Borsada günün ilk yarısı (2)
09.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:43
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|42.998,90
|-6,38
|6,17
|İş Bankası (C)
|6,42
|-0,63
|-8,29
|İş Fin.Kir.
|4,29
|5,06
|11,14
|İş Girişim
|26,40
|-4,71
|39,31
|İş GMYO
|2,63
|0,76
|3,54
|İş Y. Men. Değ.
|19,26
|2,39
|9,06
|İş Yat. Ort.
|4,25
|-0,92
|20,74
|İşbir Holding
|5.000,00
|4,17
|82,48
|Işık Plastik Sanayi
|32,04
|2,30
|80,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,48
|-0,68
|28,95
|İttifak Holding
|2,68
|-2,25
|17,04
|İz Hayvancılık Tarım
|29,98
|5,33
|60,33
|İzmir Demir Çelik
|12,65
|-2,10
|16,99
|İzmir Fırça
|7,06
|1,05
|21,04
|Jantsa Jant Sanayi
|604,00
|10,00
|66,51
|Kafein Yazılım
|26,02
|3,21
|23,39
|Kaplamin
|31,00
|-4,66
|-10,47
|Kardemir (A)
|5,88
|0,68
|-1,01
|Kardemir (B)
|5,89
|-0,34
|11,39
|Kardemir (D)
|7,03
|2,74
|23,36
|Karel Elektronik
|28,32
|5,97
|24,63
|Karsan Otomotiv
|5,07
|0,20
|56,92
|Karsu Tekstil
|12,68
|9,96
|47,25
|Kartonsan
|85,30
|3,03
|-7,38
|Katmerciler Ekipman
|5,03
|5,60
|71,43
|Kent Gıda
|329,00
|0,92
|-7,48
|Kerevitaş Gıda
|6,65
|-1,19
|1,22
|Kervan Gıda
|16,34
|3,07
|21,86
|Kervansaray Yat. Holding
|1,13
|-3,42
|-10,32
|Kiler GMYO
|2,77
|2,55
|11,95
|Klimasan Klima
|19,07
|-0,43
|10,43
|Koç Holding
|21,90
|1,51
|2,18
|Konfrut Gıda
|20,12
|6,88
|20,47
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,20
|-9,94
|173,44
|Konya Çimento
|1.538,40
|-2,29
|34,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,82
|-1,45
|48,30
|Koza Altın
|140,10
|5,49
|38,99
|Koza Madencilik
|16,94
|1,93
|5,81
|Körfez GMYO
|6,05
|3,73
|5,52
|Kristal Kola
|4,19
|-1,43
|5,61
|Kron Telekomünikasyon
|67,40
|4,43
|79,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|202,00
|0,00
|28,42
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,49
|-0,40
|8,26
|Kütahya Porselen
|49,52
|1,77
|-2,16
|Lider Faktoring
|3,95
|3,96
|15,54
|Link Bilgisayar
|30,36
|-0,84
|-4,00
|Logo Yazılım
|139,80
|-0,57
|10,92
|Lokman Hekim Sağlık
|16,26
|4,59
|54,76
|Lüks Kadife
|44,48
|-2,87
|59,24
|Makina Takım
|4,04
|9,80
|11,73
|Marka Yatırım Holding
|7,17
|0,86
|9,02
|Marmaris Altınyunus
|269,00
|5,39
|137,62
|Marshall
|328,90
|-1,54
|6,65
|Martı GMYO
|2,86
|0,35
|4,36
|Martı Otel
|2,31
|2,22
|7,98
|Mavi Giyim
|53,70
|-1,48
|2,20
|Mazhar Zorlu Holding
|35,40
|-0,91
|11,18
|Mega Polietilen
|9,94
|0,10
|30,03
|Menderes Tekstil
|3,44
|-2,03
|9,06
|Merit Turizm
|181,50
|10,00
|97,13
|Merko Gıda
|8,16
|-3,54
|-5,32
|Metemtur Otelcilik
|27,06
|1,74
|21,99
|Metro Holding
|2,24
|2,25
|9,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,15
|2,28
|8,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,46
|-0,41
|4,72
|Migros Ticaret
|44,80
|-2,12
|5,47
|Milpa
|5,80
|-6,49
|28,48
|Mistral GMYO
|5,08
|-0,97
|8,92
|MLP Sağlık
|24,16
|2,76
|23,80
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,05
|1,62
|50,00
|Mondi Tire Kutsan
|8,06
|-1,22
|6,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,08
|2,42
|21,27
|Net Holding
|4,34
|1,00
|18,37
|Netaş Telekom.
|32,22
|0,94
|14,81
|Niğbaş Niğde Beton
|31,56
|-1,94
|-35,96
|Nuh Çimento
|51,45
|4,47
|6,72
|Nurol GMYO
|12,16
|0,33
|67,35
|Odaş Elektrik
|4,18
|4,12
|10,26
|Olmuksan-IP
|9,04
|-5,15
|-22,36
|Orge Enerji Elektrik
|10,39
|-4,43
|37,40
|Orma Orman Mahsulleri
|24,90
|3,68
|64,81
|Osmanlı Menkul
|35,80
|5,06
|19,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,09
|-2,16
|0,00
|Otokar
|405,80
|1,14
|27,64
|Oyak Çimento
|8,67
|-0,23
|-1,48
|Oyak Yat. Ort.
|10,52
|-5,06
|48,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,21
|-0,57
|10,83
|Özak GMYO
|5,44
|3,19
|7,84
|Özbal Çelik Boru
|9,01
|4,53
|40,92
|Özderici GMYO
|2,49
|2,43
|13,96
|Özerden Plastik
|12,27
|-1,03
|38,89
|Pamukova Elektrik
|21,24
|0,45
|4,41
|Panora GMYO
|7,20
|1,28
|15,35
|Papilon Savunma
|23,14
|-2,36
|1,67
|Park Elek.Madencilik
|6,11
|-1,80
|11,55
|Parsan
|29,44
|-1,65
|17,94
|Pegasus
|74,50
|-0,54
|-2,01
|Peker GMYO
|2,46
|0,00
|-5,75
|Penguen Gıda
|5,20
|0,96
|3,76
|Pera GMYO
|2,29
|-0,83
|35,87
|Pergamon Dış Ticaret
|34,32
|4,23
|80,76
|Petkim
|5,38
|0,97
|4,22
|Petrokent Turizm
|1.989,90
|6,42
|119,55
|Pınar Et ve Un
|24,24
|-0,98
|3,95
|Pınar Su
|8,92
|1,93
|20,73
|Pınar Süt
|26,44
|-1,35
|14,21
|Plastikkart
|18,87
|-0,27
|25,95
|Polisan Holding
|4,09
|0,00
|6,99
|Politeknik Metal
|390,10
|-0,15
|-3,50
|Prizma Press Matbaacılık
|5,95
|-0,98
|10,40
|QNB Finans Fin. Kir.
|144,00
|5,70
|12,53
|QNB Finansbank
|70,00
|1,62
|-2,06
|Ral Yatırım Holding
|4,88
|9,33
|13,51
|Ray Sigorta
|16,88
|0,30
|7,77
|Reysaş GMYO
|5,77
|2,26
|7,71
|Reysaş Lojistik
|8,55
|-0,46
|-5,84
|Rhea Girişim
|3,69
|-1,59
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|24,50
|9,94
|69,37
|Royal Halı
|4,00
|8,20
|18,90
|RTA Laboratuvarları
|26,66
|-1,92
|-12,09
|Sabancı Holding
|11,18
|-0,80
|-3,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,84
|2,24
|17,56
|Sanel Mühendislik
|4,26
|-0,23
|27,49
|Sanifoam Sünger
|20,32
|-9,93
|49,41
|Sanko Pazarlama
|9,98
|1,21
|6,50
|Saray Matbaacılık
|7,44
|-9,92
|-13,00
|Sarkuysan
|10,84
|-0,20
|13,80
|Sasa Polyester
|28,82
|1,58
|39,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,79
|0,09
|25,26
|Sekuro Plastik
|40,96
|9,99
|169,63
|Selçuk Ecza Deposu
|13,35
|-2,35
|-2,42
|Selçuk Gıda
|4,79
|-3,31
|-6,22
|Senkron Güvenlik
|25,76
|-9,94
|1,45
|Serve Film Prodüksiyon
|22,20
|2,09
|34,38
|Servet GMYO
|132,80
|8,21
|61,48
|Seyitler Kimya
|41,72
|1,41
|65,80
|Silverline Endüstri
|7,00
|-1,69
|-18,60
|Sinpaş GMYO
|5,09
|5,63
|21,29
|Smartiks Yazılım
|8,86
|-0,56
|0,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,98
|-2,76
|34,89
|Sok Marketler Ticaret
|14,02
|-2,69
|11,65
|Söktaş
|6,37
|9,85
|29,27
|Sönmez Filament
|81,00
|-1,11
|13,96
|Sönmez Pamuklu
|26,46
|-4,16
|11,42
|Sumaş Suni Tahta
|67,00
|-7,95
|40,10
|Şeker Fin. Kir.
|8,85
|-8,14
|28,75
|Şekerbank
|1,47
|0,00
|-3,31
|Şişe Cam
|7,81
|-0,39
|4,24
|T. Halk Bankası
|5,37
|0,00
|-4,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,06
|-3,03
|-3,22
|T.S.K.B.
|1,81
|-2,70
|1,12
|T.Tuborg
|21,90
|-4,70
|21,20
|Taç Tarım Ürünleri
|37,90
|9,69
|299,81
|Tat Gıda
|11,48
|-1,80
|-3,63
|TAV Havalimanları
|21,92
|-0,83
|1,50
|Taze Kuru Gıda
|350,00
|3,03
|57,19
|Tek-Art Turizm
|2,28
|0,00
|11,88
|Tekfen Holding
|17,99
|0,22
|8,84
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,46
|0,43
|29,11
|Temapol Polimer Plastik
|15,56
|-1,62
|37,39
|TGS Dış Ticaret
|39,00
|9,96
|198,82
|Tofaş Oto. Fab.
|36,90
|-2,04
|7,37
|Torunlar GMYO
|4,03
|1,77
|3,08
|Trabzon Liman
|36,50
|-2,11
|9,90
|Trabzonspor Sportif
|2,55
|-1,53
|5,33
|Trend GMYO
|9,40
|-2,04
|-23,63
|TSKB GMYO
|6,32
|-4,92
|7,65
|Tuğçelik
|8,79
|3,59
|3,59
|Tukaş
|10,17
|2,55
|3,72
|Turcas Petrol
|5,62
|2,59
|14,23
|Turkcell
|16,62
|-1,20
|2,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,83
|5,66
|29,92
|Tüpraş
|103,60
|0,10
|-6,67
|Türk Hava Yolları
|12,23
|-0,08
|-5,89
|Türk Prysmian Kablo
|13,17
|-1,34
|9,92
|Türk Telekom
|8,46
|0,12
|-0,82
|Türk Traktör
|184,00
|6,33
|3,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|189,90
|0,42
|68,11
|Türkiye Sigorta
|7,41
|-0,67
|12,73
|Ufuk Yatırım
|22,96
|9,86
|71,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,70
|3,12
|1,42
|Ulusoy Elektrik
|48,62
|-0,78
|-5,59
|Ulusoy Un Sanayi
|16,78
|3,15
|47,91
|Umpaş Holding
|2,58
|9,82
|-5,75
|Uşak Seramik
|2,50
|1,63
|6,41
|Utopya Turizm
|40,54
|-4,76
|3,09
|Uzertaş Boya
|80,00
|-6,60
|33,66
|Ülker Bisküvi
|22,58
|-1,05
|-1,99
|Vakıf Fin. Kir.
|9,05
|0,67
|112,68
|Vakıf GMYO
|3,85
|2,11
|6,91
|Vakıf Yat. Ort.
|7,66
|-0,77
|5,16
|Vakıflar Bankası
|4,45
|0,23
|-6,58
|Vakko Tekstil
|6,75
|6,21
|7,52
|Vanet Gıda
|7,92
|-1,82
|4,53
|Verusa Holding
|58,90
|-1,88
|33,15
|Verusaturk Girisim
|24,98
|-8,84
|98,62
|Vestel
|29,68
|5,04
|38,46
|Vestel Beyaz Eşya
|50,20
|2,22
|24,88
|Viking Kağıt
|8,36
|4,01
|-5,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,04
|10,00
|33,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,94
|0,69
|-5,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|130,30
|1,92
|83,01
|Yataş
|16,22
|2,88
|11,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,22
|-0,95
|-5,23
|Yeni Gimat GMYO
|15,21
|-0,96
|24,05
|Yeşil GMYO
|1,97
|-2,49
|42,03
|Yeşil Yapı
|2,45
|-1,21
|33,15
|Yeşil Yatırım Holding
|215,00
|-10,00
|121,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.799,90
|-1,19
|8,99
|Yonga Mobilya
|36,90
|-4,22
|19,89
|Yükselen Çelik
|5,37
|0,94
|2,64
|Yünsa
|15,09
|-1,68
|3,55
|Zorlu Enerji
|2,95
|0,69
|5,05
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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