Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

16.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)40.150,100,10-0,86
İş Bankası (C)6,540,15-6,57
İş Fin.Kir.4,13-0,246,99
İş Girişim25,081,2932,35
İş GMYO2,55-0,390,39
İş Y. Men. Değ.19,551,6110,70
İş Yat. Ort.4,08-0,7315,91
İşbir Holding4.826,600,0076,15
Işık Plastik Sanayi38,669,95118,29
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,721,7850,88
İttifak Holding3,08-1,6038,12
İz Hayvancılık Tarım27,702,9753,89
İzmir Demir Çelik4,716,5642,31
İzmir Fırça6,980,4325,54
Jantsa Jant Sanayi628,80-0,1989,57
Kafein Yazılım32,765,2753,23
Kaplamin32,12-4,23-4,97
Kardemir (A)5,820,52-2,18
Kardemir (B)5,821,2210,44
Kardemir (D)7,061,7322,15
Karel Elektronik29,881,6329,58
Karsan Otomotiv5,020,8054,46
Karsu Tekstil13,205,5254,39
Kartonsan78,95-1,31-17,37
Katmerciler Ekipman4,712,1752,92
Kent Gıda319,903,03-10,04
Kerevitaş Gıda6,610,000,46
Kervan Gıda15,71-0,5718,84
Kervansaray Yat. Holding1,07-1,83-15,08
Kiler GMYO2,860,0013,94
Klimasan Klima20,46-0,8720,57
Koç Holding22,941,688,62
Konfrut Gıda21,92-1,2629,70
Kontrolmatik Teknoloji Enerji97,003,25309,63
Konya Çimento1.524,101,1734,88
Kordsa Teknik Tekstil23,946,3153,95
Koza Altın151,001,5556,15
Koza Madencilik20,825,4234,41
Körfez GMYO6,59-3,6513,62
Kristal Kola4,17-1,656,38
Kron Telekomünikasyon78,154,13112,13
Kuştur Kuşadası Turizm205,00-5,5330,32
Kuyumcukent Gayrimenkul2,450,006,52
Kütahya Porselen50,35-0,49-0,20
Lider Faktoring4,391,6228,74
Link Bilgisayar32,48-0,371,90
Logo Yazılım146,90-1,0817,05
Lokman Hekim Sağlık16,99-3,9658,01
Lüks Kadife49,506,4571,28
Makina Takım4,11-0,7220,53
Marka Yatırım Holding6,53-1,801,56
Marmaris Altınyunus340,004,94206,03
Marshall330,101,047,63
Martı GMYO2,850,003,64
Martı Otel2,280,447,04
Mavi Giyim52,80-0,191,15
Mazhar Zorlu Holding44,008,1139,77
Mega Polietilen9,950,2029,90
Menderes Tekstil3,31-0,607,12
Merit Turizm218,00-0,46160,45
Merko Gıda7,89-1,38-8,68
Metemtur Otelcilik30,820,0039,46
Metro Holding2,34-1,6812,50
Metro Petrol ve Tesisleri3,22-1,5311,42
Metro Yatırım Ortaklığı2,40-0,833,00
Migros Ticaret44,943,125,00
Milpa5,860,0027,39
Mistral GMYO5,040,407,01
MLP Sağlık24,422,3522,90
MMC San. ve Tic. Yat.7,800,0069,57
Mondi Tire Kutsan8,211,618,03
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,90-2,1825,98
Net Holding4,280,2324,78
Netaş Telekom.34,80-1,1423,93
Niğbaş Niğde Beton39,284,58-24,46
Nuh Çimento63,559,9529,06
Nurol GMYO13,38-0,3783,54
Odaş Elektrik4,100,745,13
Olmuksan-IP8,63-0,12-27,17
Orge Enerji Elektrik11,256,7452,44
Orma Orman Mahsulleri23,441,9159,24
Osmanlı Menkul35,200,5713,77
Ostim Endüstriyel Yat4,387,357,35
Otokar385,90-0,5421,20
Oyak Çimento8,481,68-3,42
Oyak Yat. Ort.9,89-0,4042,30
Oylum Sınai Yatırımlar5,37-0,1914,01
Özak GMYO5,732,6912,35
Özbal Çelik Boru8,82-1,1234,66
Özderici GMYO2,440,419,91
Özerden Plastik14,90-0,9365,56
Pamukova Elektrik23,060,448,16
Panora GMYO6,70-0,598,24
Papilon Savunma24,402,017,21
Park Elek.Madencilik6,29-0,7917,13
Parsan38,627,4658,93
Pegasus73,60-1,01-1,34
Peker GMYO2,35-0,84-9,96
Penguen Gıda5,07-0,200,40
Pera GMYO2,24-1,7527,87
Pergamon Dış Ticaret31,90-3,9267,14
Petkim5,11-0,392,61
Petrokent Turizm1.880,103,86107,42
Pınar Et ve Un25,04-1,887,56
Pınar Su8,58-0,9215,48
Pınar Süt27,42-2,4218,80
Plastikkart18,05-1,2624,91
Polisan Holding4,04-0,254,66
Politeknik Metal388,00-0,87-4,90
Prizma Press Matbaacılık5,80-0,515,84
QNB Finans Fin. Kir.130,50-0,234,15
QNB Finansbank67,20-0,15-4,48
Ral Yatırım Holding4,56-1,302,70
Ray Sigorta16,080,504,08
Reysaş GMYO5,56-0,712,02
Reysaş Lojistik8,24-1,08-10,82
Rhea Girişim3,620,56-2,69
Rodrigo Tekstil33,729,84145,95
Royal Halı3,730,548,43
RTA Laboratuvarları26,380,23-12,88
Sabancı Holding11,360,09-0,87
Safkar Ege Soğutmacılık12,44-0,1614,34
Sanel Mühendislik4,390,9228,36
Sanifoam Sünger20,800,0052,94
Sanko Pazarlama9,74-0,713,73
Saray Matbaacılık6,940,00-20,87
Sarkuysan10,50-1,7818,78
Sasa Polyester40,687,45101,19
Say Yenilenebilir Enerji13,619,9459,93
Sekuro Plastik47,465,47239,97
Selçuk Ecza Deposu12,930,62-5,27
Selçuk Gıda4,90-1,61-1,61
Senkron Güvenlik27,502,154,72
Serve Film Prodüksiyon18,230,0013,94
Servet GMYO132,90-1,5669,52
Seyitler Kimya40,10-0,2059,82
Silverline Endüstri7,241,69-15,81
Sinpaş GMYO5,271,9326,08
Smartiks Yazılım8,890,340,34
Sodaş Sodyum Sanayii36,002,8034,96
Sok Marketler Ticaret13,031,483,25
Söktaş6,230,9722,40
Sönmez Filament94,901,8235,19
Sönmez Pamuklu26,94-1,3212,25
Sumaş Suni Tahta64,00-5,8824,88
Şeker Fin. Kir.8,913,0139,22
Şekerbank1,543,361,99
Şişe Cam7,70-0,135,34
T. Halk Bankası5,380,37-3,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,060,00-3,22
T.S.K.B.1,791,700,56
T.Tuborg24,088,8633,26
Taç Tarım Ürünleri29,50-6,88180,15
Tat Gıda11,700,43-1,35
TAV Havalimanları23,222,299,01
Taze Kuru Gıda398,60-1,5884,28
Tek-Art Turizm2,16-0,466,93
Tekfen Holding17,99-0,339,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,87-0,7132,00
Temapol Polimer Plastik17,663,1553,57
TGS Dış Ticaret25,22-3,5298,43
Tofaş Oto. Fab.36,38-0,117,25
Torunlar GMYO3,94-0,251,03
Trabzon Liman37,042,4315,32
Trabzonspor Sportif2,52-0,793,28
Trend GMYO9,13-1,08-27,37
TSKB GMYO6,320,169,91
Tuğçelik8,280,242,48
Tukaş9,63-0,62-0,62
Turcas Petrol6,01-1,8023,92
Turkcell17,01-0,705,65
Tümosan Motor ve Traktör17,82-0,3426,65
Tüpraş106,401,14-1,48
Türk Hava Yolları12,29-0,89-4,80
Türk Prysmian Kablo13,200,009,09
Türk Telekom8,600,700,70
Türk Traktör204,20-0,5811,77
Türker Proje Gayrimenkul175,900,2955,80
Türkiye Sigorta7,480,2713,33
Ufuk Yatırım22,30-0,0966,42
Ulaşlar Turizm Yat.4,411,384,01
Ulusoy Elektrik51,154,39-0,39
Ulusoy Un Sanayi17,03-0,7048,09
Umpaş Holding2,354,44-9,96
Uşak Seramik2,53-1,178,12
Utopya Turizm38,06-2,21-1,91
Uzertaş Boya73,004,7328,98
Ülker Bisküvi22,28-0,80-3,72
Vakıf Fin. Kir.13,559,98218,08
Vakıf GMYO3,801,064,97
Vakıf Yat. Ort.8,055,789,38
Vakıflar Bankası4,511,12-4,25
Vakko Tekstil6,50-0,15-0,31
Vanet Gıda7,99-0,503,36
Verusa Holding70,756,1556,87
Verusaturk Girisim37,509,97186,70
Vestel28,440,3535,04
Vestel Beyaz Eşya51,252,4025,37
Viking Kağıt9,021,350,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,406,6743,82
Yapı ve Kredi Bank.2,91-0,34-5,52
Yaprak Süt ve Besi Çift.144,504,7199,59
Yataş17,370,7020,21
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,18-0,95-5,00
Yeni Gimat GMYO15,101,9621,48
Yeşil GMYO1,85-1,6034,06
Yeşil Yapı2,36-0,8428,26
Yeşil Yatırım Holding204,90-1,82114,89
Yibitaş İnşaat Malzeme15.799,90-1,251,28
Yonga Mobilya34,500,0015,21
Yükselen Çelik5,31-0,561,49
Yünsa15,070,272,80
Zorlu Enerji2,870,353,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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