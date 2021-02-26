Borsada günün ilk yarısı (2)
26.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:37
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|39.500,00
|-3,66
|-2,47
|İş Bankası (C)
|5,69
|-1,22
|-18,71
|İş Fin.Kir.
|3,77
|-1,05
|-2,33
|İş Girişim
|24,54
|-0,08
|29,50
|İş GMYO
|2,19
|-1,79
|1176,92
|İş Y. Men. Değ.
|20,80
|-2,35
|17,78
|İş Yat. Ort.
|3,67
|-2,39
|4,26
|İşbir Holding
|4.899,40
|-0,01
|78,81
|Işık Plastik Sanayi
|34,00
|1,19
|91,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,53
|-1,29
|34,21
|İttifak Holding
|2,52
|-1,18
|13,00
|İz Hayvancılık Tarım
|23,74
|-3,18
|31,89
|İzmir Demir Çelik
|3,13
|-2,80
|-5,43
|İzmir Fırça
|6,34
|-2,76
|14,03
|Jantsa Jant Sanayi
|523,50
|-0,10
|57,82
|Kafein Yazılım
|28,46
|-2,87
|33,12
|Kaplamin
|25,12
|-3,24
|-25,68
|Kardemir (A)
|5,30
|-0,93
|-10,92
|Kardemir (B)
|5,29
|-0,94
|0,38
|Kardemir (D)
|6,47
|-1,07
|11,94
|Karel Elektronik
|26,94
|0,22
|16,83
|Karsan Otomotiv
|4,05
|-4,26
|24,62
|Karsu Tekstil
|12,10
|-0,17
|41,52
|Kartonsan
|70,95
|-2,21
|-25,75
|Katmerciler Ekipman
|4,32
|-1,59
|40,26
|Kent Gıda
|296,00
|-1,33
|-16,76
|Kerevitaş Gıda
|5,47
|0,00
|-16,87
|Kervan Gıda
|14,55
|-1,95
|10,06
|Kervansaray Yat. Holding
|1,01
|-1,94
|-19,84
|Kiler GMYO
|2,39
|-0,83
|-4,78
|Klimasan Klima
|23,70
|0,17
|39,66
|Koç Holding
|22,30
|-1,33
|5,59
|Konfrut Gıda
|17,95
|-2,34
|6,21
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,50
|-4,55
|210,39
|Konya Çimento
|1.177,00
|-2,24
|4,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,10
|-2,27
|54,98
|Koza Altın
|128,60
|0,31
|32,99
|Koza Madencilik
|16,96
|-0,53
|9,49
|Körfez GMYO
|7,41
|-0,67
|27,76
|Kristal Kola
|3,31
|-1,49
|-15,56
|Kron Telekomünikasyon
|57,35
|-2,47
|55,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|355,90
|2,68
|126,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,11
|-1,86
|-8,26
|Kütahya Porselen
|52,25
|-1,60
|3,57
|Lider Faktoring
|3,95
|-1,50
|15,84
|Link Bilgisayar
|54,20
|4,84
|70,04
|Logo Yazılım
|133,80
|2,29
|6,61
|Lokman Hekim Sağlık
|17,08
|-1,10
|58,85
|Lüks Kadife
|45,98
|0,04
|59,10
|Makina Takım
|4,20
|-2,33
|23,17
|Marka Yatırım Holding
|6,00
|0,67
|-6,69
|Marmaris Altınyunus
|212,20
|-2,08
|91,00
|Marshall
|311,60
|1,50
|1,60
|Martı GMYO
|2,80
|2,56
|1,82
|Martı Otel
|2,40
|4,35
|12,68
|Mavi Giyim
|49,88
|-1,71
|-4,44
|Mazhar Zorlu Holding
|43,48
|8,70
|38,12
|Mega Polietilen
|8,13
|-0,25
|6,14
|Menderes Tekstil
|3,41
|-2,57
|10,36
|Merit Turizm
|450,00
|8,51
|437,63
|Merko Gıda
|6,69
|-2,05
|-22,57
|Metemtur Otelcilik
|31,00
|1,11
|40,27
|Metro Holding
|2,19
|-2,67
|5,29
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,93
|-2,66
|1,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,19
|-1,35
|-6,01
|Migros Ticaret
|40,52
|-1,70
|-5,33
|Milpa
|4,88
|-1,61
|6,09
|Mistral GMYO
|4,71
|-1,88
|0,00
|MLP Sağlık
|23,98
|0,50
|20,68
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,29
|7,71
|36,74
|Mondi Tire Kutsan
|7,13
|-2,19
|-6,18
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|39,90
|1,06
|11,95
|Net Holding
|4,46
|-2,19
|30,03
|Netaş Telekom.
|29,36
|-1,94
|4,56
|Niğbaş Niğde Beton
|23,12
|-9,97
|-55,54
|Nuh Çimento
|59,00
|-0,17
|19,82
|Nurol GMYO
|13,23
|-2,36
|81,48
|Odaş Elektrik
|3,71
|-2,88
|-4,87
|Olmuksan-IP
|8,00
|-0,62
|-32,49
|Orge Enerji Elektrik
|9,84
|-2,19
|33,33
|Orma Orman Mahsulleri
|19,29
|-1,13
|31,05
|Osmanlı Menkul
|41,20
|-4,98
|33,16
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,27
|2,64
|4,66
|Otokar
|361,40
|-1,79
|13,51
|Oyak Çimento
|7,60
|-1,30
|-13,44
|Oyak Yat. Ort.
|8,70
|-1,81
|25,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,50
|-3,64
|-4,46
|Özak GMYO
|4,99
|-1,19
|-2,16
|Özbal Çelik Boru
|7,60
|-0,78
|16,03
|Özderici GMYO
|2,08
|-2,35
|-6,31
|Özerden Plastik
|10,57
|-9,97
|17,44
|Pamukova Elektrik
|25,80
|8,59
|21,01
|Panora GMYO
|6,10
|-2,40
|-1,45
|Papilon Savunma
|21,12
|-3,56
|-7,21
|Park Elek.Madencilik
|5,50
|-3,17
|2,42
|Parsan
|31,28
|-2,49
|28,72
|Pegasus
|86,50
|-2,15
|15,95
|Peker GMYO
|2,12
|-3,20
|-18,77
|Penguen Gıda
|4,48
|-1,97
|-11,29
|Pera GMYO
|2,15
|-0,92
|22,74
|Pergamon Dış Ticaret
|26,46
|-3,08
|38,64
|Petkim
|5,17
|-2,08
|3,82
|Petrokent Turizm
|1.751,00
|-4,75
|93,18
|Pınar Et ve Un
|22,28
|-0,62
|-4,30
|Pınar Su
|7,73
|-2,52
|4,04
|Pınar Süt
|22,70
|-1,13
|-1,65
|Plastikkart
|15,81
|-2,35
|9,41
|Polisan Holding
|3,55
|-1,39
|-8,03
|Politeknik Metal
|359,20
|-2,92
|-11,96
|Prizma Press Matbaacılık
|4,88
|-2,79
|-10,95
|QNB Finans Fin. Kir.
|112,50
|-10,00
|-10,22
|QNB Finansbank
|58,75
|-7,84
|-16,49
|Ral Yatırım Holding
|4,03
|-1,95
|-9,23
|Ray Sigorta
|14,14
|-0,56
|-8,48
|Reysaş GMYO
|5,08
|-1,74
|-6,79
|Reysaş Lojistik
|7,41
|-1,59
|-19,81
|Rhea Girişim
|3,02
|-0,98
|-18,82
|Rodrigo Tekstil
|19,05
|-9,97
|38,95
|Royal Halı
|3,11
|-8,26
|-9,59
|RTA Laboratuvarları
|21,76
|3,23
|-28,14
|Sabancı Holding
|10,77
|-2,09
|-6,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,78
|-0,28
|-0,92
|Sanel Mühendislik
|4,55
|-0,87
|33,04
|Sanifoam Sünger
|18,92
|-2,87
|39,12
|Sanko Pazarlama
|8,43
|-3,33
|-10,22
|Saray Matbaacılık
|5,53
|-2,30
|-36,94
|Sarkuysan
|10,62
|-2,39
|20,14
|Sasa Polyester
|40,84
|-2,06
|101,98
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,02
|4,93
|135,25
|Sekuro Plastik
|36,30
|0,00
|160,03
|Selçuk Ecza Deposu
|11,21
|0,09
|-17,88
|Selçuk Gıda
|4,60
|-2,13
|-7,63
|Senkron Güvenlik
|22,50
|-10,00
|-14,32
|Serve Film Prodüksiyon
|19,00
|-3,55
|18,75
|Servet GMYO
|114,30
|1,15
|45,79
|Seyitler Kimya
|41,66
|-3,03
|66,04
|Silverline Endüstri
|6,65
|9,92
|-22,67
|Sinpaş GMYO
|4,56
|-1,08
|9,09
|Smartiks Yazılım
|7,84
|-3,09
|-11,51
|Sodaş Sodyum Sanayii
|37,00
|-3,65
|38,71
|Sok Marketler Ticaret
|11,47
|-2,05
|-9,11
|Söktaş
|5,05
|-2,88
|-0,79
|Sönmez Filament
|82,85
|-0,66
|18,02
|Sönmez Pamuklu
|23,12
|-0,34
|-3,67
|Sumaş Suni Tahta
|65,00
|0,00
|26,83
|Şeker Fin. Kir.
|10,00
|-1,77
|56,25
|Şekerbank
|1,33
|-2,21
|-11,92
|Şişe Cam
|7,15
|-1,24
|-2,19
|T. Halk Bankası
|5,36
|-1,11
|-3,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,10
|-2,43
|-9,53
|T.S.K.B.
|1,69
|-1,74
|-5,06
|T.Tuborg
|20,72
|-1,33
|14,67
|Taç Tarım Ürünleri
|25,50
|-8,86
|142,17
|Tat Gıda
|10,10
|-2,04
|-14,84
|TAV Havalimanları
|24,60
|-0,65
|15,49
|Taze Kuru Gıda
|287,10
|-1,85
|32,73
|Tek-Art Turizm
|2,01
|-0,50
|-0,50
|Tekfen Holding
|16,23
|-4,53
|-1,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,13
|-2,95
|18,39
|Temapol Polimer Plastik
|17,10
|-5,52
|48,70
|TGS Dış Ticaret
|19,26
|-1,68
|51,53
|Tofaş Oto. Fab.
|36,18
|0,50
|6,66
|Torunlar GMYO
|3,43
|-0,58
|-12,05
|Trabzon Liman
|31,84
|-2,03
|-0,87
|Trabzonspor Sportif
|2,46
|2,93
|0,82
|Trend GMYO
|8,15
|-5,01
|-35,16
|TSKB GMYO
|5,69
|-1,39
|-1,04
|Tuğçelik
|7,34
|-3,67
|-9,16
|Tukaş
|8,61
|0,23
|-11,15
|Turcas Petrol
|4,97
|-2,17
|2,47
|Turkcell
|15,79
|-0,63
|-1,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,24
|-0,69
|22,53
|Tüpraş
|101,90
|-0,97
|-5,65
|Türk Hava Yolları
|13,26
|-0,97
|2,71
|Türk Prysmian Kablo
|12,47
|-2,43
|3,06
|Türk Telekom
|7,82
|-1,51
|-8,43
|Türk Traktör
|208,60
|-0,43
|14,18
|Türker Proje Gayrimenkul
|152,00
|2,77
|34,63
|Türkiye Sigorta
|7,04
|0,57
|6,67
|Ufuk Yatırım
|24,00
|-3,92
|79,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,09
|1,49
|-3,54
|Ulusoy Elektrik
|57,60
|-4,24
|12,17
|Ulusoy Un Sanayi
|16,88
|-3,98
|46,78
|Umpaş Holding
|1,85
|9,47
|-29,12
|Uşak Seramik
|2,34
|1,74
|0,00
|Utopya Turizm
|35,98
|0,95
|-7,27
|Uzertaş Boya
|63,00
|-3,08
|11,31
|Ülker Bisküvi
|20,40
|-0,29
|-11,84
|Vakıf Fin. Kir.
|16,10
|-9,55
|277,93
|Vakıf GMYO
|3,33
|0,30
|-8,01
|Vakıf Yat. Ort.
|7,34
|-4,05
|-0,27
|Vakıflar Bankası
|4,17
|-2,11
|-11,46
|Vakko Tekstil
|7,58
|6,91
|16,26
|Vanet Gıda
|6,98
|-1,55
|-9,70
|Verusa Holding
|60,20
|-2,98
|33,48
|Verusaturk Girisim
|28,00
|-4,50
|114,07
|Vestel
|26,82
|1,21
|27,35
|Vestel Beyaz Eşya
|51,80
|-2,08
|26,71
|Viking Kağıt
|7,45
|-0,67
|-17,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,80
|-3,01
|30,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,65
|-1,85
|-13,96
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|117,50
|-4,08
|62,29
|Yataş
|15,65
|-1,57
|8,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,84
|2,76
|10,00
|Yeni Gimat GMYO
|14,64
|-0,48
|17,78
|Yeşil GMYO
|1,66
|-4,05
|20,29
|Yeşil Yapı
|2,45
|-1,21
|33,15
|Yeşil Yatırım Holding
|156,70
|-6,67
|64,34
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.199,90
|-1,94
|-2,57
|Yonga Mobilya
|29,00
|-3,33
|-3,16
|Yükselen Çelik
|4,71
|-2,28
|-9,97
|Yünsa
|17,42
|-2,41
|18,83
|Zorlu Enerji
|2,51
|-2,33
|-9,39
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500