Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

02.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:56
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Aksigorta9,509,67-1,76Odaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksigorta9,509,67-1,76
Odaş Elektrik4,084,14-1,45
GSD Holding2,522,55-1,18
Koza Madencilik15,9816,10-0,75
Konya Çimento1.601,101.610,00-0,55
İpek Doğal Enerji13,0713,14-0,53
Anadolu Efes24,9024,98-0,32
Koza Altın123,90124,10-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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