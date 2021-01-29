Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

29.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:13
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)38.499,800,65-4,94
İş Bankası (C)6,200,80-11,43
İş Fin.Kir.3,711,89-3,89
İş Girişim22,762,1620,11
İş GMYO2,422,07-4,72
İş Y. Men. Değ.17,472,11-1,08
İş Yat. Ort.3,884,1810,23
İşbir Holding4.054,1010,0047,96
Işık Plastik Sanayi19,489,99-
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,245,6514,91
İttifak Holding2,352,137,62
İz Hayvancılık Tarım21,764,5829,44
İzmir Demir Çelik12,644,4619,59
İzmir Fırça6,409,8927,88
Jantsa Jant Sanayi478,309,9849,20
Kafein Yazılım21,202,503,37
Kaplamin37,00-1,0819,23
Kardemir (A)5,614,61-0,84
Kardemir (B)5,614,4411,57
Kardemir (D)6,524,3117,30
Karel Elektronik25,501,7212,75
Karsan Otomotiv4,819,9153,54
Karsu Tekstil10,085,7624,56
Kartonsan76,450,33-20,72
Katmerciler Ekipman3,869,7831,17
Kent Gıda334,100,00-6,05
Kerevitaş Gıda6,212,57-3,04
Kervan Gıda14,352,9411,20
Kervansaray Yat. Holding1,152,59-5,56
Kiler GMYO2,422,07-1,99
Klimasan Klima17,511,595,19
Koç Holding20,581,27-2,08
Konfrut Gıda16,381,851,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji52,709,99125,08
Konya Çimento1.544,002,6941,50
Kordsa Teknik Tekstil20,267,7038,52
Koza Altın112,403,4421,41
Koza Madencilik15,061,700,26
Körfez GMYO5,79-0,680,52
Kristal Kola4,062,754,85
Kron Telekomünikasyon55,106,6361,51
Kuştur Kuşadası Turizm195,106,6338,08
Kuyumcukent Gayrimenkul2,351,265,22
Kütahya Porselen47,083,53-4,54
Lider Faktoring3,421,152,93
Link Bilgisayar27,861,34-9,71
Logo Yazılım136,205,4810,52
Lokman Hekim Sağlık15,244,9847,13
Lüks Kadife47,24-6,2357,16
Makina Takım3,303,320,29
Marka Yatırım Holding6,304,573,11
Marmaris Altınyunus289,507,98171,74
Marshall339,701,3513,01
Martı GMYO2,86-1,035,09
Martı Otel2,221,355,63
Mavi Giyim52,105,694,98
Mazhar Zorlu Holding35,003,3113,09
Mega Polietilen10,299,9144,78
Menderes Tekstil3,39-6,2811,00
Merit Turizm118,209,9872,52
Merko Gıda7,542,57-12,27
Metemtur Otelcilik24,18-0,499,77
Metro Holding2,092,882,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,892,053,46
Metro Yatırım Ortaklığı2,382,582,58
Migros Ticaret44,523,675,65
Milpa5,140,9614,13
Mistral GMYO5,49-0,3715,50
MLP Sağlık20,886,0611,02
MMC San. ve Tic. Yat.5,613,6928,26
Mondi Tire Kutsan7,271,62-0,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret36,182,893,87
Net Holding3,787,5516,33
Netaş Telekom.29,122,046,84
Niğbaş Niğde Beton42,901,10-15,42
Nuh Çimento46,163,83-0,89
Nurol GMYO8,912,0622,36
Odaş Elektrik3,78-2,04-1,54
Olmuksan-IP8,02-0,25-31,81
Orge Enerji Elektrik7,885,4210,70
Orma Orman Mahsulleri17,451,5114,13
Osmanlı Menkul34,503,9917,90
Ostim Endüstriyel Yat3,801,30-4,41
Otokar367,0010,0021,29
Oyak Çimento8,133,06-4,10
Oyak Yat. Ort.9,87-2,9044,32
Oylum Sınai Yatırımlar4,954,767,43
Özak GMYO4,980,59-0,39
Özbal Çelik Boru8,245,9926,87
Özderici GMYO2,242,674,05
Özerden Plastik13,000,3238,33
Pamukova Elektrik24,500,4213,04
Panora GMYO6,642,279,21
Papilon Savunma21,322,67-1,85
Park Elek.Madencilik5,243,28-0,19
Parsan30,243,3128,48
Pegasus69,655,45-2,68
Peker GMYO2,301,72-9,58
Penguen Gıda4,690,42-5,54
Pera GMYO1,706,945,61
Pergamon Dış Ticaret29,229,9455,96
Petkim4,923,491,20
Petrokent Turizm1.386,0010,0052,91
Pınar Et ve Un23,66-1,002,58
Pınar Su8,076,4415,61
Pınar Süt25,581,7212,56
Plastikkart16,604,6622,84
Polisan Holding3,952,515,70
Politeknik Metal405,00-10,00-0,74
Prizma Press Matbaacılık5,784,286,75
QNB Finans Fin. Kir.122,709,977,42
QNB Finansbank65,806,31-0,64
Ral Yatırım Holding4,383,862,93
Ray Sigorta16,022,645,63
Reysaş GMYO5,172,69-1,83
Reysaş Lojistik8,076,18-7,03
Rhea Girişim3,47-0,28-4,84
Rodrigo Tekstil14,944,7610,87
Royal Halı3,122,80-4,07
RTA Laboratuvarları30,780,48-3,04
Sabancı Holding10,66-0,93-6,81
Safkar Ege Soğutmacılık10,614,04-0,64
Sanel Mühendislik4,160,7123,68
Sanifoam Sünger17,000,0031,62
Sanko Pazarlama9,78-0,106,07
Saray Matbaacılık10,29-1,5218,13
Sarkuysan9,011,773,96
Sasa Polyester25,267,4729,57
Say Yenilenebilir Enerji9,132,5911,63
Sekuro Plastik35,42-9,96109,74
Selçuk Ecza Deposu12,532,57-6,37
Selçuk Gıda4,35-0,89-10,64
Senkron Güvenlik24,08-9,95-8,30
Serve Film Prodüksiyon14,904,48-5,31
Servet GMYO115,501,6648,60
Seyitler Kimya35,341,0144,12
Silverline Endüstri6,700,59-20,47
Sinpaş GMYO4,990,4020,57
Smartiks Yazılım8,321,20-5,08
Sodaş Sodyum Sanayii32,002,9635,49
Söktaş4,881,02-2,55
Sönmez Filament60,901,70-1,99
Sönmez Pamuklu21,629,929,83
Sumaş Suni Tahta59,957,5932,68
Şeker Fin. Kir.6,440,462,66
Şekerbank1,432,82-3,31
Şişe Cam7,230,680,96
Şok Marketler13,431,029,59
T. Halk Bankası5,320,76-4,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,986,332,70
T.S.K.B.1,801,121,69
T.Tuborg19,207,0717,32
Taç Tarım Ürünleri26,529,95151,85
Tat Gıda10,593,66-6,91
TAV Havalimanları20,945,083,00
Taze Kuru Gıda339,000,0347,99
Tek-Art Turizm2,151,3610,40
Tekfen Holding17,711,129,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,552,049,55
Temapol Polimer Plastik14,629,9534,52
TGS Dış Ticaret31,702,21146,89
Tofaş Oto. Fab.35,760,837,08
Torunlar GMYO3,800,52-1,03
Trabzon Liman33,406,279,84
Trabzonspor Sportif2,430,83-0,41
Trend GMYO9,322,39-24,98
TSKB GMYO4,811,03-14,78
Tuğçelik7,771,65-0,99
Tukaş9,430,63-1,34
Turcas Petrol4,836,544,12
Turkcell16,080,001,86
Tümosan Motor ve Traktör16,303,6319,62
Tüpraş99,803,54-5,09
Türk Hava Yolları11,843,18-4,49
Türk Prysmian Kablo12,29-0,404,13
Türk Telekom8,10-0,85-4,57
Türk Traktör172,001,59-2,08
Türker Proje Gayrimenkul171,1010,0060,76
Türkiye Sigorta7,154,3010,30
Ufuk Yatırım21,106,9871,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,062,48-2,59
Ulusoy Elektrik48,161,62-4,69
Ulusoy Un Sanayi16,48-0,5540,96
Umpaş Holding2,803,053,45
Uşak Seramik2,420,825,56
Utopya Turizm37,16-0,502,53
Uzertaş Boya60,759,5630,65
Ülker Bisküvi22,280,63-2,68
Vakıf Fin. Kir.9,700,66114,55
Vakıf GMYO3,663,062,21
Vakıf Yat. Ort.7,99-2,218,15
Vakıflar Bankası4,360,69-6,58
Vakko Tekstil6,212,72-1,38
Vanet Gıda7,460,650,26
Verusa Holding55,001,6324,50
Verusaturk Girisim24,709,9893,73
Vestel25,861,5822,41
Vestel Beyaz Eşya46,204,7915,70
Viking Kağıt7,922,90-13,22
Yapı Kredi Koray GMYO4,450,654,27
Yapı ve Kredi Bank.2,890,69-5,84
Yaprak Süt ve Besi Çift.102,20-9,9641,16
Yataş14,942,958,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,93-0,25-9,55
Yeni Gimat GMYO13,882,8516,25
Yeşil GMYO1,874,9538,41
Yeşil Yapı2,444,6035,87
Yeşil Yatırım Holding169,70-0,1197,48
Yibitaş İnşaat Malzeme15.064,802,99-3,18
Yonga Mobilya36,009,7128,00
Yükselen Çelik5,100,58-0,99
Yünsa14,620,332,32
Zorlu Enerji2,832,152,89
(Bitti)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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