Borsada günün ilk yarısı (2)
16.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:39
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|40.150,10
|0,10
|-0,86
|İş Bankası (C)
|6,54
|0,15
|-6,57
|İş Fin.Kir.
|4,13
|-0,24
|6,99
|İş Girişim
|25,08
|1,29
|32,35
|İş GMYO
|2,55
|-0,39
|0,39
|İş Y. Men. Değ.
|19,55
|1,61
|10,70
|İş Yat. Ort.
|4,08
|-0,73
|15,91
|İşbir Holding
|4.826,60
|0,00
|76,15
|Işık Plastik Sanayi
|38,66
|9,95
|118,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,72
|1,78
|50,88
|İttifak Holding
|3,08
|-1,60
|38,12
|İz Hayvancılık Tarım
|27,70
|2,97
|53,89
|İzmir Demir Çelik
|4,71
|6,56
|42,31
|İzmir Fırça
|6,98
|0,43
|25,54
|Jantsa Jant Sanayi
|628,80
|-0,19
|89,57
|Kafein Yazılım
|32,76
|5,27
|53,23
|Kaplamin
|32,12
|-4,23
|-4,97
|Kardemir (A)
|5,82
|0,52
|-2,18
|Kardemir (B)
|5,82
|1,22
|10,44
|Kardemir (D)
|7,06
|1,73
|22,15
|Karel Elektronik
|29,88
|1,63
|29,58
|Karsan Otomotiv
|5,02
|0,80
|54,46
|Karsu Tekstil
|13,20
|5,52
|54,39
|Kartonsan
|78,95
|-1,31
|-17,37
|Katmerciler Ekipman
|4,71
|2,17
|52,92
|Kent Gıda
|319,90
|3,03
|-10,04
|Kerevitaş Gıda
|6,61
|0,00
|0,46
|Kervan Gıda
|15,71
|-0,57
|18,84
|Kervansaray Yat. Holding
|1,07
|-1,83
|-15,08
|Kiler GMYO
|2,86
|0,00
|13,94
|Klimasan Klima
|20,46
|-0,87
|20,57
|Koç Holding
|22,94
|1,68
|8,62
|Konfrut Gıda
|21,92
|-1,26
|29,70
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|97,00
|3,25
|309,63
|Konya Çimento
|1.524,10
|1,17
|34,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,94
|6,31
|53,95
|Koza Altın
|151,00
|1,55
|56,15
|Koza Madencilik
|20,82
|5,42
|34,41
|Körfez GMYO
|6,59
|-3,65
|13,62
|Kristal Kola
|4,17
|-1,65
|6,38
|Kron Telekomünikasyon
|78,15
|4,13
|112,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|205,00
|-5,53
|30,32
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,45
|0,00
|6,52
|Kütahya Porselen
|50,35
|-0,49
|-0,20
|Lider Faktoring
|4,39
|1,62
|28,74
|Link Bilgisayar
|32,48
|-0,37
|1,90
|Logo Yazılım
|146,90
|-1,08
|17,05
|Lokman Hekim Sağlık
|16,99
|-3,96
|58,01
|Lüks Kadife
|49,50
|6,45
|71,28
|Makina Takım
|4,11
|-0,72
|20,53
|Marka Yatırım Holding
|6,53
|-1,80
|1,56
|Marmaris Altınyunus
|340,00
|4,94
|206,03
|Marshall
|330,10
|1,04
|7,63
|Martı GMYO
|2,85
|0,00
|3,64
|Martı Otel
|2,28
|0,44
|7,04
|Mavi Giyim
|52,80
|-0,19
|1,15
|Mazhar Zorlu Holding
|44,00
|8,11
|39,77
|Mega Polietilen
|9,95
|0,20
|29,90
|Menderes Tekstil
|3,31
|-0,60
|7,12
|Merit Turizm
|218,00
|-0,46
|160,45
|Merko Gıda
|7,89
|-1,38
|-8,68
|Metemtur Otelcilik
|30,82
|0,00
|39,46
|Metro Holding
|2,34
|-1,68
|12,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,22
|-1,53
|11,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,40
|-0,83
|3,00
|Migros Ticaret
|44,94
|3,12
|5,00
|Milpa
|5,86
|0,00
|27,39
|Mistral GMYO
|5,04
|0,40
|7,01
|MLP Sağlık
|24,42
|2,35
|22,90
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,80
|0,00
|69,57
|Mondi Tire Kutsan
|8,21
|1,61
|8,03
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,90
|-2,18
|25,98
|Net Holding
|4,28
|0,23
|24,78
|Netaş Telekom.
|34,80
|-1,14
|23,93
|Niğbaş Niğde Beton
|39,28
|4,58
|-24,46
|Nuh Çimento
|63,55
|9,95
|29,06
|Nurol GMYO
|13,38
|-0,37
|83,54
|Odaş Elektrik
|4,10
|0,74
|5,13
|Olmuksan-IP
|8,63
|-0,12
|-27,17
|Orge Enerji Elektrik
|11,25
|6,74
|52,44
|Orma Orman Mahsulleri
|23,44
|1,91
|59,24
|Osmanlı Menkul
|35,20
|0,57
|13,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,38
|7,35
|7,35
|Otokar
|385,90
|-0,54
|21,20
|Oyak Çimento
|8,48
|1,68
|-3,42
|Oyak Yat. Ort.
|9,89
|-0,40
|42,30
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,37
|-0,19
|14,01
|Özak GMYO
|5,73
|2,69
|12,35
|Özbal Çelik Boru
|8,82
|-1,12
|34,66
|Özderici GMYO
|2,44
|0,41
|9,91
|Özerden Plastik
|14,90
|-0,93
|65,56
|Pamukova Elektrik
|23,06
|0,44
|8,16
|Panora GMYO
|6,70
|-0,59
|8,24
|Papilon Savunma
|24,40
|2,01
|7,21
|Park Elek.Madencilik
|6,29
|-0,79
|17,13
|Parsan
|38,62
|7,46
|58,93
|Pegasus
|73,60
|-1,01
|-1,34
|Peker GMYO
|2,35
|-0,84
|-9,96
|Penguen Gıda
|5,07
|-0,20
|0,40
|Pera GMYO
|2,24
|-1,75
|27,87
|Pergamon Dış Ticaret
|31,90
|-3,92
|67,14
|Petkim
|5,11
|-0,39
|2,61
|Petrokent Turizm
|1.880,10
|3,86
|107,42
|Pınar Et ve Un
|25,04
|-1,88
|7,56
|Pınar Su
|8,58
|-0,92
|15,48
|Pınar Süt
|27,42
|-2,42
|18,80
|Plastikkart
|18,05
|-1,26
|24,91
|Polisan Holding
|4,04
|-0,25
|4,66
|Politeknik Metal
|388,00
|-0,87
|-4,90
|Prizma Press Matbaacılık
|5,80
|-0,51
|5,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,50
|-0,23
|4,15
|QNB Finansbank
|67,20
|-0,15
|-4,48
|Ral Yatırım Holding
|4,56
|-1,30
|2,70
|Ray Sigorta
|16,08
|0,50
|4,08
|Reysaş GMYO
|5,56
|-0,71
|2,02
|Reysaş Lojistik
|8,24
|-1,08
|-10,82
|Rhea Girişim
|3,62
|0,56
|-2,69
|Rodrigo Tekstil
|33,72
|9,84
|145,95
|Royal Halı
|3,73
|0,54
|8,43
|RTA Laboratuvarları
|26,38
|0,23
|-12,88
|Sabancı Holding
|11,36
|0,09
|-0,87
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,44
|-0,16
|14,34
|Sanel Mühendislik
|4,39
|0,92
|28,36
|Sanifoam Sünger
|20,80
|0,00
|52,94
|Sanko Pazarlama
|9,74
|-0,71
|3,73
|Saray Matbaacılık
|6,94
|0,00
|-20,87
|Sarkuysan
|10,50
|-1,78
|18,78
|Sasa Polyester
|40,68
|7,45
|101,19
|Say Yenilenebilir Enerji
|13,61
|9,94
|59,93
|Sekuro Plastik
|47,46
|5,47
|239,97
|Selçuk Ecza Deposu
|12,93
|0,62
|-5,27
|Selçuk Gıda
|4,90
|-1,61
|-1,61
|Senkron Güvenlik
|27,50
|2,15
|4,72
|Serve Film Prodüksiyon
|18,23
|0,00
|13,94
|Servet GMYO
|132,90
|-1,56
|69,52
|Seyitler Kimya
|40,10
|-0,20
|59,82
|Silverline Endüstri
|7,24
|1,69
|-15,81
|Sinpaş GMYO
|5,27
|1,93
|26,08
|Smartiks Yazılım
|8,89
|0,34
|0,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|36,00
|2,80
|34,96
|Sok Marketler Ticaret
|13,03
|1,48
|3,25
|Söktaş
|6,23
|0,97
|22,40
|Sönmez Filament
|94,90
|1,82
|35,19
|Sönmez Pamuklu
|26,94
|-1,32
|12,25
|Sumaş Suni Tahta
|64,00
|-5,88
|24,88
|Şeker Fin. Kir.
|8,91
|3,01
|39,22
|Şekerbank
|1,54
|3,36
|1,99
|Şişe Cam
|7,70
|-0,13
|5,34
|T. Halk Bankası
|5,38
|0,37
|-3,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,06
|0,00
|-3,22
|T.S.K.B.
|1,79
|1,70
|0,56
|T.Tuborg
|24,08
|8,86
|33,26
|Taç Tarım Ürünleri
|29,50
|-6,88
|180,15
|Tat Gıda
|11,70
|0,43
|-1,35
|TAV Havalimanları
|23,22
|2,29
|9,01
|Taze Kuru Gıda
|398,60
|-1,58
|84,28
|Tek-Art Turizm
|2,16
|-0,46
|6,93
|Tekfen Holding
|17,99
|-0,33
|9,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,87
|-0,71
|32,00
|Temapol Polimer Plastik
|17,66
|3,15
|53,57
|TGS Dış Ticaret
|25,22
|-3,52
|98,43
|Tofaş Oto. Fab.
|36,38
|-0,11
|7,25
|Torunlar GMYO
|3,94
|-0,25
|1,03
|Trabzon Liman
|37,04
|2,43
|15,32
|Trabzonspor Sportif
|2,52
|-0,79
|3,28
|Trend GMYO
|9,13
|-1,08
|-27,37
|TSKB GMYO
|6,32
|0,16
|9,91
|Tuğçelik
|8,28
|0,24
|2,48
|Tukaş
|9,63
|-0,62
|-0,62
|Turcas Petrol
|6,01
|-1,80
|23,92
|Turkcell
|17,01
|-0,70
|5,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,82
|-0,34
|26,65
|Tüpraş
|106,40
|1,14
|-1,48
|Türk Hava Yolları
|12,29
|-0,89
|-4,80
|Türk Prysmian Kablo
|13,20
|0,00
|9,09
|Türk Telekom
|8,60
|0,70
|0,70
|Türk Traktör
|204,20
|-0,58
|11,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|175,90
|0,29
|55,80
|Türkiye Sigorta
|7,48
|0,27
|13,33
|Ufuk Yatırım
|22,30
|-0,09
|66,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,41
|1,38
|4,01
|Ulusoy Elektrik
|51,15
|4,39
|-0,39
|Ulusoy Un Sanayi
|17,03
|-0,70
|48,09
|Umpaş Holding
|2,35
|4,44
|-9,96
|Uşak Seramik
|2,53
|-1,17
|8,12
|Utopya Turizm
|38,06
|-2,21
|-1,91
|Uzertaş Boya
|73,00
|4,73
|28,98
|Ülker Bisküvi
|22,28
|-0,80
|-3,72
|Vakıf Fin. Kir.
|13,55
|9,98
|218,08
|Vakıf GMYO
|3,80
|1,06
|4,97
|Vakıf Yat. Ort.
|8,05
|5,78
|9,38
|Vakıflar Bankası
|4,51
|1,12
|-4,25
|Vakko Tekstil
|6,50
|-0,15
|-0,31
|Vanet Gıda
|7,99
|-0,50
|3,36
|Verusa Holding
|70,75
|6,15
|56,87
|Verusaturk Girisim
|37,50
|9,97
|186,70
|Vestel
|28,44
|0,35
|35,04
|Vestel Beyaz Eşya
|51,25
|2,40
|25,37
|Viking Kağıt
|9,02
|1,35
|0,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,40
|6,67
|43,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,91
|-0,34
|-5,52
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|144,50
|4,71
|99,59
|Yataş
|17,37
|0,70
|20,21
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,18
|-0,95
|-5,00
|Yeni Gimat GMYO
|15,10
|1,96
|21,48
|Yeşil GMYO
|1,85
|-1,60
|34,06
|Yeşil Yapı
|2,36
|-0,84
|28,26
|Yeşil Yatırım Holding
|204,90
|-1,82
|114,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.799,90
|-1,25
|1,28
|Yonga Mobilya
|34,50
|0,00
|15,21
|Yükselen Çelik
|5,31
|-0,56
|1,49
|Yünsa
|15,07
|0,27
|2,80
|Zorlu Enerji
|2,87
|0,35
|3,61
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500