Borsada günün ilk yarısı (2)
11.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:41
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)43.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|43.017,90
|0,00
|6,22
|İş Bankası (C)
|6,45
|-0,15
|-7,86
|İş Fin.Kir.
|4,26
|0,95
|10,36
|İş Girişim
|26,16
|-1,06
|38,05
|İş GMYO
|2,58
|0,00
|1,57
|İş Y. Men. Değ.
|19,40
|0,67
|9,85
|İş Yat. Ort.
|4,20
|0,24
|19,32
|İşbir Holding
|5.149,40
|0,97
|87,93
|Işık Plastik Sanayi
|29,24
|-3,11
|65,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,46
|-0,68
|28,07
|İttifak Holding
|2,84
|2,53
|27,35
|İz Hayvancılık Tarım
|26,98
|-3,44
|49,89
|İzmir Demir Çelik
|12,83
|0,47
|19,13
|İzmir Fırça
|7,05
|0,00
|26,80
|Jantsa Jant Sanayi
|627,50
|-1,55
|89,18
|Kafein Yazılım
|29,20
|-1,28
|36,58
|Kaplamin
|29,96
|1,01
|-11,36
|Kardemir (A)
|5,86
|0,17
|-1,51
|Kardemir (B)
|5,86
|0,51
|11,20
|Kardemir (D)
|7,09
|0,85
|22,66
|Karel Elektronik
|28,14
|0,86
|22,03
|Karsan Otomotiv
|5,06
|5,20
|55,69
|Karsu Tekstil
|11,69
|1,30
|36,73
|Kartonsan
|82,90
|-1,25
|-13,24
|Katmerciler Ekipman
|4,95
|1,43
|60,71
|Kent Gıda
|325,00
|0,93
|-8,61
|Kerevitaş Gıda
|6,56
|0,61
|-0,30
|Kervan Gıda
|16,09
|0,19
|21,71
|Kervansaray Yat. Holding
|1,10
|0,00
|-12,70
|Kiler GMYO
|2,81
|-3,10
|11,95
|Klimasan Klima
|19,63
|-1,60
|15,67
|Koç Holding
|22,82
|2,33
|8,05
|Konfrut Gıda
|22,52
|3,78
|33,25
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|84,50
|7,92
|256,84
|Konya Çimento
|1.564,80
|3,23
|38,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,66
|-0,70
|45,72
|Koza Altın
|137,60
|0,58
|42,30
|Koza Madencilik
|17,04
|0,47
|10,01
|Körfez GMYO
|6,72
|6,84
|15,86
|Kristal Kola
|4,34
|-0,91
|10,71
|Kron Telekomünikasyon
|78,50
|9,94
|113,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|201,70
|3,44
|28,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,47
|-0,40
|7,39
|Kütahya Porselen
|49,76
|0,48
|-1,37
|Lider Faktoring
|3,94
|2,87
|15,54
|Link Bilgisayar
|32,82
|5,33
|2,96
|Logo Yazılım
|139,20
|0,14
|10,92
|Lokman Hekim Sağlık
|16,15
|0,37
|50,20
|Lüks Kadife
|48,00
|0,00
|66,09
|Makina Takım
|4,30
|7,23
|26,10
|Marka Yatırım Holding
|7,01
|1,74
|9,02
|Marmaris Altınyunus
|272,80
|5,00
|145,54
|Marshall
|327,80
|-0,09
|6,88
|Martı GMYO
|2,89
|1,76
|5,09
|Martı Otel
|2,26
|-0,44
|6,10
|Mavi Giyim
|53,75
|-0,37
|2,97
|Mazhar Zorlu Holding
|36,10
|-1,04
|14,68
|Mega Polietilen
|9,94
|0,40
|29,77
|Menderes Tekstil
|3,30
|0,00
|6,80
|Merit Turizm
|210,00
|6,06
|150,90
|Merko Gıda
|7,98
|-0,87
|-7,64
|Metemtur Otelcilik
|29,12
|3,41
|31,76
|Metro Holding
|2,28
|-0,87
|9,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,20
|1,59
|10,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,41
|-0,41
|3,43
|Migros Ticaret
|44,88
|-2,43
|4,86
|Milpa
|6,06
|-0,66
|31,74
|Mistral GMYO
|5,05
|0,00
|7,22
|MLP Sağlık
|24,78
|3,42
|24,71
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,30
|0,69
|58,70
|Mondi Tire Kutsan
|8,08
|-1,46
|6,32
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|46,48
|3,29
|30,42
|Net Holding
|4,30
|-0,23
|25,36
|Netaş Telekom.
|33,04
|-0,60
|17,66
|Niğbaş Niğde Beton
|30,60
|8,36
|-41,15
|Nuh Çimento
|51,30
|0,00
|4,18
|Nurol GMYO
|12,93
|3,86
|77,37
|Odaş Elektrik
|4,19
|-0,48
|7,44
|Olmuksan-IP
|9,01
|2,97
|-23,97
|Orge Enerji Elektrik
|10,13
|1,71
|37,26
|Orma Orman Mahsulleri
|23,00
|-2,71
|56,25
|Osmanlı Menkul
|34,98
|-0,06
|13,06
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,20
|1,20
|2,94
|Otokar
|403,90
|2,33
|26,85
|Oyak Çimento
|8,55
|0,12
|-2,62
|Oyak Yat. Ort.
|10,17
|-0,29
|46,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,29
|0,19
|12,31
|Özak GMYO
|5,59
|2,76
|9,61
|Özbal Çelik Boru
|8,88
|-1,66
|35,57
|Özderici GMYO
|2,46
|-0,81
|10,81
|Özerden Plastik
|12,91
|3,45
|43,44
|Pamukova Elektrik
|22,50
|2,46
|5,53
|Panora GMYO
|7,14
|0,14
|15,35
|Papilon Savunma
|23,06
|-0,60
|1,32
|Park Elek.Madencilik
|6,09
|-1,14
|13,41
|Parsan
|32,18
|5,72
|32,43
|Pegasus
|73,70
|-0,27
|-1,21
|Peker GMYO
|2,41
|-0,41
|-7,66
|Penguen Gıda
|5,15
|0,39
|1,98
|Pera GMYO
|2,24
|-1,75
|27,87
|Pergamon Dış Ticaret
|39,00
|5,18
|104,34
|Petkim
|5,19
|1,37
|4,22
|Petrokent Turizm
|1.900,00
|0,26
|109,62
|Pınar Et ve Un
|23,90
|-0,50
|2,66
|Pınar Su
|8,74
|-1,13
|17,63
|Pınar Süt
|25,76
|0,31
|11,61
|Plastikkart
|18,89
|1,23
|30,73
|Polisan Holding
|4,04
|0,50
|4,66
|Politeknik Metal
|381,30
|-0,18
|-6,54
|Prizma Press Matbaacılık
|6,13
|1,83
|11,86
|QNB Finans Fin. Kir.
|136,80
|2,40
|9,18
|QNB Finansbank
|70,00
|-2,78
|-0,50
|Ral Yatırım Holding
|4,57
|-1,30
|2,93
|Ray Sigorta
|16,30
|-0,12
|5,50
|Reysaş GMYO
|5,77
|0,17
|5,87
|Reysaş Lojistik
|8,56
|0,94
|-7,36
|Rhea Girişim
|3,64
|0,28
|-2,15
|Rodrigo Tekstil
|25,36
|6,38
|84,97
|Royal Halı
|3,90
|2,09
|13,37
|RTA Laboratuvarları
|26,24
|-0,08
|-13,34
|Sabancı Holding
|11,48
|1,23
|0,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,32
|-0,81
|13,24
|Sanel Mühendislik
|4,25
|1,67
|24,27
|Sanifoam Sünger
|22,60
|0,00
|66,18
|Sanko Pazarlama
|9,95
|0,71
|5,96
|Saray Matbaacılık
|7,12
|-1,66
|-18,81
|Sarkuysan
|10,12
|0,00
|14,48
|Sasa Polyester
|31,42
|4,87
|55,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|11,68
|4,29
|37,25
|Sekuro Plastik
|46,20
|1,45
|230,95
|Selçuk Ecza Deposu
|13,23
|-0,45
|-3,08
|Selçuk Gıda
|4,75
|1,71
|-4,62
|Senkron Güvenlik
|27,50
|1,85
|4,72
|Serve Film Prodüksiyon
|19,00
|-1,09
|18,75
|Servet GMYO
|139,00
|2,66
|77,30
|Seyitler Kimya
|42,88
|-3,86
|70,90
|Silverline Endüstri
|6,95
|0,00
|-19,19
|Sinpaş GMYO
|5,25
|-0,76
|25,60
|Smartiks Yazılım
|9,00
|-1,75
|1,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|34,64
|-0,97
|29,86
|Sok Marketler Ticaret
|13,14
|-3,17
|4,12
|Söktaş
|6,49
|2,53
|27,50
|Sönmez Filament
|87,10
|2,23
|24,07
|Sönmez Pamuklu
|25,70
|-0,85
|7,08
|Sumaş Suni Tahta
|70,90
|2,75
|38,34
|Şeker Fin. Kir.
|8,49
|-1,85
|32,66
|Şekerbank
|1,45
|-1,36
|-3,97
|Şişe Cam
|7,68
|-0,26
|5,06
|T. Halk Bankası
|5,44
|0,00
|-2,16
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,58
|0,00
|-1,55
|T.S.K.B.
|1,79
|0,00
|0,56
|T.Tuborg
|22,80
|1,24
|26,18
|Taç Tarım Ürünleri
|31,00
|-9,14
|194,40
|Tat Gıda
|11,37
|0,26
|-4,13
|TAV Havalimanları
|22,32
|1,92
|4,79
|Taze Kuru Gıda
|425,00
|5,85
|96,49
|Tek-Art Turizm
|2,25
|0,00
|11,39
|Tekfen Holding
|18,04
|0,61
|10,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,04
|0,25
|25,51
|Temapol Polimer Plastik
|16,24
|0,06
|41,22
|TGS Dış Ticaret
|33,10
|-7,65
|160,42
|Tofaş Oto. Fab.
|37,12
|1,81
|9,43
|Torunlar GMYO
|4,01
|-0,74
|2,82
|Trabzon Liman
|36,06
|-0,66
|12,27
|Trabzonspor Sportif
|2,56
|0,39
|4,92
|Trend GMYO
|9,37
|-1,58
|-25,46
|TSKB GMYO
|6,35
|3,25
|10,43
|Tuğçelik
|8,47
|0,83
|4,83
|Tukaş
|9,73
|-0,31
|0,41
|Turcas Petrol
|6,11
|3,74
|25,98
|Turkcell
|16,83
|0,60
|4,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,00
|1,35
|27,93
|Tüpraş
|105,30
|1,15
|-2,50
|Türk Hava Yolları
|12,20
|-0,08
|-5,50
|Türk Prysmian Kablo
|13,21
|0,84
|9,17
|Türk Telekom
|8,55
|-0,35
|0,12
|Türk Traktör
|193,50
|4,37
|5,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|188,00
|1,18
|66,52
|Türkiye Sigorta
|7,50
|0,27
|13,64
|Ufuk Yatırım
|20,50
|-2,38
|52,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,51
|-1,31
|6,37
|Ulusoy Elektrik
|48,30
|0,21
|-5,94
|Ulusoy Un Sanayi
|16,70
|-0,83
|45,22
|Umpaş Holding
|2,32
|-8,30
|-11,11
|Uşak Seramik
|2,49
|1,63
|6,41
|Utopya Turizm
|36,90
|-10,00
|-4,90
|Uzertaş Boya
|80,80
|7,16
|42,76
|Ülker Bisküvi
|22,48
|0,45
|-2,85
|Vakıf Fin. Kir.
|9,76
|4,95
|129,11
|Vakıf GMYO
|3,78
|0,00
|4,42
|Vakıf Yat. Ort.
|7,67
|0,92
|4,21
|Vakıflar Bankası
|4,48
|-0,44
|-4,88
|Vakko Tekstil
|6,60
|0,30
|1,23
|Vanet Gıda
|8,16
|-0,24
|5,56
|Verusa Holding
|60,10
|-0,25
|33,26
|Verusaturk Girisim
|28,72
|9,12
|119,57
|Vestel
|28,84
|-0,35
|36,94
|Vestel Beyaz Eşya
|49,00
|-0,24
|19,86
|Viking Kağıt
|8,27
|-0,60
|-8,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,97
|3,47
|34,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,94
|0,34
|-4,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|151,50
|6,09
|109,25
|Yataş
|16,97
|1,19
|17,44
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,11
|0,74
|-6,59
|Yeni Gimat GMYO
|14,71
|-1,01
|18,34
|Yeşil GMYO
|1,96
|4,26
|42,03
|Yeşil Yapı
|2,49
|4,18
|35,33
|Yeşil Yatırım Holding
|220,20
|9,99
|130,94
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.422,20
|2,51
|5,27
|Yonga Mobilya
|36,20
|0,39
|20,89
|Yükselen Çelik
|5,37
|-0,37
|2,64
|Yünsa
|15,19
|0,33
|3,62
|Zorlu Enerji
|2,92
|-0,34
|5,42
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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