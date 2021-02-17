Borsada günün ilk yarısı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada günün ilk yarısı (2)

17.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:25
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (C)6,31-1,41-9,86İş Fin.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (C)6,31-1,41-9,86
İş Fin.Kir.4,050,254,92
İş Girişim24,800,4930,87
İş GMYO2,49-0,40-1,97
İş Y. Men. Değ.20,322,265170,14
İş Yat. Ort.4,080,2515,91
İşbir Holding5.100,005,6686,13
Işık Plastik Sanayi40,845,64130,60
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,786,5956,14
İttifak Holding3,122,3039,91
İz Hayvancılık Tarım25,62-1,5442,33
İzmir Demir Çelik4,59-5,5638,69
İzmir Fırça6,951,7625,00
Jantsa Jant Sanayi600,10-1,6280,92
Kafein Yazılım34,281,4260,34
Kaplamin30,94-1,46-8,46
Kardemir (A)5,710,18-4,03
Kardemir (B)5,690,717,97
Kardemir (D)6,780,8917,30
Karel Elektronik28,92-1,7725,41
Karsan Otomotiv5,052,8555,38
Karsu Tekstil14,909,8874,27
Kartonsan78,251,10-18,11
Katmerciler Ekipman4,91-1,4159,42
Kent Gıda315,00-0,32-11,42
Kerevitaş Gıda6,43-0,62-2,28
Kervan Gıda16,154,1922,16
Kervansaray Yat. Holding1,01-1,94-19,84
Kiler GMYO2,73-2,158,76
Klimasan Klima23,649,9539,30
Koç Holding22,460,546,34
Konfrut Gıda20,98-1,7824,14
Kontrolmatik Teknoloji Enerji97,85-1,01313,22
Konya Çimento1.480,00-0,4030,97
Kordsa Teknik Tekstil25,967,6366,95
Koza Altın145,400,4150,36
Koza Madencilik19,62-2,3926,66
Körfez GMYO6,624,0914,14
Kristal Kola4,05-1,463,32
Kron Telekomünikasyon73,00-2,0198,15
Kuştur Kuşadası Turizm219,809,9539,73
Kuyumcukent Gayrimenkul2,400,004,35
Kütahya Porselen50,35-0,10-0,20
Lider Faktoring4,43-0,4529,91
Link Bilgisayar31,82-1,12-0,17
Logo Yazılım143,00-0,6913,94
Lokman Hekim Sağlık17,27-0,4060,62
Lüks Kadife47,180,4363,25
Makina Takım4,091,2419,94
Marka Yatırım Holding6,630,303,11
Marmaris Altınyunus295,00-6,11165,53
Marshall325,000,995,97
Martı GMYO2,80-0,361,82
Martı Otel2,23-0,454,69
Mavi Giyim51,95-0,10-0,48
Mazhar Zorlu Holding40,020,0027,13
Mega Polietilen10,051,1131,20
Menderes Tekstil3,331,837,77
Merit Turizm234,3010,00179,93
Merko Gıda7,911,41-8,45
Metemtur Otelcilik30,04-1,8335,93
Metro Holding2,402,5615,38
Metro Petrol ve Tesisleri3,170,009,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,380,852,15
Migros Ticaret44,701,874,44
Milpa5,983,1030,00
Mistral GMYO5,000,006,16
MLP Sağlık24,54-2,5423,50
MMC San. ve Tic. Yat.8,002,5673,91
Mondi Tire Kutsan8,19-2,857,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,661,5025,31
Net Holding4,383,3027,70
Netaş Telekom.33,78-1,7520,30
Niğbaş Niğde Beton34,60-8,32-33,46
Nuh Çimento61,20-3,7024,29
Nurol GMYO13,470,4584,77
Odaş Elektrik4,031,003,33
Olmuksan-IP8,740,46-26,24
Orge Enerji Elektrik11,26-0,7152,57
Orma Orman Mahsulleri22,06-1,9649,86
Osmanlı Menkul35,240,6913,90
Ostim Endüstriyel Yat4,24-5,363,92
Otokar388,002,3721,86
Oyak Çimento8,540,95-2,73
Oyak Yat. Ort.10,396,0249,50
Oylum Sınai Yatırımlar5,23-0,9511,04
Özak GMYO5,66-3,9010,98
Özbal Çelik Boru8,47-0,8229,31
Özderici GMYO2,37-0,846,76
Özerden Plastik15,593,0473,22
Pamukova Elektrik22,980,007,79
Panora GMYO6,742,598,89
Papilon Savunma25,365,8411,42
Park Elek.Madencilik6,271,1316,76
Parsan40,623,7367,16
Pegasus72,750,07-2,48
Peker GMYO2,330,00-10,73
Penguen Gıda4,95-0,80-1,98
Pera GMYO2,220,9126,73
Pergamon Dış Ticaret32,66-1,9271,12
Petkim5,09-0,202,21
Petrokent Turizm1.840,001,50103,00
Pınar Et ve Un24,84-0,406,70
Pınar Su8,47-0,2414,00
Pınar Süt26,861,3616,38
Plastikkart16,95-2,3617,30
Polisan Holding3,97-0,252,85
Politeknik Metal374,60-1,11-8,19
Prizma Press Matbaacılık5,67-1,733,47
QNB Finans Fin. Kir.128,200,942,31
QNB Finansbank65,950,08-6,25
Ral Yatırım Holding4,48-1,100,90
Ray Sigorta16,081,264,08
Reysaş GMYO5,45-0,910,00
Reysaş Lojistik8,30-0,84-10,17
Rhea Girişim3,56-0,56-4,30
Rodrigo Tekstil33,00-0,06140,70
Royal Halı3,66-0,816,40
RTA Laboratuvarları26,240,15-13,34
Sabancı Holding11,03-1,16-3,75
Safkar Ege Soğutmacılık12,351,0613,51
Sanel Mühendislik4,360,0027,49
Sanifoam Sünger19,500,0043,38
Sanko Pazarlama9,791,354,26
Saray Matbaacılık6,71-1,47-23,49
Sarkuysan10,23-0,9715,72
Sasa Polyester42,803,93111,67
Say Yenilenebilir Enerji14,979,9975,91
Sekuro Plastik43,980,18215,04
Selçuk Ecza Deposu12,68-0,31-7,11
Selçuk Gıda4,852,54-2,61
Senkron Güvenlik28,262,767,62
Serve Film Prodüksiyon19,23-0,8320,19
Servet GMYO127,90-2,3763,14
Seyitler Kimya40,20-0,0560,22
Silverline Endüstri7,11-1,11-17,33
Sinpaş GMYO5,240,5825,36
Smartiks Yazılım8,84-1,56-0,23
Sodaş Sodyum Sanayii42,369,9758,80
Sok Marketler Ticaret12,940,942,54
Söktaş6,14-1,7620,63
Sönmez Filament97,202,4238,46
Sönmez Pamuklu26,121,568,83
Sumaş Suni Tahta70,002,9436,59
Şeker Fin. Kir.9,849,9453,75
Şekerbank1,52-0,650,66
Şişe Cam7,56-0,403,42
T. Halk Bankası5,433,43-2,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,700,68-4,38
T.S.K.B.1,74-0,57-2,25
T.Tuborg24,205,2233,92
Taç Tarım Ürünleri28,20-1,12167,81
Tat Gıda11,38-0,52-4,05
TAV Havalimanları23,200,358,92
Taze Kuru Gıda364,50-2,9668,52
Tek-Art Turizm2,130,005,45
Tekfen Holding17,750,748,23
Teknosa İç ve Dış Ticaret18,761,9646,79
Temapol Polimer Plastik20,709,9380,00
TGS Dış Ticaret24,681,9894,18
Tofaş Oto. Fab.36,662,698,08
Torunlar GMYO3,85-0,77-1,28
Trabzon Liman35,98-1,4212,02
Trabzonspor Sportif2,490,002,05
Trend GMYO9,381,52-25,38
TSKB GMYO6,320,009,91
Tuğçelik8,593,746,31
Tukaş9,47-0,53-2,27
Turcas Petrol5,82-2,3520,00
Turkcell16,67-1,133,54
Tümosan Motor ve Traktör17,600,5725,09
Tüpraş102,90-0,77-4,72
Türk Hava Yolları12,280,82-4,88
Türk Prysmian Kablo14,691,1721,40
Türk Telekom8,43-0,24-1,29
Türk Traktör214,906,2817,62
Türker Proje Gayrimenkul177,00-0,6256,78
Türkiye Sigorta7,360,5511,52
Ufuk Yatırım26,989,94101,34
Ulaşlar Turizm Yat.4,577,287,78
Ulusoy Elektrik50,15-0,20-2,34
Ulusoy Un Sanayi16,670,1244,96
Umpaş Holding2,20-2,22-15,71
Uşak Seramik2,480,005,98
Utopya Turizm37,521,41-3,30
Uzertaş Boya71,201,7925,80
Ülker Bisküvi22,040,09-4,75
Vakıf Fin. Kir.14,909,96249,77
Vakıf GMYO3,73-0,803,04
Vakıf Yat. Ort.7,950,768,02
Vakıflar Bankası4,390,46-6,79
Vakko Tekstil6,542,350,31
Vanet Gıda7,860,001,68
Verusa Holding68,40-0,8751,66
Verusaturk Girisim32,48-4,69148,32
Vestel29,242,7438,84
Vestel Beyaz Eşya51,150,5925,12
Viking Kağıt8,49-1,62-5,67
Yapı Kredi Koray GMYO6,531,2446,74
Yapı ve Kredi Bank.2,82-1,05-8,44
Yaprak Süt ve Besi Çift.135,00-3,5786,46
Yataş16,99-2,3617,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,110,00-6,59
Yeni Gimat GMYO15,43-0,4524,14
Yeşil GMYO1,79-2,1929,71
Yeşil Yapı2,28-1,7223,91
Yeşil Yatırım Holding195,90-3,97105,45
Yibitaş İnşaat Malzeme15.500,100,00-0,64
Yonga Mobilya33,000,0010,20
Yükselen Çelik5,27-0,190,73
Yünsa16,769,9714,32
Zorlu Enerji2,80-0,711,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Buse Varol Burak Deniz Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 13:28:37. #1.14#
title