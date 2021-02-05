Borsada günün ilk yarısı (2)
05.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:39
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (C)6,47-0,93-7,57İş Fin.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (C)
|6,47
|-0,93
|-7,57
|İş Fin.Kir.
|4,25
|2,68
|10,10
|İş Girişim
|27,50
|-2,02
|45,12
|İş GMYO
|2,59
|-0,77
|1,97
|İş Y. Men. Değ.
|18,91
|-0,73
|7,08
|İş Yat. Ort.
|4,23
|-2,06
|20,17
|İşbir Holding
|4.892,70
|-3,95
|78,57
|Işık Plastik Sanayi
|31,32
|9,96
|64,43
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,51
|4,38
|25,44
|İttifak Holding
|2,58
|4,03
|15,70
|İz Hayvancılık Tarım
|27,88
|9,97
|42,22
|İzmir Demir Çelik
|12,32
|2,07
|14,21
|İzmir Fırça
|6,76
|-1,31
|21,58
|Jantsa Jant Sanayi
|492,50
|0,83
|47,27
|Kafein Yazılım
|26,10
|2,61
|14,13
|Kaplamin
|30,68
|-2,83
|-14,62
|Kardemir (A)
|5,87
|0,34
|-2,02
|Kardemir (B)
|5,89
|0,69
|11,01
|Kardemir (D)
|6,91
|0,73
|19,90
|Karel Elektronik
|27,48
|-0,37
|17,26
|Karsan Otomotiv
|5,19
|0,39
|58,46
|Karsu Tekstil
|11,08
|2,87
|21,75
|Kartonsan
|84,70
|2,90
|-18,26
|Katmerciler Ekipman
|5,06
|-1,78
|61,69
|Kent Gıda
|326,40
|0,25
|-9,73
|Kerevitaş Gıda
|6,76
|-1,75
|2,13
|Kervan Gıda
|15,64
|-2,71
|19,44
|Kervansaray Yat. Holding
|1,19
|1,72
|-6,35
|Kiler GMYO
|2,60
|-1,91
|2,39
|Klimasan Klima
|18,99
|5,32
|13,08
|Koç Holding
|21,60
|0,56
|2,08
|Konfrut Gıda
|18,55
|-4,17
|7,34
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,80
|-2,18
|221,79
|Konya Çimento
|1.588,00
|2,11
|41,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,20
|7,57
|53,57
|Koza Altın
|123,90
|-1,94
|25,65
|Koza Madencilik
|15,98
|-2,00
|1,23
|Körfez GMYO
|5,92
|0,00
|1,21
|Kristal Kola
|4,24
|-2,11
|6,63
|Kron Telekomünikasyon
|62,95
|-1,87
|71,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|185,00
|-4,56
|16,97
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,48
|-2,77
|6,96
|Kütahya Porselen
|48,70
|0,21
|-4,26
|Lider Faktoring
|3,87
|-2,02
|13,78
|Link Bilgisayar
|31,58
|9,94
|-0,05
|Logo Yazılım
|141,60
|-2,72
|11,24
|Lokman Hekim Sağlık
|15,55
|-1,47
|43,78
|Lüks Kadife
|46,84
|-5,00
|61,80
|Makina Takım
|3,54
|-1,72
|0,59
|Marka Yatırım Holding
|6,86
|0,59
|6,07
|Marmaris Altınyunus
|251,70
|-4,07
|133,12
|Marshall
|334,20
|-1,54
|8,54
|Martı GMYO
|2,87
|0,70
|4,00
|Martı Otel
|2,28
|-1,32
|5,63
|Mavi Giyim
|55,50
|-1,33
|6,23
|Mazhar Zorlu Holding
|33,50
|-4,45
|5,15
|Mega Polietilen
|9,55
|3,32
|25,98
|Menderes Tekstil
|3,49
|1,15
|14,24
|Merit Turizm
|136,80
|-1,94
|81,60
|Merko Gıda
|8,79
|-3,10
|1,16
|Metemtur Otelcilik
|26,96
|1,15
|19,91
|Metro Holding
|2,20
|-0,90
|5,29
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,06
|-0,33
|5,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,49
|2,04
|7,30
|Migros Ticaret
|46,98
|2,64
|8,97
|Milpa
|5,91
|-1,20
|25,00
|Mistral GMYO
|5,20
|-0,57
|11,89
|MLP Sağlık
|24,14
|-0,92
|19,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,03
|-1,31
|47,83
|Mondi Tire Kutsan
|8,18
|0,49
|8,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,70
|-0,92
|14,81
|Net Holding
|4,12
|0,76
|16,03
|Netaş Telekom.
|32,40
|-1,43
|13,32
|Niğbaş Niğde Beton
|34,60
|3,64
|-34,23
|Nuh Çimento
|50,90
|1,60
|3,37
|Nurol GMYO
|11,84
|6,74
|51,99
|Odaş Elektrik
|4,09
|-0,98
|4,10
|Olmuksan-IP
|10,03
|5,98
|-16,20
|Orge Enerji Elektrik
|10,45
|10,00
|35,64
|Orma Orman Mahsulleri
|20,44
|-0,19
|44,97
|Osmanlı Menkul
|35,66
|0,17
|13,32
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,22
|-3,70
|2,21
|Otokar
|410,80
|0,44
|29,33
|Oyak Çimento
|8,63
|0,82
|-2,39
|Oyak Yat. Ort.
|10,94
|9,93
|60,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,25
|-1,52
|10,19
|Özak GMYO
|5,31
|-2,78
|2,75
|Özbal Çelik Boru
|8,40
|-2,66
|28,55
|Özderici GMYO
|2,43
|0,00
|7,21
|Özerden Plastik
|12,52
|-0,79
|40,00
|Pamukova Elektrik
|24,00
|4,66
|13,88
|Panora GMYO
|7,09
|-1,40
|14,05
|Papilon Savunma
|23,84
|-0,92
|3,78
|Park Elek.Madencilik
|6,09
|-0,34
|10,24
|Parsan
|29,50
|-1,90
|19,18
|Pegasus
|74,60
|1,33
|-2,95
|Peker GMYO
|2,49
|-0,40
|-3,83
|Penguen Gıda
|5,24
|-2,22
|4,55
|Pera GMYO
|2,53
|-3,07
|44,43
|Pergamon Dış Ticaret
|32,50
|-2,59
|57,71
|Petkim
|5,12
|0,79
|2,81
|Petrokent Turizm
|1.850,00
|7,25
|104,10
|Pınar Et ve Un
|25,02
|-1,82
|6,87
|Pınar Su
|9,22
|-0,99
|21,27
|Pınar Süt
|27,26
|3,59
|17,50
|Plastikkart
|18,25
|-1,13
|26,64
|Polisan Holding
|4,15
|-2,14
|6,74
|Politeknik Metal
|386,50
|-0,96
|-6,79
|Prizma Press Matbaacılık
|6,21
|1,48
|12,41
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,00
|-1,70
|1,36
|QNB Finansbank
|67,30
|-0,67
|-4,98
|Ral Yatırım Holding
|4,68
|0,90
|1,35
|Ray Sigorta
|16,80
|2,07
|8,28
|Reysaş GMYO
|5,76
|-2,02
|6,61
|Reysaş Lojistik
|8,80
|-1,44
|-4,00
|Rhea Girişim
|3,77
|-2,07
|1,88
|Rodrigo Tekstil
|20,44
|5,03
|40,04
|Royal Halı
|3,64
|2,08
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|27,26
|2,07
|-8,85
|Sabancı Holding
|11,29
|-0,89
|-2,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,18
|9,92
|14,06
|Sanel Mühendislik
|4,36
|-2,00
|29,24
|Sanifoam Sünger
|22,50
|5,24
|62,50
|Sanko Pazarlama
|9,99
|0,60
|7,03
|Saray Matbaacılık
|8,47
|-9,95
|7,30
|Sarkuysan
|10,08
|-0,70
|12,56
|Sasa Polyester
|28,36
|-1,39
|33,04
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,68
|-3,01
|25,03
|Sekuro Plastik
|32,12
|-5,00
|131,38
|Selçuk Ecza Deposu
|13,76
|-3,00
|-0,51
|Selçuk Gıda
|4,85
|2,09
|-1,81
|Senkron Güvenlik
|27,60
|-0,34
|12,72
|Serve Film Prodüksiyon
|21,40
|9,97
|23,44
|Servet GMYO
|115,00
|0,17
|46,30
|Seyitler Kimya
|39,42
|0,71
|57,35
|Silverline Endüstri
|7,13
|2,45
|-17,44
|Sinpaş GMYO
|4,88
|-0,62
|15,55
|Smartiks Yazılım
|9,14
|1,72
|-0,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|37,00
|-3,32
|33,39
|Söktaş
|5,76
|-1,42
|9,23
|Sönmez Filament
|80,00
|2,74
|9,62
|Sönmez Pamuklu
|27,96
|1,91
|15,33
|Sumaş Suni Tahta
|80,50
|9,87
|55,32
|Şeker Fin. Kir.
|9,28
|9,96
|32,81
|Şekerbank
|1,48
|-0,67
|-1,99
|Şişe Cam
|7,80
|1,45
|5,47
|Şok Marketler
|14,39
|0,80
|9,83
|T. Halk Bankası
|5,33
|-1,48
|-4,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,00
|-2,34
|-3,41
|T.S.K.B.
|1,86
|-0,53
|4,49
|T.Tuborg
|23,00
|-0,86
|27,28
|Taç Tarım Ürünleri
|38,38
|9,96
|231,43
|Tat Gıda
|11,69
|-2,06
|-3,71
|TAV Havalimanları
|22,52
|1,75
|3,76
|Taze Kuru Gıda
|335,00
|0,03
|50,25
|Tek-Art Turizm
|2,26
|-1,76
|10,40
|Tekfen Holding
|18,20
|-1,31
|10,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,71
|3,85
|28,79
|Temapol Polimer Plastik
|16,23
|0,19
|38,61
|TGS Dış Ticaret
|34,54
|0,83
|147,05
|Tofaş Oto. Fab.
|37,38
|-0,99
|11,85
|Torunlar GMYO
|4,01
|-1,25
|1,54
|Trabzon Liman
|36,56
|-0,16
|15,32
|Trabzonspor Sportif
|2,63
|5,08
|10,25
|Trend GMYO
|9,70
|-0,92
|-23,07
|TSKB GMYO
|6,70
|-0,87
|18,78
|Tuğçelik
|8,12
|-0,61
|0,12
|Tukaş
|9,73
|-1,32
|0,00
|Turcas Petrol
|5,52
|-2,84
|12,99
|Turkcell
|16,72
|0,90
|3,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,37
|-1,60
|22,74
|Tüpraş
|102,40
|0,00
|-6,20
|Türk Hava Yolları
|12,43
|0,41
|-5,50
|Türk Prysmian Kablo
|13,60
|-2,39
|11,57
|Türk Telekom
|8,63
|2,75
|0,47
|Türk Traktör
|178,40
|-2,52
|-2,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|202,60
|9,99
|73,52
|Türkiye Sigorta
|7,55
|-1,70
|13,79
|Ufuk Yatırım
|20,20
|-7,32
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,16
|0,97
|-1,65
|Ulusoy Elektrik
|48,80
|0,00
|-4,81
|Ulusoy Un Sanayi
|16,51
|-3,68
|41,30
|Umpaş Holding
|2,20
|0,00
|-13,79
|Uşak Seramik
|2,51
|-1,19
|6,84
|Utopya Turizm
|38,24
|0,93
|0,52
|Uzertaş Boya
|86,50
|10,00
|38,96
|Ülker Bisküvi
|23,04
|-0,43
|-1,04
|Vakıf Fin. Kir.
|9,17
|5,20
|118,31
|Vakıf GMYO
|3,80
|-1,54
|6,08
|Vakıf Yat. Ort.
|7,83
|-0,64
|5,98
|Vakıflar Bankası
|4,43
|-2,00
|-6,37
|Vakko Tekstil
|6,64
|0,61
|0,61
|Vanet Gıda
|8,27
|-3,15
|7,24
|Verusa Holding
|61,50
|5,98
|37,58
|Verusaturk Girisim
|28,80
|-6,46
|132,42
|Vestel
|27,26
|2,82
|28,30
|Vestel Beyaz Eşya
|49,84
|-0,20
|20,84
|Viking Kağıt
|8,34
|2,71
|-7,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,08
|1,21
|12,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,96
|-1,99
|-4,22
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|131,90
|-3,20
|67,13
|Yataş
|15,80
|-0,82
|9,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,25
|-1,87
|-4,77
|Yeni Gimat GMYO
|15,37
|1,12
|23,09
|Yeşil GMYO
|2,04
|4,04
|49,28
|Yeşil Yapı
|2,54
|0,80
|37,50
|Yeşil Yatırım Holding
|258,50
|-2,89
|146,46
|Yonga Mobilya
|35,70
|-0,06
|15,15
|Yükselen Çelik
|5,31
|-0,76
|0,16
|Yünsa
|15,74
|4,25
|7,03
|Zorlu Enerji
|2,93
|0,69
|5,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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