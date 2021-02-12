Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

12.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)42.100,100,243,95
İş Bankası (C)6,400,31-8,57
İş Fin.Kir.4,16-0,487,77
İş Girişim25,50-1,8534,56
İş GMYO2,49-0,80-1,97
İş Y. Men. Değ.18,99-1,717,53
İş Yat. Ort.4,10-1,4416,48
İşbir Holding5.090,70-0,1885,79
Işık Plastik Sanayi31,203,9376,17
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,470,6828,95
İttifak Holding2,981,7133,63
İz Hayvancılık Tarım25,60-3,6142,22
İzmir Demir Çelik13,37-3,6724,14
İzmir Fırça6,90-0,5824,10
Jantsa Jant Sanayi618,901,1686,58
Kafein Yazılım31,368,1446,68
Kaplamin29,500,20-12,72
Kardemir (A)5,820,00-2,18
Kardemir (B)5,820,3410,44
Kardemir (D)6,95-1,2820,24
Karel Elektronik28,881,9825,24
Karsan Otomotiv4,99-1,3853,54
Karsu Tekstil11,24-3,0231,46
Kartonsan80,80-2,59-15,44
Katmerciler Ekipman4,84-1,8357,14
Kent Gıda322,500,62-9,31
Kerevitaş Gıda6,45-1,23-1,98
Kervan Gıda15,64-1,7018,31
Kervansaray Yat. Holding1,121,82-11,11
Kiler GMYO2,78-1,0710,76
Klimasan Klima19,09-1,7012,49
Koç Holding22,860,798,24
Konfrut Gıda21,32-2,8326,15
Kontrolmatik Teknoloji Enerji94,109,29297,38
Konya Çimento1.536,50-0,3035,97
Kordsa Teknik Tekstil23,083,5048,42
Koza Altın137,900,8842,61
Koza Madencilik18,271,5617,95
Körfez GMYO7,609,9931,03
Kristal Kola4,22-1,637,65
Kron Telekomünikasyon78,500,00113,08
Kuştur Kuşadası Turizm199,500,2526,83
Kuyumcukent Gayrimenkul2,44-0,416,09
Kütahya Porselen49,780,40-1,33
Lider Faktoring3,93-0,5115,25
Link Bilgisayar32,422,991,71
Logo Yazılım138,400,2910,28
Lokman Hekim Sağlık16,55-1,1453,92
Lüks Kadife48,00-1,0766,09
Makina Takım4,450,9130,50
Marka Yatırım Holding6,82-1,306,07
Marmaris Altınyunus281,90-1,33153,74
Marshall331,200,527,99
Martı GMYO2,79-1,061,45
Martı Otel2,23-1,334,69
Mavi Giyim52,90-1,121,34
Mazhar Zorlu Holding36,281,4015,25
Mega Polietilen10,090,0031,72
Menderes Tekstil3,24-1,224,85
Merit Turizm238,009,68184,35
Merko Gıda7,88-0,51-8,80
Metemtur Otelcilik29,521,2333,57
Metro Holding2,23-2,197,21
Metro Petrol ve Tesisleri3,18-0,6310,03
Metro Yatırım Ortaklığı2,39-0,422,58
Migros Ticaret43,84-0,452,43
Milpa5,93-0,8428,91
Mistral GMYO4,97-1,395,52
MLP Sağlık23,72-1,1719,38
MMC San. ve Tic. Yat.7,96-0,1373,04
Mondi Tire Kutsan7,91-1,254,08
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret45,56-3,7227,83
Net Holding4,15-2,3520,99
Netaş Telekom.31,86-1,2413,46
Niğbaş Niğde Beton34,169,98-34,31
Nuh Çimento52,00-1,335,61
Nurol GMYO13,302,2382,44
Odaş Elektrik4,01-2,912,82
Olmuksan-IP8,85-0,67-25,32
Orge Enerji Elektrik10,071,1036,45
Orma Orman Mahsulleri21,30-4,5744,70
Osmanlı Menkul34,481,0011,44
Ostim Endüstriyel Yat4,05-1,22-0,74
Otokar394,50-0,3023,90
Oyak Çimento8,31-1,07-5,35
Oyak Yat. Ort.10,090,1045,18
Oylum Sınai Yatırımlar5,20-1,7010,40
Özak GMYO5,42-1,456,27
Özbal Çelik Boru8,75-0,9133,59
Özderici GMYO2,41-0,418,56
Özerden Plastik13,240,5347,11
Pamukova Elektrik22,962,047,69
Panora GMYO6,87-3,2410,99
Papilon Savunma22,84-0,700,35
Park Elek.Madencilik5,91-1,6610,06
Parsan36,067,7148,40
Pegasus71,60-1,45-4,02
Peker GMYO2,38-0,42-8,81
Penguen Gıda5,03-1,76-0,40
Pera GMYO2,33-2,9233,01
Pergamon Dış Ticaret37,00-9,2793,86
Petkim5,03-1,181,00
Petrokent Turizm1.850,000,00104,10
Pınar Et ve Un23,860,682,49
Pınar Su8,59-1,0415,61
Pınar Süt26,182,1913,43
Plastikkart18,32-0,9226,78
Polisan Holding3,95-1,002,33
Politeknik Metal382,100,58-6,35
Prizma Press Matbaacılık5,82-5,676,20
QNB Finans Fin. Kir.134,40-1,107,26
QNB Finansbank68,50-0,15-2,63
Ral Yatırım Holding4,550,662,48
Ray Sigorta16,16-0,374,60
Reysaş GMYO5,59-2,272,57
Reysaş Lojistik8,40-1,18-9,09
Rhea Girişim3,631,11-2,42
Rodrigo Tekstil27,769,03102,48
Royal Halı3,902,0913,37
RTA Laboratuvarları26,48-1,41-12,55
Sabancı Holding11,30-1,31-1,40
Safkar Ege Soğutmacılık11,81-2,888,55
Sanel Mühendislik4,17-0,9521,93
Sanifoam Sünger21,50-0,6558,09
Sanko Pazarlama9,71-1,323,41
Saray Matbaacılık6,983,10-20,41
Sarkuysan10,08-1,6614,03
Sasa Polyester33,868,1867,46
Say Yenilenebilir Enerji11,12-3,3030,67
Sekuro Plastik38,70-10,00177,22
Selçuk Ecza Deposu13,03-0,23-4,54
Selçuk Gıda5,004,380,40
Senkron Güvenlik29,006,6210,43
Serve Film Prodüksiyon17,290,008,06
Servet GMYO135,10-1,8972,32
Seyitler Kimya41,34-3,4164,76
Silverline Endüstri7,183,01-16,51
Sinpaş GMYO5,14-1,9122,97
Smartiks Yazılım8,90-0,340,45
Sodaş Sodyum Sanayii34,520,0029,41
Sok Marketler Ticaret12,77-0,781,19
Söktaş6,29-2,3323,58
Sönmez Filament88,001,2725,36
Sönmez Pamuklu25,08-1,034,50
Sumaş Suni Tahta71,000,1438,54
Şeker Fin. Kir.8,703,4535,94
Şekerbank1,43-0,69-5,30
Şişe Cam7,64-1,554,51
T. Halk Bankası5,35-0,74-3,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,100,00-3,09
T.S.K.B.1,75-1,13-1,69
T.Tuborg22,04-1,6121,97
Taç Tarım Ürünleri28,80-10,00173,50
Tat Gıda11,41-1,98-3,79
TAV Havalimanları22,08-1,873,66
Taze Kuru Gıda403,006,5386,32
Tek-Art Turizm2,210,009,41
Tekfen Holding17,57-1,797,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,001,2725,20
Temapol Polimer Plastik16,120,5040,17
TGS Dış Ticaret29,08-9,86128,80
Tofaş Oto. Fab.36,54-2,147,72
Torunlar GMYO3,90-1,520,00
Trabzon Liman35,10-1,969,28
Trabzonspor Sportif2,49-1,582,05
Trend GMYO9,16-0,97-27,13
TSKB GMYO6,704,2016,52
Tuğçelik8,33-2,573,09
Tukaş9,55-0,93-1,44
Turcas Petrol6,08-1,6225,36
Turkcell16,630,483,29
Tümosan Motor ve Traktör18,001,0127,93
Tüpraş102,90-2,74-4,72
Türk Hava Yolları12,08-0,58-6,43
Türk Prysmian Kablo13,23-0,159,34
Türk Telekom8,51-0,35-0,35
Türk Traktör207,809,2013,74
Türker Proje Gayrimenkul179,30-1,7058,81
Türkiye Sigorta7,34-1,2111,21
Ufuk Yatırım20,881,7555,82
Ulaşlar Turizm Yat.4,32-1,371,89
Ulusoy Elektrik47,80-0,38-6,91
Ulusoy Un Sanayi16,620,7944,52
Umpaş Holding2,38-4,42-8,81
Uşak Seramik2,51-1,187,26
Utopya Turizm35,32-4,28-8,97
Uzertaş Boya75,004,9032,51
Ülker Bisküvi22,14-0,63-4,32
Vakıf Fin. Kir.11,209,91162,91
Vakıf GMYO3,770,804,14
Vakıf Yat. Ort.7,630,393,67
Vakıflar Bankası4,38-1,13-7,01
Vakko Tekstil6,45-1,38-1,07
Vanet Gıda7,98-1,483,23
Verusa Holding59,05-1,2530,93
Verusaturk Girisim31,007,12137,00
Vestel27,52-2,2730,67
Vestel Beyaz Eşya47,26-2,9615,61
Viking Kağıt8,644,35-4,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,12-3,4737,53
Yapı ve Kredi Bank.2,89-0,34-6,17
Yaprak Süt ve Besi Çift.157,000,00116,85
Yataş17,17-3,1618,82
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,04-1,94-8,18
Yeni Gimat GMYO14,640,7617,78
Yeşil GMYO1,90-1,0437,68
Yeşil Yapı2,430,0032,07
Yeşil Yatırım Holding233,906,22145,31
Yibitaş İnşaat Malzeme15.500,00-5,99-0,64
Yonga Mobilya34,760,3516,08
Yükselen Çelik5,31-0,751,49
Yünsa14,89-1,721,57
Zorlu Enerji2,85-0,702,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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