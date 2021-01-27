Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

27.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:57
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)40.700,00-0,690,49
İş Bankası (C)6,49-0,46-7,29
İş Fin.Kir.3,990,263,37
İş Girişim23,50-2,9224,01
İş GMYO2,620,003,15
İş Y. Men. Değ.18,351,103,91
İş Yat. Ort.4,07-0,4815,63
İşbir Holding3.999,00-3,8545,95
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,33-2,9916,67
İttifak Holding2,489,6511,21
İz Hayvancılık Tarım25,40-2,7541,11
İzmir Demir Çelik13,719,9427,30
İzmir Fırça6,902,5824,10
Jantsa Jant Sanayi483,40-3,9545,73
Kafein Yazılım23,147,668,23
Kaplamin43,48-6,4928,64
Kardemir (A)6,11-2,272,69
Kardemir (B)6,12-2,1016,13
Kardemir (D)7,05-1,2921,97
Karel Elektronik26,703,1415,78
Karsan Otomotiv4,94-3,4652,00
Karsu Tekstil10,84-4,1526,78
Kartonsan76,80-3,81-19,62
Katmerciler Ekipman4,053,6331,49
Kent Gıda334,00-1,18-6,07
Kerevitaş Gıda6,74-4,142,43
Kervan Gıda14,86-0,4912,41
Kervansaray Yat. Holding1,20-2,42-4,76
Kiler GMYO2,59-1,163,19
Klimasan Klima18,86-1,1511,14
Koç Holding21,38-0,741,23
Konfrut Gıda18,21-3,327,75
Kontrolmatik Teknoloji Enerji48,469,99104,65
Konya Çimento1.684,901,9249,11
Kordsa Teknik Tekstil21,46-4,6238,01
Koza Altın120,80-0,3324,92
Koza Madencilik16,11-0,994,00
Körfez GMYO6,300,658,62
Kristal Kola4,310,249,95
Kron Telekomünikasyon58,70-5,3459,34
Kuştur Kuşadası Turizm191,50-8,1021,74
Kuyumcukent Gayrimenkul2,623,1613,91
Kütahya Porselen49,601,65-1,68
Lider Faktoring3,8610,0013,20
Link Bilgisayar30,540,54-4,19
Logo Yazılım138,50-0,0710,36
Lokman Hekim Sağlık16,03-6,2749,08
Lüks Kadife48,449,9967,61
Makina Takım3,640,566,74
Marka Yatırım Holding6,580,622,33
Marmaris Altınyunus278,9010,00151,04
Marshall367,50-7,6819,82
Martı GMYO3,10-0,3312,73
Martı Otel2,38-3,2711,74
Mavi Giyim54,00-2,623,45
Mazhar Zorlu Holding36,98-3,1717,47
Mega Polietilen10,193,2733,03
Menderes Tekstil3,57-2,3515,53
Merit Turizm131,30-10,0056,87
Merko Gıda7,73-0,89-10,53
Metemtur Otelcilik23,64-9,476,97
Metro Holding2,25-2,188,17
Metro Petrol ve Tesisleri3,19-2,1710,38
Metro Yatırım Ortaklığı2,46-2,355,58
Migros Ticaret46,180,447,90
Milpa5,54-2,9020,43
Mistral GMYO5,640,9219,75
MLP Sağlık22,64-1,8413,94
MMC San. ve Tic. Yat.6,369,9138,26
Mondi Tire Kutsan8,050,255,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret39,00-3,479,43
Net Holding3,99-4,1116,33
Netaş Telekom.31,86-3,2213,46
Niğbaş Niğde Beton44,300,53-14,81
Nuh Çimento50,20-3,411,95
Nurol GMYO8,81-1,5420,85
Odaş Elektrik4,10-2,235,13
Olmuksan-IP8,20-0,24-30,80
Orge Enerji Elektrik8,41-2,2113,96
Orma Orman Mahsulleri16,40-4,2111,41
Osmanlı Menkul38,020,8322,88
Ostim Endüstriyel Yat4,110,000,74
Otokar385,80-2,8121,17
Oyak Çimento8,82-1,570,46
Oyak Yat. Ort.10,25-4,6647,48
Oylum Sınai Yatırımlar5,210,2010,62
Özak GMYO5,50-1,977,84
Özbal Çelik Boru8,601,0731,30
Özderici GMYO2,420,419,01
Özerden Plastik12,41-2,5937,89
Pamukova Elektrik22,005,113,19
Panora GMYO7,061,1814,05
Papilon Savunma23,12-1,211,58
Park Elek.Madencilik5,540,543,17
Parsan32,421,7233,42
Pegasus71,700,83-3,89
Peker GMYO2,430,00-6,90
Penguen Gıda5,04-1,18-0,20
Pera GMYO1,939,9410,18
Pergamon Dış Ticaret30,08-6,8552,61
Petkim5,14-3,423,21
Petrokent Turizm1.307,00-6,6044,20
Pınar Et ve Un26,842,6415,29
Pınar Su8,300,9711,71
Pınar Süt27,68-1,0119,93
Plastikkart18,06-3,4924,98
Polisan Holding4,32-3,4711,92
Politeknik Metal439,80-9,997,79
Prizma Press Matbaacılık5,981,539,12
QNB Finans Fin. Kir.145,309,9915,96
QNB Finansbank74,959,936,54
Ral Yatırım Holding4,704,465,86
Ray Sigorta17,20-7,4111,33
Reysaş GMYO5,59-2,282,57
Reysaş Lojistik8,480,00-8,23
Rhea Girişim3,84-0,263,23
Rodrigo Tekstil15,20-1,9410,87
Royal Halı3,28-0,89-4,65
RTA Laboratuvarları29,221,53-3,50
Sabancı Holding11,071,18-3,40
Safkar Ege Soğutmacılık11,21-5,103,03
Sanel Mühendislik4,209,8922,81
Sanifoam Sünger18,605,3236,76
Sanko Pazarlama11,205,3819,28
Saray Matbaacılık10,40-1,6218,59
Sarkuysan9,75-0,2010,29
Sasa Polyester26,165,2629,38
Say Yenilenebilir Enerji10,30-4,1421,03
Sekuro Plastik32,529,96132,95
Selçuk Ecza Deposu13,29-0,08-2,64
Selçuk Gıda4,65-3,12-6,63
Senkron Güvenlik26,74-10,001,83
Serve Film Prodüksiyon15,50-0,64-3,13
Servet GMYO111,200,6541,84
Seyitler Kimya36,741,6746,43
Silverline Endüstri7,28-2,31-15,35
Sinpaş GMYO5,05-0,8120,81
Smartiks Yazılım8,975,881,24
Sodaş Sodyum Sanayii40,20-9,3050,71
Söktaş5,16-0,391,38
Sönmez Filament67,65-10,00-3,63
Sönmez Pamuklu24,90-9,943,75
Sumaş Suni Tahta69,00-10,0034,63
Şeker Fin. Kir.6,94-1,088,44
Şekerbank1,53-3,231,32
Şişe Cam7,66-0,914,79
Şok Marketler14,30-0,1413,31
T. Halk Bankası5,52-0,73-0,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası32,520,004,70
T.S.K.B.1,94-1,538,99
T.Tuborg21,124,4616,88
Taç Tarım Ürünleri24,129,97129,06
Tat Gıda11,15-1,68-5,99
TAV Havalimanları22,32-2,094,79
Taze Kuru Gıda320,00-2,7447,94
Tek-Art Turizm2,410,4219,31
Tekfen Holding19,060,2116,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,58-2,9014,08
Temapol Polimer Plastik15,79-5,2737,30
TGS Dış Ticaret31,209,97145,48
Tofaş Oto. Fab.37,54-1,3110,67
Torunlar GMYO4,180,487,18
Trabzon Liman35,68-1,7811,08
Trabzonspor Sportif2,52-1,613,28
Trend GMYO9,86-3,94-21,56
TSKB GMYO5,04-1,56-12,35
Tuğçelik8,57-2,966,06
Tukaş10,214,355,37
Turcas Petrol5,162,866,39
Turkcell16,74-0,783,98
Tümosan Motor ve Traktör17,83-2,5326,72
Tüpraş104,00-2,01-3,70
Türk Hava Yolları12,53-0,55-2,94
Türk Prysmian Kablo13,600,9712,40
Türk Telekom8,540,120,00
Türk Traktör184,40-0,970,93
Türker Proje Gayrimenkul182,90-6,1762,00
Türkiye Sigorta7,41-0,6712,27
Ufuk Yatırım26,009,9494,03
Ulaşlar Turizm Yat.4,32-4,821,89
Ulusoy Elektrik50,001,73-2,63
Ulusoy Un Sanayi17,205,5349,57
Umpaş Holding2,70-5,173,45
Uşak Seramik2,683,0314,53
Utopya Turizm40,98-1,185,62
Uzertaş Boya70,60-8,5424,73
Ülker Bisküvi23,840,423,03
Vakıf Fin. Kir.9,089,99113,15
Vakıf GMYO3,836,475,80
Vakıf Yat. Ort.8,694,9118,07
Vakıflar Bankası4,530,22-3,82
Vakko Tekstil6,903,045,83
Vanet Gıda8,28-1,067,12
Verusa Holding55,10-6,0622,17
Verusaturk Girisim21,84-9,9766,97
Vestel26,482,0225,74
Vestel Beyaz Eşya47,724,9716,73
Viking Kağıt8,36-1,65-7,11
Yapı Kredi Koray GMYO4,974,1411,69
Yapı ve Kredi Bank.3,03-0,98-1,62
Yaprak Süt ve Besi Çift.113,50-7,8956,77
Yataş15,821,419,48
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,330,00-1,59
Yeni Gimat GMYO14,73-6,8318,50
Yeşil GMYO1,954,1541,30
Yeşil Yapı2,604,7641,30
Yeşil Yatırım Holding209,409,98119,61
Yibitaş İnşaat Malzeme15.849,90-1,551,60
Yonga Mobilya40,00-4,8133,33
Yükselen Çelik5,432,803,79
Yünsa16,17-2,9710,30
Zorlu Enerji3,050,0010,11
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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