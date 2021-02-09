Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

09.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)42.998,90-6,386,17
İş Bankası (C)6,42-0,63-8,29
İş Fin.Kir.4,295,0611,14
İş Girişim26,40-4,7139,31
İş GMYO2,630,763,54
İş Y. Men. Değ.19,262,399,06
İş Yat. Ort.4,25-0,9220,74
İşbir Holding5.000,004,1782,48
Işık Plastik Sanayi32,042,3080,91
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,48-0,6828,95
İttifak Holding2,68-2,2517,04
İz Hayvancılık Tarım29,985,3360,33
İzmir Demir Çelik12,65-2,1016,99
İzmir Fırça7,061,0521,04
Jantsa Jant Sanayi604,0010,0066,51
Kafein Yazılım26,023,2123,39
Kaplamin31,00-4,66-10,47
Kardemir (A)5,880,68-1,01
Kardemir (B)5,89-0,3411,39
Kardemir (D)7,032,7423,36
Karel Elektronik28,325,9724,63
Karsan Otomotiv5,070,2056,92
Karsu Tekstil12,689,9647,25
Kartonsan85,303,03-7,38
Katmerciler Ekipman5,035,6071,43
Kent Gıda329,000,92-7,48
Kerevitaş Gıda6,65-1,191,22
Kervan Gıda16,343,0721,86
Kervansaray Yat. Holding1,13-3,42-10,32
Kiler GMYO2,772,5511,95
Klimasan Klima19,07-0,4310,43
Koç Holding21,901,512,18
Konfrut Gıda20,126,8820,47
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,20-9,94173,44
Konya Çimento1.538,40-2,2934,16
Kordsa Teknik Tekstil22,82-1,4548,30
Koza Altın140,105,4938,99
Koza Madencilik16,941,935,81
Körfez GMYO6,053,735,52
Kristal Kola4,19-1,435,61
Kron Telekomünikasyon67,404,4379,15
Kuştur Kuşadası Turizm202,000,0028,42
Kuyumcukent Gayrimenkul2,49-0,408,26
Kütahya Porselen49,521,77-2,16
Lider Faktoring3,953,9615,54
Link Bilgisayar30,36-0,84-4,00
Logo Yazılım139,80-0,5710,92
Lokman Hekim Sağlık16,264,5954,76
Lüks Kadife44,48-2,8759,24
Makina Takım4,049,8011,73
Marka Yatırım Holding7,170,869,02
Marmaris Altınyunus269,005,39137,62
Marshall328,90-1,546,65
Martı GMYO2,860,354,36
Martı Otel2,312,227,98
Mavi Giyim53,70-1,482,20
Mazhar Zorlu Holding35,40-0,9111,18
Mega Polietilen9,940,1030,03
Menderes Tekstil3,44-2,039,06
Merit Turizm181,5010,0097,13
Merko Gıda8,16-3,54-5,32
Metemtur Otelcilik27,061,7421,99
Metro Holding2,242,259,13
Metro Petrol ve Tesisleri3,152,288,65
Metro Yatırım Ortaklığı2,46-0,414,72
Migros Ticaret44,80-2,125,47
Milpa5,80-6,4928,48
Mistral GMYO5,08-0,978,92
MLP Sağlık24,162,7623,80
MMC San. ve Tic. Yat.7,051,6250,00
Mondi Tire Kutsan8,06-1,226,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,082,4221,27
Net Holding4,341,0018,37
Netaş Telekom.32,220,9414,81
Niğbaş Niğde Beton31,56-1,94-35,96
Nuh Çimento51,454,476,72
Nurol GMYO12,160,3367,35
Odaş Elektrik4,184,1210,26
Olmuksan-IP9,04-5,15-22,36
Orge Enerji Elektrik10,39-4,4337,40
Orma Orman Mahsulleri24,903,6864,81
Osmanlı Menkul35,805,0619,52
Ostim Endüstriyel Yat4,09-2,160,00
Otokar405,801,1427,64
Oyak Çimento8,67-0,23-1,48
Oyak Yat. Ort.10,52-5,0648,35
Oylum Sınai Yatırımlar5,21-0,5710,83
Özak GMYO5,443,197,84
Özbal Çelik Boru9,014,5340,92
Özderici GMYO2,492,4313,96
Özerden Plastik12,27-1,0338,89
Pamukova Elektrik21,240,454,41
Panora GMYO7,201,2815,35
Papilon Savunma23,14-2,361,67
Park Elek.Madencilik6,11-1,8011,55
Parsan29,44-1,6517,94
Pegasus74,50-0,54-2,01
Peker GMYO2,460,00-5,75
Penguen Gıda5,200,963,76
Pera GMYO2,29-0,8335,87
Pergamon Dış Ticaret34,324,2380,76
Petkim5,380,974,22
Petrokent Turizm1.989,906,42119,55
Pınar Et ve Un24,24-0,983,95
Pınar Su8,921,9320,73
Pınar Süt26,44-1,3514,21
Plastikkart18,87-0,2725,95
Polisan Holding4,090,006,99
Politeknik Metal390,10-0,15-3,50
Prizma Press Matbaacılık5,95-0,9810,40
QNB Finans Fin. Kir.144,005,7012,53
QNB Finansbank70,001,62-2,06
Ral Yatırım Holding4,889,3313,51
Ray Sigorta16,880,307,77
Reysaş GMYO5,772,267,71
Reysaş Lojistik8,55-0,46-5,84
Rhea Girişim3,69-1,590,00
Rodrigo Tekstil24,509,9469,37
Royal Halı4,008,2018,90
RTA Laboratuvarları26,66-1,92-12,09
Sabancı Holding11,18-0,80-3,14
Safkar Ege Soğutmacılık12,842,2417,56
Sanel Mühendislik4,26-0,2327,49
Sanifoam Sünger20,32-9,9349,41
Sanko Pazarlama9,981,216,50
Saray Matbaacılık7,44-9,92-13,00
Sarkuysan10,84-0,2013,80
Sasa Polyester28,821,5839,66
Say Yenilenebilir Enerji10,790,0925,26
Sekuro Plastik40,969,99169,63
Selçuk Ecza Deposu13,35-2,35-2,42
Selçuk Gıda4,79-3,31-6,22
Senkron Güvenlik25,76-9,941,45
Serve Film Prodüksiyon22,202,0934,38
Servet GMYO132,808,2161,48
Seyitler Kimya41,721,4165,80
Silverline Endüstri7,00-1,69-18,60
Sinpaş GMYO5,095,6321,29
Smartiks Yazılım8,86-0,560,45
Sodaş Sodyum Sanayii35,98-2,7634,89
Sok Marketler Ticaret14,02-2,6911,65
Söktaş6,379,8529,27
Sönmez Filament81,00-1,1113,96
Sönmez Pamuklu26,46-4,1611,42
Sumaş Suni Tahta67,00-7,9540,10
Şeker Fin. Kir.8,85-8,1428,75
Şekerbank1,470,00-3,31
Şişe Cam7,81-0,394,24
T. Halk Bankası5,370,00-4,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,06-3,03-3,22
T.S.K.B.1,81-2,701,12
T.Tuborg21,90-4,7021,20
Taç Tarım Ürünleri37,909,69299,81
Tat Gıda11,48-1,80-3,63
TAV Havalimanları21,92-0,831,50
Taze Kuru Gıda350,003,0357,19
Tek-Art Turizm2,280,0011,88
Tekfen Holding17,990,228,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,460,4329,11
Temapol Polimer Plastik15,56-1,6237,39
TGS Dış Ticaret39,009,96198,82
Tofaş Oto. Fab.36,90-2,047,37
Torunlar GMYO4,031,773,08
Trabzon Liman36,50-2,119,90
Trabzonspor Sportif2,55-1,535,33
Trend GMYO9,40-2,04-23,63
TSKB GMYO6,32-4,927,65
Tuğçelik8,793,593,59
Tukaş10,172,553,72
Turcas Petrol5,622,5914,23
Turkcell16,62-1,202,61
Tümosan Motor ve Traktör17,835,6629,92
Tüpraş103,600,10-6,67
Türk Hava Yolları12,23-0,08-5,89
Türk Prysmian Kablo13,17-1,349,92
Türk Telekom8,460,12-0,82
Türk Traktör184,006,333,89
Türker Proje Gayrimenkul189,900,4268,11
Türkiye Sigorta7,41-0,6712,73
Ufuk Yatırım22,969,8671,34
Ulaşlar Turizm Yat.4,703,121,42
Ulusoy Elektrik48,62-0,78-5,59
Ulusoy Un Sanayi16,783,1547,91
Umpaş Holding2,589,82-5,75
Uşak Seramik2,501,636,41
Utopya Turizm40,54-4,763,09
Uzertaş Boya80,00-6,6033,66
Ülker Bisküvi22,58-1,05-1,99
Vakıf Fin. Kir.9,050,67112,68
Vakıf GMYO3,852,116,91
Vakıf Yat. Ort.7,66-0,775,16
Vakıflar Bankası4,450,23-6,58
Vakko Tekstil6,756,217,52
Vanet Gıda7,92-1,824,53
Verusa Holding58,90-1,8833,15
Verusaturk Girisim24,98-8,8498,62
Vestel29,685,0438,46
Vestel Beyaz Eşya50,202,2224,88
Viking Kağıt8,364,01-5,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,0410,0033,48
Yapı ve Kredi Bank.2,940,69-5,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.130,301,9283,01
Yataş16,222,8811,07
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,22-0,95-5,23
Yeni Gimat GMYO15,21-0,9624,05
Yeşil GMYO1,97-2,4942,03
Yeşil Yapı2,45-1,2133,15
Yeşil Yatırım Holding215,00-10,00121,81
Yibitaş İnşaat Malzeme16.799,90-1,198,99
Yonga Mobilya36,90-4,2219,89
Yükselen Çelik5,370,942,64
Yünsa15,09-1,683,55
Zorlu Enerji2,950,695,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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