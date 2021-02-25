Borsada günün ilk yarısı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada günün ilk yarısı (2)

25.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)41.249,90-1,991,85
İş Bankası (C)5,750,88-17,86
İş Fin.Kir.3,880,520,52
İş Girişim25,504,0834,56
İş GMYO2,280,44-10,24
İş Y. Men. Değ.21,14-1,2119,71
İş Yat. Ort.3,820,538,52
İşbir Holding5.000,002,3382,48
Işık Plastik Sanayi35,647,09101,24
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,601,9140,35
İttifak Holding2,512,8712,56
İz Hayvancılık Tarım25,243,8740,22
İzmir Demir Çelik3,120,32-5,73
İzmir Fırça6,632,9519,24
Jantsa Jant Sanayi546,10-1,0764,64
Kafein Yazılım29,72-3,0039,01
Kaplamin27,342,01-19,11
Kardemir (A)5,392,28-9,41
Kardemir (B)5,382,092,09
Kardemir (D)6,602,6414,19
Karel Elektronik27,840,8720,73
Karsan Otomotiv4,65-1,0643,08
Karsu Tekstil12,501,6346,20
Kartonsan74,10-0,40-22,45
Katmerciler Ekipman4,531,8047,08
Kent Gıda302,800,00-14,85
Kerevitaş Gıda5,61-2,43-14,74
Kervan Gıda15,250,3915,36
Kervansaray Yat. Holding0,973,19-23,02
Kiler GMYO2,451,24-2,39
Klimasan Klima23,800,8540,25
Koç Holding22,340,815,78
Konfrut Gıda18,96-1,9112,19
Kontrolmatik Teknoloji Enerji80,551,32240,16
Konya Çimento1.233,30-1,819,14
Kordsa Teknik Tekstil25,06-5,0061,16
Koza Altın134,700,9039,30
Koza Madencilik17,51-1,3513,04
Körfez GMYO7,606,8931,03
Kristal Kola3,36-1,75-14,29
Kron Telekomünikasyon58,80-7,2659,61
Kuştur Kuşadası Turizm346,6010,00120,34
Kuyumcukent Gayrimenkul2,221,37-3,48
Kütahya Porselen52,550,864,16
Lider Faktoring4,20-0,9423,17
Link Bilgisayar51,309,1560,94
Logo Yazılım134,50-0,747,17
Lokman Hekim Sağlık17,30-0,2360,90
Lüks Kadife47,641,1564,84
Makina Takım4,40-0,9029,03
Marka Yatırım Holding6,151,32-4,35
Marmaris Altınyunus223,401,32101,08
Marshall319,00-0,474,01
Martı GMYO2,77-4,150,73
Martı Otel2,34-4,889,86
Mavi Giyim51,20-0,39-1,92
Mazhar Zorlu Holding40,007,3527,06
Mega Polietilen8,444,3310,18
Menderes Tekstil3,80-2,0622,98
Merit Turizm414,7010,00395,46
Merko Gıda7,051,15-18,40
Metemtur Otelcilik31,062,7140,54
Metro Holding2,330,0012,02
Metro Petrol ve Tesisleri3,07-0,326,23
Metro Yatırım Ortaklığı2,252,27-3,43
Migros Ticaret41,520,14-2,99
Milpa5,180,3912,61
Mistral GMYO4,871,883,40
MLP Sağlık24,20-0,7421,79
MMC San. ve Tic. Yat.5,70-9,5223,91
Mondi Tire Kutsan7,270,28-4,34
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,520,9513,69
Net Holding4,462,7630,03
Netaş Telekom.30,620,999,05
Niğbaş Niğde Beton28,10-1,47-45,96
Nuh Çimento61,801,2325,51
Nurol GMYO14,150,6494,10
Odaş Elektrik3,97-0,751,79
Olmuksan-IP8,263,64-30,30
Orge Enerji Elektrik10,320,1039,84
Orma Orman Mahsulleri20,242,1737,50
Osmanlı Menkul42,08-3,2236,00
Ostim Endüstriyel Yat4,370,927,11
Otokar373,30-0,4517,24
Oyak Çimento7,751,84-11,73
Oyak Yat. Ort.9,050,0030,22
Oylum Sınai Yatırımlar4,730,850,42
Özak GMYO5,150,000,98
Özbal Çelik Boru7,75-2,8818,32
Özderici GMYO2,171,40-2,25
Özerden Plastik10,97-9,9321,89
Pamukova Elektrik22,202,784,13
Panora GMYO6,351,762,58
Papilon Savunma22,222,11-2,37
Park Elek.Madencilik5,78-4,157,64
Parsan32,96-2,1435,64
Pegasus85,403,1414,48
Peker GMYO2,240,00-14,18
Penguen Gıda4,670,86-7,52
Pera GMYO2,150,4722,74
Pergamon Dış Ticaret29,66-0,0755,40
Petkim5,394,468,23
Petrokent Turizm1.846,904,94103,76
Pınar Et ve Un22,880,62-1,72
Pınar Su8,180,3710,09
Pınar Süt23,640,852,43
Plastikkart16,11-0,0611,49
Polisan Holding3,660,27-5,18
Politeknik Metal381,902,88-6,40
Prizma Press Matbaacılık5,13-1,16-6,39
QNB Finans Fin. Kir.128,000,392,15
QNB Finansbank63,750,00-9,38
Ral Yatırım Holding4,181,46-5,86
Ray Sigorta14,551,75-5,83
Reysaş GMYO5,190,39-4,77
Reysaş Lojistik7,740,52-16,23
Rhea Girişim3,100,00-16,67
Rodrigo Tekstil23,00-2,1367,76
Royal Halı3,392,73-1,45
RTA Laboratuvarları21,786,76-28,07
Sabancı Holding11,160,09-2,62
Safkar Ege Soğutmacılık11,41-0,354,87
Sanel Mühendislik4,39-2,0128,36
Sanifoam Sünger19,380,4142,50
Sanko Pazarlama9,131,11-2,77
Saray Matbaacılık5,910,34-32,61
Sarkuysan10,88-2,8623,08
Sasa Polyester43,188,11113,55
Say Yenilenebilir Enerji17,812,65109,28
Sekuro Plastik35,126,42151,58
Selçuk Ecza Deposu11,20-0,80-17,95
Selçuk Gıda4,753,26-4,62
Senkron Güvenlik26,700,751,68
Serve Film Prodüksiyon18,884,8918,00
Servet GMYO108,105,1637,88
Seyitler Kimya42,104,0067,79
Silverline Endüstri6,191,48-28,02
Sinpaş GMYO4,760,8513,88
Smartiks Yazılım8,100,87-8,58
Sodaş Sodyum Sanayii41,503,9155,58
Sok Marketler Ticaret12,010,00-4,83
Söktaş5,29-1,493,93
Sönmez Filament85,000,4721,08
Sönmez Pamuklu24,661,822,75
Sumaş Suni Tahta63,001,6122,93
Şeker Fin. Kir.10,43-0,1062,97
Şekerbank1,391,46-7,95
Şişe Cam7,290,28-0,27
T. Halk Bankası5,410,74-2,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,802,56-7,28
T.S.K.B.1,750,57-1,69
T.Tuborg21,966,4021,53
Taç Tarım Ürünleri28,361,36169,33
Tat Gıda10,500,96-11,47
TAV Havalimanları24,402,0914,55
Taze Kuru Gıda298,70-0,4338,10
Tek-Art Turizm2,080,972,97
Tekfen Holding17,310,525,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,64-3,9922,38
Temapol Polimer Plastik18,50-2,3760,87
TGS Dış Ticaret20,86-1,1464,12
Tofaş Oto. Fab.36,32-0,387,08
Torunlar GMYO3,530,00-9,49
Trabzon Liman33,220,063,42
Trabzonspor Sportif2,420,83-0,82
Trend GMYO8,870,00-29,44
TSKB GMYO5,903,692,61
Tuğçelik7,750,00-4,08
Tukaş8,780,23-9,39
Turcas Petrol5,160,196,39
Turkcell15,831,15-1,68
Tümosan Motor ve Traktör18,150,4429,00
Tüpraş103,100,49-4,54
Türk Hava Yolları13,122,261,63
Türk Prysmian Kablo13,19-1,869,01
Türk Telekom7,961,27-6,79
Türk Traktör212,100,5716,09
Türker Proje Gayrimenkul155,90-0,5738,09
Türkiye Sigorta6,911,174,70
Ufuk Yatırım24,986,3086,42
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-1,44-3,30
Ulusoy Elektrik62,200,3221,13
Ulusoy Un Sanayi18,583,8661,57
Umpaş Holding1,590,00-39,08
Uşak Seramik2,330,43-0,43
Utopya Turizm36,00-0,11-7,22
Uzertaş Boya69,003,8421,91
Ülker Bisküvi20,50-0,10-11,41
Vakıf Fin. Kir.19,00-1,55346,01
Vakıf GMYO3,400,29-6,08
Vakıf Yat. Ort.7,77-1,025,57
Vakıflar Bankası4,260,71-9,55
Vakko Tekstil7,099,928,74
Vanet Gıda7,17-1,51-7,24
Verusa Holding62,75-0,6339,14
Verusaturk Girisim30,70-2,29134,71
Vestel26,42-2,2925,45
Vestel Beyaz Eşya52,35-0,8528,06
Viking Kağıt7,760,52-13,78
Yapı Kredi Koray GMYO5,933,1333,26
Yapı ve Kredi Bank.2,691,13-12,66
Yaprak Süt ve Besi Çift.122,503,4669,20
Yataş15,780,709,20
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,68-0,856,36
Yeni Gimat GMYO15,032,2420,92
Yeşil GMYO1,80-2,7030,43
Yeşil Yapı2,544,1038,04
Yeşil Yatırım Holding172,60-3,6381,02
Yibitaş İnşaat Malzeme14.750,000,00-5,45
Yonga Mobilya30,000,000,18
Yükselen Çelik4,940,00-5,58
Yünsa17,40-2,5818,69
Zorlu Enerji2,670,75-3,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Celal Adan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Mesut Bakkal Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 13:38:38. #1.15#
title