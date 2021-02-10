Borsada günün ilk yarısı (2)
10.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:35
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)45.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|45.112,70
|4,19
|11,39
|İş Bankası (C)
|6,50
|1,42
|-7,14
|İş Fin.Kir.
|4,31
|-1,15
|11,66
|İş Girişim
|26,78
|-2,25
|41,32
|İş GMYO
|2,60
|-2,64
|2,36
|İş Y. Men. Değ.
|19,00
|-1,45
|7,59
|İş Yat. Ort.
|4,23
|-2,56
|20,17
|İşbir Holding
|5.220,00
|4,40
|90,51
|Işık Plastik Sanayi
|30,74
|0,56
|42,39
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,49
|0,68
|30,70
|İttifak Holding
|2,78
|6,13
|24,66
|İz Hayvancılık Tarım
|28,00
|3,60
|55,56
|İzmir Demir Çelik
|12,60
|-0,48
|16,99
|İzmir Fırça
|6,99
|5,50
|25,72
|Jantsa Jant Sanayi
|658,30
|9,99
|98,46
|Kafein Yazılım
|28,26
|1,97
|32,18
|Kaplamin
|30,22
|-0,20
|-10,59
|Kardemir (A)
|5,89
|-1,02
|-1,01
|Kardemir (B)
|5,90
|-0,34
|11,95
|Kardemir (D)
|7,15
|-1,54
|23,70
|Karel Elektronik
|28,28
|-2,92
|22,64
|Karsan Otomotiv
|4,87
|-3,92
|49,85
|Karsu Tekstil
|13,44
|-2,30
|57,19
|Kartonsan
|84,25
|-6,33
|-11,83
|Katmerciler Ekipman
|4,98
|-5,30
|61,69
|Kent Gıda
|328,80
|-2,16
|-7,54
|Kerevitaş Gıda
|6,55
|-1,35
|-0,46
|Kervan Gıda
|16,17
|2,05
|22,31
|Kervansaray Yat. Holding
|1,10
|-1,77
|-12,70
|Kiler GMYO
|2,81
|-2,49
|11,95
|Klimasan Klima
|19,70
|0,85
|16,09
|Koç Holding
|22,00
|1,67
|4,17
|Konfrut Gıda
|21,74
|7,17
|28,64
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,85
|9,96
|203,42
|Konya Çimento
|1.523,40
|0,07
|34,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,76
|-1,99
|46,37
|Koza Altın
|136,60
|2,31
|41,26
|Koza Madencilik
|16,37
|0,43
|5,68
|Körfez GMYO
|6,03
|-3,76
|3,97
|Kristal Kola
|4,24
|1,45
|8,16
|Kron Telekomünikasyon
|71,00
|4,77
|92,73
|Kuştur Kuşadası Turizm
|208,00
|0,00
|32,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,49
|-0,40
|8,26
|Kütahya Porselen
|49,60
|0,28
|-1,68
|Lider Faktoring
|3,82
|-1,27
|12,02
|Link Bilgisayar
|30,30
|-0,85
|-4,94
|Logo Yazılım
|139,50
|-0,36
|11,16
|Lokman Hekim Sağlık
|16,40
|-2,76
|52,53
|Lüks Kadife
|44,08
|-3,39
|52,53
|Makina Takım
|4,02
|0,79
|17,89
|Marka Yatırım Holding
|6,96
|-1,00
|8,24
|Marmaris Altınyunus
|274,60
|4,20
|147,16
|Marshall
|332,00
|0,52
|8,25
|Martı GMYO
|2,87
|0,00
|4,36
|Martı Otel
|2,30
|0,43
|7,98
|Mavi Giyim
|53,65
|1,03
|2,78
|Mazhar Zorlu Holding
|37,10
|6,00
|17,85
|Mega Polietilen
|10,03
|0,00
|30,94
|Menderes Tekstil
|3,32
|0,59
|7,44
|Merit Turizm
|199,60
|10,00
|138,47
|Merko Gıda
|8,12
|-0,61
|-6,02
|Metemtur Otelcilik
|27,56
|2,60
|24,71
|Metro Holding
|2,23
|-1,76
|7,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,12
|-0,96
|7,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,44
|0,41
|4,72
|Migros Ticaret
|45,44
|-1,46
|6,17
|Milpa
|6,02
|1,02
|30,87
|Mistral GMYO
|5,09
|-1,95
|8,07
|MLP Sağlık
|24,32
|-0,89
|22,40
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,61
|3,91
|65,43
|Mondi Tire Kutsan
|8,07
|-2,34
|6,18
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,38
|-2,45
|18,91
|Net Holding
|4,25
|2,46
|23,91
|Netaş Telekom.
|33,14
|-1,30
|18,02
|Niğbaş Niğde Beton
|29,28
|-9,49
|-43,69
|Nuh Çimento
|51,50
|-3,04
|4,59
|Nurol GMYO
|12,31
|0,25
|68,86
|Odaş Elektrik
|4,15
|-3,72
|6,41
|Olmuksan-IP
|8,85
|-3,04
|-25,32
|Orge Enerji Elektrik
|10,08
|1,38
|36,59
|Orma Orman Mahsulleri
|24,50
|1,40
|66,44
|Osmanlı Menkul
|35,10
|-4,98
|13,44
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,12
|-0,25
|0,98
|Otokar
|402,20
|-1,57
|26,32
|Oyak Çimento
|8,64
|-0,69
|-1,59
|Oyak Yat. Ort.
|10,24
|0,78
|47,34
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,16
|-1,34
|9,55
|Özak GMYO
|5,49
|-1,82
|7,65
|Özbal Çelik Boru
|8,94
|-5,31
|36,49
|Özderici GMYO
|2,43
|-4,35
|9,46
|Özerden Plastik
|12,25
|-2,64
|36,11
|Pamukova Elektrik
|21,00
|-5,75
|-1,50
|Panora GMYO
|7,12
|-0,56
|15,02
|Papilon Savunma
|23,14
|-1,04
|1,67
|Park Elek.Madencilik
|6,23
|5,01
|16,01
|Parsan
|30,30
|0,56
|24,69
|Pegasus
|74,35
|0,55
|-0,34
|Peker GMYO
|2,43
|-1,22
|-6,90
|Penguen Gıda
|5,18
|-1,53
|2,57
|Pera GMYO
|2,28
|-5,46
|30,16
|Pergamon Dış Ticaret
|37,08
|-2,26
|94,28
|Petkim
|5,23
|1,93
|5,02
|Petrokent Turizm
|1.899,90
|-8,95
|109,61
|Pınar Et ve Un
|24,18
|-0,08
|3,87
|Pınar Su
|8,79
|-1,67
|18,30
|Pınar Süt
|25,98
|-1,75
|12,56
|Plastikkart
|19,09
|4,56
|32,11
|Polisan Holding
|4,06
|-1,94
|5,18
|Politeknik Metal
|388,10
|-0,97
|-4,88
|Prizma Press Matbaacılık
|6,01
|-3,14
|9,67
|QNB Finans Fin. Kir.
|142,00
|0,35
|13,33
|QNB Finansbank
|73,00
|1,89
|3,77
|Ral Yatırım Holding
|4,76
|-6,35
|7,21
|Ray Sigorta
|16,66
|-0,06
|7,83
|Reysaş GMYO
|5,76
|-2,21
|5,69
|Reysaş Lojistik
|8,50
|-2,30
|-8,01
|Rhea Girişim
|3,67
|-2,69
|-1,34
|Rodrigo Tekstil
|24,16
|9,99
|76,22
|Royal Halı
|3,76
|-8,07
|9,30
|RTA Laboratuvarları
|26,40
|-0,83
|-12,81
|Sabancı Holding
|11,25
|1,26
|-1,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,62
|-2,11
|15,99
|Sanel Mühendislik
|4,11
|-4,59
|20,18
|Sanifoam Sünger
|22,50
|5,81
|65,44
|Sanko Pazarlama
|9,93
|-0,80
|5,75
|Saray Matbaacılık
|7,38
|-5,11
|-15,85
|Sarkuysan
|10,14
|0,80
|14,71
|Sasa Polyester
|29,06
|2,20
|43,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,88
|1,88
|27,85
|Sekuro Plastik
|45,46
|9,99
|225,64
|Selçuk Ecza Deposu
|13,74
|-0,53
|0,66
|Selçuk Gıda
|4,65
|-0,43
|-6,63
|Senkron Güvenlik
|27,00
|3,23
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|19,21
|-0,74
|20,06
|Servet GMYO
|132,60
|5,45
|69,13
|Seyitler Kimya
|42,78
|2,74
|70,50
|Silverline Endüstri
|6,96
|-0,43
|-19,07
|Sinpaş GMYO
|5,20
|0,20
|24,40
|Smartiks Yazılım
|8,95
|-0,56
|1,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,80
|-0,50
|34,21
|Sok Marketler Ticaret
|13,82
|-2,34
|9,51
|Söktaş
|6,26
|-2,89
|22,99
|Sönmez Filament
|85,20
|1,44
|21,37
|Sönmez Pamuklu
|26,48
|-2,92
|10,33
|Sumaş Suni Tahta
|69,00
|-1,11
|34,63
|Şeker Fin. Kir.
|8,77
|7,28
|37,03
|Şekerbank
|1,47
|0,68
|-2,65
|Şişe Cam
|7,69
|1,84
|5,20
|T. Halk Bankası
|5,44
|1,88
|-2,16
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,00
|1,46
|-0,19
|T.S.K.B.
|1,80
|0,56
|1,12
|T.Tuborg
|22,48
|-0,27
|24,41
|Taç Tarım Ürünleri
|34,12
|-9,98
|224,03
|Tat Gıda
|11,40
|0,00
|-3,88
|TAV Havalimanları
|21,76
|-0,09
|2,16
|Taze Kuru Gıda
|401,50
|7,35
|85,62
|Tek-Art Turizm
|2,25
|0,00
|11,39
|Tekfen Holding
|17,98
|0,84
|9,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,29
|-0,85
|27,46
|Temapol Polimer Plastik
|15,93
|-1,65
|38,52
|TGS Dış Ticaret
|36,30
|4,84
|185,60
|Tofaş Oto. Fab.
|36,60
|-0,16
|7,90
|Torunlar GMYO
|4,04
|-0,75
|3,59
|Trabzon Liman
|36,20
|4,08
|12,70
|Trabzonspor Sportif
|2,57
|-1,56
|5,33
|Trend GMYO
|9,25
|-3,44
|-26,41
|TSKB GMYO
|6,22
|2,10
|8,17
|Tuğçelik
|9,08
|6,93
|12,38
|Tukaş
|9,83
|-1,19
|1,44
|Turcas Petrol
|5,81
|1,08
|19,79
|Turkcell
|16,69
|1,82
|3,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,92
|-1,81
|27,36
|Tüpraş
|103,40
|3,17
|-4,26
|Türk Hava Yolları
|12,25
|0,16
|-5,11
|Türk Prysmian Kablo
|13,06
|-1,88
|7,93
|Türk Telekom
|8,52
|-0,59
|-0,23
|Türk Traktör
|188,80
|-2,90
|3,34
|Türker Proje Gayrimenkul
|188,50
|-0,79
|66,96
|Türkiye Sigorta
|7,50
|1,34
|13,64
|Ufuk Yatırım
|21,96
|-5,40
|63,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,73
|10,00
|11,56
|Ulusoy Elektrik
|48,40
|0,37
|-5,74
|Ulusoy Un Sanayi
|16,91
|0,29
|47,04
|Umpaş Holding
|2,53
|-6,50
|-3,07
|Uşak Seramik
|2,47
|-0,40
|5,56
|Utopya Turizm
|40,26
|0,75
|3,76
|Uzertaş Boya
|77,00
|3,11
|36,04
|Ülker Bisküvi
|22,48
|-1,68
|-2,85
|Vakıf Fin. Kir.
|9,43
|4,97
|121,36
|Vakıf GMYO
|3,80
|-0,78
|4,97
|Vakıf Yat. Ort.
|7,63
|-0,90
|3,67
|Vakıflar Bankası
|4,50
|3,41
|-4,46
|Vakko Tekstil
|6,65
|-4,56
|1,99
|Vanet Gıda
|8,15
|1,73
|5,43
|Verusa Holding
|61,00
|-3,08
|35,25
|Verusaturk Girisim
|26,32
|-7,85
|101,22
|Vestel
|28,80
|-0,96
|36,75
|Vestel Beyaz Eşya
|49,50
|-1,27
|21,09
|Viking Kağıt
|8,41
|-2,69
|-6,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,94
|-2,36
|33,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,95
|1,37
|-4,22
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|142,80
|-1,96
|97,24
|Yataş
|16,73
|5,92
|15,78
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,14
|0,00
|-5,91
|Yeni Gimat GMYO
|14,89
|-2,66
|19,79
|Yeşil GMYO
|1,91
|-1,53
|38,41
|Yeşil Yapı
|2,40
|-2,86
|30,43
|Yeşil Yatırım Holding
|210,00
|2,13
|120,24
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.824,60
|-1,04
|7,85
|Yonga Mobilya
|36,04
|1,95
|20,35
|Yükselen Çelik
|5,43
|1,86
|3,79
|Yünsa
|15,19
|-0,86
|3,62
|Zorlu Enerji
|2,95
|1,03
|6,50
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500