Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

19.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)40.000,000,00-1,23
İş Bankası (C)6,00-0,66-14,29
İş Fin.Kir.3,920,511,55
İş Girişim28,00-0,7147,76
İş GMYO2,460,00-3,15
İş Y. Men. Değ.21,02-1,785351,69
İş Yat. Ort.4,08-0,2415,91
İşbir Holding5.079,000,0085,36
Işık Plastik Sanayi38,480,52117,28
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,70-5,5649,12
İttifak Holding2,96-2,6332,74
İz Hayvancılık Tarım25,30-1,5640,56
İzmir Demir Çelik3,69-7,7511,49
İzmir Fırça7,06-0,5626,98
Jantsa Jant Sanayi603,600,6281,97
Kafein Yazılım33,34-1,9455,94
Kaplamin29,56-1,34-12,54
Kardemir (A)5,62-0,71-5,55
Kardemir (B)5,60-0,366,26
Kardemir (D)6,810,8917,82
Karel Elektronik29,903,3229,66
Karsan Otomotiv5,10-0,2056,92
Karsu Tekstil14,35-3,6967,84
Kartonsan76,45-1,10-19,99
Katmerciler Ekipman4,720,2153,25
Kent Gıda320,500,00-9,87
Kerevitaş Gıda6,22-0,32-5,47
Kervan Gıda16,15-0,9222,16
Kervansaray Yat. Holding1,070,94-15,08
Kiler GMYO2,620,774,38
Klimasan Klima25,80-0,7752,03
Koç Holding22,460,186,34
Konfrut Gıda20,70-2,6322,49
Kontrolmatik Teknoloji Enerji94,003,30296,96
Konya Çimento1.410,00-1,1224,78
Kordsa Teknik Tekstil30,143,3693,83
Koza Altın148,30-2,5053,36
Koza Madencilik19,65-4,0526,86
Körfez GMYO6,512,6812,24
Kristal Kola4,070,253,83
Kron Telekomünikasyon70,250,2990,69
Kuştur Kuşadası Turizm241,60-0,0453,59
Kuyumcukent Gayrimenkul2,39-0,833,91
Kütahya Porselen50,250,50-0,40
Lider Faktoring4,47-6,2931,09
Link Bilgisayar38,829,9721,79
Logo Yazılım152,207,3321,27
Lokman Hekim Sağlık17,441,5762,20
Lüks Kadife49,002,0869,55
Makina Takım4,21-0,7123,46
Marka Yatırım Holding6,602,962,64
Marmaris Altınyunus258,20-5,77132,40
Marshall318,200,383,75
Martı GMYO2,76-1,080,36
Martı Otel2,240,455,16
Mavi Giyim53,903,753,26
Mazhar Zorlu Holding41,521,1731,89
Mega Polietilen9,940,3029,77
Menderes Tekstil3,450,2911,65
Merit Turizm283,409,97238,59
Merko Gıda7,56-1,82-12,50
Metemtur Otelcilik30,522,0738,10
Metro Holding2,483,3319,23
Metro Petrol ve Tesisleri3,331,5215,22
Metro Yatırım Ortaklığı2,380,422,15
Migros Ticaret43,900,412,57
Milpa5,70-1,7223,91
Mistral GMYO4,77-2,051,27
MLP Sağlık23,800,3419,78
MMC San. ve Tic. Yat.7,950,0072,83
Mondi Tire Kutsan7,92-0,504,21
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,00-1,5223,46
Net Holding4,767,2138,78
Netaş Telekom.34,30-2,8322,15
Niğbaş Niğde Beton27,70-9,48-46,73
Nuh Çimento64,35-2,5030,69
Nurol GMYO13,923,8890,95
Odaş Elektrik4,00-1,722,56
Olmuksan-IP8,50-0,70-28,27
Orge Enerji Elektrik11,084,0450,14
Orma Orman Mahsulleri21,00-2,7842,66
Osmanlı Menkul37,745,4221,98
Ostim Endüstriyel Yat4,091,240,25
Otokar381,00-0,7319,66
Oyak Çimento8,28-0,12-5,69
Oyak Yat. Ort.9,850,9241,73
Oylum Sınai Yatırımlar5,27-2,4111,89
Özak GMYO5,671,0711,18
Özbal Çelik Boru8,20-3,4225,19
Özderici GMYO2,360,436,31
Özerden Plastik15,493,2772,11
Pamukova Elektrik23,287,289,19
Panora GMYO6,640,007,27
Papilon Savunma25,420,3211,69
Park Elek.Madencilik6,340,4818,06
Parsan38,503,2758,44
Pegasus72,80-0,41-2,41
Peker GMYO2,33-0,43-10,73
Penguen Gıda4,83-1,43-4,36
Pera GMYO2,271,3429,59
Pergamon Dış Ticaret30,98-1,6562,32
Petkim5,181,374,02
Petrokent Turizm1.794,80-1,4498,01
Pınar Et ve Un24,88-0,166,87
Pınar Su8,47-1,0514,00
Pınar Süt25,90-0,5412,22
Plastikkart17,313,6519,79
Polisan Holding3,930,261,81
Politeknik Metal360,30-1,42-11,69
Prizma Press Matbaacılık5,57-1,591,64
QNB Finans Fin. Kir.133,904,616,86
QNB Finansbank65,300,46-7,18
Ral Yatırım Holding4,40-0,45-0,90
Ray Sigorta15,98-0,623,43
Reysaş GMYO5,420,18-0,55
Reysaş Lojistik8,06-0,98-12,77
Rhea Girişim3,52-0,56-5,38
Rodrigo Tekstil24,10-9,9475,78
Royal Halı3,620,845,23
RTA Laboratuvarları24,88-3,04-17,83
Sabancı Holding11,000,27-4,01
Safkar Ege Soğutmacılık12,95-4,7119,03
Sanel Mühendislik4,55-1,0933,04
Sanifoam Sünger18,80-1,0538,24
Sanko Pazarlama9,59-0,932,13
Saray Matbaacılık6,28-1,10-28,39
Sarkuysan10,86-3,8122,85
Sasa Polyester53,507,43164,59
Say Yenilenebilir Enerji15,62-5,1083,55
Sekuro Plastik39,90-4,50185,82
Selçuk Ecza Deposu13,004,17-4,76
Selçuk Gıda4,700,00-5,62
Senkron Güvenlik27,000,002,82
Serve Film Prodüksiyon19,200,0020,00
Servet GMYO125,50-1,6560,08
Seyitler Kimya38,681,6354,16
Silverline Endüstri6,90-1,00-19,77
Sinpaş GMYO5,19-0,9524,16
Smartiks Yazılım8,904,460,45
Sodaş Sodyum Sanayii46,2010,0073,20
Sok Marketler Ticaret12,960,312,69
Söktaş5,73-2,0512,57
Sönmez Filament91,854,6730,84
Sönmez Pamuklu25,48-0,166,17
Sumaş Suni Tahta64,500,7825,85
Şeker Fin. Kir.10,02-1,4756,56
Şekerbank1,490,00-1,32
Şişe Cam7,42-0,271,50
T. Halk Bankası5,57-1,240,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,901,01-3,73
T.S.K.B.1,741,16-2,25
T.Tuborg23,160,3528,17
Taç Tarım Ürünleri25,00-3,18137,42
Tat Gıda11,710,09-1,26
TAV Havalimanları22,80-0,617,04
Taze Kuru Gıda327,806,8851,55
Tek-Art Turizm2,09-0,483,47
Tekfen Holding17,82-0,458,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret20,207,3958,06
Temapol Polimer Plastik21,069,9783,13
TGS Dış Ticaret22,66-3,0878,28
Tofaş Oto. Fab.37,981,0111,97
Torunlar GMYO3,80-0,52-2,56
Trabzon Liman36,24-1,2512,83
Trabzonspor Sportif2,44-0,410,00
Trend GMYO8,90-1,55-29,20
TSKB GMYO6,22-0,648,17
Tuğçelik8,510,125,32
Tukaş9,40-0,53-2,99
Turcas Petrol5,67-1,9016,91
Turkcell16,650,483,42
Tümosan Motor ve Traktör20,968,2148,97
Tüpraş102,901,28-4,72
Türk Hava Yolları12,18-0,73-5,65
Türk Prysmian Kablo14,89-0,0723,06
Türk Telekom8,400,36-1,64
Türk Traktör228,900,8425,29
Türker Proje Gayrimenkul183,50-1,9262,53
Türkiye Sigorta7,411,0912,27
Ufuk Yatırım26,48-5,0997,61
Ulaşlar Turizm Yat.4,31-1,371,65
Ulusoy Elektrik60,709,9618,21
Ulusoy Un Sanayi17,88-2,9855,48
Umpaş Holding1,71-9,52-34,48
Uşak Seramik2,43-0,413,85
Utopya Turizm36,58-3,28-5,72
Uzertaş Boya69,456,8522,70
Ülker Bisküvi21,800,09-5,79
Vakıf Fin. Kir.16,039,95276,29
Vakıf GMYO3,730,003,04
Vakıf Yat. Ort.7,993,908,56
Vakıflar Bankası4,36-0,23-7,43
Vakko Tekstil6,75-3,163,53
Vanet Gıda8,130,625,17
Verusa Holding72,504,9260,75
Verusaturk Girisim33,909,99159,17
Vestel31,247,8048,34
Vestel Beyaz Eşya55,909,9336,74
Viking Kağıt8,45-0,35-6,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,130,3337,75
Yapı ve Kredi Bank.2,74-0,36-11,04
Yaprak Süt ve Besi Çift.128,901,1878,04
Yataş17,081,0718,20
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,331,88-1,59
Yeni Gimat GMYO15,973,0328,48
Yeşil GMYO1,78-1,1128,99
Yeşil Yapı2,23-1,7621,20
Yeşil Yatırım Holding193,00-1,38102,41
Yibitaş İnşaat Malzeme15.850,000,001,60
Yonga Mobilya31,90-0,566,53
Yükselen Çelik5,240,000,16
Yünsa18,761,7927,97
Zorlu Enerji2,923,185,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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