Borsada günün ilk yarısı (2)
14.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:09
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|39.221,90
|-3,16
|İş Bankası (C)
|7,14
|-0,42
|2,00
|İş Fin.Kir.
|3,90
|-0,26
|1,04
|İş Girişim
|19,15
|0,68
|1,06
|İş GMYO
|2,56
|-0,80
|0,79
|İş Y. Men. Değ.
|17,82
|-0,80
|0,91
|İş Yat. Ort.
|3,58
|0,85
|1,70
|İşbir Holding
|4.250,00
|10,00
|55,11
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,18
|-1,65
|3,51
|İttifak Holding
|2,22
|-0,88
|-0,45
|İz Hayvancılık Tarım
|19,00
|2,84
|5,56
|İzmir Demir Çelik
|10,85
|-1,29
|0,74
|İzmir Fırça
|6,08
|-3,24
|9,35
|Jantsa Jant Sanayi
|574,00
|9,99
|73,05
|Kafein Yazılım
|20,88
|-0,57
|-2,34
|Kaplamin
|36,90
|-10,00
|9,17
|Kardemir (A)
|6,31
|-2,94
|6,05
|Kardemir (B)
|5,99
|2,04
|13,66
|Kardemir (D)
|6,44
|-0,78
|11,42
|Karel Elektronik
|24,62
|-2,02
|6,76
|Karsan Otomotiv
|3,77
|-2,84
|16,00
|Karsu Tekstil
|9,00
|4,66
|5,26
|Kartonsan
|93,20
|2,95
|-2,46
|Katmerciler Ekipman
|3,23
|-1,22
|4,87
|Kent Gıda
|360,00
|1,65
|1,24
|Kerevitaş Gıda
|6,65
|0,00
|1,06
|Kervan Gıda
|15,73
|1,81
|18,99
|Kervansaray Yat. Holding
|1,25
|-4,58
|-0,79
|Kiler GMYO
|2,54
|-0,39
|1,20
|Klimasan Klima
|18,93
|1,02
|11,55
|Koç Holding
|22,10
|-0,90
|4,64
|Konfrut Gıda
|17,16
|0,77
|1,54
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|29,68
|2,53
|25,34
|Konya Çimento
|1.275,30
|6,10
|12,86
|Kordsa Teknik Tekstil
|18,25
|6,90
|17,36
|Koza Altın
|112,80
|-4,03
|16,65
|Koza Madencilik
|16,32
|-4,51
|5,36
|Körfez GMYO
|6,02
|-0,66
|3,79
|Kristal Kola
|3,55
|5,54
|-9,44
|Kron Telekomünikasyon
|46,20
|9,97
|25,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|189,30
|1,35
|20,34
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,49
|-0,79
|8,26
|Kütahya Porselen
|55,60
|-9,99
|10,21
|Lider Faktoring
|3,32
|-0,60
|-2,64
|Link Bilgisayar
|30,00
|0,46
|-5,88
|Logo Yazılım
|139,20
|3,03
|10,92
|Lokman Hekim Sağlık
|13,47
|1,26
|25,28
|Lüks Kadife
|33,96
|-10,00
|17,51
|Makina Takım
|3,10
|0,64
|-9,09
|Marka Yatırım Holding
|6,39
|-1,11
|-0,62
|Marmaris Altınyunus
|172,20
|9,97
|55,00
|Marshall
|333,10
|-0,72
|8,61
|Martı GMYO
|3,05
|-2,57
|10,91
|Martı Otel
|2,43
|3,15
|14,08
|Mavi Giyim
|54,10
|-0,65
|3,64
|Mazhar Zorlu Holding
|34,20
|-1,67
|8,64
|Mega Polietilen
|8,38
|0,48
|9,40
|Menderes Tekstil
|3,16
|0,00
|2,27
|Merit Turizm
|104,00
|4,34
|24,25
|Merko Gıda
|8,70
|1,03
|0,69
|Metemtur Otelcilik
|23,54
|-1,72
|6,52
|Metro Holding
|2,15
|0,47
|3,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,05
|-2,86
|5,54
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|-0,42
|1,72
|Migros Ticaret
|45,44
|1,45
|6,17
|Milpa
|4,89
|-5,92
|6,30
|Mistral GMYO
|5,37
|-2,39
|14,01
|MLP Sağlık
|22,92
|0,89
|15,35
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,75
|2,95
|3,26
|Mondi Tire Kutsan
|7,72
|-2,75
|1,58
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,20
|-5,16
|4,38
|Net Holding
|3,49
|-2,01
|1,75
|Netaş Telekom.
|28,76
|0,14
|2,42
|Niğbaş Niğde Beton
|43,02
|0,00
|-17,27
|Nuh Çimento
|47,92
|-0,12
|-2,68
|Nurol GMYO
|8,34
|3,57
|14,40
|Odaş Elektrik
|3,93
|0,25
|0,77
|Olmuksan-IP
|8,33
|-0,84
|-29,70
|Orge Enerji Elektrik
|7,68
|0,67
|4,07
|Orma Orman Mahsulleri
|19,23
|-2,57
|30,64
|Osmanlı Menkul
|31,10
|-1,90
|0,32
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,05
|-0,73
|-0,74
|Otokar
|441,80
|6,86
|38,76
|Oyak Çimento
|8,83
|-0,45
|0,57
|Oyak Yat. Ort.
|9,74
|8,05
|40,14
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,97
|5,34
|5,52
|Özak GMYO
|5,07
|-0,98
|-0,59
|Özbal Çelik Boru
|6,62
|1,82
|1,07
|Özderici GMYO
|2,43
|-2,36
|9,46
|Özerden Plastik
|8,53
|-0,11
|-5,22
|Pamukova Elektrik
|20,00
|-6,37
|-6,19
|Panora GMYO
|6,35
|-1,09
|2,58
|Papilon Savunma
|22,08
|-2,84
|-2,99
|Park Elek.Madencilik
|5,36
|0,19
|-0,19
|Parsan
|25,50
|-0,62
|4,94
|Pegasus
|77,30
|4,04
|3,62
|Peker GMYO
|2,52
|-0,40
|-3,45
|Penguen Gıda
|5,38
|-3,60
|6,53
|Pera GMYO
|2,30
|1,30
|4,55
|Pergamon Dış Ticaret
|33,52
|10,00
|70,07
|Petkim
|5,19
|-2,08
|4,22
|Petrokent Turizm
|919,50
|-2,28
|1,45
|Pınar Et ve Un
|23,60
|0,87
|1,37
|Pınar Su
|8,69
|1,20
|16,96
|Pınar Süt
|24,26
|2,09
|5,11
|Plastikkart
|17,04
|-0,18
|17,92
|Polisan Holding
|3,98
|-0,25
|3,11
|Politeknik Metal
|437,40
|0,05
|7,21
|Prizma Press Matbaacılık
|5,77
|4,00
|5,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,00
|-2,97
|-2,63
|QNB Finansbank
|67,70
|-0,22
|-3,77
|Ral Yatırım Holding
|4,51
|2,70
|1,58
|Ray Sigorta
|16,10
|9,95
|4,21
|Reysaş GMYO
|5,47
|0,75
|0,37
|Reysaş Lojistik
|8,69
|-0,81
|-5,95
|Rhea Girişim
|3,76
|7,56
|1,08
|Rodrigo Tekstil
|14,82
|-9,95
|8,10
|Royal Halı
|3,20
|-1,54
|-6,98
|RTA Laboratuvarları
|29,34
|-0,40
|-3,10
|Sabancı Holding
|11,66
|-0,17
|1,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,64
|9,97
|6,99
|Sanel Mühendislik
|3,58
|0,28
|4,68
|Sanifoam Sünger
|16,50
|0,62
|21,32
|Sanko Pazarlama
|9,17
|0,99
|-2,34
|Saray Matbaacılık
|9,73
|0,83
|10,95
|Sarkuysan
|9,59
|7,32
|8,48
|Sasa Polyester
|23,82
|-1,92
|17,80
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,47
|0,60
|-0,47
|Sekuro Plastik
|16,23
|-1,97
|16,26
|Selçuk Ecza Deposu
|13,26
|-2,76
|-2,86
|Selçuk Gıda
|5,30
|2,16
|6,43
|Senkron Güvenlik
|25,06
|-3,50
|-4,57
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-3,23
|-6,25
|Servet GMYO
|107,20
|0,66
|36,73
|Seyitler Kimya
|31,48
|-0,33
|25,46
|Silverline Endüstri
|10,13
|2,03
|17,79
|Sinpaş GMYO
|5,29
|2,38
|26,56
|Smartiks Yazılım
|8,71
|2,22
|-1,69
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,00
|8,18
|19,97
|Söktaş
|4,84
|-0,82
|-4,91
|Sönmez Filament
|76,50
|2,64
|8,97
|Sönmez Pamuklu
|29,58
|-2,53
|23,25
|Sumaş Suni Tahta
|83,70
|0,60
|63,32
|Şeker Fin. Kir.
|6,65
|-1,88
|3,91
|Şekerbank
|1,65
|-0,62
|9,27
|Şişe Cam
|7,82
|4,45
|6,98
|Şok Marketler
|14,09
|0,57
|11,65
|T. Halk Bankası
|5,76
|0,18
|3,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,70
|-1,41
|-10,82
|T.S.K.B.
|1,90
|0,00
|6,74
|T.Tuborg
|18,10
|-0,44
|0,17
|Tat Gıda
|11,34
|2,25
|-4,38
|TAV Havalimanları
|22,50
|1,09
|5,63
|Taze Kuru Gıda
|290,00
|7,84
|34,07
|Tek-Art Turizm
|2,28
|-1,30
|12,87
|Tekfen Holding
|18,98
|1,51
|15,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,00
|0,43
|9,55
|Temapol Polimer Plastik
|12,46
|9,96
|8,35
|TGS Dış Ticaret
|25,60
|9,95
|101,42
|Tofaş Oto. Fab.
|37,68
|-2,06
|11,08
|Torunlar GMYO
|4,09
|-0,73
|4,87
|Trabzon Liman
|36,36
|-8,69
|13,20
|Trabzonspor Sportif
|2,61
|-1,90
|6,97
|Trend GMYO
|10,23
|-4,24
|-18,62
|TSKB GMYO
|5,19
|-2,23
|-9,74
|Tuğçelik
|7,86
|-0,63
|-2,72
|Tukaş
|9,59
|0,42
|-1,03
|Turcas Petrol
|4,94
|-1,59
|1,86
|Turkcell
|17,12
|2,76
|6,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,37
|-3,09
|9,24
|Tüpraş
|110,30
|-0,73
|2,13
|Türk Hava Yolları
|13,38
|3,27
|3,64
|Türk Prysmian Kablo
|12,97
|-1,95
|7,19
|Türk Telekom
|8,84
|1,15
|3,51
|Türk Traktör
|187,00
|4,00
|2,35
|Türker Proje Gayrimenkul
|143,60
|-3,33
|27,19
|Türkiye Sigorta
|7,02
|-1,96
|6,36
|Ufuk Yatırım
|13,90
|0,58
|3,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,36
|1,22
|2,83
|Ulusoy Elektrik
|50,00
|-2,47
|-2,63
|Ulusoy Un Sanayi
|12,13
|2,36
|5,48
|Umpaş Holding
|3,45
|4,55
|32,18
|Uşak Seramik
|2,36
|0,00
|0,85
|Utopya Turizm
|43,96
|-2,93
|13,30
|Uzertaş Boya
|86,75
|9,43
|53,27
|Ülker Bisküvi
|23,80
|-1,90
|2,85
|Vakıf Fin. Kir.
|4,66
|-1,71
|9,39
|Vakıf GMYO
|3,68
|-1,34
|1,66
|Vakıf Yat. Ort.
|7,58
|-0,13
|2,99
|Vakıflar Bankası
|4,92
|0,41
|4,46
|Vakko Tekstil
|6,36
|-0,62
|-2,45
|Vanet Gıda
|7,81
|1,32
|1,03
|Verusa Holding
|48,06
|-0,75
|6,56
|Verusaturk Girisim
|14,37
|2,11
|9,86
|Vestel
|25,76
|8,04
|22,32
|Vestel Beyaz Eşya
|41,62
|1,12
|1,81
|Viking Kağıt
|8,49
|9,96
|-5,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,83
|-5,20
|8,54
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,26
|0,00
|5,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|117,80
|9,96
|62,71
|Yataş
|15,66
|0,66
|8,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,23
|-2,95
|-3,86
|Yeni Gimat GMYO
|12,82
|-0,47
|3,14
|Yeşil GMYO
|1,61
|-1,94
|16,67
|Yeşil Yapı
|2,22
|0,95
|20,65
|Yeşil Yatırım Holding
|165,50
|-5,29
|73,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.299,80
|-3,21
|4,48
|Yonga Mobilya
|34,64
|7,80
|15,47
|Yükselen Çelik
|5,26
|-2,52
|0,54
|Yünsa
|14,88
|0,13
|1,50
|Zorlu Enerji
|3,07
|3,04
|10,83
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500