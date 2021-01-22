Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

22.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:03
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)40.665,202,590,41
İş Bankası (C)6,720,58-4,00
İş Fin.Kir.3,800,26-1,55
İş Girişim24,36-2,9728,55
İş GMYO2,600,002,36
İş Y. Men. Değ.18,45-0,914,47
İş Yat. Ort.3,550,860,85
İşbir Holding4.140,305,8251,11
İttifak Holding2,26-2,161,35
İz Hayvancılık Tarım22,98-2,7327,67
İzmir Demir Çelik11,191,293,90
İzmir Fırça6,93-5,2124,64
Jantsa Jant Sanayi500,70-7,0050,95
Kafein Yazılım21,38-3,590,00
Kaplamin44,205,7330,77
Kardemir (A)6,23-2,314,71
Kardemir (B)6,21-2,1517,84
Kardemir (D)6,94-3,2720,07
Karel Elektronik25,42-2,7610,23
Karsan Otomotiv4,609,9041,54
Karsu Tekstil10,52-3,6423,04
Kartonsan79,50-2,80-16,80
Katmerciler Ekipman3,542,0114,94
Kent Gıda350,000,00-1,57
Kerevitaş Gıda6,550,76-0,46
Kervan Gıda14,26-2,987,87
Kervansaray Yat. Holding1,40-1,9611,11
Kiler GMYO2,712,697,97
Klimasan Klima19,55-1,0815,20
Koç Holding21,82-2,913,31
Konfrut Gıda18,203,257,69
Kontrolmatik Teknoloji Enerji41,827,3876,60
Konya Çimento1.452,90-2,3628,58
Kordsa Teknik Tekstil20,367,8030,93
Koza Altın116,100,6220,06
Koza Madencilik16,270,375,04
Körfez GMYO6,09-1,305,00
Kristal Kola4,360,7011,22
Kron Telekomünikasyon64,505,0375,08
Kuştur Kuşadası Turizm210,003,9633,50
Kuyumcukent Gayrimenkul2,470,817,39
Kütahya Porselen48,300,04-4,26
Lider Faktoring3,470,301,76
Link Bilgisayar29,341,01-7,95
Logo Yazılım135,30-3,637,81
Lokman Hekim Sağlık16,085,8749,55
Lüks Kadife35,52-3,3122,91
Makina Takım3,717,768,80
Marka Yatırım Holding6,425,99-0,16
Marmaris Altınyunus210,100,5389,11
Marshall355,004,6815,75
Martı GMYO2,97-1,308,00
Martı Otel2,27-1,716,57
Mavi Giyim55,55-2,446,42
Mazhar Zorlu Holding37,18-5,0518,11
Mega Polietilen9,690,4226,50
Menderes Tekstil3,19-2,133,24
Merit Turizm172,009,98105,50
Merko Gıda7,51-1,19-13,08
Metemtur Otelcilik25,82-6,8716,83
Metro Holding2,243,177,69
Metro Petrol ve Tesisleri3,17-1,259,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,425,133,86
Migros Ticaret48,48-3,4113,27
Milpa5,42-0,1917,83
Mistral GMYO5,420,7415,07
MLP Sağlık23,260,1717,06
MMC San. ve Tic. Yat.4,89-0,426,30
Mondi Tire Kutsan7,62-0,640,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret37,46-3,095,11
Net Holding4,207,0322,45
Netaş Telekom.32,702,5416,45
Niğbaş Niğde Beton42,00-1,16-19,23
Nuh Çimento54,0510,009,77
Nurol GMYO9,222,5426,47
Odaş Elektrik3,812,11-2,31
Olmuksan-IP8,326,93-29,79
Orge Enerji Elektrik8,00-0,858,40
Orma Orman Mahsulleri17,98-9,0922,15
Osmanlı Menkul36,50-2,0817,74
Ostim Endüstriyel Yat4,022,26-1,47
Otokar377,00-3,4518,40
Oyak Çimento8,750,57-0,34
Oyak Yat. Ort.10,04-9,0044,46
Oylum Sınai Yatırımlar4,891,463,82
Özak GMYO5,47-0,747,25
Özbal Çelik Boru7,512,6714,66
Özderici GMYO2,402,558,11
Özerden Plastik12,779,9641,89
Pamukova Elektrik20,521,56-3,75
Panora GMYO6,55-3,485,82
Papilon Savunma22,94-1,620,79
Park Elek.Madencilik5,433,671,12
Parsan28,34-2,1516,63
Pegasus75,35-2,361,01
Peker GMYO2,43-0,41-6,90
Penguen Gıda4,95-0,40-1,98
Pera GMYO1,64-0,61-6,38
Pergamon Dış Ticaret34,60-0,7675,55
Petkim5,03-1,931,00
Petrokent Turizm1.545,8010,0070,54
Pınar Et ve Un25,04-0,247,56
Pınar Su8,270,8511,31
Pınar Süt28,283,3922,53
Plastikkart19,317,0733,63
Polisan Holding4,075,375,44
Politeknik Metal554,30-1,3035,86
Prizma Press Matbaacılık5,82-1,666,20
QNB Finans Fin. Kir.121,00-3,44-3,43
QNB Finansbank66,50-1,41-5,47
Ral Yatırım Holding4,46-1,110,45
Ray Sigorta16,241,685,11
Reysaş GMYO5,45-1,250,00
Reysaş Lojistik8,45-1,50-8,55
Rhea Girişim3,60-1,38-3,23
Rodrigo Tekstil15,05-0,999,77
Royal Halı3,431,19-0,29
RTA Laboratuvarları26,50-2,38-12,48
Sabancı Holding11,11-0,88-3,05
Safkar Ege Soğutmacılık11,36-1,344,41
Sanel Mühendislik3,580,004,68
Sanifoam Sünger17,15-1,6626,10
Sanko Pazarlama9,60-1,152,24
Saray Matbaacılık10,160,8015,85
Sarkuysan9,880,5911,76
Sasa Polyester25,18-1,1624,53
Say Yenilenebilir Enerji9,29-0,539,17
Sekuro Plastik24,469,9975,21
Selçuk Ecza Deposu13,133,74-3,81
Selçuk Gıda4,947,73-0,80
Serve Film Prodüksiyon15,00-0,33-6,25
Servet GMYO99,00-5,9626,28
Seyitler Kimya36,08-1,4843,80
Silverline Endüstri7,67-3,40-10,81
Sinpaş GMYO4,76-8,7013,88
Smartiks Yazılım8,59-1,81-3,05
Sodaş Sodyum Sanayii44,909,9668,33
Söktaş4,83-0,61-5,11
Sönmez Filament84,001,2819,66
Sönmez Pamuklu28,960,2820,67
Sumaş Suni Tahta78,00-1,7052,20
Şeker Fin. Kir.6,73-2,815,16
Şekerbank1,580,634,64
Şişe Cam7,78-2,596,43
Şok Marketler14,09-2,0111,65
T. Halk Bankası5,560,000,00
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,50-9,97-1,80
T.S.K.B.1,97-2,0210,67
T.Tuborg19,052,015,42
Taç Tarım Ürünleri18,1410,0072,27
Tat Gıda11,331,63-4,47
TAV Havalimanları24,12-1,5613,24
Taze Kuru Gıda327,001,0151,18
Tek-Art Turizm2,24-3,0010,89
Tekfen Holding18,24-1,2911,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,871,1016,35
Temapol Polimer Plastik15,20-1,2132,17
TGS Dış Ticaret32,429,98155,07
Tofaş Oto. Fab.37,64-2,1010,97
Torunlar GMYO4,12-2,825,64
Trabzon Liman36,74-2,8714,38
Trabzonspor Sportif2,51-1,172,87
Trend GMYO11,429,92-9,15
TSKB GMYO5,03-0,98-12,52
Tuğçelik8,12-0,860,50
Tukaş9,490,75-2,06
Turcas Petrol4,79-0,82-1,24
Turkcell16,49-1,432,42
Tümosan Motor ve Traktör18,010,0028,00
Tüpraş106,00-1,65-1,85
Türk Hava Yolları12,95-1,730,31
Türk Prysmian Kablo13,34-2,4110,25
Türk Telekom8,36-1,96-2,11
Türk Traktör187,601,602,68
Türker Proje Gayrimenkul192,001,3070,06
Türkiye Sigorta7,21-1,279,24
Ufuk Yatırım19,75-9,9847,39
Ulaşlar Turizm Yat.4,03-0,74-4,95
Ulusoy Elektrik49,52-1,77-3,56
Ulusoy Un Sanayi14,49-3,7326,00
Umpaş Holding2,47-3,85-5,36
Uşak Seramik2,453,424,70
Utopya Turizm41,34-0,056,55
Uzertaş Boya89,50-5,2958,13
Ülker Bisküvi24,020,083,80
Vakıf Fin. Kir.6,918,1762,21
Vakıf GMYO3,691,921,93
Vakıf Yat. Ort.8,556,9116,17
Vakıflar Bankası4,59-0,85-2,55
Vakko Tekstil6,543,730,31
Vanet Gıda8,155,785,43
Verusa Holding52,259,9515,85
Verusaturk Girisim20,309,9955,20
Vestel24,921,2918,33
Vestel Beyaz Eşya44,484,378,81
Viking Kağıt8,50-0,24-5,56
Yapı Kredi Koray GMYO4,78-1,057,42
Yapı ve Kredi Bank.3,11-0,630,97
Yaprak Süt ve Besi Çift.139,00-9,9891,99
Yataş15,901,1610,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,170,00-5,23
Yeni Gimat GMYO14,685,5318,10
Yeşil GMYO2,06-3,8649,28
Yeşil Yapı2,60-5,2441,30
Yeşil Yatırım Holding216,801,22127,37
Yibitaş İnşaat Malzeme16.006,100,592,60
Yonga Mobilya35,92-9,8619,73
Yükselen Çelik5,241,150,16
Yünsa15,92-0,448,59
Zorlu Enerji3,093,2811,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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