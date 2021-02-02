Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

02.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:57
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)45.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)45.089,005,7811,33
İş Bankası (C)6,311,77-9,86
İş Fin.Kir.3,831,06-0,78
İş Girişim24,401,1628,76
İş GMYO2,522,02-0,79
İş Y. Men. Değ.18,130,952,66
İş Yat. Ort.4,041,2514,77
İşbir Holding5.188,005,9989,34
Işık Plastik Sanayi23,569,99

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,320,0015,79
İttifak Holding2,502,049,87
İz Hayvancılık Tarım23,36-2,6733,33
İzmir Demir Çelik12,100,9211,33
İzmir Fırça7,03-0,8527,52
Jantsa Jant Sanayi500,201,8748,03
Kafein Yazılım23,22-0,949,64
Kaplamin31,70-9,433,55
Kardemir (A)5,861,74-3,19
Kardemir (B)5,811,578,54
Kardemir (D)6,852,2415,92
Karel Elektronik27,185,9211,27
Karsan Otomotiv5,532,4166,15
Karsu Tekstil10,26-2,2922,81
Kartonsan76,200,07-20,30
Katmerciler Ekipman5,127,3454,87
Kent Gıda350,006,71-7,76
Kerevitaş Gıda6,760,751,98
Kervan Gıda16,042,3018,61
Kervansaray Yat. Holding1,12-9,68-1,59
Kiler GMYO2,550,790,80
Klimasan Klima18,201,395,77
Koç Holding20,922,35-3,22
Konfrut Gıda17,480,922,49
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,859,93172,17
Konya Çimento1.603,00-0,4342,48
Kordsa Teknik Tekstil21,322,1134,28
Koza Altın123,80-0,2428,34
Koza Madencilik15,98-0,753,94
Körfez GMYO5,892,26-0,69
Kristal Kola4,161,464,59
Kron Telekomünikasyon61,000,2565,17
Kuştur Kuşadası Turizm212,00-0,8435,92
Kuyumcukent Gayrimenkul2,441,244,78
Kütahya Porselen47,320,04-6,24
Lider Faktoring3,812,429,09
Link Bilgisayar29,161,96-10,27
Logo Yazılım138,900,879,72
Lokman Hekim Sağlık15,913,1843,41
Lüks Kadife51,759,9262,91
Makina Takım3,441,18-0,29
Marka Yatırım Holding8,212,5024,57
Marmaris Altınyunus262,00-3,32143,92
Marshall348,005,177,89
Martı GMYO2,85-0,354,00
Martı Otel2,282,244,69
Mavi Giyim55,401,284,79
Mazhar Zorlu Holding35,48-0,3413,09
Mega Polietilen10,23-0,6834,46
Menderes Tekstil3,510,2913,27
Merit Turizm150,107,2167,26
Merko Gıda8,355,03-7,99
Metemtur Otelcilik26,565,6513,76
Metro Holding2,200,924,81
Metro Petrol ve Tesisleri3,041,333,81
Metro Yatırım Ortaklığı2,410,842,58
Migros Ticaret44,480,723,18
Milpa5,520,0020,00
Mistral GMYO5,25-0,9412,53
MLP Sağlık23,903,6416,05
MMC San. ve Tic. Yat.7,271,9655,00
Mondi Tire Kutsan7,961,403,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret45,868,4218,69
Net Holding3,901,3012,24
Netaş Telekom.30,463,185,13
Niğbaş Niğde Beton36,98-7,50-23,12
Nuh Çimento50,500,302,25
Nurol GMYO10,112,6435,12
Odaş Elektrik4,09-1,216,15
Olmuksan-IP9,216,35-26,92
Orge Enerji Elektrik9,020,5621,54
Orma Orman Mahsulleri19,458,0622,28
Osmanlı Menkul35,24-1,3415,45
Ostim Endüstriyel Yat4,244,18-0,25
Otokar427,101,9131,63
Oyak Çimento8,501,43-4,56
Oyak Yat. Ort.9,861,0240,43
Oylum Sınai Yatırımlar5,271,3510,40
Özak GMYO5,272,330,98
Özbal Çelik Boru8,862,3132,21
Özderici GMYO2,370,855,86
Özerden Plastik13,401,4446,78
Pamukova Elektrik22,00-1,965,25
Panora GMYO7,210,8415,51
Papilon Savunma23,80-1,245,89
Park Elek.Madencilik6,110,1613,59
Parsan29,223,9915,64
Pegasus71,401,42-5,63
Peker GMYO2,470,41-5,75
Penguen Gıda4,981,01-2,38
Pera GMYO2,389,6823,88
Pergamon Dış Ticaret29,560,3454,36
Petkim5,151,382,01
Petrokent Turizm1.844,7010,0085,02
Pınar Et ve Un24,601,653,95
Pınar Su8,852,5516,15
Pınar Süt26,200,6912,74
Plastikkart17,930,4523,53
Polisan Holding4,112,244,15
Politeknik Metal396,90-1,76-0,98
Prizma Press Matbaacılık5,881,555,66
QNB Finans Fin. Kir.128,001,590,56
QNB Finansbank68,000,00-3,34
Ral Yatırım Holding4,470,450,23
Ray Sigorta16,490,616,08
Reysaş GMYO5,602,750,00
Reysaş Lojistik8,501,80-9,63
Rhea Girişim3,673,09-4,30
Rodrigo Tekstil19,389,6228,96
Royal Halı3,33-0,30-2,91
RTA Laboratuvarları27,44-0,80-8,65
Sabancı Holding10,800,56-6,28
Safkar Ege Soğutmacılık11,230,722,48
Sanel Mühendislik4,210,0023,10
Sanifoam Sünger20,201,0047,06
Sanko Pazarlama10,102,964,47
Saray Matbaacılık10,490,7718,70
Sarkuysan9,690,838,71
Sasa Polyester26,021,2527,10
Say Yenilenebilir Enerji12,039,9628,55
Sekuro Plastik38,969,99153,72
Selçuk Ecza Deposu13,622,25-2,42
Selçuk Gıda4,859,23-10,84
Senkron Güvenlik29,123,047,62
Serve Film Prodüksiyon15,001,01-7,19
Servet GMYO117,50-0,5150,64
Seyitler Kimya36,32-0,2745,15
Silverline Endüstri7,00-0,28-18,37
Sinpaş GMYO5,09-0,9722,97
Smartiks Yazılım8,80-0,56-0,11
Sodaş Sodyum Sanayii39,002,0443,28
Söktaş5,27-0,193,73
Sönmez Filament74,350,345,56
Sönmez Pamuklu26,74-0,1511,58
Sumaş Suni Tahta71,00-3,0142,83
Şeker Fin. Kir.7,606,1511,87
Şekerbank1,481,37-3,31
Şişe Cam7,582,571,09
Şok Marketler13,781,557,53
T. Halk Bankası5,340,75-4,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,000,00-0,19
T.S.K.B.1,861,093,37
T.Tuborg24,509,0824,29
Taç Tarım Ürünleri28,86-9,98204,46
Tat Gıda11,343,09-7,25
TAV Havalimanları21,701,590,28
Taze Kuru Gıda293,00-9,8550,25
Tek-Art Turizm2,283,179,41
Tekfen Holding18,432,0510,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,062,2322,93
Temapol Polimer Plastik16,10-0,4940,70
TGS Dış Ticaret31,04-0,26144,85
Tofaş Oto. Fab.38,201,5410,91
Torunlar GMYO3,941,55-0,51
Trabzon Liman37,123,8011,33
Trabzonspor Sportif2,510,402,46
Trend GMYO10,103,06-22,04
TSKB GMYO6,2710,00-0,87
Tuğçelik8,280,981,49
Tukaş9,670,94-1,14
Turcas Petrol5,45-1,9814,64
Turkcell16,311,49-0,19
Tümosan Motor ve Traktör17,826,9018,48
Tüpraş100,701,46-8,10
Türk Hava Yolları12,201,58-6,97
Türk Prysmian Kablo12,531,791,74
Türk Telekom8,101,50-6,56
Türk Traktör178,100,62-3,12
Türker Proje Gayrimenkul185,703,3459,17
Türkiye Sigorta7,520,1313,79
Ufuk Yatırım23,507,1163,73
Ulaşlar Turizm Yat.4,110,98-4,01
Ulusoy Elektrik48,800,08-5,04
Ulusoy Un Sanayi19,125,8157,13
Umpaş Holding2,500,81-4,98
Uşak Seramik2,583,206,84
Utopya Turizm39,862,470,26
Uzertaş Boya68,000,0020,14
Ülker Bisküvi23,080,61-0,86
Vakıf Fin. Kir.7,834,6875,59
Vakıf GMYO3,94-0,259,12
Vakıf Yat. Ort.7,881,555,43
Vakıflar Bankası4,430,91-6,79
Vakko Tekstil6,431,58-2,91
Vanet Gıda7,951,661,16
Verusa Holding59,659,9520,29
Verusaturk Girisim33,629,73134,25
Vestel25,780,3921,94
Vestel Beyaz Eşya49,163,0616,68
Viking Kağıt8,061,38-11,67
Yapı Kredi Koray GMYO4,88-2,0111,91
Yapı ve Kredi Bank.2,911,04-6,49
Yaprak Süt ve Besi Çift.130,005,1870,72
Yataş15,520,786,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,181,95-6,82
Yeni Gimat GMYO15,502,2421,96
Yeşil GMYO2,013,6140,58
Yeşil Yapı2,511,2134,78
Yeşil Yatırım Holding215,607,80109,75
Yibitaş İnşaat Malzeme16.363,302,272,57
Yonga Mobilya35,90-0,5520,56
Yükselen Çelik5,241,16-0,99
Yünsa15,081,551,30
Zorlu Enerji2,931,743,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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