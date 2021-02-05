Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

05.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:39
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (C)6,47-0,93-7,57İş Fin.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (C)6,47-0,93-7,57
İş Fin.Kir.4,252,6810,10
İş Girişim27,50-2,0245,12
İş GMYO2,59-0,771,97
İş Y. Men. Değ.18,91-0,737,08
İş Yat. Ort.4,23-2,0620,17
İşbir Holding4.892,70-3,9578,57
Işık Plastik Sanayi31,329,9664,43
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,514,3825,44
İttifak Holding2,584,0315,70
İz Hayvancılık Tarım27,889,9742,22
İzmir Demir Çelik12,322,0714,21
İzmir Fırça6,76-1,3121,58
Jantsa Jant Sanayi492,500,8347,27
Kafein Yazılım26,102,6114,13
Kaplamin30,68-2,83-14,62
Kardemir (A)5,870,34-2,02
Kardemir (B)5,890,6911,01
Kardemir (D)6,910,7319,90
Karel Elektronik27,48-0,3717,26
Karsan Otomotiv5,190,3958,46
Karsu Tekstil11,082,8721,75
Kartonsan84,702,90-18,26
Katmerciler Ekipman5,06-1,7861,69
Kent Gıda326,400,25-9,73
Kerevitaş Gıda6,76-1,752,13
Kervan Gıda15,64-2,7119,44
Kervansaray Yat. Holding1,191,72-6,35
Kiler GMYO2,60-1,912,39
Klimasan Klima18,995,3213,08
Koç Holding21,600,562,08
Konfrut Gıda18,55-4,177,34
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,80-2,18221,79
Konya Çimento1.588,002,1141,24
Kordsa Teknik Tekstil24,207,5753,57
Koza Altın123,90-1,9425,65
Koza Madencilik15,98-2,001,23
Körfez GMYO5,920,001,21
Kristal Kola4,24-2,116,63
Kron Telekomünikasyon62,95-1,8771,01
Kuştur Kuşadası Turizm185,00-4,5616,97
Kuyumcukent Gayrimenkul2,48-2,776,96
Kütahya Porselen48,700,21-4,26
Lider Faktoring3,87-2,0213,78
Link Bilgisayar31,589,94-0,05
Logo Yazılım141,60-2,7211,24
Lokman Hekim Sağlık15,55-1,4743,78
Lüks Kadife46,84-5,0061,80
Makina Takım3,54-1,720,59
Marka Yatırım Holding6,860,596,07
Marmaris Altınyunus251,70-4,07133,12
Marshall334,20-1,548,54
Martı GMYO2,870,704,00
Martı Otel2,28-1,325,63
Mavi Giyim55,50-1,336,23
Mazhar Zorlu Holding33,50-4,455,15
Mega Polietilen9,553,3225,98
Menderes Tekstil3,491,1514,24
Merit Turizm136,80-1,9481,60
Merko Gıda8,79-3,101,16
Metemtur Otelcilik26,961,1519,91
Metro Holding2,20-0,905,29
Metro Petrol ve Tesisleri3,06-0,335,88
Metro Yatırım Ortaklığı2,492,047,30
Migros Ticaret46,982,648,97
Milpa5,91-1,2025,00
Mistral GMYO5,20-0,5711,89
MLP Sağlık24,14-0,9219,88
MMC San. ve Tic. Yat.7,03-1,3147,83
Mondi Tire Kutsan8,180,498,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,70-0,9214,81
Net Holding4,120,7616,03
Netaş Telekom.32,40-1,4313,32
Niğbaş Niğde Beton34,603,64-34,23
Nuh Çimento50,901,603,37
Nurol GMYO11,846,7451,99
Odaş Elektrik4,09-0,984,10
Olmuksan-IP10,035,98-16,20
Orge Enerji Elektrik10,4510,0035,64
Orma Orman Mahsulleri20,44-0,1944,97
Osmanlı Menkul35,660,1713,32
Ostim Endüstriyel Yat4,22-3,702,21
Otokar410,800,4429,33
Oyak Çimento8,630,82-2,39
Oyak Yat. Ort.10,949,9360,86
Oylum Sınai Yatırımlar5,25-1,5210,19
Özak GMYO5,31-2,782,75
Özbal Çelik Boru8,40-2,6628,55
Özderici GMYO2,430,007,21
Özerden Plastik12,52-0,7940,00
Pamukova Elektrik24,004,6613,88
Panora GMYO7,09-1,4014,05
Papilon Savunma23,84-0,923,78
Park Elek.Madencilik6,09-0,3410,24
Parsan29,50-1,9019,18
Pegasus74,601,33-2,95
Peker GMYO2,49-0,40-3,83
Penguen Gıda5,24-2,224,55
Pera GMYO2,53-3,0744,43
Pergamon Dış Ticaret32,50-2,5957,71
Petkim5,120,792,81
Petrokent Turizm1.850,007,25104,10
Pınar Et ve Un25,02-1,826,87
Pınar Su9,22-0,9921,27
Pınar Süt27,263,5917,50
Plastikkart18,25-1,1326,64
Polisan Holding4,15-2,146,74
Politeknik Metal386,50-0,96-6,79
Prizma Press Matbaacılık6,211,4812,41
QNB Finans Fin. Kir.127,00-1,701,36
QNB Finansbank67,30-0,67-4,98
Ral Yatırım Holding4,680,901,35
Ray Sigorta16,802,078,28
Reysaş GMYO5,76-2,026,61
Reysaş Lojistik8,80-1,44-4,00
Rhea Girişim3,77-2,071,88
Rodrigo Tekstil20,445,0340,04
Royal Halı3,642,080,00
RTA Laboratuvarları27,262,07-8,85
Sabancı Holding11,29-0,89-2,62
Safkar Ege Soğutmacılık12,189,9214,06
Sanel Mühendislik4,36-2,0029,24
Sanifoam Sünger22,505,2462,50
Sanko Pazarlama9,990,607,03
Saray Matbaacılık8,47-9,957,30
Sarkuysan10,08-0,7012,56
Sasa Polyester28,36-1,3933,04
Say Yenilenebilir Enerji10,68-3,0125,03
Sekuro Plastik32,12-5,00131,38
Selçuk Ecza Deposu13,76-3,00-0,51
Selçuk Gıda4,852,09-1,81
Senkron Güvenlik27,60-0,3412,72
Serve Film Prodüksiyon21,409,9723,44
Servet GMYO115,000,1746,30
Seyitler Kimya39,420,7157,35
Silverline Endüstri7,132,45-17,44
Sinpaş GMYO4,88-0,6215,55
Smartiks Yazılım9,141,72-0,11
Sodaş Sodyum Sanayii37,00-3,3233,39
Söktaş5,76-1,429,23
Sönmez Filament80,002,749,62
Sönmez Pamuklu27,961,9115,33
Sumaş Suni Tahta80,509,8755,32
Şeker Fin. Kir.9,289,9632,81
Şekerbank1,48-0,67-1,99
Şişe Cam7,801,455,47
Şok Marketler14,390,809,83
T. Halk Bankası5,33-1,48-4,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası32,00-2,34-3,41
T.S.K.B.1,86-0,534,49
T.Tuborg23,00-0,8627,28
Taç Tarım Ürünleri38,389,96231,43
Tat Gıda11,69-2,06-3,71
TAV Havalimanları22,521,753,76
Taze Kuru Gıda335,000,0350,25
Tek-Art Turizm2,26-1,7610,40
Tekfen Holding18,20-1,3110,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,713,8528,79
Temapol Polimer Plastik16,230,1938,61
TGS Dış Ticaret34,540,83147,05
Tofaş Oto. Fab.37,38-0,9911,85
Torunlar GMYO4,01-1,251,54
Trabzon Liman36,56-0,1615,32
Trabzonspor Sportif2,635,0810,25
Trend GMYO9,70-0,92-23,07
TSKB GMYO6,70-0,8718,78
Tuğçelik8,12-0,610,12
Tukaş9,73-1,320,00
Turcas Petrol5,52-2,8412,99
Turkcell16,720,903,91
Tümosan Motor ve Traktör17,37-1,6022,74
Tüpraş102,400,00-6,20
Türk Hava Yolları12,430,41-5,50
Türk Prysmian Kablo13,60-2,3911,57
Türk Telekom8,632,750,47
Türk Traktör178,40-2,52-2,57
Türker Proje Gayrimenkul202,609,9973,52
Türkiye Sigorta7,55-1,7013,79
Ufuk Yatırım20,20-7,3241,79
Ulaşlar Turizm Yat.4,160,97-1,65
Ulusoy Elektrik48,800,00-4,81
Ulusoy Un Sanayi16,51-3,6841,30
Umpaş Holding2,200,00-13,79
Uşak Seramik2,51-1,196,84
Utopya Turizm38,240,930,52
Uzertaş Boya86,5010,0038,96
Ülker Bisküvi23,04-0,43-1,04
Vakıf Fin. Kir.9,175,20118,31
Vakıf GMYO3,80-1,546,08
Vakıf Yat. Ort.7,83-0,645,98
Vakıflar Bankası4,43-2,00-6,37
Vakko Tekstil6,640,610,61
Vanet Gıda8,27-3,157,24
Verusa Holding61,505,9837,58
Verusaturk Girisim28,80-6,46132,42
Vestel27,262,8228,30
Vestel Beyaz Eşya49,84-0,2020,84
Viking Kağıt8,342,71-7,22
Yapı Kredi Koray GMYO5,081,2112,81
Yapı ve Kredi Bank.2,96-1,99-4,22
Yaprak Süt ve Besi Çift.131,90-3,2067,13
Yataş15,80-0,829,41
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,25-1,87-4,77
Yeni Gimat GMYO15,371,1223,09
Yeşil GMYO2,044,0449,28
Yeşil Yapı2,540,8037,50
Yeşil Yatırım Holding258,50-2,89146,46
Yonga Mobilya35,70-0,0615,15
Yükselen Çelik5,31-0,760,16
Yünsa15,744,257,03
Zorlu Enerji2,930,695,78
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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