Borsada günün ilk yarısı (2)
06.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:39
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|40.659,80
|1,40
|0,39
|İş Bankası (C)
|6,90
|-0,14
|-1,43
|İş Bankası (Kur.)
|380.000,00
|0,00
|0,00
|İş Fin.Kir.
|3,96
|0,76
|2,59
|İş Girişim
|19,24
|-0,16
|1,53
|İş GMYO
|2,62
|-2,60
|3,15
|İş Y. Men. Değ.
|17,86
|1,71
|1,13
|İş Yat. Ort.
|3,74
|2,19
|6,25
|İşbir Holding
|3.045,00
|3,75
|11,13
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,14
|1,79
|0,00
|İttifak Holding
|2,21
|0,45
|-0,90
|İz Hayvancılık Tarım
|16,80
|-1,18
|-6,67
|İzmir Demir Çelik
|10,70
|0,66
|-0,65
|İzmir Fırça
|5,49
|-1,96
|-1,26
|Jantsa Jant Sanayi
|433,00
|7,93
|30,54
|Kafein Yazılım
|21,36
|2,20
|-0,09
|Kaplamin
|35,30
|0,28
|4,44
|Kardemir (A)
|6,21
|0,65
|4,37
|Kardemir (B)
|5,50
|1,29
|4,36
|Kardemir (D)
|5,93
|1,19
|2,60
|Karel Elektronik
|23,80
|4,20
|3,21
|Karsan Otomotiv
|3,59
|-0,28
|10,46
|Karsu Tekstil
|7,52
|-0,27
|-12,05
|Kartonsan
|89,75
|-2,34
|-6,07
|Katmerciler Ekipman
|3,20
|0,63
|3,90
|Kent Gıda
|370,00
|-0,54
|4,05
|Kerevitaş Gıda
|6,70
|1,21
|1,82
|Kervan Gıda
|13,20
|0,46
|-0,15
|Kervansaray Yat. Holding
|1,28
|0,79
|1,59
|Kiler GMYO
|2,54
|0,00
|1,20
|Klimasan Klima
|16,93
|0,53
|-0,24
|Koç Holding
|21,12
|-0,09
|0,00
|Konfrut Gıda
|16,80
|-0,30
|-0,59
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|27,80
|1,83
|17,40
|Konya Çimento
|1.109,00
|0,18
|-1,86
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,46
|1,58
|-0,58
|Koza Altın
|105,80
|0,00
|9,41
|Koza Madencilik
|15,76
|-0,69
|1,74
|Körfez GMYO
|6,41
|0,00
|10,52
|Kristal Kola
|3,64
|0,00
|-7,14
|Kron Telekomünikasyon
|39,22
|4,48
|6,46
|Kuştur Kuşadası Turizm
|155,00
|-0,45
|-1,46
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|0,43
|0,87
|Kütahya Porselen
|53,20
|1,33
|5,45
|Lider Faktoring
|3,36
|1,51
|-1,47
|Link Bilgisayar
|32,24
|-5,59
|1,15
|Logo Yazılım
|127,00
|0,71
|1,20
|Lokman Hekim Sağlık
|11,73
|3,35
|9,09
|Lüks Kadife
|27,78
|-0,14
|-3,88
|Makina Takım
|3,43
|0,29
|0,59
|Marka Yatırım Holding
|7,42
|-1,46
|15,40
|Marmaris Altınyunus
|136,90
|1,86
|23,22
|Marshall
|304,80
|0,33
|-0,62
|Martı GMYO
|2,84
|1,07
|3,27
|Martı Otel
|2,13
|0,95
|0,00
|Mavi Giyim
|52,05
|0,39
|-0,29
|Mazhar Zorlu Holding
|31,04
|0,00
|-1,40
|Mega Polietilen
|7,41
|2,07
|-3,26
|Menderes Tekstil
|3,08
|0,33
|-0,32
|Merit Turizm
|85,00
|4,94
|1,55
|Merko Gıda
|8,01
|-2,32
|-7,29
|Metemtur Otelcilik
|23,00
|7,38
|4,07
|Metro Holding
|2,11
|0,96
|1,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,91
|1,04
|0,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|0,85
|1,72
|Migros Ticaret
|44,42
|0,77
|3,79
|Milpa
|4,65
|1,09
|1,09
|Mistral GMYO
|5,40
|2,86
|14,65
|MLP Sağlık
|20,24
|1,20
|1,86
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,88
|0,00
|6,09
|Mondi Tire Kutsan
|8,00
|-0,62
|5,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,92
|1,28
|-2,02
|Net Holding
|3,36
|0,00
|-2,04
|Netaş Telekom.
|27,24
|1,04
|-2,99
|Niğbaş Niğde Beton
|51,05
|-7,18
|-1,83
|Nuh Çimento
|50,75
|0,69
|3,07
|Nurol GMYO
|7,46
|-1,32
|2,33
|Odaş Elektrik
|3,97
|0,76
|1,79
|Olmuksan-IP
|9,72
|-10,00
|-17,97
|Orge Enerji Elektrik
|8,19
|3,67
|10,98
|Orma Orman Mahsulleri
|18,81
|9,94
|27,79
|Osmanlı Menkul
|31,30
|0,19
|0,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,00
|1,27
|-1,96
|Otokar
|375,80
|2,96
|18,03
|Oyak Çimento
|8,95
|0,22
|1,94
|Oyak Yat. Ort.
|9,24
|10,00
|32,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,99
|1,22
|5,94
|Özak GMYO
|5,15
|0,59
|0,98
|Özbal Çelik Boru
|6,51
|0,93
|-0,61
|Özderici GMYO
|2,23
|0,00
|0,45
|Özerden Plastik
|8,52
|-0,35
|-5,33
|Pamukova Elektrik
|21,00
|0,00
|-1,50
|Panora GMYO
|6,27
|1,29
|1,29
|Papilon Savunma
|21,80
|0,28
|-4,22
|Park Elek.Madencilik
|5,36
|0,75
|-0,19
|Parsan
|25,06
|-0,40
|3,13
|Pegasus
|71,40
|0,99
|-4,29
|Peker GMYO
|2,63
|0,38
|0,77
|Penguen Gıda
|5,41
|2,46
|7,13
|Pera GMYO
|2,24
|0,90
|1,82
|Pergamon Dış Ticaret
|26,22
|9,98
|33,03
|Petkim
|5,22
|-1,14
|4,82
|Petrokent Turizm
|869,00
|-1,19
|-4,13
|Pınar Et ve Un
|22,96
|0,53
|-1,37
|Pınar Su
|8,30
|-1,07
|11,71
|Pınar Süt
|23,08
|1,23
|0,00
|Plastikkart
|14,57
|2,25
|0,83
|Polisan Holding
|3,86
|0,26
|0,00
|Politeknik Metal
|402,00
|0,50
|-1,47
|Prizma Press Matbaacılık
|5,50
|0,73
|0,36
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,00
|0,00
|-1,84
|QNB Finansbank
|69,00
|1,02
|-1,92
|Ral Yatırım Holding
|4,39
|1,62
|-1,13
|Ray Sigorta
|14,85
|0,34
|-3,88
|Reysaş GMYO
|5,48
|0,55
|0,55
|Reysaş Lojistik
|9,01
|0,22
|-2,49
|Rhea Girişim
|3,45
|-2,54
|-7,26
|Rodrigo Tekstil
|12,92
|-0,62
|-5,76
|Royal Halı
|3,49
|2,05
|1,45
|RTA Laboratuvarları
|30,28
|-2,13
|0,00
|Sabancı Holding
|11,49
|-0,52
|0,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,57
|0,38
|-2,85
|Sanel Mühendislik
|3,59
|2,28
|4,97
|Sanifoam Sünger
|15,40
|0,00
|13,24
|Sanko Pazarlama
|9,13
|0,11
|-2,77
|Saray Matbaacılık
|9,36
|-0,53
|6,73
|Sarkuysan
|9,10
|3,64
|2,94
|Sasa Polyester
|20,56
|0,69
|1,68
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,78
|1,15
|3,17
|Sekuro Plastik
|17,99
|9,96
|28,87
|Selçuk Ecza Deposu
|13,40
|1,75
|-1,83
|Selçuk Gıda
|4,85
|-1,02
|-2,61
|Senkron Güvenlik
|34,92
|9,95
|32,98
|Serve Film Prodüksiyon
|15,30
|1,73
|-4,37
|Servet GMYO
|99,50
|9,04
|26,91
|Seyitler Kimya
|29,50
|9,34
|17,57
|Silverline Endüstri
|8,67
|5,09
|0,81
|Sinpaş GMYO
|4,21
|0,72
|0,72
|Smartiks Yazılım
|8,68
|-1,14
|-2,03
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,00
|0,16
|4,97
|Söktaş
|5,08
|0,99
|-0,20
|Sönmez Filament
|71,50
|0,28
|1,85
|Sönmez Pamuklu
|25,00
|0,00
|4,17
|Sumaş Suni Tahta
|68,10
|9,93
|32,88
|Şeker Fin. Kir.
|6,90
|-2,95
|7,81
|Şekerbank
|1,55
|2,65
|2,65
|Şişe Cam
|7,30
|0,27
|-0,14
|Şok Marketler
|13,24
|0,30
|4,91
|T. Halk Bankası
|5,60
|0,54
|0,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,06
|0,00
|-6,44
|T.S.K.B.
|1,79
|1,13
|0,56
|T.Tuborg
|17,55
|0,00
|-2,88
|Taç Tarım Ürünleri
|10,60
|1,05
|0,66
|Tat Gıda
|12,44
|0,57
|4,89
|TAV Havalimanları
|20,84
|-0,76
|-2,16
|Taze Kuru Gıda
|255,00
|5,15
|17,89
|Tek-Art Turizm
|2,20
|-0,45
|8,91
|Tekfen Holding
|17,88
|-1,81
|9,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,76
|5,37
|-0,16
|Temapol Polimer Plastik
|11,08
|-0,09
|-3,65
|TGS Dış Ticaret
|16,90
|9,95
|32,97
|Tofaş Oto. Fab.
|34,84
|-0,23
|2,71
|Torunlar GMYO
|4,01
|0,25
|2,82
|Trabzon Liman
|33,00
|-0,30
|2,74
|Trabzonspor Sportif
|2,47
|1,65
|1,23
|Trend GMYO
|12,00
|-1,32
|-4,53
|TSKB GMYO
|5,52
|0,55
|-4,00
|Tuğçelik
|7,85
|1,42
|-2,85
|Tukaş
|9,58
|0,52
|-1,14
|Turcas Petrol
|4,96
|2,48
|2,27
|Turkcell
|16,86
|2,18
|4,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,99
|0,87
|-0,57
|Tüpraş
|112,30
|1,17
|3,98
|Türk Hava Yolları
|12,73
|0,87
|-1,39
|Türk Prysmian Kablo
|12,35
|0,08
|2,07
|Türk Telekom
|8,78
|0,00
|2,81
|Türk Traktör
|193,70
|3,36
|6,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,50
|-4,01
|10,27
|Türkiye Sigorta
|7,08
|-0,56
|7,27
|Ufuk Yatırım
|14,00
|0,72
|4,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,09
|0,00
|-3,54
|Ulusoy Elektrik
|50,70
|-1,17
|-1,27
|Ulusoy Un Sanayi
|12,29
|2,93
|6,87
|Umpaş Holding
|3,46
|9,84
|32,57
|Uşak Seramik
|2,40
|0,84
|2,56
|Utopya Turizm
|41,80
|3,41
|7,73
|Uzertaş Boya
|62,00
|-0,32
|9,54
|Ülker Bisküvi
|23,00
|0,00
|-0,61
|Vakıf Fin. Kir.
|4,47
|-2,83
|4,93
|Vakıf GMYO
|3,66
|0,55
|1,10
|Vakıf Yat. Ort.
|7,53
|0,80
|2,31
|Vakıflar Bankası
|4,78
|0,84
|1,49
|Vakko Tekstil
|6,51
|0,77
|-0,15
|Vanet Gıda
|7,12
|-0,56
|-7,89
|Verusa Holding
|42,52
|0,19
|-5,72
|Verusaturk Girisim
|12,38
|0,90
|-5,35
|Vestel
|21,48
|2,87
|1,99
|Vestel Beyaz Eşya
|39,72
|2,06
|-2,84
|Viking Kağıt
|7,80
|-1,76
|-13,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,41
|0,00
|-0,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,07
|0,66
|-0,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|61,25
|-8,03
|-15,40
|Yataş
|14,26
|0,28
|-1,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,69
|2,18
|6,59
|Yeni Gimat GMYO
|13,05
|0,08
|4,99
|Yeşil GMYO
|1,54
|1,99
|11,59
|Yeşil Yapı
|1,99
|2,05
|8,15
|Yeşil Yatırım Holding
|122,50
|7,27
|28,47
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.698,90
|0,00
|-5,78
|Yonga Mobilya
|29,46
|5,21
|-1,80
|Yükselen Çelik
|7,83
|1,03
|3,71
|Yünsa
|14,84
|2,20
|1,23
|Zorlu Enerji
|2,87
|1,06
|3,61
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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