Borsada günün ilk yarısı (2)
12.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:35
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Fin.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Fin.Kir.
|3,88
|-0,26
|-0,52
|İş Girişim
|19,00
|1,16
|-0,26
|İş GMYO
|2,50
|0,80
|1,60
|İş Y. Men. Değ.
|17,55
|0,51
|0,63
|İş Yat. Ort.
|3,57
|-0,28
|-1,40
|İttifak Holding
|2,27
|1,32
|-1,76
|İzmir Fırça
|6,71
|-9,09
|-17,14
|İzmir Demir Çelik
|10,95
|1,83
|-1,64
|İz Hayvancılık Tarım
|18,80
|1,06
|-4,26
|Jantsa Jant Sanayi
|449,60
|1,25
|-26,22
|Kaplamin
|40,00
|0,00
|-15,50
|Karel Elektronik
|24,10
|-0,83
|-4,32
|Karsan Otomotiv
|3,80
|-2,63
|-14,47
|Kartonsan
|87,50
|0,69
|9,20
|Katmerciler Ekipman
|3,22
|0,00
|-4,35
|Koç Holding
|21,74
|0,28
|-2,85
|Kent Gıda
|343,20
|0,09
|3,61
|Kervansaray Yat. Holding
|1,25
|3,20
|0,80
|Kerevitaş Gıda
|6,66
|0,45
|-1,20
|Kafein Yazılım
|21,00
|1,62
|1,81
|Kiler GMYO
|2,56
|-1,17
|-1,95
|Klimasan Klima
|19,30
|-7,25
|-12,07
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,42
|0,07
|9,29
|Konfrut Gıda
|16,85
|0,42
|0,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|30,10
|2,66
|-21,33
|Konya Çimento
|1.228,20
|7,83
|-8,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,98
|-1,06
|-2,69
|Koza Madencilik
|17,44
|-0,69
|-11,18
|Koza Altın
|120,30
|-0,17
|-19,62
|Kardemir (A)
|6,13
|-0,49
|-2,94
|Kardemir (B)
|5,63
|0,36
|-6,39
|Kardemir (D)
|6,26
|-0,32
|-7,67
|Körfez GMYO
|6,05
|0,17
|-4,13
|Kron Telekomünikasyon
|39,84
|2,36
|-7,53
|Kristal Kola
|3,42
|3,51
|14,62
|Karsu Tekstil
|7,94
|0,13
|7,68
|Kervan Gıda
|14,65
|0,27
|-9,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|168,80
|-8,41
|-6,81
|Kütahya Porselen
|66,00
|-5,45
|-23,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,52
|-0,79
|-8,73
|Lider Faktoring
|3,38
|-2,07
|0,89
|Link Bilgisayar
|31,00
|-0,65
|2,82
|Lokman Hekim Sağlık
|12,64
|0,24
|-14,93
|Logo Yazılım
|129,30
|0,54
|-2,94
|Lüks Kadife
|36,94
|5,31
|-21,77
|Marmaris Altınyunus
|142,50
|1,54
|-22,04
|Makina Takım
|3,10
|-0,32
|10,00
|Marka Yatırım Holding
|6,39
|0,00
|0,63
|Martı Otel
|2,20
|0,00
|-3,18
|Mavi Giyim
|54,20
|-0,65
|-3,69
|Mega Polietilen
|8,29
|-1,93
|-7,60
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,18
|1,57
|-9,12
|Merit Turizm
|89,50
|1,90
|-6,48
|Merko Gıda
|8,56
|-0,12
|0,93
|Metro Holding
|2,14
|-0,47
|-2,80
|Metemtur Otelcilik
|21,52
|3,07
|2,70
|Migros Ticaret
|44,02
|0,41
|-2,77
|Milpa
|5,33
|1,69
|-13,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,75
|-2,74
|-3,16
|Menderes Tekstil
|3,11
|-0,32
|-0,64
|MLP Sağlık
|22,36
|-1,97
|-11,14
|Martı GMYO
|3,04
|3,29
|-9,54
|Marshall
|318,50
|-0,78
|-3,70
|Mistral GMYO
|5,49
|-0,55
|-14,21
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|0,42
|-2,51
|Mazhar Zorlu Holding
|37,12
|-9,05
|-15,19
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,16
|-1,73
|-6,60
|Netaş Telekom.
|28,50
|0,91
|-1,47
|Niğbaş Niğde Beton
|44,12
|0,63
|17,86
|Net Holding
|3,41
|-1,17
|0,59
|Nurol GMYO
|7,73
|-2,20
|-5,69
|Nuh Çimento
|48,44
|1,57
|1,65
|Odaş Elektrik
|3,92
|0,00
|-0,51
|Olmuksan-IP
|8,48
|4,95
|39,74
|Orge Enerji Elektrik
|7,45
|0,13
|-0,94
|Orma Orman Mahsulleri
|19,00
|2,11
|-22,53
|Osmanlı Menkul
|32,46
|0,00
|-4,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,08
|1,72
|0,00
|Otokar
|391,10
|1,51
|-18,59
|Oyak Çimento
|8,87
|-0,23
|-1,01
|Oyak Yat. Ort.
|8,10
|1,85
|-14,20
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,88
|-0,20
|-3,48
|Özbal Çelik Boru
|6,60
|-3,03
|-0,76
|Özderici GMYO
|2,57
|4,28
|-13,62
|Özak GMYO
|5,01
|-0,40
|1,80
|Özerden Plastik
|8,37
|0,36
|7,53
|Panora GMYO
|6,46
|0,62
|-4,18
|Pamukova Elektrik
|21,40
|-0,75
|-0,37
|Papilon Savunma
|22,72
|-0,35
|0,18
|Parsan
|25,66
|0,70
|-5,30
|Pera GMYO
|2,30
|-0,43
|-4,35
|Peker GMYO
|2,52
|1,59
|3,57
|Penguen Gıda
|5,53
|0,36
|-8,68
|Petkim
|5,27
|-0,76
|-5,50
|Pınar Et ve Un
|22,90
|-0,26
|1,66
|Pegasus
|73,10
|-2,74
|2,05
|Pınar Su
|7,96
|0,63
|-6,66
|Plastikkart
|17,14
|-1,05
|-15,69
|Petrokent Turizm
|880,10
|1,01
|2,99
|Pınar Süt
|22,86
|-0,61
|0,96
|Polisan Holding
|3,97
|-0,50
|-2,77
|Politeknik Metal
|405,00
|3,70
|0,74
|Türk Prysmian Kablo
|13,29
|1,58
|-8,95
|Park Elek.Madencilik
|5,28
|0,00
|1,70
|Prizma Press Matbaacılık
|5,53
|0,00
|-0,90
|Pergamon Dış Ticaret
|27,28
|-5,35
|-27,75
|QNB Finansbank
|68,00
|0,74
|3,46
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,10
|1,49
|3,47
|Ral Yatırım Holding
|4,46
|-0,45
|-0,45
|Ray Sigorta
|14,72
|-0,95
|4,96
|Rhea Girişim
|3,61
|-0,83
|3,05
|Rodrigo Tekstil
|17,39
|-9,09
|-21,16
|Royal Halı
|3,28
|0,00
|4,88
|RTA Laboratuvarları
|30,58
|-0,98
|-0,98
|Reysaş GMYO
|5,33
|-0,19
|2,25
|Reysaş Lojistik
|8,63
|-0,58
|7,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,13
|-9,07
|-2,25
|Sabancı Holding
|11,65
|0,77
|-1,63
|Saray Matbaacılık
|9,57
|0,21
|-8,36
|Sanel Mühendislik
|3,57
|-1,12
|-4,20
|Sanifoam Sünger
|16,00
|-6,13
|-15,00
|Sanko Pazarlama
|9,08
|0,66
|3,41
|Sarkuysan
|9,10
|-0,11
|-2,86
|Sasa Polyester
|24,38
|-3,04
|-17,06
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,36
|-0,84
|1,79
|Şeker Fin. Kir.
|6,90
|2,03
|-7,25
|Sekuro Plastik
|16,30
|2,21
|-14,36
|Selçuk Ecza Deposu
|13,89
|-0,50
|-1,73
|Selçuk Gıda
|5,05
|0,99
|-1,39
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|-1,31
|0,00
|Seyitler Kimya
|30,00
|-3,33
|-16,36
|Silverline Endüstri
|10,29
|-8,75
|-16,42
|Şişe Cam
|7,58
|-3,69
|-3,56
|Şekerbank
|1,62
|0,62
|-6,79
|Söktaş
|4,86
|1,03
|4,73
|Smartiks Yazılım
|8,62
|-0,12
|2,78
|Sinpaş GMYO
|5,03
|-0,20
|-16,90
|Senkron Güvenlik
|22,94
|11,07
|14,47
|Sönmez Pamuklu
|29,44
|-2,51
|-18,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,68
|4,05
|-0,02
|Şok Marketler
|14,03
|1,21
|-10,05
|Sönmez Filament
|73,45
|-0,88
|-4,42
|Servet GMYO
|105,70
|-0,38
|-25,83
|Sumaş Suni Tahta
|84,05
|-9,04
|-39,02
|Taç Tarım Ürünleri
|13,88
|-9,08
|-24,14
|Tat Gıda
|11,16
|-0,18
|6,27
|TAV Havalimanları
|21,64
|-1,66
|-1,57
|T.Tuborg
|18,35
|-0,82
|-1,53
|Turkcell
|16,69
|0,54
|-3,54
|Trend GMYO
|10,20
|5,59
|23,24
|Tek-Art Turizm
|2,31
|-1,73
|-12,55
|TGS Dış Ticaret
|19,22
|2,65
|-33,87
|Türk Hava Yolları
|12,90
|-1,55
|0,08
|Mondi Tire Kutsan
|8,10
|-0,37
|-6,17
|Tekfen Holding
|18,59
|0,05
|-11,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,98
|1,29
|-8,58
|Taze Kuru Gıda
|270,00
|-8,33
|-19,89
|Trabzon Liman
|43,18
|-4,63
|-25,61
|Temapol Polimer Plastik
|11,37
|-1,06
|1,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,44
|-2,43
|-14,42
|Tofaş Oto. Fab.
|38,86
|-2,52
|-12,71
|Turcas Petrol
|5,07
|-0,79
|-4,34
|Torunlar GMYO
|4,06
|-2,46
|-3,94
|TSKB GMYO
|5,14
|-2,72
|11,87
|T.S.K.B.
|1,86
|-2,69
|-4,30
|Trabzonspor Sportif
|2,64
|0,76
|-7,58
|Türk Telekom
|8,64
|0,46
|-1,16
|Türk Traktör
|183,70
|-0,11
|-0,54
|Tuğçelik
|7,89
|-0,25
|2,41
|Tukaş
|9,57
|0,31
|1,25
|Tüpraş
|110,00
|0,09
|-1,82
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,40
|-0,07
|-22,88
|Türkiye Sigorta
|7,15
|0,42
|-7,69
|Ufuk Yatırım
|13,99
|-1,22
|-4,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,12
|-0,73
|2,91
|Ülker Bisküvi
|23,64
|-1,02
|-2,12
|Ulusoy Elektrik
|50,80
|0,49
|1,08
|Ulusoy Un Sanayi
|11,87
|1,18
|-3,12
|Umpaş Holding
|3,30
|10,91
|-20,91
|Uşak Seramik
|2,38
|1,26
|-1,68
|Utopya Turizm
|43,96
|-4,09
|-11,74
|Uzertaş Boya
|88,00
|-9,03
|-35,68
|Vakıflar Bankası
|4,89
|0,20
|-3,68
|Vakıf Fin. Kir.
|5,00
|-2,40
|-14,80
|Vakko Tekstil
|6,41
|1,72
|1,72
|Vanet Gıda
|7,30
|-1,10
|5,89
|Verusaturk Girisim
|13,09
|-5,35
|-0,08
|Verusa Holding
|47,36
|2,62
|-4,77
|Vestel Beyaz Eşya
|40,10
|0,25
|1,95
|Vestel
|22,02
|-0,73
|-4,36
|Vakıf Yat. Ort.
|7,63
|-1,05
|-3,54
|Vakıf GMYO
|3,75
|0,00
|-3,47
|Viking Kağıt
|7,77
|0,00
|15,83
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|97,40
|-9,09
|-25,67
|Yataş
|15,28
|0,79
|-5,43
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,41
|0,91
|-0,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.301,10
|-2,66
|-9,83
|Yeşil Yatırım Holding
|165,60
|0,79
|-42,42
|Yeni Gimat GMYO
|12,91
|0,15
|-3,72
|Yeşil GMYO
|1,61
|3,73
|-14,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,23
|0,31
|-4,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,80
|-0,63
|-7,29
|Yükselen Çelik
|5,62
|1,72
|-6,91
|Yonga Mobilya
|29,22
|-0,75
|2,67
|Yünsa
|14,56
|0,07
|0,69
|Yeşil Yapı
|2,23
|0,45
|-17,49
|Zorlu Enerji
|2,97
|-0,67
|-6,73
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500