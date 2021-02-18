Borsada günün ilk yarısı (2)
18.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:26
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (C)6,270,32-10,43İş Fin.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (C)
|6,27
|0,32
|-10,43
|İş Fin.Kir.
|4,00
|0,00
|3,63
|İş Girişim
|26,16
|2,03
|38,05
|İş GMYO
|2,50
|1,21
|-1,57
|İş Y. Men. Değ.
|20,92
|2,85
|5325,75
|İş Yat. Ort.
|4,12
|0,73
|17,05
|İşbir Holding
|5.100,00
|0,41
|86,13
|Işık Plastik Sanayi
|39,78
|-6,44
|124,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,80
|2,86
|57,89
|İttifak Holding
|3,17
|0,96
|42,15
|İz Hayvancılık Tarım
|25,90
|1,09
|43,89
|İzmir Demir Çelik
|4,04
|-9,01
|22,07
|İzmir Fırça
|7,30
|1,67
|31,29
|Jantsa Jant Sanayi
|600,10
|-2,26
|80,92
|Kafein Yazılım
|34,06
|-2,46
|59,31
|Kaplamin
|30,38
|-1,49
|-10,12
|Kardemir (A)
|5,67
|0,00
|-4,71
|Kardemir (B)
|5,67
|0,00
|7,59
|Kardemir (D)
|6,85
|0,74
|18,51
|Karel Elektronik
|28,22
|-0,28
|22,38
|Karsan Otomotiv
|5,22
|-0,95
|60,62
|Karsu Tekstil
|14,94
|0,20
|74,74
|Kartonsan
|77,00
|-0,06
|-19,41
|Katmerciler Ekipman
|4,76
|-1,45
|54,55
|Kent Gıda
|322,00
|2,74
|-9,45
|Kerevitaş Gıda
|6,37
|0,79
|-3,19
|Kervan Gıda
|16,32
|1,18
|23,45
|Kervansaray Yat. Holding
|1,04
|1,96
|-17,46
|Kiler GMYO
|2,65
|-1,49
|5,58
|Klimasan Klima
|26,00
|9,98
|53,21
|Koç Holding
|22,22
|1,18
|5,21
|Konfrut Gıda
|21,12
|0,96
|24,97
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|92,95
|-5,92
|292,53
|Konya Çimento
|1.439,00
|-0,90
|27,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,48
|7,39
|83,15
|Koza Altın
|144,90
|1,83
|49,84
|Koza Madencilik
|19,93
|2,78
|28,66
|Körfez GMYO
|6,43
|-0,46
|10,86
|Kristal Kola
|4,04
|0,00
|3,06
|Kron Telekomünikasyon
|71,00
|-2,74
|92,73
|Kuştur Kuşadası Turizm
|241,70
|9,96
|53,66
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|-0,83
|4,35
|Kütahya Porselen
|50,20
|0,40
|-0,50
|Lider Faktoring
|4,66
|7,37
|36,66
|Link Bilgisayar
|34,34
|6,98
|7,73
|Logo Yazılım
|144,30
|1,69
|14,98
|Lokman Hekim Sağlık
|17,18
|-0,69
|59,78
|Lüks Kadife
|48,00
|2,13
|66,09
|Makina Takım
|4,27
|6,48
|25,22
|Marka Yatırım Holding
|6,49
|-0,92
|0,93
|Marmaris Altınyunus
|278,00
|-4,14
|150,23
|Marshall
|321,40
|0,00
|4,79
|Martı GMYO
|2,82
|0,71
|2,55
|Martı Otel
|2,28
|2,24
|7,04
|Mavi Giyim
|52,45
|2,14
|0,48
|Mazhar Zorlu Holding
|41,86
|0,00
|32,97
|Mega Polietilen
|10,05
|-2,71
|31,20
|Menderes Tekstil
|3,37
|0,90
|9,06
|Merit Turizm
|257,70
|9,99
|207,89
|Merko Gıda
|7,74
|-0,51
|-10,42
|Metemtur Otelcilik
|30,00
|5,12
|35,75
|Metro Holding
|2,47
|-1,98
|18,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,31
|-2,65
|14,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|0,42
|2,58
|Migros Ticaret
|44,20
|-0,58
|3,27
|Milpa
|5,90
|-1,99
|28,26
|Mistral GMYO
|4,93
|-0,40
|4,67
|MLP Sağlık
|23,90
|-1,40
|20,28
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,70
|8,75
|89,13
|Mondi Tire Kutsan
|8,03
|-0,62
|5,66
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|45,08
|1,62
|26,49
|Net Holding
|4,51
|-0,88
|31,49
|Netaş Telekom.
|34,66
|4,02
|23,43
|Niğbaş Niğde Beton
|30,60
|-9,95
|-41,15
|Nuh Çimento
|61,40
|2,33
|24,70
|Nurol GMYO
|13,35
|-0,37
|83,13
|Odaş Elektrik
|4,19
|2,20
|7,44
|Olmuksan-IP
|8,64
|0,12
|-27,09
|Orge Enerji Elektrik
|10,98
|0,18
|48,78
|Orma Orman Mahsulleri
|21,86
|-0,64
|48,51
|Osmanlı Menkul
|35,14
|-0,28
|13,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,11
|-1,67
|0,74
|Otokar
|386,90
|1,02
|21,51
|Oyak Çimento
|8,34
|0,60
|-5,01
|Oyak Yat. Ort.
|9,92
|-0,80
|42,73
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,38
|1,51
|14,23
|Özak GMYO
|5,60
|0,72
|9,80
|Özbal Çelik Boru
|8,25
|-2,71
|25,95
|Özderici GMYO
|2,38
|0,00
|7,21
|Özerden Plastik
|15,38
|1,59
|70,89
|Pamukova Elektrik
|22,88
|0,00
|7,32
|Panora GMYO
|6,72
|1,05
|8,56
|Papilon Savunma
|25,32
|-2,24
|11,25
|Park Elek.Madencilik
|6,25
|-1,57
|16,39
|Parsan
|37,12
|-1,38
|52,76
|Pegasus
|74,05
|2,49
|-0,74
|Peker GMYO
|2,35
|-0,42
|-9,96
|Penguen Gıda
|4,95
|1,02
|-1,98
|Pera GMYO
|2,22
|0,91
|26,73
|Pergamon Dış Ticaret
|32,28
|1,57
|69,13
|Petkim
|5,18
|2,57
|4,02
|Petrokent Turizm
|1.890,00
|2,39
|108,52
|Pınar Et ve Un
|24,78
|1,56
|6,44
|Pınar Su
|8,54
|1,30
|14,94
|Pınar Süt
|26,02
|1,25
|12,74
|Plastikkart
|17,18
|-1,83
|18,89
|Polisan Holding
|3,98
|0,00
|3,11
|Politeknik Metal
|379,00
|1,85
|-7,11
|Prizma Press Matbaacılık
|5,74
|0,35
|4,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,00
|1,89
|7,74
|QNB Finansbank
|66,10
|0,00
|-6,04
|Ral Yatırım Holding
|4,48
|-0,22
|0,90
|Ray Sigorta
|15,67
|-0,76
|1,42
|Reysaş GMYO
|5,45
|0,18
|0,00
|Reysaş Lojistik
|8,21
|-0,73
|-11,15
|Rhea Girişim
|3,56
|-0,28
|-4,30
|Rodrigo Tekstil
|29,72
|0,00
|116,78
|Royal Halı
|3,55
|-1,39
|3,20
|RTA Laboratuvarları
|26,00
|-0,69
|-14,13
|Sabancı Holding
|11,14
|0,81
|-2,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,52
|9,39
|24,26
|Sanel Mühendislik
|4,60
|2,68
|34,50
|Sanifoam Sünger
|19,22
|-2,44
|41,32
|Sanko Pazarlama
|9,82
|1,45
|4,58
|Saray Matbaacılık
|6,47
|-2,41
|-26,23
|Sarkuysan
|10,57
|2,92
|19,57
|Sasa Polyester
|48,44
|6,98
|139,56
|Say Yenilenebilir Enerji
|16,46
|9,95
|93,42
|Sekuro Plastik
|38,06
|-7,17
|172,64
|Selçuk Ecza Deposu
|12,57
|0,16
|-7,91
|Selçuk Gıda
|4,85
|3,41
|-2,61
|Senkron Güvenlik
|27,00
|-2,53
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|18,40
|5,38
|15,00
|Servet GMYO
|128,00
|0,95
|63,27
|Seyitler Kimya
|39,80
|-1,49
|58,62
|Silverline Endüstri
|7,07
|-0,28
|-17,79
|Sinpaş GMYO
|5,27
|0,19
|26,08
|Smartiks Yazılım
|8,62
|-2,05
|-2,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|42,00
|-0,85
|57,45
|Sok Marketler Ticaret
|13,01
|-0,15
|3,09
|Söktaş
|5,96
|-1,65
|17,09
|Sönmez Filament
|98,50
|1,03
|40,31
|Sönmez Pamuklu
|26,68
|-0,89
|11,17
|Sumaş Suni Tahta
|66,00
|3,13
|28,78
|Şeker Fin. Kir.
|10,19
|3,56
|59,22
|Şekerbank
|1,48
|-0,67
|-1,99
|Şişe Cam
|7,54
|0,53
|3,15
|T. Halk Bankası
|6,01
|4,16
|8,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,70
|0,00
|-4,38
|T.S.K.B.
|1,74
|0,58
|-2,25
|T.Tuborg
|24,10
|-0,25
|33,37
|Taç Tarım Ürünleri
|28,40
|5,19
|169,71
|Tat Gıda
|11,63
|2,38
|-1,94
|TAV Havalimanları
|23,50
|0,60
|10,33
|Taze Kuru Gıda
|316,30
|-7,16
|46,23
|Tek-Art Turizm
|2,15
|-0,92
|6,44
|Tekfen Holding
|18,14
|1,51
|10,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|18,39
|-3,16
|43,90
|Temapol Polimer Plastik
|19,33
|-6,62
|68,09
|TGS Dış Ticaret
|24,04
|-3,84
|89,14
|Tofaş Oto. Fab.
|38,74
|3,86
|14,21
|Torunlar GMYO
|3,86
|0,52
|-1,03
|Trabzon Liman
|36,76
|2,74
|14,45
|Trabzonspor Sportif
|2,47
|-1,20
|1,23
|Trend GMYO
|9,09
|-1,09
|-27,68
|TSKB GMYO
|6,29
|0,16
|9,39
|Tuğçelik
|8,59
|0,23
|6,31
|Tukaş
|9,54
|1,27
|-1,55
|Turcas Petrol
|5,93
|3,49
|22,27
|Turkcell
|16,73
|0,54
|3,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,55
|5,34
|31,84
|Tüpraş
|103,60
|1,47
|-4,07
|Türk Hava Yolları
|12,49
|2,38
|-3,25
|Türk Prysmian Kablo
|14,89
|0,47
|23,06
|Türk Telekom
|8,49
|0,71
|-0,59
|Türk Traktör
|226,30
|4,48
|23,86
|Türker Proje Gayrimenkul
|176,90
|0,86
|56,69
|Türkiye Sigorta
|7,42
|-1,07
|12,42
|Ufuk Yatırım
|26,04
|-3,48
|94,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,40
|-3,30
|3,77
|Ulusoy Elektrik
|54,15
|7,87
|5,45
|Ulusoy Un Sanayi
|18,04
|7,64
|56,87
|Umpaş Holding
|1,97
|-6,19
|-24,52
|Uşak Seramik
|2,48
|-1,20
|5,98
|Utopya Turizm
|37,52
|-1,78
|-3,30
|Uzertaş Boya
|67,80
|1,12
|19,79
|Ülker Bisküvi
|21,92
|0,55
|-5,27
|Vakıf Fin. Kir.
|13,67
|-8,26
|220,89
|Vakıf GMYO
|3,76
|-0,53
|3,87
|Vakıf Yat. Ort.
|7,74
|-1,15
|5,16
|Vakıflar Bankası
|4,50
|-0,66
|-4,46
|Vakko Tekstil
|6,87
|4,73
|5,37
|Vanet Gıda
|7,88
|-0,76
|1,94
|Verusa Holding
|69,35
|-2,32
|53,77
|Verusaturk Girisim
|32,14
|0,00
|145,72
|Vestel
|29,46
|1,45
|39,89
|Vestel Beyaz Eşya
|50,85
|0,00
|24,39
|Viking Kağıt
|8,49
|0,71
|-5,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,29
|-0,79
|41,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,82
|1,08
|-8,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|131,60
|-0,30
|81,77
|Yataş
|17,18
|0,35
|18,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,09
|0,25
|-7,05
|Yeni Gimat GMYO
|15,34
|-0,58
|23,41
|Yeşil GMYO
|1,82
|2,25
|31,88
|Yeşil Yapı
|2,32
|3,11
|26,09
|Yeşil Yatırım Holding
|205,00
|6,22
|115,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.900,00
|1,18
|1,92
|Yonga Mobilya
|32,48
|-0,06
|8,47
|Yükselen Çelik
|5,27
|0,76
|0,73
|Yünsa
|18,43
|9,96
|25,72
|Zorlu Enerji
|2,86
|2,51
|3,25
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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