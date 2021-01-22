Borsada günün ilk yarısı (2)
22.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:03
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|40.665,20
|2,59
|0,41
|İş Bankası (C)
|6,72
|0,58
|-4,00
|İş Fin.Kir.
|3,80
|0,26
|-1,55
|İş Girişim
|24,36
|-2,97
|28,55
|İş GMYO
|2,60
|0,00
|2,36
|İş Y. Men. Değ.
|18,45
|-0,91
|4,47
|İş Yat. Ort.
|3,55
|0,86
|0,85
|İşbir Holding
|4.140,30
|5,82
|51,11
|İttifak Holding
|2,26
|-2,16
|1,35
|İz Hayvancılık Tarım
|22,98
|-2,73
|27,67
|İzmir Demir Çelik
|11,19
|1,29
|3,90
|İzmir Fırça
|6,93
|-5,21
|24,64
|Jantsa Jant Sanayi
|500,70
|-7,00
|50,95
|Kafein Yazılım
|21,38
|-3,59
|0,00
|Kaplamin
|44,20
|5,73
|30,77
|Kardemir (A)
|6,23
|-2,31
|4,71
|Kardemir (B)
|6,21
|-2,15
|17,84
|Kardemir (D)
|6,94
|-3,27
|20,07
|Karel Elektronik
|25,42
|-2,76
|10,23
|Karsan Otomotiv
|4,60
|9,90
|41,54
|Karsu Tekstil
|10,52
|-3,64
|23,04
|Kartonsan
|79,50
|-2,80
|-16,80
|Katmerciler Ekipman
|3,54
|2,01
|14,94
|Kent Gıda
|350,00
|0,00
|-1,57
|Kerevitaş Gıda
|6,55
|0,76
|-0,46
|Kervan Gıda
|14,26
|-2,98
|7,87
|Kervansaray Yat. Holding
|1,40
|-1,96
|11,11
|Kiler GMYO
|2,71
|2,69
|7,97
|Klimasan Klima
|19,55
|-1,08
|15,20
|Koç Holding
|21,82
|-2,91
|3,31
|Konfrut Gıda
|18,20
|3,25
|7,69
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|41,82
|7,38
|76,60
|Konya Çimento
|1.452,90
|-2,36
|28,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,36
|7,80
|30,93
|Koza Altın
|116,10
|0,62
|20,06
|Koza Madencilik
|16,27
|0,37
|5,04
|Körfez GMYO
|6,09
|-1,30
|5,00
|Kristal Kola
|4,36
|0,70
|11,22
|Kron Telekomünikasyon
|64,50
|5,03
|75,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,00
|3,96
|33,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,47
|0,81
|7,39
|Kütahya Porselen
|48,30
|0,04
|-4,26
|Lider Faktoring
|3,47
|0,30
|1,76
|Link Bilgisayar
|29,34
|1,01
|-7,95
|Logo Yazılım
|135,30
|-3,63
|7,81
|Lokman Hekim Sağlık
|16,08
|5,87
|49,55
|Lüks Kadife
|35,52
|-3,31
|22,91
|Makina Takım
|3,71
|7,76
|8,80
|Marka Yatırım Holding
|6,42
|5,99
|-0,16
|Marmaris Altınyunus
|210,10
|0,53
|89,11
|Marshall
|355,00
|4,68
|15,75
|Martı GMYO
|2,97
|-1,30
|8,00
|Martı Otel
|2,27
|-1,71
|6,57
|Mavi Giyim
|55,55
|-2,44
|6,42
|Mazhar Zorlu Holding
|37,18
|-5,05
|18,11
|Mega Polietilen
|9,69
|0,42
|26,50
|Menderes Tekstil
|3,19
|-2,13
|3,24
|Merit Turizm
|172,00
|9,98
|105,50
|Merko Gıda
|7,51
|-1,19
|-13,08
|Metemtur Otelcilik
|25,82
|-6,87
|16,83
|Metro Holding
|2,24
|3,17
|7,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|-1,25
|9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,42
|5,13
|3,86
|Migros Ticaret
|48,48
|-3,41
|13,27
|Milpa
|5,42
|-0,19
|17,83
|Mistral GMYO
|5,42
|0,74
|15,07
|MLP Sağlık
|23,26
|0,17
|17,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,89
|-0,42
|6,30
|Mondi Tire Kutsan
|7,62
|-0,64
|0,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,46
|-3,09
|5,11
|Net Holding
|4,20
|7,03
|22,45
|Netaş Telekom.
|32,70
|2,54
|16,45
|Niğbaş Niğde Beton
|42,00
|-1,16
|-19,23
|Nuh Çimento
|54,05
|10,00
|9,77
|Nurol GMYO
|9,22
|2,54
|26,47
|Odaş Elektrik
|3,81
|2,11
|-2,31
|Olmuksan-IP
|8,32
|6,93
|-29,79
|Orge Enerji Elektrik
|8,00
|-0,85
|8,40
|Orma Orman Mahsulleri
|17,98
|-9,09
|22,15
|Osmanlı Menkul
|36,50
|-2,08
|17,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,02
|2,26
|-1,47
|Otokar
|377,00
|-3,45
|18,40
|Oyak Çimento
|8,75
|0,57
|-0,34
|Oyak Yat. Ort.
|10,04
|-9,00
|44,46
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,89
|1,46
|3,82
|Özak GMYO
|5,47
|-0,74
|7,25
|Özbal Çelik Boru
|7,51
|2,67
|14,66
|Özderici GMYO
|2,40
|2,55
|8,11
|Özerden Plastik
|12,77
|9,96
|41,89
|Pamukova Elektrik
|20,52
|1,56
|-3,75
|Panora GMYO
|6,55
|-3,48
|5,82
|Papilon Savunma
|22,94
|-1,62
|0,79
|Park Elek.Madencilik
|5,43
|3,67
|1,12
|Parsan
|28,34
|-2,15
|16,63
|Pegasus
|75,35
|-2,36
|1,01
|Peker GMYO
|2,43
|-0,41
|-6,90
|Penguen Gıda
|4,95
|-0,40
|-1,98
|Pera GMYO
|1,64
|-0,61
|-6,38
|Pergamon Dış Ticaret
|34,60
|-0,76
|75,55
|Petkim
|5,03
|-1,93
|1,00
|Petrokent Turizm
|1.545,80
|10,00
|70,54
|Pınar Et ve Un
|25,04
|-0,24
|7,56
|Pınar Su
|8,27
|0,85
|11,31
|Pınar Süt
|28,28
|3,39
|22,53
|Plastikkart
|19,31
|7,07
|33,63
|Polisan Holding
|4,07
|5,37
|5,44
|Politeknik Metal
|554,30
|-1,30
|35,86
|Prizma Press Matbaacılık
|5,82
|-1,66
|6,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,00
|-3,44
|-3,43
|QNB Finansbank
|66,50
|-1,41
|-5,47
|Ral Yatırım Holding
|4,46
|-1,11
|0,45
|Ray Sigorta
|16,24
|1,68
|5,11
|Reysaş GMYO
|5,45
|-1,25
|0,00
|Reysaş Lojistik
|8,45
|-1,50
|-8,55
|Rhea Girişim
|3,60
|-1,38
|-3,23
|Rodrigo Tekstil
|15,05
|-0,99
|9,77
|Royal Halı
|3,43
|1,19
|-0,29
|RTA Laboratuvarları
|26,50
|-2,38
|-12,48
|Sabancı Holding
|11,11
|-0,88
|-3,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,36
|-1,34
|4,41
|Sanel Mühendislik
|3,58
|0,00
|4,68
|Sanifoam Sünger
|17,15
|-1,66
|26,10
|Sanko Pazarlama
|9,60
|-1,15
|2,24
|Saray Matbaacılık
|10,16
|0,80
|15,85
|Sarkuysan
|9,88
|0,59
|11,76
|Sasa Polyester
|25,18
|-1,16
|24,53
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,29
|-0,53
|9,17
|Sekuro Plastik
|24,46
|9,99
|75,21
|Selçuk Ecza Deposu
|13,13
|3,74
|-3,81
|Selçuk Gıda
|4,94
|7,73
|-0,80
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-0,33
|-6,25
|Servet GMYO
|99,00
|-5,96
|26,28
|Seyitler Kimya
|36,08
|-1,48
|43,80
|Silverline Endüstri
|7,67
|-3,40
|-10,81
|Sinpaş GMYO
|4,76
|-8,70
|13,88
|Smartiks Yazılım
|8,59
|-1,81
|-3,05
|Sodaş Sodyum Sanayii
|44,90
|9,96
|68,33
|Söktaş
|4,83
|-0,61
|-5,11
|Sönmez Filament
|84,00
|1,28
|19,66
|Sönmez Pamuklu
|28,96
|0,28
|20,67
|Sumaş Suni Tahta
|78,00
|-1,70
|52,20
|Şeker Fin. Kir.
|6,73
|-2,81
|5,16
|Şekerbank
|1,58
|0,63
|4,64
|Şişe Cam
|7,78
|-2,59
|6,43
|Şok Marketler
|14,09
|-2,01
|11,65
|T. Halk Bankası
|5,56
|0,00
|0,00
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,50
|-9,97
|-1,80
|T.S.K.B.
|1,97
|-2,02
|10,67
|T.Tuborg
|19,05
|2,01
|5,42
|Taç Tarım Ürünleri
|18,14
|10,00
|72,27
|Tat Gıda
|11,33
|1,63
|-4,47
|TAV Havalimanları
|24,12
|-1,56
|13,24
|Taze Kuru Gıda
|327,00
|1,01
|51,18
|Tek-Art Turizm
|2,24
|-3,00
|10,89
|Tekfen Holding
|18,24
|-1,29
|11,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,87
|1,10
|16,35
|Temapol Polimer Plastik
|15,20
|-1,21
|32,17
|TGS Dış Ticaret
|32,42
|9,98
|155,07
|Tofaş Oto. Fab.
|37,64
|-2,10
|10,97
|Torunlar GMYO
|4,12
|-2,82
|5,64
|Trabzon Liman
|36,74
|-2,87
|14,38
|Trabzonspor Sportif
|2,51
|-1,17
|2,87
|Trend GMYO
|11,42
|9,92
|-9,15
|TSKB GMYO
|5,03
|-0,98
|-12,52
|Tuğçelik
|8,12
|-0,86
|0,50
|Tukaş
|9,49
|0,75
|-2,06
|Turcas Petrol
|4,79
|-0,82
|-1,24
|Turkcell
|16,49
|-1,43
|2,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,01
|0,00
|28,00
|Tüpraş
|106,00
|-1,65
|-1,85
|Türk Hava Yolları
|12,95
|-1,73
|0,31
|Türk Prysmian Kablo
|13,34
|-2,41
|10,25
|Türk Telekom
|8,36
|-1,96
|-2,11
|Türk Traktör
|187,60
|1,60
|2,68
|Türker Proje Gayrimenkul
|192,00
|1,30
|70,06
|Türkiye Sigorta
|7,21
|-1,27
|9,24
|Ufuk Yatırım
|19,75
|-9,98
|47,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,03
|-0,74
|-4,95
|Ulusoy Elektrik
|49,52
|-1,77
|-3,56
|Ulusoy Un Sanayi
|14,49
|-3,73
|26,00
|Umpaş Holding
|2,47
|-3,85
|-5,36
|Uşak Seramik
|2,45
|3,42
|4,70
|Utopya Turizm
|41,34
|-0,05
|6,55
|Uzertaş Boya
|89,50
|-5,29
|58,13
|Ülker Bisküvi
|24,02
|0,08
|3,80
|Vakıf Fin. Kir.
|6,91
|8,17
|62,21
|Vakıf GMYO
|3,69
|1,92
|1,93
|Vakıf Yat. Ort.
|8,55
|6,91
|16,17
|Vakıflar Bankası
|4,59
|-0,85
|-2,55
|Vakko Tekstil
|6,54
|3,73
|0,31
|Vanet Gıda
|8,15
|5,78
|5,43
|Verusa Holding
|52,25
|9,95
|15,85
|Verusaturk Girisim
|20,30
|9,99
|55,20
|Vestel
|24,92
|1,29
|18,33
|Vestel Beyaz Eşya
|44,48
|4,37
|8,81
|Viking Kağıt
|8,50
|-0,24
|-5,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,78
|-1,05
|7,42
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,11
|-0,63
|0,97
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|139,00
|-9,98
|91,99
|Yataş
|15,90
|1,16
|10,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,17
|0,00
|-5,23
|Yeni Gimat GMYO
|14,68
|5,53
|18,10
|Yeşil GMYO
|2,06
|-3,86
|49,28
|Yeşil Yapı
|2,60
|-5,24
|41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|216,80
|1,22
|127,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.006,10
|0,59
|2,60
|Yonga Mobilya
|35,92
|-9,86
|19,73
|Yükselen Çelik
|5,24
|1,15
|0,16
|Yünsa
|15,92
|-0,44
|8,59
|Zorlu Enerji
|3,09
|3,28
|11,55
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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