802,296,61
Lokman Hekim Sağlık17,08-1,1058,85
Lüks Kadife45,980,0459,10
Makina Takım4,20-2,3323,17
Marka Yatırım Holding6,000,67-6,69
Marmaris Altınyunus212,20-2,0891,00
Marshall311,601,501,60
Martı GMYO2,802,561,82
Martı Otel2,404,3512,68
Mavi Giyim49,88-1,71-4,44
Mazhar Zorlu Holding43,488,7038,12
Mega Polietilen8,13-0,256,14
Menderes Tekstil3,41-2,5710,36
Merit Turizm450,008,51437,63
Merko Gıda6,69-2,05-22,57
Metemtur Otelcilik31,001,1140,27
Metro Holding2,19-2,675,29
Metro Petrol ve Tesisleri2,93-2,661,38
Metro Yatırım Ortaklığı2,19-1,35-6,01
Migros Ticaret40,52-1,70-5,33
Milpa4,88-1,616,09
Mistral GMYO4,71-1,880,00
MLP Sağlık23,980,5020,68
MMC San. ve Tic. Yat.6,297,7136,74
Mondi Tire Kutsan7,13-2,19-6,18
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret39,901,0611,95
Net Holding4,46-2,1930,03
Netaş Telekom.29,36-1,944,56
Niğbaş Niğde Beton23,12-9,97-55,54
Nuh Çimento59,00-0,1719,82
Nurol GMYO13,23-2,3681,48
Odaş Elektrik3,71-2,88-4,87
Olmuksan-IP8,00-0,62-32,49
Orge Enerji Elektrik9,84-2,1933,33
Orma Orman Mahsulleri19,29-1,1331,05
Osmanlı Menkul41,20-4,9833,16
Ostim Endüstriyel Yat4,272,644,66
Otokar361,40-1,7913,51
Oyak Çimento7,60-1,30-13,44
Oyak Yat. Ort.8,70-1,8125,18
Oylum Sınai Yatırımlar4,50-3,64-4,46
Özak GMYO4,99-1,19-2,16
Özbal Çelik Boru7,60-0,7816,03
Özderici GMYO2,08-2,35-6,31
Özerden Plastik10,57-9,9717,44
Pamukova Elektrik25,808,5921,01
Panora GMYO6,10-2,40-1,45
Papilon Savunma21,12-3,56-7,21
Park Elek.Madencilik5,50-3,172,42
Parsan31,28-2,4928,72
Pegasus86,50-2,1515,95
Peker GMYO2,12-3,20-18,77
Penguen Gıda4,48-1,97-11,29
Pera GMYO2,15-0,9222,74
Pergamon Dış Ticaret26,46-3,0838,64
Petkim5,17-2,083,82
Petrokent Turizm1.751,00-4,7593,18
Pınar Et ve Un22,28-0,62-4,30
Pınar Su7,73-2,524,04
Pınar Süt22,70-1,13-1,65
Plastikkart15,81-2,359,41
Polisan Holding3,55-1,39-8,03
Politeknik Metal359,20-2,92-11,96
Prizma Press Matbaacılık4,88-2,79-10,95
QNB Finans Fin. Kir.112,50-10,00-10,22
QNB Finansbank58,75-7,84-16,49
Ral Yatırım Holding4,03-1,95-9,23
Ray Sigorta14,14-0,56-8,48
Reysaş GMYO5,08-1,74-6,79
Reysaş Lojistik7,41-1,59-19,81
Rhea Girişim3,02-0,98-18,82
Rodrigo Tekstil19,05-9,9738,95
Royal Halı3,11-8,26-9,59
RTA Laboratuvarları21,763,23-28,14
Sabancı Holding10,77-2,09-6,02
Safkar Ege Soğutmacılık10,78-0,28-0,92
Sanel Mühendislik4,55-0,8733,04
Sanifoam Sünger18,92-2,8739,12
Sanko Pazarlama8,43-3,33-10,22
Saray Matbaacılık5,53-2,30-36,94
Sarkuysan10,62-2,3920,14
Sasa Polyester40,84-2,06101,98
Say Yenilenebilir Enerji20,024,93135,25
Sekuro Plastik36,300,00160,03
Selçuk Ecza Deposu11,210,09-17,88
Selçuk Gıda4,60-2,13-7,63
Senkron Güvenlik22,50-10,00-14,32
Serve Film Prodüksiyon19,00-3,5518,75
Servet GMYO114,301,1545,79
Seyitler Kimya41,66-3,0366,04
Silverline Endüstri6,659,92-22,67
Sinpaş GMYO4,56-1,089,09
Smartiks Yazılım7,84-3,09-11,51
Sodaş Sodyum Sanayii37,00-3,6538,71
Sok Marketler Ticaret11,47-2,05-9,11
Söktaş5,05-2,88-0,79
Sönmez Filament82,85-0,6618,02
Sönmez Pamuklu23,12-0,34-3,67
Sumaş Suni Tahta65,000,0026,83
Şeker Fin. Kir.10,00-1,7756,25
Şekerbank1,33-2,21-11,92
Şişe Cam7,15-1,24-2,19
T. Halk Bankası5,36-1,11-3,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,10-2,43-9,53
T.S.K.B.1,69-1,74-5,06
T.Tuborg20,72-1,3314,67
Taç Tarım Ürünleri25,50-8,86142,17
Tat Gıda10,10-2,04-14,84
TAV Havalimanları24,60-0,6515,49
Taze Kuru Gıda287,10-1,8532,73
Tek-Art Turizm2,01-0,50-0,50
Tekfen Holding16,23-4,53-1,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,13-2,9518,39
Temapol Polimer Plastik17,10-5,5248,70
TGS Dış Ticaret19,26-1,6851,53
Tofaş Oto. Fab.36,180,506,66
Torunlar GMYO3,43-0,58-12,05
Trabzon Liman31,84-2,03-0,87
Trabzonspor Sportif2,462,930,82
Trend GMYO8,15-5,01-35,16
TSKB GMYO5,69-1,39-1,04
Tuğçelik7,34-3,67-9,16
Tukaş8,610,23-11,15
Turcas Petrol4,97-2,172,47
Turkcell15,79-0,63-1,93
Tümosan Motor ve Traktör17,24-0,6922,53
Tüpraş101,90-0,97-5,65
Türk Hava Yolları13,26-0,972,71
Türk Prysmian Kablo12,47-2,433,06
Türk Telekom7,82-1,51-8,43
Türk Traktör208,60-0,4314,18
Türker Proje Gayrimenkul152,002,7734,63
Türkiye Sigorta7,040,576,67
Ufuk Yatırım24,00-3,9279,10
Ulaşlar Turizm Yat.4,091,49-3,54
Ulusoy Elektrik57,60-4,2412,17
Ulusoy Un Sanayi16,88-3,9846,78
Umpaş Holding1,859,47-29,12
Uşak Seramik2,341,740,00
Utopya Turizm35,980,95-7,27
Uzertaş Boya63,00-3,0811,31
Ülker Bisküvi20,40-0,29-11,84
Vakıf Fin. Kir.16,10-9,55277,93
Vakıf GMYO3,330,30-8,01
Vakıf Yat. Ort.7,34-4,05-0,27
Vakıflar Bankası4,17-2,11-11,46
Vakko Tekstil7,586,9116,26
Vanet Gıda6,98-1,55-9,70
Verusa Holding60,20-2,9833,48
Verusaturk Girisim28,00-4,50114,07
Vestel26,821,2127,35
Vestel Beyaz Eşya51,80-2,0826,71
Viking Kağıt7,45-0,67-17,22
Yapı Kredi Koray GMYO5,80-3,0130,34
Yapı ve Kredi Bank.2,65-1,85-13,96
Yaprak Süt ve Besi Çift.117,50-4,0862,29
Yataş15,65-1,578,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,842,7610,00
Yeni Gimat GMYO14,64-0,4817,78
Yeşil GMYO1,66-4,0520,29
Yeşil Yapı2,45-1,2133,15
Yeşil Yatırım Holding156,70-6,6764,34
Yibitaş İnşaat Malzeme15.199,90-1,94-2,57
Yonga Mobilya29,00-3,33-3,16
Yükselen Çelik4,71-2,28-9,97
Yünsa17,42-2,4118,83
Zorlu Enerji2,51-2,33-9,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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