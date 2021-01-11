Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

11.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)39.999,90

-1,23
İş Bankası (C)7,27-1,493,86
İş Bankası (Kur.)351.000,00

-7,63
İş Fin.Kir.3,970,002,85
İş Girişim19,34-0,922,06
İş GMYO2,600,782,36
İş Y. Men. Değ.17,77-0,670,62
İş Yat. Ort.3,60-0,552,27
İşbir Holding4.100,306,9049,65
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,862,63
İttifak Holding2,24-0,440,45
İz Hayvancılık Tarım19,238,526,83
İzmir Demir Çelik10,66-0,84-1,02
İzmir Fırça5,906,316,12
Jantsa Jant Sanayi478,201,7444,17
Kafein Yazılım21,480,000,47
Kaplamin40,003,0418,34
Kardemir (A)6,180,003,87
Kardemir (B)5,680,007,78
Kardemir (D)6,241,467,96
Karel Elektronik24,280,005,29
Karsan Otomotiv3,620,8411,38
Karsu Tekstil8,02-1,11-6,20
Kartonsan89,150,17-6,70
Katmerciler Ekipman3,290,006,82
Kent Gıda343,500,03-3,40
Kerevitaş Gıda6,80-0,873,34
Kervan Gıda14,903,1912,71
Kervansaray Yat. Holding1,42-0,7012,70
Kiler GMYO2,540,001,20
Klimasan Klima17,923,295,60
Koç Holding21,640,562,46
Konfrut Gıda17,000,650,59
Kontrolmatik Teknoloji Enerji31,700,6333,87
Konya Çimento1.324,4010,0017,20
Kordsa Teknik Tekstil15,941,402,51
Koza Altın119,200,1723,27
Koza Madencilik16,470,556,33
Körfez GMYO6,110,665,34
Kristal Kola3,58-2,19-8,67
Kron Telekomünikasyon42,740,3316,02
Kuştur Kuşadası Turizm171,603,509,09
Kuyumcukent Gayrimenkul2,522,449,57
Kütahya Porselen59,955,6418,83
Lider Faktoring3,381,50-0,88
Link Bilgisayar31,20-2,19-2,12
Logo Yazılım135,802,038,21
Lokman Hekim Sağlık12,961,0120,53
Lüks Kadife38,488,7633,15
Makina Takım3,15-0,32-7,62
Marka Yatırım Holding6,33-1,56-1,56
Marmaris Altınyunus144,709,9530,24
Marshall327,00-3,686,62
Martı GMYO3,166,4014,91
Martı Otel2,262,266,10
Mavi Giyim55,050,735,46
Mazhar Zorlu Holding37,540,1119,25
Mega Polietilen8,21-0,247,18
Menderes Tekstil3,140,321,62
Merit Turizm96,950,0015,83
Merko Gıda8,840,452,31
Metemtur Otelcilik23,000,004,07
Metro Holding2,140,002,88
Metro Petrol ve Tesisleri3,203,5610,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,451,245,15
Migros Ticaret44,620,274,25
Milpa5,052,439,78
Mistral GMYO5,561,0918,05
MLP Sağlık22,20-0,4511,73
MMC San. ve Tic. Yat.4,750,003,26
Mondi Tire Kutsan8,02-0,255,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,240,17-1,12
Net Holding3,410,00-0,58
Netaş Telekom.30,603,738,97
Niğbaş Niğde Beton45,882,14-11,77
Nuh Çimento49,74-0,401,02
Nurol GMYO7,540,533,43
Odaş Elektrik3,970,001,79
Olmuksan-IP9,30-0,43-21,52
Orge Enerji Elektrik7,620,663,25
Orma Orman Mahsulleri19,400,4131,79
Osmanlı Menkul32,002,243,23
Ostim Endüstriyel Yat4,300,235,39
Otokar426,101,2133,83
Oyak Çimento9,100,443,64
Oyak Yat. Ort.8,331,2219,86
Oylum Sınai Yatırımlar4,870,003,40
Özak GMYO5,070,00-0,59
Özbal Çelik Boru6,45-0,62-1,53
Özderici GMYO2,768,6624,32
Özerden Plastik8,48-0,47-5,78
Pamukova Elektrik23,00-2,547,88
Panora GMYO6,593,456,46
Papilon Savunma22,12-0,54-2,81
Park Elek.Madencilik5,390,370,37
Parsan25,52-1,095,02
Pegasus72,750,00-2,48
Peker GMYO2,61-1,510,00
Penguen Gıda5,541,849,70
Pera GMYO2,331,305,91
Pergamon Dış Ticaret26,080,3832,32
Petkim5,321,146,83
Petrokent Turizm900,00-0,22-0,71
Pınar Et ve Un22,980,26-1,29
Pınar Su7,92-0,636,59
Pınar Süt23,020,70-0,26
Plastikkart17,400,5820,42
Polisan Holding4,062,275,18
Politeknik Metal430,002,415,39
Prizma Press Matbaacılık5,601,822,19
QNB Finans Fin. Kir.126,102,600,64
QNB Finansbank69,902,04-0,64
Ral Yatırım Holding4,48-1,540,90
Ray Sigorta14,74-0,74-4,60
Reysaş GMYO5,34-0,56-2,02
Reysaş Lojistik8,65-2,26-6,39
Rhea Girişim3,680,82-1,08
Rodrigo Tekstil15,699,1114,44
Royal Halı3,310,00-3,78
RTA Laboratuvarları30,460,530,59
Sabancı Holding11,66-0,261,75
Safkar Ege Soğutmacılık9,91-1,49-8,92
Sanel Mühendislik3,53-0,843,22
Sanifoam Sünger15,02-7,9110,44
Sanko Pazarlama9,140,77-2,66
Saray Matbaacılık9,610,109,58
Sarkuysan9,130,553,28
Sasa Polyester23,904,3718,20
Say Yenilenebilir Enerji8,38-1,99-1,53
Sekuro Plastik17,030,1821,99
Selçuk Ecza Deposu13,510,82-1,03
Selçuk Gıda4,98-2,350,00
Senkron Güvenlik25,48-9,96-2,97
Serve Film Prodüksiyon15,000,00-6,25
Servet GMYO101,101,8128,95
Seyitler Kimya29,000,9015,58
Silverline Endüstri9,157,146,40
Sinpaş GMYO4,883,1716,75
Smartiks Yazılım8,861,260,00
Sodaş Sodyum Sanayii28,020,945,04
Söktaş4,96-1,00-2,55
Sönmez Filament73,000,143,99
Sönmez Pamuklu29,32-3,8722,17
Sumaş Suni Tahta76,4510,0049,17
Şeker Fin. Kir.6,72-1,475,00
Şekerbank1,641,868,61
Şişe Cam7,420,001,50
Şok Marketler13,99-0,0710,86
T. Halk Bankası5,78-0,173,96
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,480,00-8,31
T.S.K.B.1,850,543,93
T.Tuborg17,710,34-1,99
Taç Tarım Ürünleri12,629,9319,85
Tat Gıda11,26-0,44-5,06
TAV Havalimanları21,521,031,03
Taze Kuru Gıda235,004,448,65
Tek-Art Turizm2,28-2,1512,87
Tekfen Holding18,561,9813,17
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,353,3112,28
Temapol Polimer Plastik11,571,400,61
TGS Dış Ticaret20,244,6059,24
Tofaş Oto. Fab.36,261,176,90
Torunlar GMYO4,050,003,85
Trabzon Liman41,189,9928,21
Trabzonspor Sportif2,681,139,84
Trend GMYO10,93-5,61-13,05
TSKB GMYO5,29-1,31-8,00
Tuğçelik7,89-0,13-2,35
Tukaş9,69-0,310,00
Turcas Petrol5,071,814,54
Turkcell17,222,206,96
Tümosan Motor ve Traktör16,049,9414,00
Tüpraş112,10-0,093,80
Türk Hava Yolları12,79-0,23-0,93
Türk Prysmian Kablo13,234,179,34
Türk Telekom8,840,453,51
Türk Traktör185,100,601,31
Türker Proje Gayrimenkul146,3010,0029,58
Türkiye Sigorta7,200,569,09
Ufuk Yatırım14,003,704,48
Ulaşlar Turizm Yat.4,12-0,72-2,83
Ulusoy Elektrik51,601,570,49
Ulusoy Un Sanayi12,08-0,825,04
Umpaş Holding3,08-7,5118,01
Uşak Seramik2,460,415,13
Utopya Turizm43,860,1413,04
Uzertaş Boya76,004,4034,28
Ülker Bisküvi23,120,52-0,09
Vakıf Fin. Kir.4,470,684,93
Vakıf GMYO3,771,344,14
Vakıf Yat. Ort.7,49-0,271,77
Vakıflar Bankası4,96-0,205,31
Vakko Tekstil6,540,150,31
Vanet Gıda7,07-0,42-8,54
Verusa Holding47,444,315,19
Verusaturk Girisim12,65-1,02-3,29
Vestel22,020,734,56
Vestel Beyaz Eşya40,30-0,44-1,42
Viking Kağıt8,057,19-10,56
Yapı Kredi Koray GMYO4,560,442,47
Yapı ve Kredi Bank.3,29-0,906,82
Yaprak Süt ve Besi Çift.88,5510,0022,31
Yataş14,350,07-0,69
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,600,664,55
Yeni Gimat GMYO12,920,233,94
Yeşil GMYO1,76-4,8627,54
Yeşil Yapı2,38-4,0329,35
Yeşil Yatırım Holding166,909,9575,04
Yibitaş İnşaat Malzeme15.964,304,272,33
Yonga Mobilya29,300,00-2,33
Yükselen Çelik8,240,989,14
Yünsa14,810,411,02
Zorlu Enerji2,930,695,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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