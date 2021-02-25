Borsada günün ilk yarısı (2)
25.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:35
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)41.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|41.249,90
|-1,99
|1,85
|İş Bankası (C)
|5,75
|0,88
|-17,86
|İş Fin.Kir.
|3,88
|0,52
|0,52
|İş Girişim
|25,50
|4,08
|34,56
|İş GMYO
|2,28
|0,44
|-10,24
|İş Y. Men. Değ.
|21,14
|-1,21
|19,71
|İş Yat. Ort.
|3,82
|0,53
|8,52
|İşbir Holding
|5.000,00
|2,33
|82,48
|Işık Plastik Sanayi
|35,64
|7,09
|101,24
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,60
|1,91
|40,35
|İttifak Holding
|2,51
|2,87
|12,56
|İz Hayvancılık Tarım
|25,24
|3,87
|40,22
|İzmir Demir Çelik
|3,12
|0,32
|-5,73
|İzmir Fırça
|6,63
|2,95
|19,24
|Jantsa Jant Sanayi
|546,10
|-1,07
|64,64
|Kafein Yazılım
|29,72
|-3,00
|39,01
|Kaplamin
|27,34
|2,01
|-19,11
|Kardemir (A)
|5,39
|2,28
|-9,41
|Kardemir (B)
|5,38
|2,09
|2,09
|Kardemir (D)
|6,60
|2,64
|14,19
|Karel Elektronik
|27,84
|0,87
|20,73
|Karsan Otomotiv
|4,65
|-1,06
|43,08
|Karsu Tekstil
|12,50
|1,63
|46,20
|Kartonsan
|74,10
|-0,40
|-22,45
|Katmerciler Ekipman
|4,53
|1,80
|47,08
|Kent Gıda
|302,80
|0,00
|-14,85
|Kerevitaş Gıda
|5,61
|-2,43
|-14,74
|Kervan Gıda
|15,25
|0,39
|15,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,97
|3,19
|-23,02
|Kiler GMYO
|2,45
|1,24
|-2,39
|Klimasan Klima
|23,80
|0,85
|40,25
|Koç Holding
|22,34
|0,81
|5,78
|Konfrut Gıda
|18,96
|-1,91
|12,19
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|80,55
|1,32
|240,16
|Konya Çimento
|1.233,30
|-1,81
|9,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,06
|-5,00
|61,16
|Koza Altın
|134,70
|0,90
|39,30
|Koza Madencilik
|17,51
|-1,35
|13,04
|Körfez GMYO
|7,60
|6,89
|31,03
|Kristal Kola
|3,36
|-1,75
|-14,29
|Kron Telekomünikasyon
|58,80
|-7,26
|59,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|346,60
|10,00
|120,34
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|1,37
|-3,48
|Kütahya Porselen
|52,55
|0,86
|4,16
|Lider Faktoring
|4,20
|-0,94
|23,17
|Link Bilgisayar
|51,30
|9,15
|60,94
|Logo Yazılım
|134,50
|-0,74
|7,17
|Lokman Hekim Sağlık
|17,30
|-0,23
|60,90
|Lüks Kadife
|47,64
|1,15
|64,84
|Makina Takım
|4,40
|-0,90
|29,03
|Marka Yatırım Holding
|6,15
|1,32
|-4,35
|Marmaris Altınyunus
|223,40
|1,32
|101,08
|Marshall
|319,00
|-0,47
|4,01
|Martı GMYO
|2,77
|-4,15
|0,73
|Martı Otel
|2,34
|-4,88
|9,86
|Mavi Giyim
|51,20
|-0,39
|-1,92
|Mazhar Zorlu Holding
|40,00
|7,35
|27,06
|Mega Polietilen
|8,44
|4,33
|10,18
|Menderes Tekstil
|3,80
|-2,06
|22,98
|Merit Turizm
|414,70
|10,00
|395,46
|Merko Gıda
|7,05
|1,15
|-18,40
|Metemtur Otelcilik
|31,06
|2,71
|40,54
|Metro Holding
|2,33
|0,00
|12,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,07
|-0,32
|6,23
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,25
|2,27
|-3,43
|Migros Ticaret
|41,52
|0,14
|-2,99
|Milpa
|5,18
|0,39
|12,61
|Mistral GMYO
|4,87
|1,88
|3,40
|MLP Sağlık
|24,20
|-0,74
|21,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|-9,52
|23,91
|Mondi Tire Kutsan
|7,27
|0,28
|-4,34
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,52
|0,95
|13,69
|Net Holding
|4,46
|2,76
|30,03
|Netaş Telekom.
|30,62
|0,99
|9,05
|Niğbaş Niğde Beton
|28,10
|-1,47
|-45,96
|Nuh Çimento
|61,80
|1,23
|25,51
|Nurol GMYO
|14,15
|0,64
|94,10
|Odaş Elektrik
|3,97
|-0,75
|1,79
|Olmuksan-IP
|8,26
|3,64
|-30,30
|Orge Enerji Elektrik
|10,32
|0,10
|39,84
|Orma Orman Mahsulleri
|20,24
|2,17
|37,50
|Osmanlı Menkul
|42,08
|-3,22
|36,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,37
|0,92
|7,11
|Otokar
|373,30
|-0,45
|17,24
|Oyak Çimento
|7,75
|1,84
|-11,73
|Oyak Yat. Ort.
|9,05
|0,00
|30,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,73
|0,85
|0,42
|Özak GMYO
|5,15
|0,00
|0,98
|Özbal Çelik Boru
|7,75
|-2,88
|18,32
|Özderici GMYO
|2,17
|1,40
|-2,25
|Özerden Plastik
|10,97
|-9,93
|21,89
|Pamukova Elektrik
|22,20
|2,78
|4,13
|Panora GMYO
|6,35
|1,76
|2,58
|Papilon Savunma
|22,22
|2,11
|-2,37
|Park Elek.Madencilik
|5,78
|-4,15
|7,64
|Parsan
|32,96
|-2,14
|35,64
|Pegasus
|85,40
|3,14
|14,48
|Peker GMYO
|2,24
|0,00
|-14,18
|Penguen Gıda
|4,67
|0,86
|-7,52
|Pera GMYO
|2,15
|0,47
|22,74
|Pergamon Dış Ticaret
|29,66
|-0,07
|55,40
|Petkim
|5,39
|4,46
|8,23
|Petrokent Turizm
|1.846,90
|4,94
|103,76
|Pınar Et ve Un
|22,88
|0,62
|-1,72
|Pınar Su
|8,18
|0,37
|10,09
|Pınar Süt
|23,64
|0,85
|2,43
|Plastikkart
|16,11
|-0,06
|11,49
|Polisan Holding
|3,66
|0,27
|-5,18
|Politeknik Metal
|381,90
|2,88
|-6,40
|Prizma Press Matbaacılık
|5,13
|-1,16
|-6,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,00
|0,39
|2,15
|QNB Finansbank
|63,75
|0,00
|-9,38
|Ral Yatırım Holding
|4,18
|1,46
|-5,86
|Ray Sigorta
|14,55
|1,75
|-5,83
|Reysaş GMYO
|5,19
|0,39
|-4,77
|Reysaş Lojistik
|7,74
|0,52
|-16,23
|Rhea Girişim
|3,10
|0,00
|-16,67
|Rodrigo Tekstil
|23,00
|-2,13
|67,76
|Royal Halı
|3,39
|2,73
|-1,45
|RTA Laboratuvarları
|21,78
|6,76
|-28,07
|Sabancı Holding
|11,16
|0,09
|-2,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,41
|-0,35
|4,87
|Sanel Mühendislik
|4,39
|-2,01
|28,36
|Sanifoam Sünger
|19,38
|0,41
|42,50
|Sanko Pazarlama
|9,13
|1,11
|-2,77
|Saray Matbaacılık
|5,91
|0,34
|-32,61
|Sarkuysan
|10,88
|-2,86
|23,08
|Sasa Polyester
|43,18
|8,11
|113,55
|Say Yenilenebilir Enerji
|17,81
|2,65
|109,28
|Sekuro Plastik
|35,12
|6,42
|151,58
|Selçuk Ecza Deposu
|11,20
|-0,80
|-17,95
|Selçuk Gıda
|4,75
|3,26
|-4,62
|Senkron Güvenlik
|26,70
|0,75
|1,68
|Serve Film Prodüksiyon
|18,88
|4,89
|18,00
|Servet GMYO
|108,10
|5,16
|37,88
|Seyitler Kimya
|42,10
|4,00
|67,79
|Silverline Endüstri
|6,19
|1,48
|-28,02
|Sinpaş GMYO
|4,76
|0,85
|13,88
|Smartiks Yazılım
|8,10
|0,87
|-8,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|41,50
|3,91
|55,58
|Sok Marketler Ticaret
|12,01
|0,00
|-4,83
|Söktaş
|5,29
|-1,49
|3,93
|Sönmez Filament
|85,00
|0,47
|21,08
|Sönmez Pamuklu
|24,66
|1,82
|2,75
|Sumaş Suni Tahta
|63,00
|1,61
|22,93
|Şeker Fin. Kir.
|10,43
|-0,10
|62,97
|Şekerbank
|1,39
|1,46
|-7,95
|Şişe Cam
|7,29
|0,28
|-0,27
|T. Halk Bankası
|5,41
|0,74
|-2,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,80
|2,56
|-7,28
|T.S.K.B.
|1,75
|0,57
|-1,69
|T.Tuborg
|21,96
|6,40
|21,53
|Taç Tarım Ürünleri
|28,36
|1,36
|169,33
|Tat Gıda
|10,50
|0,96
|-11,47
|TAV Havalimanları
|24,40
|2,09
|14,55
|Taze Kuru Gıda
|298,70
|-0,43
|38,10
|Tek-Art Turizm
|2,08
|0,97
|2,97
|Tekfen Holding
|17,31
|0,52
|5,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,64
|-3,99
|22,38
|Temapol Polimer Plastik
|18,50
|-2,37
|60,87
|TGS Dış Ticaret
|20,86
|-1,14
|64,12
|Tofaş Oto. Fab.
|36,32
|-0,38
|7,08
|Torunlar GMYO
|3,53
|0,00
|-9,49
|Trabzon Liman
|33,22
|0,06
|3,42
|Trabzonspor Sportif
|2,42
|0,83
|-0,82
|Trend GMYO
|8,87
|0,00
|-29,44
|TSKB GMYO
|5,90
|3,69
|2,61
|Tuğçelik
|7,75
|0,00
|-4,08
|Tukaş
|8,78
|0,23
|-9,39
|Turcas Petrol
|5,16
|0,19
|6,39
|Turkcell
|15,83
|1,15
|-1,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,15
|0,44
|29,00
|Tüpraş
|103,10
|0,49
|-4,54
|Türk Hava Yolları
|13,12
|2,26
|1,63
|Türk Prysmian Kablo
|13,19
|-1,86
|9,01
|Türk Telekom
|7,96
|1,27
|-6,79
|Türk Traktör
|212,10
|0,57
|16,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|155,90
|-0,57
|38,09
|Türkiye Sigorta
|6,91
|1,17
|4,70
|Ufuk Yatırım
|24,98
|6,30
|86,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|-1,44
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|62,20
|0,32
|21,13
|Ulusoy Un Sanayi
|18,58
|3,86
|61,57
|Umpaş Holding
|1,59
|0,00
|-39,08
|Uşak Seramik
|2,33
|0,43
|-0,43
|Utopya Turizm
|36,00
|-0,11
|-7,22
|Uzertaş Boya
|69,00
|3,84
|21,91
|Ülker Bisküvi
|20,50
|-0,10
|-11,41
|Vakıf Fin. Kir.
|19,00
|-1,55
|346,01
|Vakıf GMYO
|3,40
|0,29
|-6,08
|Vakıf Yat. Ort.
|7,77
|-1,02
|5,57
|Vakıflar Bankası
|4,26
|0,71
|-9,55
|Vakko Tekstil
|7,09
|9,92
|8,74
|Vanet Gıda
|7,17
|-1,51
|-7,24
|Verusa Holding
|62,75
|-0,63
|39,14
|Verusaturk Girisim
|30,70
|-2,29
|134,71
|Vestel
|26,42
|-2,29
|25,45
|Vestel Beyaz Eşya
|52,35
|-0,85
|28,06
|Viking Kağıt
|7,76
|0,52
|-13,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,93
|3,13
|33,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,69
|1,13
|-12,66
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|122,50
|3,46
|69,20
|Yataş
|15,78
|0,70
|9,20
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,68
|-0,85
|6,36
|Yeni Gimat GMYO
|15,03
|2,24
|20,92
|Yeşil GMYO
|1,80
|-2,70
|30,43
|Yeşil Yapı
|2,54
|4,10
|38,04
|Yeşil Yatırım Holding
|172,60
|-3,63
|81,02
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.750,00
|0,00
|-5,45
|Yonga Mobilya
|30,00
|0,00
|0,18
|Yükselen Çelik
|4,94
|0,00
|-5,58
|Yünsa
|17,40
|-2,58
|18,69
|Zorlu Enerji
|2,67
|0,75
|-3,61
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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