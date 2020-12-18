Borsada günün ilk yarısı (2)
18.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:35
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|39.740,00
|0,61
|31,68
|İş Bankası (C)
|6,76
|0,90
|5,46
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,86
|0,78
|1,58
|İş Girişim
|19,86
|1,90
|422,63
|İş GMYO
|2,38
|3,93
|35,23
|İş Y. Men. Değ.
|15,58
|-0,64
|286,91
|İş Yat. Ort.
|3,38
|-0,29
|109,76
|İşbir Holding
|2.850,00
|0,00
|562,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,86
|88,71
|İttifak Holding
|2,42
|-0,82
|85,60
|İz Hayvancılık Tarım
|17,67
|-1,83
|575,33
|İzmir Demir Çelik
|11,46
|-2,22
|39,93
|İzmir Fırça
|5,23
|0,00
|190,56
|Jantsa Jant Sanayi
|261,00
|2,35
|390,71
|Kafein Yazılım
|18,10
|0,00
|62,98
|Kaplamin
|28,50
|1,79
|413,51
|Kardemir (A)
|5,61
|0,18
|111,70
|Kardemir (B)
|5,13
|0,20
|94,32
|Kardemir (D)
|5,28
|-1,12
|98,50
|Karel Elektronik
|19,80
|0,81
|36,27
|Karsan Otomotiv
|3,07
|0,33
|94,30
|Karsu Tekstil
|6,86
|0,88
|111,73
|Kartonsan
|3.129,80
|-6,31
|710,12
|Katmerciler Ekipman
|3,12
|-0,64
|104,10
|Kent Gıda
|378,50
|-1,43
|1529,95
|Kerevitaş Gıda
|6,62
|0,30
|103,07
|Kervan Gıda
|14,11
|-0,91
|Kervansaray Yat. Holding
|1,23
|0,82
|123,64
|Kiler GMYO
|2,67
|0,38
|149,77
|Klimasan Klima
|17,82
|-0,56
|-16,00
|Koç Holding
|19,96
|0,35
|-0,25
|Konfrut Gıda
|16,10
|-0,31
|105,88
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,95
|-0,28
|Konya Çimento
|1.091,00
|-0,96
|302,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,06
|-0,20
|18,43
|Koza Altın
|80,90
|0,25
|9,25
|Koza Madencilik
|14,20
|0,14
|41,58
|Körfez GMYO
|5,82
|-0,17
|143,51
|Kristal Kola
|3,13
|1,62
|107,28
|Kron Telekomünikasyon
|27,16
|0,97
|113,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|149,90
|-2,60
|538,55
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,44
|103,34
|Kütahya Porselen
|42,34
|0,14
|539,58
|Lider Faktoring
|3,19
|0,95
|73,84
|Link Bilgisayar
|52,70
|-1,95
|192,96
|Logo Yazılım
|121,40
|-0,49
|99,67
|Lokman Hekim Sağlık
|10,90
|0,46
|90,04
|Lüks Kadife
|26,00
|-0,99
|200,93
|Makina Takım
|3,00
|-3,85
|59,57
|Marka Yatırım Holding
|6,22
|9,89
|427,12
|Marmaris Altınyunus
|100,50
|1,11
|41,55
|Marshall
|310,70
|1,84
|553,55
|Martı GMYO
|2,97
|1,37
|194,06
|Martı Otel
|2,15
|-1,38
|136,26
|Mavi Giyim
|53,65
|1,61
|-7,34
|Mazhar Zorlu Holding
|24,20
|0,83
|100,17
|Mega Polietilen
|11,84
|4,13
|833,42
|Menderes Tekstil
|3,15
|0,64
|140,46
|Merit Turizm
|78,00
|3,79
|301,23
|Merko Gıda
|10,40
|-2,80
|890,48
|Metemtur Otelcilik
|14,99
|1,28
|742,13
|Metro Holding
|2,12
|-0,47
|53,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,99
|-0,99
|52,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,40
|0,84
|-53,91
|Migros Ticaret
|41,02
|0,34
|69,36
|Milpa
|4,63
|0,65
|111,42
|Mistral GMYO
|4,49
|0,00
|139,26
|MLP Sağlık
|18,95
|0,26
|18,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,76
|9,93
|317,54
|Mondi Tire Kutsan
|6,65
|0,61
|60,63
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,92
|0,12
|166,67
|Net Holding
|3,81
|4,96
|46,54
|Netaş Telekom.
|21,10
|2,33
|61,56
|Niğbaş Niğde Beton
|68,10
|-9,98
|998,39
|Nuh Çimento
|46,36
|0,09
|322,04
|Nurol GMYO
|7,44
|-2,75
|108,40
|Odaş Elektrik
|3,89
|-1,02
|169,07
|Olmuksan-IP
|9,98
|0,00
|289,70
|Orge Enerji Elektrik
|7,34
|0,55
|47,98
|Orma Orman Mahsulleri
|12,00
|-2,44
|334,78
|Osmanlı Menkul
|23,50
|0,51
|463,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,99
|-0,50
|137,50
|Otokar
|249,10
|5,28
|69,41
|Oyak Çimento
|8,14
|1,62
|48,06
|Oyak Yat. Ort.
|6,70
|3,40
|190,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,82
|0,00
|56,05
|Özak GMYO
|5,19
|-0,19
|101,95
|Özbal Çelik Boru
|6,73
|-0,30
|317,53
|Özderici GMYO
|2,33
|1,30
|48,41
|Özerden Plastik
|7,36
|1,94
|222,81
|Pamukova Elektrik
|25,80
|0,00
|1915,63
|Panora GMYO
|6,33
|0,16
|13,00
|Papilon Savunma
|20,50
|-0,68
|166,01
|Park Elek.Madencilik
|5,09
|0,79
|66,89
|Parsan
|22,40
|0,54
|32,23
|Pegasus
|77,55
|4,51
|-10,24
|Peker GMYO
|2,67
|1,91
|195,24
|Penguen Gıda
|5,06
|0,40
|452,77
|Pera GMYO
|2,29
|-0,87
|143,62
|Pergamon Dış Ticaret
|16,20
|-0,25
|109,36
|Petkim
|4,79
|0,42
|50,87
|Petrokent Turizm
|869,90
|-0,66
|579,08
|Pınar Et ve Un
|23,28
|0,34
|156,12
|Pınar Su
|7,19
|0,70
|209,91
|Pınar Süt
|21,34
|1,23
|69,24
|Plastikkart
|12,09
|0,17
|30,42
|Polisan Holding
|3,91
|0,26
|29,57
|Politeknik Metal
|333,30
|1,62
|338,14
|Prizma Press Matbaacılık
|5,61
|-0,53
|30,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,70
|0,56
|-1,86
|QNB Finansbank
|70,25
|0,36
|87,33
|Ral Yatırım Holding
|4,54
|0,00
|72,99
|Ray Sigorta
|20,02
|-9,98
|485,38
|Reysaş GMYO
|5,55
|-0,72
|20,92
|Reysaş Lojistik
|8,89
|-0,89
|102,97
|Rhea Girişim
|4,03
|-0,25
|238,66
|Rodrigo Tekstil
|14,60
|0,00
|706,63
|Royal Halı
|4,10
|-2,38
|199,27
|RTA Laboratuvarları
|34,14
|-0,93
|1371,55
|Sabancı Holding
|10,50
|0,10
|15,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,11
|0,08
|501,38
|Sanel Mühendislik
|3,49
|0,00
|18,95
|Sanifoam Sünger
|13,29
|0,00
|165,80
|Sanko Pazarlama
|9,04
|3,91
|24,07
|Saray Matbaacılık
|8,19
|1,36
|533,52
|Sarkuysan
|8,88
|1,83
|179,47
|Sasa Polyester
|19,07
|0,26
|146,70
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,67
|-0,90
|242,41
|Sekuro Plastik
|11,87
|-2,22
|121,46
|Selçuk Ecza Deposu
|14,46
|-1,77
|142,42
|Selçuk Gıda
|4,50
|-2,17
|317,55
|Senkron Güvenlik
|11,17
|9,94
|309,16
|Serve Film Prodüksiyon
|14,90
|-0,20
|837,11
|Servet GMYO
|66,15
|-0,38
|678,24
|Seyitler Kimya
|30,04
|7,67
|342,42
|Silverline Endüstri
|8,24
|0,49
|281,48
|Sinpaş GMYO
|3,98
|-0,25
|243,10
|Smartiks Yazılım
|7,53
|0,13
|-23,24
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,00
|3,59
|575,99
|Söktaş
|5,27
|-0,57
|209,91
|Sönmez Filament
|59,00
|1,29
|1109,02
|Sönmez Pamuklu
|25,32
|9,61
|414,63
|Sumaş Suni Tahta
|37,60
|0,53
|283,17
|Şeker Fin. Kir.
|6,20
|-0,64
|29,71
|Şekerbank
|1,44
|0,70
|32,08
|Şişe Cam
|7,18
|0,14
|41,05
|Şok Marketler
|12,12
|0,58
|12,64
|T. Halk Bankası
|5,51
|0,73
|-6,77
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,50
|1,03
|42,65
|T.S.K.B.
|1,70
|1,19
|40,50
|T.Tuborg
|18,78
|-0,95
|57,82
|Taç Tarım Ürünleri
|10,49
|-1,96
|236,22
|Tat Gıda
|10,62
|0,38
|74,56
|TAV Havalimanları
|21,60
|6,61
|-20,48
|Taze Kuru Gıda
|224,00
|-0,44
|2993,92
|Tek-Art Turizm
|2,00
|3,09
|58,73
|Tekfen Holding
|16,20
|0,25
|-10,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,40
|-2,06
|171,43
|Temapol Polimer Plastik
|10,66
|-0,37
|104,21
|TGS Dış Ticaret
|9,06
|-1,52
|94,00
|Tofaş Oto. Fab.
|31,52
|-0,13
|35,27
|Torunlar GMYO
|4,24
|-0,47
|54,18
|Trabzon Liman
|32,22
|-0,43
|207,62
|Trabzonspor Sportif
|4,30
|0,47
|100,00
|Trend GMYO
|13,73
|-1,15
|524,09
|TSKB GMYO
|5,74
|0,17
|501,06
|Tuğçelik
|7,39
|0,41
|87,09
|Tukaş
|10,84
|-0,91
|-12,23
|Turcas Petrol
|5,05
|-0,39
|89,14
|Turkcell
|16,23
|2,66
|20,44
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,53
|-1,29
|126,68
|Tüpraş
|107,10
|-0,83
|-15,54
|Türk Hava Yolları
|13,19
|1,38
|-8,78
|Türk Prysmian Kablo
|11,81
|-1,09
|357,66
|Türk Telekom
|8,34
|-0,83
|15,58
|Türk Traktör
|159,30
|-1,06
|201,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|84,70
|-0,99
|101,67
|Türkiye Sigorta
|6,39
|-0,78
|193,42
|Ufuk Yatırım
|14,00
|1,16
|442,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,01
|0,25
|330,32
|Ulusoy Elektrik
|49,80
|-0,08
|87,22
|Ulusoy Un Sanayi
|11,36
|0,71
|197,38
|Umpaş Holding
|2,14
|9,74
|245,16
|Uşak Seramik
|2,36
|0,43
|94,48
|Utopya Turizm
|30,60
|-1,67
|521,95
|Uzertaş Boya
|43,22
|-10,00
|1846,85
|Ülker Bisküvi
|21,96
|0,09
|-1,79
|Vakıf Fin. Kir.
|4,03
|0,75
|90,32
|Vakıf GMYO
|3,82
|1,60
|120,68
|Vakıf Yat. Ort.
|8,59
|5,92
|371,68
|Vakıflar Bankası
|4,64
|0,65
|-15,79
|Vakko Tekstil
|6,34
|2,09
|39,65
|Vanet Gıda
|7,60
|0,26
|431,47
|Verusa Holding
|41,96
|0,14
|126,19
|Verusaturk Girisim
|10,52
|-0,66
|100,05
|Vestel
|21,00
|-0,38
|66,40
|Vestel Beyaz Eşya
|35,56
|0,11
|68,54
|Viking Kağıt
|6,33
|-2,76
|238,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,44
|0,23
|83,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,08
|0,00
|24,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|53,85
|9,67
|760,76
|Yataş
|13,66
|0,00
|86,10
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,82
|0,53
|137,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,48
|0,16
|4,25
|Yeşil GMYO
|1,33
|0,76
|107,81
|Yeşil Yapı
|1,63
|1,24
|146,97
|Yeşil Yatırım Holding
|79,00
|0,06
|603,47
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.199,90
|-1,88
|450,08
|Yonga Mobilya
|30,50
|7,47
|230,35
|Yükselen Çelik
|6,89
|-0,72
|124,80
|Yünsa
|13,92
|0,43
|38,26
|Zorlu Enerji
|2,67
|0,00
|63,80
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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