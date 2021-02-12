Borsada günün ilk yarısı (2)
12.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:45
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|42.100,10
|0,24
|3,95
|İş Bankası (C)
|6,40
|0,31
|-8,57
|İş Fin.Kir.
|4,16
|-0,48
|7,77
|İş Girişim
|25,50
|-1,85
|34,56
|İş GMYO
|2,49
|-0,80
|-1,97
|İş Y. Men. Değ.
|18,99
|-1,71
|7,53
|İş Yat. Ort.
|4,10
|-1,44
|16,48
|İşbir Holding
|5.090,70
|-0,18
|85,79
|Işık Plastik Sanayi
|31,20
|3,93
|76,17
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,47
|0,68
|28,95
|İttifak Holding
|2,98
|1,71
|33,63
|İz Hayvancılık Tarım
|25,60
|-3,61
|42,22
|İzmir Demir Çelik
|13,37
|-3,67
|24,14
|İzmir Fırça
|6,90
|-0,58
|24,10
|Jantsa Jant Sanayi
|618,90
|1,16
|86,58
|Kafein Yazılım
|31,36
|8,14
|46,68
|Kaplamin
|29,50
|0,20
|-12,72
|Kardemir (A)
|5,82
|0,00
|-2,18
|Kardemir (B)
|5,82
|0,34
|10,44
|Kardemir (D)
|6,95
|-1,28
|20,24
|Karel Elektronik
|28,88
|1,98
|25,24
|Karsan Otomotiv
|4,99
|-1,38
|53,54
|Karsu Tekstil
|11,24
|-3,02
|31,46
|Kartonsan
|80,80
|-2,59
|-15,44
|Katmerciler Ekipman
|4,84
|-1,83
|57,14
|Kent Gıda
|322,50
|0,62
|-9,31
|Kerevitaş Gıda
|6,45
|-1,23
|-1,98
|Kervan Gıda
|15,64
|-1,70
|18,31
|Kervansaray Yat. Holding
|1,12
|1,82
|-11,11
|Kiler GMYO
|2,78
|-1,07
|10,76
|Klimasan Klima
|19,09
|-1,70
|12,49
|Koç Holding
|22,86
|0,79
|8,24
|Konfrut Gıda
|21,32
|-2,83
|26,15
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|94,10
|9,29
|297,38
|Konya Çimento
|1.536,50
|-0,30
|35,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,08
|3,50
|48,42
|Koza Altın
|137,90
|0,88
|42,61
|Koza Madencilik
|18,27
|1,56
|17,95
|Körfez GMYO
|7,60
|9,99
|31,03
|Kristal Kola
|4,22
|-1,63
|7,65
|Kron Telekomünikasyon
|78,50
|0,00
|113,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|199,50
|0,25
|26,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,44
|-0,41
|6,09
|Kütahya Porselen
|49,78
|0,40
|-1,33
|Lider Faktoring
|3,93
|-0,51
|15,25
|Link Bilgisayar
|32,42
|2,99
|1,71
|Logo Yazılım
|138,40
|0,29
|10,28
|Lokman Hekim Sağlık
|16,55
|-1,14
|53,92
|Lüks Kadife
|48,00
|-1,07
|66,09
|Makina Takım
|4,45
|0,91
|30,50
|Marka Yatırım Holding
|6,82
|-1,30
|6,07
|Marmaris Altınyunus
|281,90
|-1,33
|153,74
|Marshall
|331,20
|0,52
|7,99
|Martı GMYO
|2,79
|-1,06
|1,45
|Martı Otel
|2,23
|-1,33
|4,69
|Mavi Giyim
|52,90
|-1,12
|1,34
|Mazhar Zorlu Holding
|36,28
|1,40
|15,25
|Mega Polietilen
|10,09
|0,00
|31,72
|Menderes Tekstil
|3,24
|-1,22
|4,85
|Merit Turizm
|238,00
|9,68
|184,35
|Merko Gıda
|7,88
|-0,51
|-8,80
|Metemtur Otelcilik
|29,52
|1,23
|33,57
|Metro Holding
|2,23
|-2,19
|7,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,18
|-0,63
|10,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|-0,42
|2,58
|Migros Ticaret
|43,84
|-0,45
|2,43
|Milpa
|5,93
|-0,84
|28,91
|Mistral GMYO
|4,97
|-1,39
|5,52
|MLP Sağlık
|23,72
|-1,17
|19,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,96
|-0,13
|73,04
|Mondi Tire Kutsan
|7,91
|-1,25
|4,08
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|45,56
|-3,72
|27,83
|Net Holding
|4,15
|-2,35
|20,99
|Netaş Telekom.
|31,86
|-1,24
|13,46
|Niğbaş Niğde Beton
|34,16
|9,98
|-34,31
|Nuh Çimento
|52,00
|-1,33
|5,61
|Nurol GMYO
|13,30
|2,23
|82,44
|Odaş Elektrik
|4,01
|-2,91
|2,82
|Olmuksan-IP
|8,85
|-0,67
|-25,32
|Orge Enerji Elektrik
|10,07
|1,10
|36,45
|Orma Orman Mahsulleri
|21,30
|-4,57
|44,70
|Osmanlı Menkul
|34,48
|1,00
|11,44
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,05
|-1,22
|-0,74
|Otokar
|394,50
|-0,30
|23,90
|Oyak Çimento
|8,31
|-1,07
|-5,35
|Oyak Yat. Ort.
|10,09
|0,10
|45,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,20
|-1,70
|10,40
|Özak GMYO
|5,42
|-1,45
|6,27
|Özbal Çelik Boru
|8,75
|-0,91
|33,59
|Özderici GMYO
|2,41
|-0,41
|8,56
|Özerden Plastik
|13,24
|0,53
|47,11
|Pamukova Elektrik
|22,96
|2,04
|7,69
|Panora GMYO
|6,87
|-3,24
|10,99
|Papilon Savunma
|22,84
|-0,70
|0,35
|Park Elek.Madencilik
|5,91
|-1,66
|10,06
|Parsan
|36,06
|7,71
|48,40
|Pegasus
|71,60
|-1,45
|-4,02
|Peker GMYO
|2,38
|-0,42
|-8,81
|Penguen Gıda
|5,03
|-1,76
|-0,40
|Pera GMYO
|2,33
|-2,92
|33,01
|Pergamon Dış Ticaret
|37,00
|-9,27
|93,86
|Petkim
|5,03
|-1,18
|1,00
|Petrokent Turizm
|1.850,00
|0,00
|104,10
|Pınar Et ve Un
|23,86
|0,68
|2,49
|Pınar Su
|8,59
|-1,04
|15,61
|Pınar Süt
|26,18
|2,19
|13,43
|Plastikkart
|18,32
|-0,92
|26,78
|Polisan Holding
|3,95
|-1,00
|2,33
|Politeknik Metal
|382,10
|0,58
|-6,35
|Prizma Press Matbaacılık
|5,82
|-5,67
|6,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|134,40
|-1,10
|7,26
|QNB Finansbank
|68,50
|-0,15
|-2,63
|Ral Yatırım Holding
|4,55
|0,66
|2,48
|Ray Sigorta
|16,16
|-0,37
|4,60
|Reysaş GMYO
|5,59
|-2,27
|2,57
|Reysaş Lojistik
|8,40
|-1,18
|-9,09
|Rhea Girişim
|3,63
|1,11
|-2,42
|Rodrigo Tekstil
|27,76
|9,03
|102,48
|Royal Halı
|3,90
|2,09
|13,37
|RTA Laboratuvarları
|26,48
|-1,41
|-12,55
|Sabancı Holding
|11,30
|-1,31
|-1,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,81
|-2,88
|8,55
|Sanel Mühendislik
|4,17
|-0,95
|21,93
|Sanifoam Sünger
|21,50
|-0,65
|58,09
|Sanko Pazarlama
|9,71
|-1,32
|3,41
|Saray Matbaacılık
|6,98
|3,10
|-20,41
|Sarkuysan
|10,08
|-1,66
|14,03
|Sasa Polyester
|33,86
|8,18
|67,46
|Say Yenilenebilir Enerji
|11,12
|-3,30
|30,67
|Sekuro Plastik
|38,70
|-10,00
|177,22
|Selçuk Ecza Deposu
|13,03
|-0,23
|-4,54
|Selçuk Gıda
|5,00
|4,38
|0,40
|Senkron Güvenlik
|29,00
|6,62
|10,43
|Serve Film Prodüksiyon
|17,29
|0,00
|8,06
|Servet GMYO
|135,10
|-1,89
|72,32
|Seyitler Kimya
|41,34
|-3,41
|64,76
|Silverline Endüstri
|7,18
|3,01
|-16,51
|Sinpaş GMYO
|5,14
|-1,91
|22,97
|Smartiks Yazılım
|8,90
|-0,34
|0,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|34,52
|0,00
|29,41
|Sok Marketler Ticaret
|12,77
|-0,78
|1,19
|Söktaş
|6,29
|-2,33
|23,58
|Sönmez Filament
|88,00
|1,27
|25,36
|Sönmez Pamuklu
|25,08
|-1,03
|4,50
|Sumaş Suni Tahta
|71,00
|0,14
|38,54
|Şeker Fin. Kir.
|8,70
|3,45
|35,94
|Şekerbank
|1,43
|-0,69
|-5,30
|Şişe Cam
|7,64
|-1,55
|4,51
|T. Halk Bankası
|5,35
|-0,74
|-3,78
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,10
|0,00
|-3,09
|T.S.K.B.
|1,75
|-1,13
|-1,69
|T.Tuborg
|22,04
|-1,61
|21,97
|Taç Tarım Ürünleri
|28,80
|-10,00
|173,50
|Tat Gıda
|11,41
|-1,98
|-3,79
|TAV Havalimanları
|22,08
|-1,87
|3,66
|Taze Kuru Gıda
|403,00
|6,53
|86,32
|Tek-Art Turizm
|2,21
|0,00
|9,41
|Tekfen Holding
|17,57
|-1,79
|7,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,00
|1,27
|25,20
|Temapol Polimer Plastik
|16,12
|0,50
|40,17
|TGS Dış Ticaret
|29,08
|-9,86
|128,80
|Tofaş Oto. Fab.
|36,54
|-2,14
|7,72
|Torunlar GMYO
|3,90
|-1,52
|0,00
|Trabzon Liman
|35,10
|-1,96
|9,28
|Trabzonspor Sportif
|2,49
|-1,58
|2,05
|Trend GMYO
|9,16
|-0,97
|-27,13
|TSKB GMYO
|6,70
|4,20
|16,52
|Tuğçelik
|8,33
|-2,57
|3,09
|Tukaş
|9,55
|-0,93
|-1,44
|Turcas Petrol
|6,08
|-1,62
|25,36
|Turkcell
|16,63
|0,48
|3,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,00
|1,01
|27,93
|Tüpraş
|102,90
|-2,74
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|12,08
|-0,58
|-6,43
|Türk Prysmian Kablo
|13,23
|-0,15
|9,34
|Türk Telekom
|8,51
|-0,35
|-0,35
|Türk Traktör
|207,80
|9,20
|13,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|179,30
|-1,70
|58,81
|Türkiye Sigorta
|7,34
|-1,21
|11,21
|Ufuk Yatırım
|20,88
|1,75
|55,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,32
|-1,37
|1,89
|Ulusoy Elektrik
|47,80
|-0,38
|-6,91
|Ulusoy Un Sanayi
|16,62
|0,79
|44,52
|Umpaş Holding
|2,38
|-4,42
|-8,81
|Uşak Seramik
|2,51
|-1,18
|7,26
|Utopya Turizm
|35,32
|-4,28
|-8,97
|Uzertaş Boya
|75,00
|4,90
|32,51
|Ülker Bisküvi
|22,14
|-0,63
|-4,32
|Vakıf Fin. Kir.
|11,20
|9,91
|162,91
|Vakıf GMYO
|3,77
|0,80
|4,14
|Vakıf Yat. Ort.
|7,63
|0,39
|3,67
|Vakıflar Bankası
|4,38
|-1,13
|-7,01
|Vakko Tekstil
|6,45
|-1,38
|-1,07
|Vanet Gıda
|7,98
|-1,48
|3,23
|Verusa Holding
|59,05
|-1,25
|30,93
|Verusaturk Girisim
|31,00
|7,12
|137,00
|Vestel
|27,52
|-2,27
|30,67
|Vestel Beyaz Eşya
|47,26
|-2,96
|15,61
|Viking Kağıt
|8,64
|4,35
|-4,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,12
|-3,47
|37,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,89
|-0,34
|-6,17
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|157,00
|0,00
|116,85
|Yataş
|17,17
|-3,16
|18,82
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,04
|-1,94
|-8,18
|Yeni Gimat GMYO
|14,64
|0,76
|17,78
|Yeşil GMYO
|1,90
|-1,04
|37,68
|Yeşil Yapı
|2,43
|0,00
|32,07
|Yeşil Yatırım Holding
|233,90
|6,22
|145,31
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.500,00
|-5,99
|-0,64
|Yonga Mobilya
|34,76
|0,35
|16,08
|Yükselen Çelik
|5,31
|-0,75
|1,49
|Yünsa
|14,89
|-1,72
|1,57
|Zorlu Enerji
|2,85
|-0,70
|2,89
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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