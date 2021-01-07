Borsada günün ilk yarısı (2)
07.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:33
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|40.001,00
|-0,25
|-1,23
|İş Bankası (C)
|7,05
|0,57
|0,71
|İş Bankası (Kur.)
|380.000,00
|0,00
|İş Fin.Kir.
|3,96
|0,76
|2,59
|İş Girişim
|19,02
|-0,05
|0,37
|İş GMYO
|2,67
|4,30
|5,12
|İş Y. Men. Değ.
|18,06
|0,61
|2,27
|İş Yat. Ort.
|3,68
|0,55
|4,55
|İşbir Holding
|3.249,80
|2,51
|18,61
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,18
|-0,84
|3,51
|İttifak Holding
|2,20
|0,92
|-1,35
|İz Hayvancılık Tarım
|16,11
|-2,36
|-10,50
|İzmir Demir Çelik
|10,58
|-0,38
|-1,76
|İzmir Fırça
|5,65
|3,86
|1,62
|Jantsa Jant Sanayi
|485,40
|9,99
|46,34
|Kafein Yazılım
|20,80
|-0,29
|-2,71
|Kaplamin
|35,50
|0,85
|5,03
|Kardemir (A)
|6,20
|0,32
|4,20
|Kardemir (B)
|5,56
|-0,36
|5,50
|Kardemir (D)
|5,90
|0,00
|2,08
|Karel Elektronik
|24,44
|3,56
|5,98
|Karsan Otomotiv
|3,51
|0,29
|8,00
|Karsu Tekstil
|7,56
|0,00
|-11,58
|Kartonsan
|89,90
|1,47
|-5,91
|Katmerciler Ekipman
|3,15
|0,00
|2,27
|Kent Gıda
|351,10
|-0,03
|-1,27
|Kerevitaş Gıda
|6,95
|1,61
|5,62
|Kervan Gıda
|13,15
|0,15
|-0,53
|Kervansaray Yat. Holding
|1,41
|3,68
|11,90
|Kiler GMYO
|2,56
|1,19
|1,99
|Klimasan Klima
|17,59
|1,38
|3,65
|Koç Holding
|21,10
|-0,19
|-0,09
|Konfrut Gıda
|16,96
|0,77
|0,36
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|28,16
|2,55
|18,92
|Konya Çimento
|1.097,90
|0,59
|-2,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,29
|-0,84
|-1,67
|Koza Altın
|105,20
|0,77
|8,79
|Koza Madencilik
|15,78
|0,51
|1,87
|Körfez GMYO
|6,12
|0,49
|5,52
|Kristal Kola
|3,59
|0,00
|-8,42
|Kron Telekomünikasyon
|42,12
|2,03
|14,33
|Kuştur Kuşadası Turizm
|156,00
|7,44
|-0,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,37
|1,28
|3,04
|Kütahya Porselen
|53,50
|0,38
|6,05
|Lider Faktoring
|3,30
|-0,90
|-3,23
|Link Bilgisayar
|31,96
|-2,32
|0,27
|Logo Yazılım
|126,30
|0,80
|0,64
|Lokman Hekim Sağlık
|11,66
|-2,26
|8,44
|Lüks Kadife
|30,98
|5,02
|7,20
|Makina Takım
|3,19
|0,00
|-6,45
|Marka Yatırım Holding
|6,48
|-4,42
|0,78
|Marmaris Altınyunus
|131,40
|1,08
|18,27
|Marshall
|304,40
|0,79
|-0,75
|Martı GMYO
|2,82
|0,00
|2,55
|Martı Otel
|2,12
|-0,47
|-0,47
|Mavi Giyim
|53,75
|2,77
|2,97
|Mazhar Zorlu Holding
|36,20
|6,03
|14,99
|Mega Polietilen
|7,72
|3,76
|0,78
|Menderes Tekstil
|3,20
|2,24
|3,56
|Merit Turizm
|84,00
|2,94
|0,36
|Merko Gıda
|8,48
|-0,35
|-1,85
|Metemtur Otelcilik
|24,90
|5,69
|12,67
|Metro Holding
|2,12
|0,47
|1,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,90
|0,00
|0,35
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|0,84
|2,58
|Migros Ticaret
|44,18
|0,18
|3,22
|Milpa
|4,87
|2,10
|5,87
|Mistral GMYO
|5,59
|1,45
|18,68
|MLP Sağlık
|21,00
|-0,94
|5,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,87
|0,00
|5,87
|Mondi Tire Kutsan
|8,05
|0,75
|5,92
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,66
|0,17
|-2,75
|Net Holding
|3,39
|0,89
|-1,17
|Netaş Telekom.
|27,00
|-0,15
|-3,85
|Niğbaş Niğde Beton
|45,00
|-9,09
|-13,46
|Nuh Çimento
|50,00
|0,24
|1,54
|Nurol GMYO
|7,30
|-1,08
|0,14
|Odaş Elektrik
|4,02
|0,00
|3,08
|Olmuksan-IP
|8,75
|-9,98
|-26,16
|Orge Enerji Elektrik
|7,69
|-1,16
|4,20
|Orma Orman Mahsulleri
|20,50
|8,93
|39,27
|Osmanlı Menkul
|30,32
|-1,75
|-2,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,99
|0,50
|-2,21
|Otokar
|416,60
|6,33
|30,84
|Oyak Çimento
|9,08
|1,57
|3,42
|Oyak Yat. Ort.
|10,16
|9,96
|46,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,05
|0,40
|7,22
|Özak GMYO
|5,14
|0,78
|0,78
|Özbal Çelik Boru
|6,54
|0,77
|-0,15
|Özderici GMYO
|2,28
|1,33
|2,70
|Özerden Plastik
|8,59
|0,35
|-4,56
|Pamukova Elektrik
|24,14
|9,63
|13,23
|Panora GMYO
|6,31
|0,48
|1,94
|Papilon Savunma
|22,00
|1,48
|-3,34
|Park Elek.Madencilik
|5,44
|1,30
|1,30
|Parsan
|24,82
|-0,56
|2,14
|Pegasus
|71,55
|-0,49
|-4,09
|Peker GMYO
|2,62
|0,38
|0,38
|Penguen Gıda
|5,38
|-1,28
|6,53
|Pera GMYO
|2,26
|-0,44
|2,73
|Pergamon Dış Ticaret
|28,12
|7,25
|42,67
|Petkim
|5,21
|0,77
|4,62
|Petrokent Turizm
|903,50
|2,24
|-0,32
|Pınar Et ve Un
|22,84
|-0,09
|-1,89
|Pınar Su
|8,13
|-2,05
|9,42
|Pınar Süt
|22,66
|-0,70
|-1,82
|Plastikkart
|15,59
|3,59
|7,89
|Polisan Holding
|3,94
|1,03
|2,07
|Politeknik Metal
|397,60
|-0,10
|-2,55
|Prizma Press Matbaacılık
|5,55
|0,18
|1,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|119,00
|-2,86
|-5,03
|QNB Finansbank
|68,00
|-1,38
|-3,34
|Ral Yatırım Holding
|4,49
|1,13
|1,13
|Ray Sigorta
|14,84
|0,27
|-3,95
|Reysaş GMYO
|5,46
|0,00
|0,18
|Reysaş Lojistik
|9,39
|-0,63
|1,62
|Rhea Girişim
|3,49
|-1,41
|-6,18
|Rodrigo Tekstil
|13,05
|-0,38
|-4,81
|Royal Halı
|3,40
|-0,58
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|31,94
|0,69
|5,48
|Sabancı Holding
|11,67
|1,21
|1,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,17
|-2,02
|-6,53
|Sanel Mühendislik
|3,69
|-1,34
|7,89
|Sanifoam Sünger
|16,85
|1,14
|23,90
|Sanko Pazarlama
|9,04
|0,00
|-3,73
|Saray Matbaacılık
|9,60
|3,00
|9,46
|Sarkuysan
|9,16
|-0,22
|3,62
|Sasa Polyester
|21,46
|1,90
|6,13
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,76
|-0,79
|2,94
|Sekuro Plastik
|16,05
|4,90
|14,97
|Selçuk Ecza Deposu
|13,55
|0,22
|-0,73
|Selçuk Gıda
|4,93
|-0,40
|-1,00
|Senkron Güvenlik
|38,40
|9,97
|46,23
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|0,00
|0,00
|Servet GMYO
|97,90
|-2,39
|24,87
|Seyitler Kimya
|27,90
|-0,36
|11,20
|Silverline Endüstri
|8,35
|-1,18
|-2,91
|Sinpaş GMYO
|4,49
|4,18
|7,42
|Smartiks Yazılım
|8,57
|-0,58
|-3,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,80
|-0,71
|4,22
|Söktaş
|5,07
|0,40
|-0,39
|Sönmez Filament
|71,70
|0,28
|2,14
|Sönmez Pamuklu
|29,90
|8,73
|24,58
|Sumaş Suni Tahta
|74,90
|9,99
|46,15
|Şeker Fin. Kir.
|6,73
|-2,89
|5,16
|Şekerbank
|1,58
|0,64
|4,64
|Şişe Cam
|7,31
|0,41
|0,00
|Şok Marketler
|13,14
|0,92
|4,12
|T. Halk Bankası
|5,71
|1,42
|2,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,04
|0,00
|-6,50
|T.S.K.B.
|1,81
|0,56
|1,69
|T.Tuborg
|17,49
|0,00
|-3,21
|Taç Tarım Ürünleri
|10,30
|0,00
|-2,18
|Tat Gıda
|11,63
|-5,68
|-1,94
|TAV Havalimanları
|20,82
|-0,29
|-2,25
|Taze Kuru Gıda
|226,00
|0,40
|4,48
|Tek-Art Turizm
|2,17
|-1,36
|7,43
|Tekfen Holding
|18,27
|2,81
|11,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,39
|-1,43
|-3,05
|Temapol Polimer Plastik
|11,42
|3,35
|-0,70
|TGS Dış Ticaret
|18,59
|10,00
|46,26
|Tofaş Oto. Fab.
|34,38
|-1,55
|1,36
|Torunlar GMYO
|4,08
|2,51
|4,62
|Trabzon Liman
|33,76
|1,26
|5,11
|Trabzonspor Sportif
|2,72
|2,26
|11,48
|Trend GMYO
|11,70
|-1,35
|-6,92
|TSKB GMYO
|5,35
|-1,29
|-6,96
|Tuğçelik
|7,77
|0,13
|-3,84
|Tukaş
|9,57
|0,00
|-1,24
|Turcas Petrol
|4,96
|0,40
|2,27
|Turkcell
|16,80
|-0,41
|4,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,16
|1,72
|0,64
|Tüpraş
|111,80
|0,27
|3,52
|Türk Hava Yolları
|12,67
|-0,16
|-1,86
|Türk Prysmian Kablo
|12,12
|-0,66
|0,17
|Türk Telekom
|8,78
|0,11
|2,81
|Türk Traktör
|193,30
|-0,05
|5,80
|Türker Proje Gayrimenkul
|126,60
|-0,63
|12,13
|Türkiye Sigorta
|7,07
|0,28
|7,12
|Ufuk Yatırım
|14,07
|0,00
|5,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|-0,24
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|50,30
|-0,20
|-2,04
|Ulusoy Un Sanayi
|12,30
|1,65
|6,96
|Umpaş Holding
|3,80
|9,83
|45,59
|Uşak Seramik
|2,41
|0,00
|2,99
|Utopya Turizm
|44,32
|-0,31
|14,23
|Uzertaş Boya
|63,00
|4,13
|11,31
|Ülker Bisküvi
|22,92
|0,09
|-0,95
|Vakıf Fin. Kir.
|4,37
|-1,80
|2,58
|Vakıf GMYO
|3,76
|2,73
|3,87
|Vakıf Yat. Ort.
|7,52
|0,13
|2,17
|Vakıflar Bankası
|4,87
|0,41
|3,40
|Vakko Tekstil
|6,48
|0,31
|-0,61
|Vanet Gıda
|7,15
|0,00
|-7,50
|Verusa Holding
|43,86
|-0,32
|-2,75
|Verusaturk Girisim
|12,20
|-0,89
|-6,73
|Vestel
|21,66
|-0,18
|2,85
|Vestel Beyaz Eşya
|39,56
|-0,35
|-3,23
|Viking Kağıt
|7,75
|-0,26
|-13,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,46
|1,13
|0,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,22
|1,90
|4,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|74,50
|2,05
|2,90
|Yataş
|14,19
|0,28
|-1,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,60
|-0,86
|4,55
|Yeni Gimat GMYO
|12,93
|-0,39
|4,02
|Yeşil GMYO
|1,82
|9,64
|31,88
|Yeşil Yapı
|2,35
|9,81
|27,72
|Yeşil Yatırım Holding
|138,00
|9,96
|44,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.690,00
|-5,83
|Yonga Mobilya
|29,00
|-1,56
|-3,33
|Yükselen Çelik
|8,00
|-1,23
|5,96
|Yünsa
|14,83
|0,47
|1,16
|Zorlu Enerji
|2,93
|2,45
|5,78
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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