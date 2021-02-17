Borsada günün ilk yarısı (2)
17.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:25
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (C)6,31-1,41-9,86İş Fin.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (C)
|6,31
|-1,41
|-9,86
|İş Fin.Kir.
|4,05
|0,25
|4,92
|İş Girişim
|24,80
|0,49
|30,87
|İş GMYO
|2,49
|-0,40
|-1,97
|İş Y. Men. Değ.
|20,32
|2,26
|5170,14
|İş Yat. Ort.
|4,08
|0,25
|15,91
|İşbir Holding
|5.100,00
|5,66
|86,13
|Işık Plastik Sanayi
|40,84
|5,64
|130,60
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,78
|6,59
|56,14
|İttifak Holding
|3,12
|2,30
|39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|25,62
|-1,54
|42,33
|İzmir Demir Çelik
|4,59
|-5,56
|38,69
|İzmir Fırça
|6,95
|1,76
|25,00
|Jantsa Jant Sanayi
|600,10
|-1,62
|80,92
|Kafein Yazılım
|34,28
|1,42
|60,34
|Kaplamin
|30,94
|-1,46
|-8,46
|Kardemir (A)
|5,71
|0,18
|-4,03
|Kardemir (B)
|5,69
|0,71
|7,97
|Kardemir (D)
|6,78
|0,89
|17,30
|Karel Elektronik
|28,92
|-1,77
|25,41
|Karsan Otomotiv
|5,05
|2,85
|55,38
|Karsu Tekstil
|14,90
|9,88
|74,27
|Kartonsan
|78,25
|1,10
|-18,11
|Katmerciler Ekipman
|4,91
|-1,41
|59,42
|Kent Gıda
|315,00
|-0,32
|-11,42
|Kerevitaş Gıda
|6,43
|-0,62
|-2,28
|Kervan Gıda
|16,15
|4,19
|22,16
|Kervansaray Yat. Holding
|1,01
|-1,94
|-19,84
|Kiler GMYO
|2,73
|-2,15
|8,76
|Klimasan Klima
|23,64
|9,95
|39,30
|Koç Holding
|22,46
|0,54
|6,34
|Konfrut Gıda
|20,98
|-1,78
|24,14
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|97,85
|-1,01
|313,22
|Konya Çimento
|1.480,00
|-0,40
|30,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,96
|7,63
|66,95
|Koza Altın
|145,40
|0,41
|50,36
|Koza Madencilik
|19,62
|-2,39
|26,66
|Körfez GMYO
|6,62
|4,09
|14,14
|Kristal Kola
|4,05
|-1,46
|3,32
|Kron Telekomünikasyon
|73,00
|-2,01
|98,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|219,80
|9,95
|39,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|0,00
|4,35
|Kütahya Porselen
|50,35
|-0,10
|-0,20
|Lider Faktoring
|4,43
|-0,45
|29,91
|Link Bilgisayar
|31,82
|-1,12
|-0,17
|Logo Yazılım
|143,00
|-0,69
|13,94
|Lokman Hekim Sağlık
|17,27
|-0,40
|60,62
|Lüks Kadife
|47,18
|0,43
|63,25
|Makina Takım
|4,09
|1,24
|19,94
|Marka Yatırım Holding
|6,63
|0,30
|3,11
|Marmaris Altınyunus
|295,00
|-6,11
|165,53
|Marshall
|325,00
|0,99
|5,97
|Martı GMYO
|2,80
|-0,36
|1,82
|Martı Otel
|2,23
|-0,45
|4,69
|Mavi Giyim
|51,95
|-0,10
|-0,48
|Mazhar Zorlu Holding
|40,02
|0,00
|27,13
|Mega Polietilen
|10,05
|1,11
|31,20
|Menderes Tekstil
|3,33
|1,83
|7,77
|Merit Turizm
|234,30
|10,00
|179,93
|Merko Gıda
|7,91
|1,41
|-8,45
|Metemtur Otelcilik
|30,04
|-1,83
|35,93
|Metro Holding
|2,40
|2,56
|15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|0,00
|9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|0,85
|2,15
|Migros Ticaret
|44,70
|1,87
|4,44
|Milpa
|5,98
|3,10
|30,00
|Mistral GMYO
|5,00
|0,00
|6,16
|MLP Sağlık
|24,54
|-2,54
|23,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,00
|2,56
|73,91
|Mondi Tire Kutsan
|8,19
|-2,85
|7,76
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,66
|1,50
|25,31
|Net Holding
|4,38
|3,30
|27,70
|Netaş Telekom.
|33,78
|-1,75
|20,30
|Niğbaş Niğde Beton
|34,60
|-8,32
|-33,46
|Nuh Çimento
|61,20
|-3,70
|24,29
|Nurol GMYO
|13,47
|0,45
|84,77
|Odaş Elektrik
|4,03
|1,00
|3,33
|Olmuksan-IP
|8,74
|0,46
|-26,24
|Orge Enerji Elektrik
|11,26
|-0,71
|52,57
|Orma Orman Mahsulleri
|22,06
|-1,96
|49,86
|Osmanlı Menkul
|35,24
|0,69
|13,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,24
|-5,36
|3,92
|Otokar
|388,00
|2,37
|21,86
|Oyak Çimento
|8,54
|0,95
|-2,73
|Oyak Yat. Ort.
|10,39
|6,02
|49,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,23
|-0,95
|11,04
|Özak GMYO
|5,66
|-3,90
|10,98
|Özbal Çelik Boru
|8,47
|-0,82
|29,31
|Özderici GMYO
|2,37
|-0,84
|6,76
|Özerden Plastik
|15,59
|3,04
|73,22
|Pamukova Elektrik
|22,98
|0,00
|7,79
|Panora GMYO
|6,74
|2,59
|8,89
|Papilon Savunma
|25,36
|5,84
|11,42
|Park Elek.Madencilik
|6,27
|1,13
|16,76
|Parsan
|40,62
|3,73
|67,16
|Pegasus
|72,75
|0,07
|-2,48
|Peker GMYO
|2,33
|0,00
|-10,73
|Penguen Gıda
|4,95
|-0,80
|-1,98
|Pera GMYO
|2,22
|0,91
|26,73
|Pergamon Dış Ticaret
|32,66
|-1,92
|71,12
|Petkim
|5,09
|-0,20
|2,21
|Petrokent Turizm
|1.840,00
|1,50
|103,00
|Pınar Et ve Un
|24,84
|-0,40
|6,70
|Pınar Su
|8,47
|-0,24
|14,00
|Pınar Süt
|26,86
|1,36
|16,38
|Plastikkart
|16,95
|-2,36
|17,30
|Polisan Holding
|3,97
|-0,25
|2,85
|Politeknik Metal
|374,60
|-1,11
|-8,19
|Prizma Press Matbaacılık
|5,67
|-1,73
|3,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,20
|0,94
|2,31
|QNB Finansbank
|65,95
|0,08
|-6,25
|Ral Yatırım Holding
|4,48
|-1,10
|0,90
|Ray Sigorta
|16,08
|1,26
|4,08
|Reysaş GMYO
|5,45
|-0,91
|0,00
|Reysaş Lojistik
|8,30
|-0,84
|-10,17
|Rhea Girişim
|3,56
|-0,56
|-4,30
|Rodrigo Tekstil
|33,00
|-0,06
|140,70
|Royal Halı
|3,66
|-0,81
|6,40
|RTA Laboratuvarları
|26,24
|0,15
|-13,34
|Sabancı Holding
|11,03
|-1,16
|-3,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,35
|1,06
|13,51
|Sanel Mühendislik
|4,36
|0,00
|27,49
|Sanifoam Sünger
|19,50
|0,00
|43,38
|Sanko Pazarlama
|9,79
|1,35
|4,26
|Saray Matbaacılık
|6,71
|-1,47
|-23,49
|Sarkuysan
|10,23
|-0,97
|15,72
|Sasa Polyester
|42,80
|3,93
|111,67
|Say Yenilenebilir Enerji
|14,97
|9,99
|75,91
|Sekuro Plastik
|43,98
|0,18
|215,04
|Selçuk Ecza Deposu
|12,68
|-0,31
|-7,11
|Selçuk Gıda
|4,85
|2,54
|-2,61
|Senkron Güvenlik
|28,26
|2,76
|7,62
|Serve Film Prodüksiyon
|19,23
|-0,83
|20,19
|Servet GMYO
|127,90
|-2,37
|63,14
|Seyitler Kimya
|40,20
|-0,05
|60,22
|Silverline Endüstri
|7,11
|-1,11
|-17,33
|Sinpaş GMYO
|5,24
|0,58
|25,36
|Smartiks Yazılım
|8,84
|-1,56
|-0,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|42,36
|9,97
|58,80
|Sok Marketler Ticaret
|12,94
|0,94
|2,54
|Söktaş
|6,14
|-1,76
|20,63
|Sönmez Filament
|97,20
|2,42
|38,46
|Sönmez Pamuklu
|26,12
|1,56
|8,83
|Sumaş Suni Tahta
|70,00
|2,94
|36,59
|Şeker Fin. Kir.
|9,84
|9,94
|53,75
|Şekerbank
|1,52
|-0,65
|0,66
|Şişe Cam
|7,56
|-0,40
|3,42
|T. Halk Bankası
|5,43
|3,43
|-2,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,70
|0,68
|-4,38
|T.S.K.B.
|1,74
|-0,57
|-2,25
|T.Tuborg
|24,20
|5,22
|33,92
|Taç Tarım Ürünleri
|28,20
|-1,12
|167,81
|Tat Gıda
|11,38
|-0,52
|-4,05
|TAV Havalimanları
|23,20
|0,35
|8,92
|Taze Kuru Gıda
|364,50
|-2,96
|68,52
|Tek-Art Turizm
|2,13
|0,00
|5,45
|Tekfen Holding
|17,75
|0,74
|8,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|18,76
|1,96
|46,79
|Temapol Polimer Plastik
|20,70
|9,93
|80,00
|TGS Dış Ticaret
|24,68
|1,98
|94,18
|Tofaş Oto. Fab.
|36,66
|2,69
|8,08
|Torunlar GMYO
|3,85
|-0,77
|-1,28
|Trabzon Liman
|35,98
|-1,42
|12,02
|Trabzonspor Sportif
|2,49
|0,00
|2,05
|Trend GMYO
|9,38
|1,52
|-25,38
|TSKB GMYO
|6,32
|0,00
|9,91
|Tuğçelik
|8,59
|3,74
|6,31
|Tukaş
|9,47
|-0,53
|-2,27
|Turcas Petrol
|5,82
|-2,35
|20,00
|Turkcell
|16,67
|-1,13
|3,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,60
|0,57
|25,09
|Tüpraş
|102,90
|-0,77
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|12,28
|0,82
|-4,88
|Türk Prysmian Kablo
|14,69
|1,17
|21,40
|Türk Telekom
|8,43
|-0,24
|-1,29
|Türk Traktör
|214,90
|6,28
|17,62
|Türker Proje Gayrimenkul
|177,00
|-0,62
|56,78
|Türkiye Sigorta
|7,36
|0,55
|11,52
|Ufuk Yatırım
|26,98
|9,94
|101,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,57
|7,28
|7,78
|Ulusoy Elektrik
|50,15
|-0,20
|-2,34
|Ulusoy Un Sanayi
|16,67
|0,12
|44,96
|Umpaş Holding
|2,20
|-2,22
|-15,71
|Uşak Seramik
|2,48
|0,00
|5,98
|Utopya Turizm
|37,52
|1,41
|-3,30
|Uzertaş Boya
|71,20
|1,79
|25,80
|Ülker Bisküvi
|22,04
|0,09
|-4,75
|Vakıf Fin. Kir.
|14,90
|9,96
|249,77
|Vakıf GMYO
|3,73
|-0,80
|3,04
|Vakıf Yat. Ort.
|7,95
|0,76
|8,02
|Vakıflar Bankası
|4,39
|0,46
|-6,79
|Vakko Tekstil
|6,54
|2,35
|0,31
|Vanet Gıda
|7,86
|0,00
|1,68
|Verusa Holding
|68,40
|-0,87
|51,66
|Verusaturk Girisim
|32,48
|-4,69
|148,32
|Vestel
|29,24
|2,74
|38,84
|Vestel Beyaz Eşya
|51,15
|0,59
|25,12
|Viking Kağıt
|8,49
|-1,62
|-5,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,53
|1,24
|46,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,82
|-1,05
|-8,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|135,00
|-3,57
|86,46
|Yataş
|16,99
|-2,36
|17,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,11
|0,00
|-6,59
|Yeni Gimat GMYO
|15,43
|-0,45
|24,14
|Yeşil GMYO
|1,79
|-2,19
|29,71
|Yeşil Yapı
|2,28
|-1,72
|23,91
|Yeşil Yatırım Holding
|195,90
|-3,97
|105,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.500,10
|0,00
|-0,64
|Yonga Mobilya
|33,00
|0,00
|10,20
|Yükselen Çelik
|5,27
|-0,19
|0,73
|Yünsa
|16,76
|9,97
|14,32
|Zorlu Enerji
|2,80
|-0,71
|1,08
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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