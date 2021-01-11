Borsada günün ilk yarısı (2)
11.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:29
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|39.999,90
|-1,23
|İş Bankası (C)
|7,27
|-1,49
|3,86
|İş Bankası (Kur.)
|351.000,00
|-7,63
|İş Fin.Kir.
|3,97
|0,00
|2,85
|İş Girişim
|19,34
|-0,92
|2,06
|İş GMYO
|2,60
|0,78
|2,36
|İş Y. Men. Değ.
|17,77
|-0,67
|0,62
|İş Yat. Ort.
|3,60
|-0,55
|2,27
|İşbir Holding
|4.100,30
|6,90
|49,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,86
|2,63
|İttifak Holding
|2,24
|-0,44
|0,45
|İz Hayvancılık Tarım
|19,23
|8,52
|6,83
|İzmir Demir Çelik
|10,66
|-0,84
|-1,02
|İzmir Fırça
|5,90
|6,31
|6,12
|Jantsa Jant Sanayi
|478,20
|1,74
|44,17
|Kafein Yazılım
|21,48
|0,00
|0,47
|Kaplamin
|40,00
|3,04
|18,34
|Kardemir (A)
|6,18
|0,00
|3,87
|Kardemir (B)
|5,68
|0,00
|7,78
|Kardemir (D)
|6,24
|1,46
|7,96
|Karel Elektronik
|24,28
|0,00
|5,29
|Karsan Otomotiv
|3,62
|0,84
|11,38
|Karsu Tekstil
|8,02
|-1,11
|-6,20
|Kartonsan
|89,15
|0,17
|-6,70
|Katmerciler Ekipman
|3,29
|0,00
|6,82
|Kent Gıda
|343,50
|0,03
|-3,40
|Kerevitaş Gıda
|6,80
|-0,87
|3,34
|Kervan Gıda
|14,90
|3,19
|12,71
|Kervansaray Yat. Holding
|1,42
|-0,70
|12,70
|Kiler GMYO
|2,54
|0,00
|1,20
|Klimasan Klima
|17,92
|3,29
|5,60
|Koç Holding
|21,64
|0,56
|2,46
|Konfrut Gıda
|17,00
|0,65
|0,59
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|31,70
|0,63
|33,87
|Konya Çimento
|1.324,40
|10,00
|17,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,94
|1,40
|2,51
|Koza Altın
|119,20
|0,17
|23,27
|Koza Madencilik
|16,47
|0,55
|6,33
|Körfez GMYO
|6,11
|0,66
|5,34
|Kristal Kola
|3,58
|-2,19
|-8,67
|Kron Telekomünikasyon
|42,74
|0,33
|16,02
|Kuştur Kuşadası Turizm
|171,60
|3,50
|9,09
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,52
|2,44
|9,57
|Kütahya Porselen
|59,95
|5,64
|18,83
|Lider Faktoring
|3,38
|1,50
|-0,88
|Link Bilgisayar
|31,20
|-2,19
|-2,12
|Logo Yazılım
|135,80
|2,03
|8,21
|Lokman Hekim Sağlık
|12,96
|1,01
|20,53
|Lüks Kadife
|38,48
|8,76
|33,15
|Makina Takım
|3,15
|-0,32
|-7,62
|Marka Yatırım Holding
|6,33
|-1,56
|-1,56
|Marmaris Altınyunus
|144,70
|9,95
|30,24
|Marshall
|327,00
|-3,68
|6,62
|Martı GMYO
|3,16
|6,40
|14,91
|Martı Otel
|2,26
|2,26
|6,10
|Mavi Giyim
|55,05
|0,73
|5,46
|Mazhar Zorlu Holding
|37,54
|0,11
|19,25
|Mega Polietilen
|8,21
|-0,24
|7,18
|Menderes Tekstil
|3,14
|0,32
|1,62
|Merit Turizm
|96,95
|0,00
|15,83
|Merko Gıda
|8,84
|0,45
|2,31
|Metemtur Otelcilik
|23,00
|0,00
|4,07
|Metro Holding
|2,14
|0,00
|2,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,20
|3,56
|10,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,45
|1,24
|5,15
|Migros Ticaret
|44,62
|0,27
|4,25
|Milpa
|5,05
|2,43
|9,78
|Mistral GMYO
|5,56
|1,09
|18,05
|MLP Sağlık
|22,20
|-0,45
|11,73
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,75
|0,00
|3,26
|Mondi Tire Kutsan
|8,02
|-0,25
|5,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,24
|0,17
|-1,12
|Net Holding
|3,41
|0,00
|-0,58
|Netaş Telekom.
|30,60
|3,73
|8,97
|Niğbaş Niğde Beton
|45,88
|2,14
|-11,77
|Nuh Çimento
|49,74
|-0,40
|1,02
|Nurol GMYO
|7,54
|0,53
|3,43
|Odaş Elektrik
|3,97
|0,00
|1,79
|Olmuksan-IP
|9,30
|-0,43
|-21,52
|Orge Enerji Elektrik
|7,62
|0,66
|3,25
|Orma Orman Mahsulleri
|19,40
|0,41
|31,79
|Osmanlı Menkul
|32,00
|2,24
|3,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,30
|0,23
|5,39
|Otokar
|426,10
|1,21
|33,83
|Oyak Çimento
|9,10
|0,44
|3,64
|Oyak Yat. Ort.
|8,33
|1,22
|19,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,87
|0,00
|3,40
|Özak GMYO
|5,07
|0,00
|-0,59
|Özbal Çelik Boru
|6,45
|-0,62
|-1,53
|Özderici GMYO
|2,76
|8,66
|24,32
|Özerden Plastik
|8,48
|-0,47
|-5,78
|Pamukova Elektrik
|23,00
|-2,54
|7,88
|Panora GMYO
|6,59
|3,45
|6,46
|Papilon Savunma
|22,12
|-0,54
|-2,81
|Park Elek.Madencilik
|5,39
|0,37
|0,37
|Parsan
|25,52
|-1,09
|5,02
|Pegasus
|72,75
|0,00
|-2,48
|Peker GMYO
|2,61
|-1,51
|0,00
|Penguen Gıda
|5,54
|1,84
|9,70
|Pera GMYO
|2,33
|1,30
|5,91
|Pergamon Dış Ticaret
|26,08
|0,38
|32,32
|Petkim
|5,32
|1,14
|6,83
|Petrokent Turizm
|900,00
|-0,22
|-0,71
|Pınar Et ve Un
|22,98
|0,26
|-1,29
|Pınar Su
|7,92
|-0,63
|6,59
|Pınar Süt
|23,02
|0,70
|-0,26
|Plastikkart
|17,40
|0,58
|20,42
|Polisan Holding
|4,06
|2,27
|5,18
|Politeknik Metal
|430,00
|2,41
|5,39
|Prizma Press Matbaacılık
|5,60
|1,82
|2,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,10
|2,60
|0,64
|QNB Finansbank
|69,90
|2,04
|-0,64
|Ral Yatırım Holding
|4,48
|-1,54
|0,90
|Ray Sigorta
|14,74
|-0,74
|-4,60
|Reysaş GMYO
|5,34
|-0,56
|-2,02
|Reysaş Lojistik
|8,65
|-2,26
|-6,39
|Rhea Girişim
|3,68
|0,82
|-1,08
|Rodrigo Tekstil
|15,69
|9,11
|14,44
|Royal Halı
|3,31
|0,00
|-3,78
|RTA Laboratuvarları
|30,46
|0,53
|0,59
|Sabancı Holding
|11,66
|-0,26
|1,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,91
|-1,49
|-8,92
|Sanel Mühendislik
|3,53
|-0,84
|3,22
|Sanifoam Sünger
|15,02
|-7,91
|10,44
|Sanko Pazarlama
|9,14
|0,77
|-2,66
|Saray Matbaacılık
|9,61
|0,10
|9,58
|Sarkuysan
|9,13
|0,55
|3,28
|Sasa Polyester
|23,90
|4,37
|18,20
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,38
|-1,99
|-1,53
|Sekuro Plastik
|17,03
|0,18
|21,99
|Selçuk Ecza Deposu
|13,51
|0,82
|-1,03
|Selçuk Gıda
|4,98
|-2,35
|0,00
|Senkron Güvenlik
|25,48
|-9,96
|-2,97
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|0,00
|-6,25
|Servet GMYO
|101,10
|1,81
|28,95
|Seyitler Kimya
|29,00
|0,90
|15,58
|Silverline Endüstri
|9,15
|7,14
|6,40
|Sinpaş GMYO
|4,88
|3,17
|16,75
|Smartiks Yazılım
|8,86
|1,26
|0,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,02
|0,94
|5,04
|Söktaş
|4,96
|-1,00
|-2,55
|Sönmez Filament
|73,00
|0,14
|3,99
|Sönmez Pamuklu
|29,32
|-3,87
|22,17
|Sumaş Suni Tahta
|76,45
|10,00
|49,17
|Şeker Fin. Kir.
|6,72
|-1,47
|5,00
|Şekerbank
|1,64
|1,86
|8,61
|Şişe Cam
|7,42
|0,00
|1,50
|Şok Marketler
|13,99
|-0,07
|10,86
|T. Halk Bankası
|5,78
|-0,17
|3,96
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,48
|0,00
|-8,31
|T.S.K.B.
|1,85
|0,54
|3,93
|T.Tuborg
|17,71
|0,34
|-1,99
|Taç Tarım Ürünleri
|12,62
|9,93
|19,85
|Tat Gıda
|11,26
|-0,44
|-5,06
|TAV Havalimanları
|21,52
|1,03
|1,03
|Taze Kuru Gıda
|235,00
|4,44
|8,65
|Tek-Art Turizm
|2,28
|-2,15
|12,87
|Tekfen Holding
|18,56
|1,98
|13,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,35
|3,31
|12,28
|Temapol Polimer Plastik
|11,57
|1,40
|0,61
|TGS Dış Ticaret
|20,24
|4,60
|59,24
|Tofaş Oto. Fab.
|36,26
|1,17
|6,90
|Torunlar GMYO
|4,05
|0,00
|3,85
|Trabzon Liman
|41,18
|9,99
|28,21
|Trabzonspor Sportif
|2,68
|1,13
|9,84
|Trend GMYO
|10,93
|-5,61
|-13,05
|TSKB GMYO
|5,29
|-1,31
|-8,00
|Tuğçelik
|7,89
|-0,13
|-2,35
|Tukaş
|9,69
|-0,31
|0,00
|Turcas Petrol
|5,07
|1,81
|4,54
|Turkcell
|17,22
|2,20
|6,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,04
|9,94
|14,00
|Tüpraş
|112,10
|-0,09
|3,80
|Türk Hava Yolları
|12,79
|-0,23
|-0,93
|Türk Prysmian Kablo
|13,23
|4,17
|9,34
|Türk Telekom
|8,84
|0,45
|3,51
|Türk Traktör
|185,10
|0,60
|1,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,30
|10,00
|29,58
|Türkiye Sigorta
|7,20
|0,56
|9,09
|Ufuk Yatırım
|14,00
|3,70
|4,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,12
|-0,72
|-2,83
|Ulusoy Elektrik
|51,60
|1,57
|0,49
|Ulusoy Un Sanayi
|12,08
|-0,82
|5,04
|Umpaş Holding
|3,08
|-7,51
|18,01
|Uşak Seramik
|2,46
|0,41
|5,13
|Utopya Turizm
|43,86
|0,14
|13,04
|Uzertaş Boya
|76,00
|4,40
|34,28
|Ülker Bisküvi
|23,12
|0,52
|-0,09
|Vakıf Fin. Kir.
|4,47
|0,68
|4,93
|Vakıf GMYO
|3,77
|1,34
|4,14
|Vakıf Yat. Ort.
|7,49
|-0,27
|1,77
|Vakıflar Bankası
|4,96
|-0,20
|5,31
|Vakko Tekstil
|6,54
|0,15
|0,31
|Vanet Gıda
|7,07
|-0,42
|-8,54
|Verusa Holding
|47,44
|4,31
|5,19
|Verusaturk Girisim
|12,65
|-1,02
|-3,29
|Vestel
|22,02
|0,73
|4,56
|Vestel Beyaz Eşya
|40,30
|-0,44
|-1,42
|Viking Kağıt
|8,05
|7,19
|-10,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,56
|0,44
|2,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,29
|-0,90
|6,82
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|88,55
|10,00
|22,31
|Yataş
|14,35
|0,07
|-0,69
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,60
|0,66
|4,55
|Yeni Gimat GMYO
|12,92
|0,23
|3,94
|Yeşil GMYO
|1,76
|-4,86
|27,54
|Yeşil Yapı
|2,38
|-4,03
|29,35
|Yeşil Yatırım Holding
|166,90
|9,95
|75,04
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.964,30
|4,27
|2,33
|Yonga Mobilya
|29,30
|0,00
|-2,33
|Yükselen Çelik
|8,24
|0,98
|9,14
|Yünsa
|14,81
|0,41
|1,02
|Zorlu Enerji
|2,93
|0,69
|5,78
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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