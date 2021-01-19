Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

19.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:42
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)0,007,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)0,00

7,10
İş Bankası (B)39.000,00-2,57-7,38
İş Bankası (C)6,990,73-1,43
İş Bankası (Kur.)0,00

0,53
İş Fin.Kir.3,810,53-1,30
İş Girişim24,505,8829,29
İş GMYO2,620,773,15
İş Y. Men. Değ.18,533,234,93
İş Yat. Ort.3,560,281,14
İşbir Holding4.100,00-0,7349,64
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,862,63
İttifak Holding2,180,00-2,24
İz Hayvancılık Tarım22,448,9324,67
İzmir Demir Çelik11,00-1,792,14
İzmir Fırça6,61-0,6018,88
Jantsa Jant Sanayi545,50-1,7164,46
Kafein Yazılım21,261,53-0,56
Kaplamin35,700,855,62
Kardemir (A)6,51-0,319,41
Kardemir (B)6,51-0,6123,53
Kardemir (D)7,23-0,5525,09
Karel Elektronik24,98-1,348,33
Karsan Otomotiv3,883,4719,38
Karsu Tekstil10,779,0125,96
Kartonsan85,85-0,23-10,15
Katmerciler Ekipman3,250,935,52
Kent Gıda345,000,00-2,98
Kerevitaş Gıda6,60-0,750,30
Kervan Gıda15,58-2,9317,85
Kervansaray Yat. Holding1,6510,0030,95
Kiler GMYO2,561,591,99
Klimasan Klima19,242,8913,38
Koç Holding22,280,275,49
Konfrut Gıda17,580,924,02
Kontrolmatik Teknoloji Enerji35,686,0050,68
Konya Çimento1.465,90-0,2829,73
Kordsa Teknik Tekstil19,57-2,0025,85
Koza Altın118,800,5122,85
Koza Madencilik16,581,047,04
Körfez GMYO6,050,334,31
Kristal Kola3,814,38-2,81
Kron Telekomünikasyon58,602,7259,07
Kuştur Kuşadası Turizm230,003,5146,22
Kuyumcukent Gayrimenkul2,491,638,26
Kütahya Porselen48,60-1,82-3,67
Lider Faktoring3,240,00-4,99
Link Bilgisayar30,161,21-5,38
Logo Yazılım149,502,4019,12
Lokman Hekim Sağlık15,44-1,3443,60
Lüks Kadife36,30-1,8925,61
Makina Takım3,160,96-7,33
Marka Yatırım Holding6,340,63-1,40
Marmaris Altınyunus186,70-2,7668,05
Marshall331,103,477,96
Martı GMYO3,000,009,09
Martı Otel2,40-1,6412,68
Mavi Giyim57,452,8610,06
Mazhar Zorlu Holding38,000,0020,71
Mega Polietilen9,273,9221,02
Menderes Tekstil3,200,003,56
Merit Turizm144,1010,0072,16
Merko Gıda8,16-3,66-5,56
Metemtur Otelcilik27,307,9123,53
Metro Holding2,151,903,37
Metro Petrol ve Tesisleri3,091,646,92
Metro Yatırım Ortaklığı2,340,000,43
Migros Ticaret44,461,053,88
Milpa5,221,1613,48
Mistral GMYO5,570,9118,26
MLP Sağlık24,304,3822,29
MMC San. ve Tic. Yat.4,902,306,52
Mondi Tire Kutsan7,751,571,97
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret37,86-0,996,23
Net Holding3,583,474,37
Netaş Telekom.29,702,565,77
Niğbaş Niğde Beton42,10-3,71-19,04
Nuh Çimento49,603,330,73
Nurol GMYO8,711,2819,48
Odaş Elektrik3,840,52-1,54
Olmuksan-IP8,10-1,82-31,65
Orge Enerji Elektrik7,802,905,69
Orma Orman Mahsulleri22,301,4651,49
Osmanlı Menkul35,608,0114,84
Ostim Endüstriyel Yat4,021,01-1,47
Otokar409,201,3928,52
Oyak Çimento8,801,730,23
Oyak Yat. Ort.12,799,5084,03
Oylum Sınai Yatırımlar4,830,422,55
Özak GMYO5,470,927,25
Özbal Çelik Boru7,063,827,79
Özderici GMYO2,37-0,846,76
Özerden Plastik9,6810,007,56
Pamukova Elektrik21,90-0,542,72
Panora GMYO6,282,951,45
Papilon Savunma23,120,611,58
Park Elek.Madencilik5,300,38-1,30
Parsan26,263,718,07
Pegasus79,553,386,64
Peker GMYO2,50-0,40-4,21
Penguen Gıda5,02-0,20-0,59
Pera GMYO1,672,45-4,66
Pergamon Dış Ticaret40,387,97104,87
Petkim5,231,755,02
Petrokent Turizm1.302,9010,0043,74
Pınar Et ve Un24,00-1,643,09
Pınar Su8,33-2,1212,11
Pınar Süt26,42-1,4214,47
Plastikkart18,160,8925,67
Polisan Holding3,930,261,81
Politeknik Metal558,005,4436,76
Prizma Press Matbaacılık5,97-0,508,94
QNB Finans Fin. Kir.124,100,98-0,96
QNB Finansbank67,100,00-4,62
Ral Yatırım Holding4,470,000,68
Ray Sigorta16,052,233,88
Reysaş GMYO5,552,401,83
Reysaş Lojistik8,530,71-7,68
Rhea Girişim3,630,83-2,42
Rodrigo Tekstil15,60-2,1913,79
Royal Halı3,63-1,365,52
RTA Laboratuvarları28,561,71-5,68
Sabancı Holding11,360,44-0,87
Safkar Ege Soğutmacılık10,771,80-1,01
Sanel Mühendislik3,510,292,63
Sanifoam Sünger17,711,9630,22
Sanko Pazarlama9,902,065,43
Saray Matbaacılık9,940,7113,34
Sarkuysan9,761,7710,41
Sasa Polyester24,28-0,1620,08
Say Yenilenebilir Enerji8,570,820,71
Sekuro Plastik18,399,9931,73
Selçuk Ecza Deposu12,910,70-5,42
Selçuk Gıda4,90-0,41-1,61
Senkron Güvenlik32,369,9923,23
Serve Film Prodüksiyon15,503,96-3,13
Servet GMYO108,40-0,8238,27
Seyitler Kimya36,882,2246,99
Silverline Endüstri9,581,7011,40
Sinpaş GMYO5,320,7627,27
Smartiks Yazılım8,661,05-2,26
Sodaş Sodyum Sanayii42,589,9759,63
Söktaş4,883,61-4,13
Sönmez Filament80,100,7514,10
Sönmez Pamuklu29,40-0,8822,50
Sumaş Suni Tahta78,003,6552,20
Şeker Fin. Kir.7,173,9112,03
Şekerbank1,610,636,62
Şişe Cam8,154,4911,49
Şok Marketler13,750,448,95
T. Halk Bankası5,651,071,62
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası32,669,975,15
T.S.K.B.1,890,006,18
T.Tuborg18,182,130,61
Taç Tarım Ürünleri15,899,9750,90
Tat Gıda11,060,82-6,75
TAV Havalimanları24,625,2115,59
Taze Kuru Gıda297,00-10,0037,31
Tek-Art Turizm2,230,4510,40
Tekfen Holding18,782,6214,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,000,949,55
Temapol Polimer Plastik14,979,9930,17
TGS Dış Ticaret31,409,94147,05
Tofaş Oto. Fab.38,900,2614,68
Torunlar GMYO4,14-0,486,15
Trabzon Liman39,962,2024,41
Trabzonspor Sportif2,570,395,33
Trend GMYO8,972,05-28,64
TSKB GMYO5,181,77-9,91
Tuğçelik8,184,201,24
Tukaş9,43-0,11-2,68
Turcas Petrol4,921,031,44
Turkcell16,941,015,22
Tümosan Motor ve Traktör18,735,6433,12
Tüpraş109,901,671,76
Türk Hava Yolları13,532,274,80
Türk Prysmian Kablo13,42-1,3210,91
Türk Telekom8,742,102,34
Türk Traktör182,500,83-0,11
Türker Proje Gayrimenkul172,900,9953,14
Türkiye Sigorta7,011,156,21
Ufuk Yatırım18,009,0934,33
Ulaşlar Turizm Yat.4,12-0,24-2,83
Ulusoy Elektrik49,10-0,28-4,38
Ulusoy Un Sanayi12,760,2410,96
Umpaş Holding2,71-5,903,83
Uşak Seramik2,320,00-0,85
Utopya Turizm43,82-1,7512,94
Uzertaş Boya90,002,2759,01
Ülker Bisküvi23,300,600,69
Vakıf Fin. Kir.5,296,4424,18
Vakıf GMYO3,670,821,38
Vakıf Yat. Ort.7,841,826,52
Vakıflar Bankası4,770,631,27
Vakko Tekstil6,401,91-1,84
Vanet Gıda7,850,001,55
Verusa Holding47,06-0,384,35
Verusaturk Girisim16,163,8623,55
Vestel24,600,3316,81
Vestel Beyaz Eşya40,560,65-0,78
Viking Kağıt8,190,12-9,00
Yapı Kredi Koray GMYO4,650,434,49
Yapı ve Kredi Bank.3,220,314,55
Yaprak Süt ve Besi Çift.139,309,8692,40
Yataş15,241,135,47
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,33-0,46-1,59
Yeni Gimat GMYO12,940,234,10
Yeşil GMYO2,179,6057,25
Yeşil Yapı2,798,9851,63
Yeşil Yatırım Holding222,809,97133,67
Yibitaş İnşaat Malzeme16.248,80-1,524,16
Yonga Mobilya39,6010,0032,00
Yükselen Çelik5,220,19-0,23
Yünsa15,110,733,07
Zorlu Enerji3,11-0,3212,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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