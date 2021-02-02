Borsada günün ilk yarısı (2)
02.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:57
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)45.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|45.089,00
|5,78
|11,33
|İş Bankası (C)
|6,31
|1,77
|-9,86
|İş Fin.Kir.
|3,83
|1,06
|-0,78
|İş Girişim
|24,40
|1,16
|28,76
|İş GMYO
|2,52
|2,02
|-0,79
|İş Y. Men. Değ.
|18,13
|0,95
|2,66
|İş Yat. Ort.
|4,04
|1,25
|14,77
|İşbir Holding
|5.188,00
|5,99
|89,34
|Işık Plastik Sanayi
|23,56
|9,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,32
|0,00
|15,79
|İttifak Holding
|2,50
|2,04
|9,87
|İz Hayvancılık Tarım
|23,36
|-2,67
|33,33
|İzmir Demir Çelik
|12,10
|0,92
|11,33
|İzmir Fırça
|7,03
|-0,85
|27,52
|Jantsa Jant Sanayi
|500,20
|1,87
|48,03
|Kafein Yazılım
|23,22
|-0,94
|9,64
|Kaplamin
|31,70
|-9,43
|3,55
|Kardemir (A)
|5,86
|1,74
|-3,19
|Kardemir (B)
|5,81
|1,57
|8,54
|Kardemir (D)
|6,85
|2,24
|15,92
|Karel Elektronik
|27,18
|5,92
|11,27
|Karsan Otomotiv
|5,53
|2,41
|66,15
|Karsu Tekstil
|10,26
|-2,29
|22,81
|Kartonsan
|76,20
|0,07
|-20,30
|Katmerciler Ekipman
|5,12
|7,34
|54,87
|Kent Gıda
|350,00
|6,71
|-7,76
|Kerevitaş Gıda
|6,76
|0,75
|1,98
|Kervan Gıda
|16,04
|2,30
|18,61
|Kervansaray Yat. Holding
|1,12
|-9,68
|-1,59
|Kiler GMYO
|2,55
|0,79
|0,80
|Klimasan Klima
|18,20
|1,39
|5,77
|Koç Holding
|20,92
|2,35
|-3,22
|Konfrut Gıda
|17,48
|0,92
|2,49
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,85
|9,93
|172,17
|Konya Çimento
|1.603,00
|-0,43
|42,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,32
|2,11
|34,28
|Koza Altın
|123,80
|-0,24
|28,34
|Koza Madencilik
|15,98
|-0,75
|3,94
|Körfez GMYO
|5,89
|2,26
|-0,69
|Kristal Kola
|4,16
|1,46
|4,59
|Kron Telekomünikasyon
|61,00
|0,25
|65,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|212,00
|-0,84
|35,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,44
|1,24
|4,78
|Kütahya Porselen
|47,32
|0,04
|-6,24
|Lider Faktoring
|3,81
|2,42
|9,09
|Link Bilgisayar
|29,16
|1,96
|-10,27
|Logo Yazılım
|138,90
|0,87
|9,72
|Lokman Hekim Sağlık
|15,91
|3,18
|43,41
|Lüks Kadife
|51,75
|9,92
|62,91
|Makina Takım
|3,44
|1,18
|-0,29
|Marka Yatırım Holding
|8,21
|2,50
|24,57
|Marmaris Altınyunus
|262,00
|-3,32
|143,92
|Marshall
|348,00
|5,17
|7,89
|Martı GMYO
|2,85
|-0,35
|4,00
|Martı Otel
|2,28
|2,24
|4,69
|Mavi Giyim
|55,40
|1,28
|4,79
|Mazhar Zorlu Holding
|35,48
|-0,34
|13,09
|Mega Polietilen
|10,23
|-0,68
|34,46
|Menderes Tekstil
|3,51
|0,29
|13,27
|Merit Turizm
|150,10
|7,21
|67,26
|Merko Gıda
|8,35
|5,03
|-7,99
|Metemtur Otelcilik
|26,56
|5,65
|13,76
|Metro Holding
|2,20
|0,92
|4,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,04
|1,33
|3,81
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,41
|0,84
|2,58
|Migros Ticaret
|44,48
|0,72
|3,18
|Milpa
|5,52
|0,00
|20,00
|Mistral GMYO
|5,25
|-0,94
|12,53
|MLP Sağlık
|23,90
|3,64
|16,05
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,27
|1,96
|55,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,96
|1,40
|3,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|45,86
|8,42
|18,69
|Net Holding
|3,90
|1,30
|12,24
|Netaş Telekom.
|30,46
|3,18
|5,13
|Niğbaş Niğde Beton
|36,98
|-7,50
|-23,12
|Nuh Çimento
|50,50
|0,30
|2,25
|Nurol GMYO
|10,11
|2,64
|35,12
|Odaş Elektrik
|4,09
|-1,21
|6,15
|Olmuksan-IP
|9,21
|6,35
|-26,92
|Orge Enerji Elektrik
|9,02
|0,56
|21,54
|Orma Orman Mahsulleri
|19,45
|8,06
|22,28
|Osmanlı Menkul
|35,24
|-1,34
|15,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,24
|4,18
|-0,25
|Otokar
|427,10
|1,91
|31,63
|Oyak Çimento
|8,50
|1,43
|-4,56
|Oyak Yat. Ort.
|9,86
|1,02
|40,43
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,27
|1,35
|10,40
|Özak GMYO
|5,27
|2,33
|0,98
|Özbal Çelik Boru
|8,86
|2,31
|32,21
|Özderici GMYO
|2,37
|0,85
|5,86
|Özerden Plastik
|13,40
|1,44
|46,78
|Pamukova Elektrik
|22,00
|-1,96
|5,25
|Panora GMYO
|7,21
|0,84
|15,51
|Papilon Savunma
|23,80
|-1,24
|5,89
|Park Elek.Madencilik
|6,11
|0,16
|13,59
|Parsan
|29,22
|3,99
|15,64
|Pegasus
|71,40
|1,42
|-5,63
|Peker GMYO
|2,47
|0,41
|-5,75
|Penguen Gıda
|4,98
|1,01
|-2,38
|Pera GMYO
|2,38
|9,68
|23,88
|Pergamon Dış Ticaret
|29,56
|0,34
|54,36
|Petkim
|5,15
|1,38
|2,01
|Petrokent Turizm
|1.844,70
|10,00
|85,02
|Pınar Et ve Un
|24,60
|1,65
|3,95
|Pınar Su
|8,85
|2,55
|16,15
|Pınar Süt
|26,20
|0,69
|12,74
|Plastikkart
|17,93
|0,45
|23,53
|Polisan Holding
|4,11
|2,24
|4,15
|Politeknik Metal
|396,90
|-1,76
|-0,98
|Prizma Press Matbaacılık
|5,88
|1,55
|5,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,00
|1,59
|0,56
|QNB Finansbank
|68,00
|0,00
|-3,34
|Ral Yatırım Holding
|4,47
|0,45
|0,23
|Ray Sigorta
|16,49
|0,61
|6,08
|Reysaş GMYO
|5,60
|2,75
|0,00
|Reysaş Lojistik
|8,50
|1,80
|-9,63
|Rhea Girişim
|3,67
|3,09
|-4,30
|Rodrigo Tekstil
|19,38
|9,62
|28,96
|Royal Halı
|3,33
|-0,30
|-2,91
|RTA Laboratuvarları
|27,44
|-0,80
|-8,65
|Sabancı Holding
|10,80
|0,56
|-6,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,23
|0,72
|2,48
|Sanel Mühendislik
|4,21
|0,00
|23,10
|Sanifoam Sünger
|20,20
|1,00
|47,06
|Sanko Pazarlama
|10,10
|2,96
|4,47
|Saray Matbaacılık
|10,49
|0,77
|18,70
|Sarkuysan
|9,69
|0,83
|8,71
|Sasa Polyester
|26,02
|1,25
|27,10
|Say Yenilenebilir Enerji
|12,03
|9,96
|28,55
|Sekuro Plastik
|38,96
|9,99
|153,72
|Selçuk Ecza Deposu
|13,62
|2,25
|-2,42
|Selçuk Gıda
|4,85
|9,23
|-10,84
|Senkron Güvenlik
|29,12
|3,04
|7,62
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|1,01
|-7,19
|Servet GMYO
|117,50
|-0,51
|50,64
|Seyitler Kimya
|36,32
|-0,27
|45,15
|Silverline Endüstri
|7,00
|-0,28
|-18,37
|Sinpaş GMYO
|5,09
|-0,97
|22,97
|Smartiks Yazılım
|8,80
|-0,56
|-0,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,00
|2,04
|43,28
|Söktaş
|5,27
|-0,19
|3,73
|Sönmez Filament
|74,35
|0,34
|5,56
|Sönmez Pamuklu
|26,74
|-0,15
|11,58
|Sumaş Suni Tahta
|71,00
|-3,01
|42,83
|Şeker Fin. Kir.
|7,60
|6,15
|11,87
|Şekerbank
|1,48
|1,37
|-3,31
|Şişe Cam
|7,58
|2,57
|1,09
|Şok Marketler
|13,78
|1,55
|7,53
|T. Halk Bankası
|5,34
|0,75
|-4,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,00
|0,00
|-0,19
|T.S.K.B.
|1,86
|1,09
|3,37
|T.Tuborg
|24,50
|9,08
|24,29
|Taç Tarım Ürünleri
|28,86
|-9,98
|204,46
|Tat Gıda
|11,34
|3,09
|-7,25
|TAV Havalimanları
|21,70
|1,59
|0,28
|Taze Kuru Gıda
|293,00
|-9,85
|50,25
|Tek-Art Turizm
|2,28
|3,17
|9,41
|Tekfen Holding
|18,43
|2,05
|10,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,06
|2,23
|22,93
|Temapol Polimer Plastik
|16,10
|-0,49
|40,70
|TGS Dış Ticaret
|31,04
|-0,26
|144,85
|Tofaş Oto. Fab.
|38,20
|1,54
|10,91
|Torunlar GMYO
|3,94
|1,55
|-0,51
|Trabzon Liman
|37,12
|3,80
|11,33
|Trabzonspor Sportif
|2,51
|0,40
|2,46
|Trend GMYO
|10,10
|3,06
|-22,04
|TSKB GMYO
|6,27
|10,00
|-0,87
|Tuğçelik
|8,28
|0,98
|1,49
|Tukaş
|9,67
|0,94
|-1,14
|Turcas Petrol
|5,45
|-1,98
|14,64
|Turkcell
|16,31
|1,49
|-0,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,82
|6,90
|18,48
|Tüpraş
|100,70
|1,46
|-8,10
|Türk Hava Yolları
|12,20
|1,58
|-6,97
|Türk Prysmian Kablo
|12,53
|1,79
|1,74
|Türk Telekom
|8,10
|1,50
|-6,56
|Türk Traktör
|178,10
|0,62
|-3,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|185,70
|3,34
|59,17
|Türkiye Sigorta
|7,52
|0,13
|13,79
|Ufuk Yatırım
|23,50
|7,11
|63,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,11
|0,98
|-4,01
|Ulusoy Elektrik
|48,80
|0,08
|-5,04
|Ulusoy Un Sanayi
|19,12
|5,81
|57,13
|Umpaş Holding
|2,50
|0,81
|-4,98
|Uşak Seramik
|2,58
|3,20
|6,84
|Utopya Turizm
|39,86
|2,47
|0,26
|Uzertaş Boya
|68,00
|0,00
|20,14
|Ülker Bisküvi
|23,08
|0,61
|-0,86
|Vakıf Fin. Kir.
|7,83
|4,68
|75,59
|Vakıf GMYO
|3,94
|-0,25
|9,12
|Vakıf Yat. Ort.
|7,88
|1,55
|5,43
|Vakıflar Bankası
|4,43
|0,91
|-6,79
|Vakko Tekstil
|6,43
|1,58
|-2,91
|Vanet Gıda
|7,95
|1,66
|1,16
|Verusa Holding
|59,65
|9,95
|20,29
|Verusaturk Girisim
|33,62
|9,73
|134,25
|Vestel
|25,78
|0,39
|21,94
|Vestel Beyaz Eşya
|49,16
|3,06
|16,68
|Viking Kağıt
|8,06
|1,38
|-11,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,88
|-2,01
|11,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,91
|1,04
|-6,49
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|130,00
|5,18
|70,72
|Yataş
|15,52
|0,78
|6,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,18
|1,95
|-6,82
|Yeni Gimat GMYO
|15,50
|2,24
|21,96
|Yeşil GMYO
|2,01
|3,61
|40,58
|Yeşil Yapı
|2,51
|1,21
|34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|215,60
|7,80
|109,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.363,30
|2,27
|2,57
|Yonga Mobilya
|35,90
|-0,55
|20,56
|Yükselen Çelik
|5,24
|1,16
|-0,99
|Yünsa
|15,08
|1,55
|1,30
|Zorlu Enerji
|2,93
|1,74
|3,97
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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