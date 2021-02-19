Borsada günün ilk yarısı (2)
19.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:41
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|0,00
|-1,23
|İş Bankası (C)
|6,00
|-0,66
|-14,29
|İş Fin.Kir.
|3,92
|0,51
|1,55
|İş Girişim
|28,00
|-0,71
|47,76
|İş GMYO
|2,46
|0,00
|-3,15
|İş Y. Men. Değ.
|21,02
|-1,78
|5351,69
|İş Yat. Ort.
|4,08
|-0,24
|15,91
|İşbir Holding
|5.079,00
|0,00
|85,36
|Işık Plastik Sanayi
|38,48
|0,52
|117,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,70
|-5,56
|49,12
|İttifak Holding
|2,96
|-2,63
|32,74
|İz Hayvancılık Tarım
|25,30
|-1,56
|40,56
|İzmir Demir Çelik
|3,69
|-7,75
|11,49
|İzmir Fırça
|7,06
|-0,56
|26,98
|Jantsa Jant Sanayi
|603,60
|0,62
|81,97
|Kafein Yazılım
|33,34
|-1,94
|55,94
|Kaplamin
|29,56
|-1,34
|-12,54
|Kardemir (A)
|5,62
|-0,71
|-5,55
|Kardemir (B)
|5,60
|-0,36
|6,26
|Kardemir (D)
|6,81
|0,89
|17,82
|Karel Elektronik
|29,90
|3,32
|29,66
|Karsan Otomotiv
|5,10
|-0,20
|56,92
|Karsu Tekstil
|14,35
|-3,69
|67,84
|Kartonsan
|76,45
|-1,10
|-19,99
|Katmerciler Ekipman
|4,72
|0,21
|53,25
|Kent Gıda
|320,50
|0,00
|-9,87
|Kerevitaş Gıda
|6,22
|-0,32
|-5,47
|Kervan Gıda
|16,15
|-0,92
|22,16
|Kervansaray Yat. Holding
|1,07
|0,94
|-15,08
|Kiler GMYO
|2,62
|0,77
|4,38
|Klimasan Klima
|25,80
|-0,77
|52,03
|Koç Holding
|22,46
|0,18
|6,34
|Konfrut Gıda
|20,70
|-2,63
|22,49
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|94,00
|3,30
|296,96
|Konya Çimento
|1.410,00
|-1,12
|24,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,14
|3,36
|93,83
|Koza Altın
|148,30
|-2,50
|53,36
|Koza Madencilik
|19,65
|-4,05
|26,86
|Körfez GMYO
|6,51
|2,68
|12,24
|Kristal Kola
|4,07
|0,25
|3,83
|Kron Telekomünikasyon
|70,25
|0,29
|90,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|241,60
|-0,04
|53,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,39
|-0,83
|3,91
|Kütahya Porselen
|50,25
|0,50
|-0,40
|Lider Faktoring
|4,47
|-6,29
|31,09
|Link Bilgisayar
|38,82
|9,97
|21,79
|Logo Yazılım
|152,20
|7,33
|21,27
|Lokman Hekim Sağlık
|17,44
|1,57
|62,20
|Lüks Kadife
|49,00
|2,08
|69,55
|Makina Takım
|4,21
|-0,71
|23,46
|Marka Yatırım Holding
|6,60
|2,96
|2,64
|Marmaris Altınyunus
|258,20
|-5,77
|132,40
|Marshall
|318,20
|0,38
|3,75
|Martı GMYO
|2,76
|-1,08
|0,36
|Martı Otel
|2,24
|0,45
|5,16
|Mavi Giyim
|53,90
|3,75
|3,26
|Mazhar Zorlu Holding
|41,52
|1,17
|31,89
|Mega Polietilen
|9,94
|0,30
|29,77
|Menderes Tekstil
|3,45
|0,29
|11,65
|Merit Turizm
|283,40
|9,97
|238,59
|Merko Gıda
|7,56
|-1,82
|-12,50
|Metemtur Otelcilik
|30,52
|2,07
|38,10
|Metro Holding
|2,48
|3,33
|19,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,33
|1,52
|15,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|0,42
|2,15
|Migros Ticaret
|43,90
|0,41
|2,57
|Milpa
|5,70
|-1,72
|23,91
|Mistral GMYO
|4,77
|-2,05
|1,27
|MLP Sağlık
|23,80
|0,34
|19,78
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,95
|0,00
|72,83
|Mondi Tire Kutsan
|7,92
|-0,50
|4,21
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,00
|-1,52
|23,46
|Net Holding
|4,76
|7,21
|38,78
|Netaş Telekom.
|34,30
|-2,83
|22,15
|Niğbaş Niğde Beton
|27,70
|-9,48
|-46,73
|Nuh Çimento
|64,35
|-2,50
|30,69
|Nurol GMYO
|13,92
|3,88
|90,95
|Odaş Elektrik
|4,00
|-1,72
|2,56
|Olmuksan-IP
|8,50
|-0,70
|-28,27
|Orge Enerji Elektrik
|11,08
|4,04
|50,14
|Orma Orman Mahsulleri
|21,00
|-2,78
|42,66
|Osmanlı Menkul
|37,74
|5,42
|21,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,09
|1,24
|0,25
|Otokar
|381,00
|-0,73
|19,66
|Oyak Çimento
|8,28
|-0,12
|-5,69
|Oyak Yat. Ort.
|9,85
|0,92
|41,73
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,27
|-2,41
|11,89
|Özak GMYO
|5,67
|1,07
|11,18
|Özbal Çelik Boru
|8,20
|-3,42
|25,19
|Özderici GMYO
|2,36
|0,43
|6,31
|Özerden Plastik
|15,49
|3,27
|72,11
|Pamukova Elektrik
|23,28
|7,28
|9,19
|Panora GMYO
|6,64
|0,00
|7,27
|Papilon Savunma
|25,42
|0,32
|11,69
|Park Elek.Madencilik
|6,34
|0,48
|18,06
|Parsan
|38,50
|3,27
|58,44
|Pegasus
|72,80
|-0,41
|-2,41
|Peker GMYO
|2,33
|-0,43
|-10,73
|Penguen Gıda
|4,83
|-1,43
|-4,36
|Pera GMYO
|2,27
|1,34
|29,59
|Pergamon Dış Ticaret
|30,98
|-1,65
|62,32
|Petkim
|5,18
|1,37
|4,02
|Petrokent Turizm
|1.794,80
|-1,44
|98,01
|Pınar Et ve Un
|24,88
|-0,16
|6,87
|Pınar Su
|8,47
|-1,05
|14,00
|Pınar Süt
|25,90
|-0,54
|12,22
|Plastikkart
|17,31
|3,65
|19,79
|Polisan Holding
|3,93
|0,26
|1,81
|Politeknik Metal
|360,30
|-1,42
|-11,69
|Prizma Press Matbaacılık
|5,57
|-1,59
|1,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,90
|4,61
|6,86
|QNB Finansbank
|65,30
|0,46
|-7,18
|Ral Yatırım Holding
|4,40
|-0,45
|-0,90
|Ray Sigorta
|15,98
|-0,62
|3,43
|Reysaş GMYO
|5,42
|0,18
|-0,55
|Reysaş Lojistik
|8,06
|-0,98
|-12,77
|Rhea Girişim
|3,52
|-0,56
|-5,38
|Rodrigo Tekstil
|24,10
|-9,94
|75,78
|Royal Halı
|3,62
|0,84
|5,23
|RTA Laboratuvarları
|24,88
|-3,04
|-17,83
|Sabancı Holding
|11,00
|0,27
|-4,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,95
|-4,71
|19,03
|Sanel Mühendislik
|4,55
|-1,09
|33,04
|Sanifoam Sünger
|18,80
|-1,05
|38,24
|Sanko Pazarlama
|9,59
|-0,93
|2,13
|Saray Matbaacılık
|6,28
|-1,10
|-28,39
|Sarkuysan
|10,86
|-3,81
|22,85
|Sasa Polyester
|53,50
|7,43
|164,59
|Say Yenilenebilir Enerji
|15,62
|-5,10
|83,55
|Sekuro Plastik
|39,90
|-4,50
|185,82
|Selçuk Ecza Deposu
|13,00
|4,17
|-4,76
|Selçuk Gıda
|4,70
|0,00
|-5,62
|Senkron Güvenlik
|27,00
|0,00
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|19,20
|0,00
|20,00
|Servet GMYO
|125,50
|-1,65
|60,08
|Seyitler Kimya
|38,68
|1,63
|54,16
|Silverline Endüstri
|6,90
|-1,00
|-19,77
|Sinpaş GMYO
|5,19
|-0,95
|24,16
|Smartiks Yazılım
|8,90
|4,46
|0,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|46,20
|10,00
|73,20
|Sok Marketler Ticaret
|12,96
|0,31
|2,69
|Söktaş
|5,73
|-2,05
|12,57
|Sönmez Filament
|91,85
|4,67
|30,84
|Sönmez Pamuklu
|25,48
|-0,16
|6,17
|Sumaş Suni Tahta
|64,50
|0,78
|25,85
|Şeker Fin. Kir.
|10,02
|-1,47
|56,56
|Şekerbank
|1,49
|0,00
|-1,32
|Şişe Cam
|7,42
|-0,27
|1,50
|T. Halk Bankası
|5,57
|-1,24
|0,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,90
|1,01
|-3,73
|T.S.K.B.
|1,74
|1,16
|-2,25
|T.Tuborg
|23,16
|0,35
|28,17
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|-3,18
|137,42
|Tat Gıda
|11,71
|0,09
|-1,26
|TAV Havalimanları
|22,80
|-0,61
|7,04
|Taze Kuru Gıda
|327,80
|6,88
|51,55
|Tek-Art Turizm
|2,09
|-0,48
|3,47
|Tekfen Holding
|17,82
|-0,45
|8,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|20,20
|7,39
|58,06
|Temapol Polimer Plastik
|21,06
|9,97
|83,13
|TGS Dış Ticaret
|22,66
|-3,08
|78,28
|Tofaş Oto. Fab.
|37,98
|1,01
|11,97
|Torunlar GMYO
|3,80
|-0,52
|-2,56
|Trabzon Liman
|36,24
|-1,25
|12,83
|Trabzonspor Sportif
|2,44
|-0,41
|0,00
|Trend GMYO
|8,90
|-1,55
|-29,20
|TSKB GMYO
|6,22
|-0,64
|8,17
|Tuğçelik
|8,51
|0,12
|5,32
|Tukaş
|9,40
|-0,53
|-2,99
|Turcas Petrol
|5,67
|-1,90
|16,91
|Turkcell
|16,65
|0,48
|3,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,96
|8,21
|48,97
|Tüpraş
|102,90
|1,28
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|12,18
|-0,73
|-5,65
|Türk Prysmian Kablo
|14,89
|-0,07
|23,06
|Türk Telekom
|8,40
|0,36
|-1,64
|Türk Traktör
|228,90
|0,84
|25,29
|Türker Proje Gayrimenkul
|183,50
|-1,92
|62,53
|Türkiye Sigorta
|7,41
|1,09
|12,27
|Ufuk Yatırım
|26,48
|-5,09
|97,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,31
|-1,37
|1,65
|Ulusoy Elektrik
|60,70
|9,96
|18,21
|Ulusoy Un Sanayi
|17,88
|-2,98
|55,48
|Umpaş Holding
|1,71
|-9,52
|-34,48
|Uşak Seramik
|2,43
|-0,41
|3,85
|Utopya Turizm
|36,58
|-3,28
|-5,72
|Uzertaş Boya
|69,45
|6,85
|22,70
|Ülker Bisküvi
|21,80
|0,09
|-5,79
|Vakıf Fin. Kir.
|16,03
|9,95
|276,29
|Vakıf GMYO
|3,73
|0,00
|3,04
|Vakıf Yat. Ort.
|7,99
|3,90
|8,56
|Vakıflar Bankası
|4,36
|-0,23
|-7,43
|Vakko Tekstil
|6,75
|-3,16
|3,53
|Vanet Gıda
|8,13
|0,62
|5,17
|Verusa Holding
|72,50
|4,92
|60,75
|Verusaturk Girisim
|33,90
|9,99
|159,17
|Vestel
|31,24
|7,80
|48,34
|Vestel Beyaz Eşya
|55,90
|9,93
|36,74
|Viking Kağıt
|8,45
|-0,35
|-6,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,13
|0,33
|37,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,74
|-0,36
|-11,04
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|128,90
|1,18
|78,04
|Yataş
|17,08
|1,07
|18,20
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,33
|1,88
|-1,59
|Yeni Gimat GMYO
|15,97
|3,03
|28,48
|Yeşil GMYO
|1,78
|-1,11
|28,99
|Yeşil Yapı
|2,23
|-1,76
|21,20
|Yeşil Yatırım Holding
|193,00
|-1,38
|102,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.850,00
|0,00
|1,60
|Yonga Mobilya
|31,90
|-0,56
|6,53
|Yükselen Çelik
|5,24
|0,00
|0,16
|Yünsa
|18,76
|1,79
|27,97
|Zorlu Enerji
|2,92
|3,18
|5,42
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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