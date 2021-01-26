Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

26.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:47
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)39.399,90-0,40-2,72
İş Bankası (C)6,520,15-6,86
İş Fin.Kir.4,001,823,63
İş Girişim22,96-4,3121,16
İş GMYO2,641,173,94
İş Y. Men. Değ.18,44-1,514,42
İş Yat. Ort.4,489,7627,27
İşbir Holding4.150,001,4651,46
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,314,6914,91
İttifak Holding2,301,793,14
İz Hayvancılık Tarım24,208,3534,44
İzmir Demir Çelik13,559,9625,81
İzmir Fırça6,49-4,2116,73
Jantsa Jant Sanayi491,20-2,2248,09
Kafein Yazılım22,28-0,274,21
Kaplamin44,0010,0030,18
Kardemir (A)6,09-0,802,35
Kardemir (B)6,12-0,6416,13
Kardemir (D)6,891,0119,20
Karel Elektronik27,24-0,0818,13
Karsan Otomotiv5,439,9467,08
Karsu Tekstil10,956,2328,07
Kartonsan75,10-2,37-21,40
Katmerciler Ekipman4,039,9730,84
Kent Gıda335,00-3,29-5,79
Kerevitaş Gıda6,767,032,74
Kervan Gıda14,180,777,26
Kervansaray Yat. Holding1,23-9,49-2,38
Kiler GMYO2,56-2,271,99
Klimasan Klima18,94-1,8911,61
Koç Holding21,62-1,732,37
Konfrut Gıda18,394,188,82
Kontrolmatik Teknoloji Enerji41,16-4,2573,82
Konya Çimento1.744,008,8154,34
Kordsa Teknik Tekstil22,388,0043,92
Koza Altın121,606,1225,75
Koza Madencilik16,111,504,00
Körfez GMYO6,150,826,03
Kristal Kola4,06-1,643,57
Kron Telekomünikasyon61,951,5568,16
Kuştur Kuşadası Turizm230,5010,0046,54
Kuyumcukent Gayrimenkul2,512,439,13
Kütahya Porselen48,540,08-3,79
Lider Faktoring3,430,000,59
Link Bilgisayar30,081,01-5,63
Logo Yazılım142,603,3113,63
Lokman Hekim Sağlık16,876,5556,90
Lüks Kadife44,0410,0052,39
Makina Takım3,491,982,35
Marka Yatırım Holding6,610,002,80
Marmaris Altınyunus254,2010,00128,80
Marshall410,009,9933,68
Martı GMYO3,092,0112,36
Martı Otel2,441,6614,55
Mavi Giyim54,15-0,273,74
Mazhar Zorlu Holding37,500,9619,12
Mega Polietilen9,80-0,5127,94
Menderes Tekstil3,343,658,09
Merit Turizm145,80-9,9574,19
Merko Gıda7,985,52-7,64
Metemtur Otelcilik23,00-3,924,07
Metro Holding2,251,338,17
Metro Petrol ve Tesisleri3,211,8911,07
Metro Yatırım Ortaklığı2,48-5,566,44
Migros Ticaret46,50-3,908,64
Milpa5,412,8017,61
Mistral GMYO5,430,1815,29
MLP Sağlık22,76-1,8114,54
MMC San. ve Tic. Yat.6,319,9437,17
Mondi Tire Kutsan8,054,475,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret39,505,2910,83
Net Holding4,061,4718,37
Netaş Telekom.32,882,5717,09
Niğbaş Niğde Beton41,520,24-20,15
Nuh Çimento52,100,195,81
Nurol GMYO9,02-1,4123,73
Odaş Elektrik4,006,042,56
Olmuksan-IP8,29-1,09-30,04
Orge Enerji Elektrik8,536,7015,58
Orma Orman Mahsulleri18,542,4325,95
Osmanlı Menkul39,982,4328,97
Ostim Endüstriyel Yat4,092,260,25
Otokar389,20-1,8622,24
Oyak Çimento8,862,060,91
Oyak Yat. Ort.9,84-3,7241,58
Oylum Sınai Yatırımlar5,164,309,55
Özak GMYO5,512,578,04
Özbal Çelik Boru8,739,9333,28
Özderici GMYO2,40-0,418,11
Özerden Plastik11,12-9,9523,56
Pamukova Elektrik20,904,37-1,97
Panora GMYO6,923,3511,79
Papilon Savunma22,842,390,35
Park Elek.Madencilik5,642,215,03
Parsan34,229,9840,82
Pegasus70,90-3,87-4,96
Peker GMYO2,42-0,82-7,28
Penguen Gıda5,082,630,59
Pera GMYO1,691,79-3,52
Pergamon Dış Ticaret32,50-7,7164,89
Petkim5,172,733,82
Petrokent Turizm1.385,00-4,5252,80
Pınar Et ve Un25,904,2011,25
Pınar Su8,34-0,4812,25
Pınar Süt27,58-0,9319,50
Plastikkart19,15-0,4732,53
Polisan Holding4,187,468,29
Politeknik Metal441,50-10,008,21
Prizma Press Matbaacılık5,831,566,39
QNB Finans Fin. Kir.121,00-0,50-3,43
QNB Finansbank73,05-0,373,84
Ral Yatırım Holding4,650,904,73
Ray Sigorta18,198,1917,73
Reysaş GMYO5,624,203,12
Reysaş Lojistik8,520,12-7,79
Rhea Girişim3,783,761,61
Rodrigo Tekstil15,422,9912,47
Royal Halı3,330,30-3,20
RTA Laboratuvarları26,500,69-12,48
Sabancı Holding11,10-0,45-3,14
Safkar Ege Soğutmacılık11,263,613,49
Sanel Mühendislik4,021,3617,54
Sanifoam Sünger17,790,5930,81
Sanko Pazarlama11,446,1221,83
Saray Matbaacılık10,212,9416,42
Sarkuysan9,85-2,2911,43
Sasa Polyester25,180,3224,53
Say Yenilenebilir Enerji10,303,3121,03
Sekuro Plastik29,589,98111,89
Selçuk Ecza Deposu13,292,02-2,64
Selçuk Gıda4,81-2,44-3,41
Senkron Güvenlik33,00

25,67
Serve Film Prodüksiyon15,500,65-3,13
Servet GMYO106,804,3836,22
Seyitler Kimya36,240,1144,43
Silverline Endüstri7,20-1,86-16,28
Sinpaş GMYO4,912,9017,46
Smartiks Yazılım9,200,233,84
Sodaş Sodyum Sanayii42,500,0059,33
Söktaş5,115,590,39
Sönmez Filament75,15-0,547,05
Sönmez Pamuklu26,642,0711,00
Sumaş Suni Tahta70,20-0,6436,98
Şeker Fin. Kir.6,40-2,840,00
Şekerbank1,53-1,901,32
Şişe Cam7,68-1,155,06
Şok Marketler14,501,6414,90
T. Halk Bankası5,45-1,44-1,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,482,881,35
T.S.K.B.1,93-3,458,43
T.Tuborg23,169,9728,17
Taç Tarım Ürünleri21,949,98108,36
Tat Gıda11,210,53-5,48
TAV Havalimanları22,24-4,014,41
Taze Kuru Gıda320,003,4647,94
Tek-Art Turizm2,464,8221,78
Tekfen Holding18,590,1113,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,642,0014,55
Temapol Polimer Plastik15,85-2,9737,83
TGS Dış Ticaret31,34-6,37146,58
Tofaş Oto. Fab.37,781,1111,38
Torunlar GMYO4,19-0,487,44
Trabzon Liman35,50-0,2810,52
Trabzonspor Sportif2,47-0,801,23
Trend GMYO9,65-4,99-23,23
TSKB GMYO5,101,38-11,30
Tuğçelik8,614,406,56
Tukaş10,032,443,51
Turcas Petrol4,981,662,68
Turkcell16,510,662,55
Tümosan Motor ve Traktör18,051,3928,29
Tüpraş103,10-2,15-4,54
Türk Hava Yolları12,57-1,47-2,63
Türk Prysmian Kablo13,330,6010,17
Türk Telekom8,31-0,36-2,69
Türk Traktör186,00-1,701,81
Türker Proje Gayrimenkul182,60-1,0461,74
Türkiye Sigorta7,492,7713,48
Ufuk Yatırım23,889,9778,21
Ulaşlar Turizm Yat.4,449,884,72
Ulusoy Elektrik50,100,08-2,43
Ulusoy Un Sanayi16,409,9742,61
Umpaş Holding2,989,7214,18
Uşak Seramik2,776,4518,38
Utopya Turizm41,30-5,016,44
Uzertaş Boya80,10-0,5541,52
Ülker Bisküvi23,78-0,672,77
Vakıf Fin. Kir.8,269,9693,90
Vakıf GMYO3,841,376,08
Vakıf Yat. Ort.7,970,898,29
Vakıflar Bankası4,48-1,54-4,88
Vakko Tekstil6,630,611,69
Vanet Gıda8,463,039,44
Verusa Holding56,159,9424,50
Verusaturk Girisim21,849,9266,97
Vestel25,120,0019,28
Vestel Beyaz Eşya45,680,8911,74
Viking Kağıt8,370,95-7,00
Yapı Kredi Koray GMYO4,820,848,31
Yapı ve Kredi Bank.3,05-1,93-0,97
Yaprak Süt ve Besi Çift.123,309,9670,30
Yataş15,77-0,389,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,231,67-3,86
Yeni Gimat GMYO14,934,6320,11
Yeşil GMYO1,99-4,9344,20
Yeşil Yapı2,58-3,8240,22
Yeşil Yatırım Holding201,40-9,33111,22
Yibitaş İnşaat Malzeme15.949,90-0,312,24
Yonga Mobilya38,609,9728,67
Yükselen Çelik5,512,105,32
Yünsa15,942,558,73
Zorlu Enerji3,060,3310,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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