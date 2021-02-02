Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
02.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:56
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Aksigorta9,509,67-1,76Odaş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksigorta
|9,50
|9,67
|-1,76
|Odaş Elektrik
|4,08
|4,14
|-1,45
|GSD Holding
|2,52
|2,55
|-1,18
|Koza Madencilik
|15,98
|16,10
|-0,75
|Konya Çimento
|1.601,10
|1.610,00
|-0,55
|İpek Doğal Enerji
|13,07
|13,14
|-0,53
|Anadolu Efes
|24,90
|24,98
|-0,32
|Koza Altın
|123,90
|124,10
|-0,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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