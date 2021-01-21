Borsada günün ilk yarısı (2)
21.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:39
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|39.820,60
|2,13
|-1,68
|İş Bankası (C)
|6,96
|1,46
|-0,57
|İş Fin.Kir.
|3,84
|0,79
|-0,52
|İş Girişim
|23,68
|-2,23
|24,96
|İş GMYO
|2,57
|0,78
|1,18
|İş Y. Men. Değ.
|18,57
|-0,96
|5,15
|İş Yat. Ort.
|3,52
|0,57
|0,00
|İşbir Holding
|3.780,00
|0,00
|37,96
|İttifak Holding
|2,30
|-0,43
|3,14
|İz Hayvancılık Tarım
|26,18
|5,06
|45,44
|İzmir Demir Çelik
|10,90
|0,74
|1,21
|İzmir Fırça
|7,10
|-2,74
|27,70
|Jantsa Jant Sanayi
|513,40
|-2,58
|54,78
|Kafein Yazılım
|22,44
|-1,67
|4,96
|Kaplamin
|38,50
|1,26
|13,91
|Kardemir (A)
|6,45
|-0,77
|8,40
|Kardemir (B)
|6,46
|-0,62
|22,58
|Kardemir (D)
|7,31
|-0,41
|26,47
|Karel Elektronik
|26,14
|0,23
|13,36
|Karsan Otomotiv
|4,49
|8,45
|38,15
|Karsu Tekstil
|10,70
|-2,73
|25,15
|Kartonsan
|83,00
|-0,95
|-13,13
|Katmerciler Ekipman
|3,43
|-1,44
|11,36
|Kent Gıda
|334,00
|0,00
|-6,07
|Kerevitaş Gıda
|6,63
|0,91
|0,76
|Kervan Gıda
|14,88
|-1,39
|12,56
|Kervansaray Yat. Holding
|1,57
|2,61
|24,60
|Kiler GMYO
|2,64
|1,54
|5,18
|Klimasan Klima
|19,23
|-1,23
|13,32
|Koç Holding
|22,56
|-0,44
|6,82
|Konfrut Gıda
|18,96
|4,35
|12,19
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|39,86
|5,06
|68,33
|Konya Çimento
|1.519,70
|-0,02
|34,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,92
|3,64
|28,10
|Koza Altın
|114,30
|1,51
|18,20
|Koza Madencilik
|16,34
|0,68
|5,49
|Körfez GMYO
|6,09
|-1,30
|5,00
|Kristal Kola
|4,42
|3,03
|12,76
|Kron Telekomünikasyon
|66,70
|6,55
|81,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|209,10
|3,51
|32,93
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,50
|1,21
|8,70
|Kütahya Porselen
|48,52
|-0,21
|-3,83
|Lider Faktoring
|3,35
|0,90
|-1,76
|Link Bilgisayar
|30,02
|1,15
|-5,82
|Logo Yazılım
|143,10
|-0,07
|14,02
|Lokman Hekim Sağlık
|15,15
|-1,17
|40,90
|Lüks Kadife
|35,14
|-1,51
|21,59
|Makina Takım
|3,51
|4,78
|2,93
|Marka Yatırım Holding
|6,39
|0,79
|-0,62
|Marmaris Altınyunus
|201,60
|6,11
|81,46
|Marshall
|340,70
|4,83
|11,09
|Martı GMYO
|3,05
|-0,65
|10,91
|Martı Otel
|2,33
|-0,43
|9,39
|Mavi Giyim
|58,55
|1,91
|12,16
|Mazhar Zorlu Holding
|39,00
|-2,50
|23,89
|Mega Polietilen
|9,45
|-1,56
|23,37
|Menderes Tekstil
|3,26
|-0,61
|5,50
|Merit Turizm
|163,70
|9,65
|95,58
|Merko Gıda
|7,65
|0,92
|-11,46
|Metemtur Otelcilik
|28,18
|2,92
|27,51
|Metro Holding
|2,26
|2,26
|8,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,19
|0,00
|10,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|0,00
|0,43
|Migros Ticaret
|49,92
|-2,78
|16,64
|Milpa
|5,23
|-0,19
|13,70
|Mistral GMYO
|5,46
|0,92
|15,92
|MLP Sağlık
|23,98
|0,25
|20,68
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,76
|-0,42
|3,48
|Mondi Tire Kutsan
|7,84
|0,90
|3,16
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,88
|-1,57
|9,09
|Net Holding
|3,96
|3,13
|15,45
|Netaş Telekom.
|33,68
|7,06
|19,94
|Niğbaş Niğde Beton
|41,28
|-0,53
|-20,62
|Nuh Çimento
|52,70
|7,55
|7,03
|Nurol GMYO
|9,18
|1,32
|25,93
|Odaş Elektrik
|3,89
|2,37
|-0,26
|Olmuksan-IP
|7,98
|0,50
|-32,66
|Orge Enerji Elektrik
|8,37
|2,20
|13,41
|Orma Orman Mahsulleri
|19,00
|-4,04
|29,08
|Osmanlı Menkul
|39,00
|4,00
|25,81
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,02
|1,01
|-1,47
|Otokar
|384,50
|-0,98
|20,76
|Oyak Çimento
|8,84
|1,61
|0,68
|Oyak Yat. Ort.
|10,66
|-7,79
|53,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,84
|1,04
|2,76
|Özak GMYO
|5,51
|1,29
|8,04
|Özbal Çelik Boru
|7,80
|4,14
|19,08
|Özderici GMYO
|2,42
|2,98
|9,01
|Özerden Plastik
|11,70
|9,96
|30,00
|Pamukova Elektrik
|20,80
|1,27
|-2,44
|Panora GMYO
|6,70
|-2,76
|8,24
|Papilon Savunma
|23,44
|0,17
|2,99
|Park Elek.Madencilik
|5,54
|1,65
|3,17
|Parsan
|28,70
|-0,35
|18,11
|Pegasus
|78,30
|0,06
|4,96
|Peker GMYO
|2,47
|0,82
|-5,36
|Penguen Gıda
|5,04
|0,40
|-0,20
|Pera GMYO
|1,65
|0,00
|-5,81
|Pergamon Dış Ticaret
|37,02
|-0,05
|87,82
|Petkim
|5,17
|0,00
|3,82
|Petrokent Turizm
|1.576,40
|10,00
|73,92
|Pınar Et ve Un
|24,72
|-0,88
|6,19
|Pınar Su
|8,34
|0,72
|12,25
|Pınar Süt
|27,40
|-1,23
|18,72
|Plastikkart
|18,81
|3,07
|30,17
|Polisan Holding
|3,98
|1,79
|3,11
|Politeknik Metal
|577,00
|1,48
|41,42
|Prizma Press Matbaacılık
|6,03
|0,17
|10,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,50
|-0,40
|-0,64
|QNB Finansbank
|66,35
|-1,41
|-5,69
|Ral Yatırım Holding
|4,50
|-0,44
|1,35
|Ray Sigorta
|15,79
|1,81
|2,20
|Reysaş GMYO
|5,57
|-0,36
|2,20
|Reysaş Lojistik
|8,64
|-0,35
|-6,49
|Rhea Girişim
|3,63
|0,00
|-2,42
|Rodrigo Tekstil
|15,01
|-0,92
|9,48
|Royal Halı
|3,40
|1,49
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|27,00
|-2,60
|-10,83
|Sabancı Holding
|11,46
|0,44
|0,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,43
|-0,38
|-4,14
|Sanel Mühendislik
|3,51
|0,57
|2,63
|Sanifoam Sünger
|16,70
|-4,24
|22,79
|Sanko Pazarlama
|9,66
|1,26
|2,88
|Saray Matbaacılık
|10,07
|0,60
|14,82
|Sarkuysan
|10,48
|3,56
|18,55
|Sasa Polyester
|26,22
|1,24
|29,67
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,22
|-1,91
|8,34
|Sekuro Plastik
|22,24
|9,99
|59,31
|Selçuk Ecza Deposu
|12,98
|1,01
|-4,91
|Selçuk Gıda
|5,00
|7,30
|0,40
|Senkron Güvenlik
|33,00
|10,00
|25,67
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|3,33
|-3,13
|Servet GMYO
|110,40
|1,28
|40,82
|Seyitler Kimya
|35,84
|-1,81
|42,84
|Silverline Endüstri
|7,41
|-3,01
|-13,84
|Sinpaş GMYO
|5,37
|-2,72
|28,47
|Smartiks Yazılım
|8,77
|-0,79
|-1,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|41,74
|9,96
|56,48
|Söktaş
|4,92
|-0,20
|-3,34
|Sönmez Filament
|82,60
|0,73
|17,66
|Sönmez Pamuklu
|28,62
|0,28
|19,25
|Sumaş Suni Tahta
|80,00
|-2,91
|56,10
|Şeker Fin. Kir.
|6,97
|-2,11
|8,91
|Şekerbank
|1,60
|1,27
|5,96
|Şişe Cam
|7,97
|-1,60
|9,03
|Şok Marketler
|14,40
|-0,35
|14,10
|T. Halk Bankası
|5,67
|1,07
|1,98
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,78
|-4,99
|5,54
|T.S.K.B.
|1,96
|-1,01
|10,11
|T.Tuborg
|18,70
|1,36
|3,49
|Taç Tarım Ürünleri
|16,50
|10,00
|56,70
|Tat Gıda
|11,23
|1,45
|-5,31
|TAV Havalimanları
|24,38
|0,00
|14,46
|Taze Kuru Gıda
|348,50
|9,97
|61,12
|Tek-Art Turizm
|2,32
|-0,43
|14,85
|Tekfen Holding
|18,70
|0,21
|14,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,99
|2,72
|9,47
|Temapol Polimer Plastik
|15,90
|1,08
|38,26
|TGS Dış Ticaret
|31,08
|9,98
|144,53
|Tofaş Oto. Fab.
|39,00
|0,00
|14,98
|Torunlar GMYO
|4,28
|0,71
|9,74
|Trabzon Liman
|36,28
|-1,89
|12,95
|Trabzonspor Sportif
|2,56
|0,00
|4,92
|Trend GMYO
|10,69
|7,11
|-14,96
|TSKB GMYO
|5,13
|0,39
|-10,78
|Tuğçelik
|8,05
|-0,62
|-0,37
|Tukaş
|9,54
|1,92
|-1,55
|Turcas Petrol
|4,90
|0,20
|1,03
|Turkcell
|16,84
|0,48
|4,60
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,53
|1,81
|31,70
|Tüpraş
|108,60
|-0,18
|0,56
|Türk Hava Yolları
|13,35
|0,68
|3,41
|Türk Prysmian Kablo
|13,48
|-1,46
|11,40
|Türk Telekom
|8,68
|0,12
|1,64
|Türk Traktör
|190,60
|1,87
|4,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|192,90
|4,38
|70,86
|Türkiye Sigorta
|7,15
|0,70
|8,33
|Ufuk Yatırım
|21,94
|9,92
|63,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,07
|0,00
|-4,01
|Ulusoy Elektrik
|50,00
|-1,77
|-2,63
|Ulusoy Un Sanayi
|13,77
|-3,10
|19,74
|Umpaş Holding
|2,19
|-6,41
|-16,09
|Uşak Seramik
|2,35
|0,43
|0,43
|Utopya Turizm
|42,02
|-0,94
|8,30
|Uzertaş Boya
|84,30
|-3,10
|48,94
|Ülker Bisküvi
|24,40
|0,83
|5,45
|Vakıf Fin. Kir.
|6,15
|2,50
|44,37
|Vakıf GMYO
|3,72
|1,92
|2,76
|Vakıf Yat. Ort.
|7,72
|0,65
|4,89
|Vakıflar Bankası
|4,75
|0,64
|0,85
|Vakko Tekstil
|6,45
|0,31
|-1,07
|Vanet Gıda
|8,27
|6,16
|6,99
|Verusa Holding
|48,96
|4,13
|8,56
|Verusaturk Girisim
|19,27
|9,99
|47,32
|Vestel
|25,10
|1,37
|19,18
|Vestel Beyaz Eşya
|43,48
|1,12
|6,36
|Viking Kağıt
|8,16
|-0,73
|-9,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,80
|0,63
|7,87
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,22
|0,94
|4,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|155,00
|1,11
|114,09
|Yataş
|15,64
|0,45
|8,24
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,20
|0,48
|-4,55
|Yeni Gimat GMYO
|13,27
|1,84
|6,76
|Yeşil GMYO
|2,05
|-0,97
|48,55
|Yeşil Yapı
|2,65
|-0,75
|44,02
|Yeşil Yatırım Holding
|216,90
|2,07
|127,48
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.200,00
|0,59
|10,25
|Yonga Mobilya
|37,12
|-3,13
|23,73
|Yükselen Çelik
|5,25
|0,57
|0,35
|Yünsa
|15,60
|-1,27
|6,41
|Zorlu Enerji
|3,06
|0,33
|10,47
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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