Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

18.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:47
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)38.439,90-1,03-5,09
İş Bankası (C)6,90-3,11-1,43
İş Fin.Kir.3,75-2,60-2,85
İş Girişim23,009,9121,37
İş GMYO2,46-1,19-3,15
İş Y. Men. Değ.17,872,001,19
İş Yat. Ort.3,540,850,57
İşbir Holding4.000,00-7,9745,99
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,16-0,851,75
İttifak Holding2,16-1,36-3,14
İz Hayvancılık Tarım19,000,005,56
İzmir Demir Çelik11,15-0,473,53
İzmir Fırça6,225,0911,87
Jantsa Jant Sanayi574,000,0973,05
Kafein Yazılım20,52-1,94-4,02
Kaplamin35,20-3,894,14
Kardemir (A)6,45-0,168,40
Kardemir (B)6,532,6823,91
Kardemir (D)6,953,1220,24
Karel Elektronik24,24-3,815,12
Karsan Otomotiv3,70-3,3713,85
Karsu Tekstil9,74-0,9913,92
Kartonsan86,90-3,09-9,05
Katmerciler Ekipman3,18-2,163,25
Kent Gıda351,40-2,02-1,18
Kerevitaş Gıda6,42-1,67-2,43
Kervan Gıda15,76-2,4619,21
Kervansaray Yat. Holding1,509,6019,05
Kiler GMYO2,52-0,400,40
Klimasan Klima18,60-1,359,61
Koç Holding21,38-3,161,23
Konfrut Gıda17,27-1,602,19
Kontrolmatik Teknoloji Enerji33,205,3740,20
Konya Çimento1.524,605,1534,92
Kordsa Teknik Tekstil20,086,9829,13
Koza Altın118,505,0722,54
Koza Madencilik16,460,496,26
Körfez GMYO6,01-0,173,62
Kristal Kola3,592,02-8,42
Kron Telekomünikasyon57,059,9654,86
Kuştur Kuşadası Turizm219,006,7139,22
Kuyumcukent Gayrimenkul2,451,666,52
Kütahya Porselen47,38-9,98-6,09
Lider Faktoring3,20-1,22-6,16
Link Bilgisayar28,66-2,74-10,09
Logo Yazılım142,200,3613,31
Lokman Hekim Sağlık15,186,1241,18
Lüks Kadife37,749,4830,59
Makina Takım3,19-1,63-6,45
Marka Yatırım Holding6,300,32-2,02
Marmaris Altınyunus201,609,9981,46
Marshall322,00-2,694,99
Martı GMYO3,05-2,3010,91
Martı Otel2,500,4117,37
Mavi Giyim55,553,086,42
Mazhar Zorlu Holding34,80-0,6310,55
Mega Polietilen8,874,4315,80
Menderes Tekstil3,191,283,24
Merit Turizm131,009,9756,51
Merko Gıda8,49-0,12-1,74
Metemtur Otelcilik23,700,007,24
Metro Holding2,10-0,470,96
Metro Petrol ve Tesisleri3,030,994,84
Metro Yatırım Ortaklığı2,340,000,43
Migros Ticaret43,30-1,941,17
Milpa5,134,1611,52
Mistral GMYO5,543,4617,62
MLP Sağlık23,261,3317,06
MMC San. ve Tic. Yat.5,000,858,70
Mondi Tire Kutsan7,601,330,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret37,34-2,374,77
Net Holding3,45-3,410,58
Netaş Telekom.28,400,571,14
Niğbaş Niğde Beton43,484,17-16,38
Nuh Çimento48,401,10-1,71
Nurol GMYO8,502,1916,60
Odaş Elektrik3,75-1,57-3,85
Olmuksan-IP7,85-2,80-33,76
Orge Enerji Elektrik7,52-1,821,90
Orma Orman Mahsulleri21,682,6447,28
Osmanlı Menkul32,421,464,58
Ostim Endüstriyel Yat3,96-1,99-2,94
Otokar411,30-2,0429,18
Oyak Çimento8,620,12-1,82
Oyak Yat. Ort.11,189,9460,86
Oylum Sınai Yatırımlar4,77-1,431,27
Özak GMYO5,160,601,18
Özbal Çelik Boru6,460,62-1,37
Özderici GMYO2,36-2,536,31
Özerden Plastik8,33-0,93-7,44
Pamukova Elektrik22,083,413,56
Panora GMYO6,17-0,32-0,32
Papilon Savunma22,544,22-0,97
Park Elek.Madencilik5,18-2,26-3,54
Parsan24,50-1,440,82
Pegasus75,45-2,791,14
Peker GMYO2,50-0,81-4,21
Penguen Gıda5,04-2,11-0,20
Pera GMYO1,62-2,23-7,52
Pergamon Dış Ticaret37,402,9789,75
Petkim5,08-0,202,01
Petrokent Turizm1.184,5010,0030,68
Pınar Et ve Un24,32-1,274,47
Pınar Su9,02-3,7921,40
Pınar Süt26,52-1,1414,90
Plastikkart19,709,9936,33
Polisan Holding3,89-0,770,78
Politeknik Metal529,209,9929,71
Prizma Press Matbaacılık5,88-0,887,30
QNB Finans Fin. Kir.122,901,01-1,92
QNB Finansbank67,10-1,62-4,62
Ral Yatırım Holding4,510,221,58
Ray Sigorta16,01-4,963,62
Reysaş GMYO5,36-2,01-1,65
Reysaş Lojistik8,44-0,12-8,66
Rhea Girişim3,66-1,10-1,61
Rodrigo Tekstil16,191,3318,09
Royal Halı3,668,906,40
RTA Laboratuvarları28,06-1,58-7,33
Sabancı Holding11,05-1,91-3,58
Safkar Ege Soğutmacılık10,62-3,86-2,39
Sanel Mühendislik3,53-0,283,22
Sanifoam Sünger17,201,9026,47
Sanko Pazarlama9,280,45-1,17
Saray Matbaacılık9,861,5512,43
Sarkuysan9,491,717,35
Sasa Polyester24,262,4119,98
Say Yenilenebilir Enerji8,41-1,17-1,18
Sekuro Plastik16,00-3,8414,61
Selçuk Ecza Deposu12,80-1,23-6,23
Selçuk Gıda4,92-6,48-1,20
Senkron Güvenlik29,429,9412,03
Serve Film Prodüksiyon15,000,81-6,25
Servet GMYO108,100,1937,88
Seyitler Kimya34,905,2839,09
Silverline Endüstri9,850,3014,53
Sinpaş GMYO5,310,1927,03
Smartiks Yazılım8,56-1,38-3,39
Sodaş Sodyum Sanayii38,7210,0045,16
Söktaş4,71-2,31-7,47
Sönmez Filament79,101,4812,68
Sönmez Pamuklu30,240,9126,00
Sumaş Suni Tahta75,25-9,9946,83
Şeker Fin. Kir.6,88-1,067,50
Şekerbank1,58-3,054,64
Şişe Cam7,731,165,75
Şok Marketler13,40-2,966,18
T. Halk Bankası5,54-2,28-0,36
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,00-0,74-13,07
T.S.K.B.1,880,535,62
T.Tuborg17,60-0,73-2,60
Taç Tarım Ürünleri14,45-6,7437,23
Tat Gıda10,95-2,68-7,67
TAV Havalimanları22,00-1,503,29
Taze Kuru Gıda340,009,7557,19
Tek-Art Turizm2,22-0,459,90
Tekfen Holding17,95-3,219,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,82-1,608,14
Temapol Polimer Plastik13,482,4817,22
TGS Dış Ticaret28,562,28124,70
Tofaş Oto. Fab.37,34-2,9110,08
Torunlar GMYO4,08-3,374,62
Trabzon Liman37,203,6615,82
Trabzonspor Sportif2,560,774,92
Trend GMYO8,65-3,85-31,19
TSKB GMYO5,120,00-10,96
Tuğçelik7,720,00-4,46
Tukaş9,42-1,37-2,79
Turcas Petrol4,85-0,410,00
Turkcell16,57-1,602,92
Tümosan Motor ve Traktör16,182,0315,00
Tüpraş105,70-3,36-2,13
Türk Hava Yolları13,09-0,231,39
Türk Prysmian Kablo13,721,9413,39
Türk Telekom8,42-2,08-1,41
Türk Traktör180,90-2,79-0,99
Türker Proje Gayrimenkul165,509,9646,59
Türkiye Sigorta6,92-1,454,85
Ufuk Yatırım16,205,9620,90
Ulaşlar Turizm Yat.4,14-2,80-2,36
Ulusoy Elektrik48,66-1,41-5,24
Ulusoy Un Sanayi12,862,5811,83
Umpaş Holding2,70-3,543,45
Uşak Seramik2,30-2,14-1,71
Utopya Turizm45,225,2516,55
Uzertaş Boya95,409,9768,55
Ülker Bisküvi23,00-1,97-0,61
Vakıf Fin. Kir.4,62-0,888,45
Vakıf GMYO3,59-1,37-0,83
Vakıf Yat. Ort.7,51-1,062,04
Vakıflar Bankası4,70-2,67-0,21
Vakko Tekstil6,21-0,64-4,75
Vanet Gıda7,43-1,56-3,88
Verusa Holding47,76-0,255,90
Verusaturk Girisim16,034,9422,55
Vestel24,48-2,7016,24
Vestel Beyaz Eşya40,06-2,07-2,01
Viking Kağıt8,32-1,83-7,56
Yapı Kredi Koray GMYO4,65-3,184,49
Yapı ve Kredi Bank.3,19-2,483,57
Yaprak Süt ve Besi Çift.122,90-2,1269,75
Yataş14,90-1,963,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,270,72-2,95
Yeni Gimat GMYO12,840,083,30
Yeşil GMYO1,989,7643,48
Yeşil Yapı2,564,9539,13
Yeşil Yatırım Holding202,609,97112,48
Yibitaş İnşaat Malzeme16.600,000,676,41
Yonga Mobilya35,00-2,0216,67
Yükselen Çelik5,140,78-1,76
Yünsa14,67-2,670,07
Zorlu Enerji3,080,6711,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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