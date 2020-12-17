Borsada günün ilk yarısı (2)
17.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:33
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|39.500,00
|30,88
|İş Bankası (C)
|6,71
|0,00
|4,68
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,93
|1,03
|3,42
|İş Girişim
|20,24
|-0,59
|432,63
|İş GMYO
|2,38
|0,00
|35,23
|İş Y. Men. Değ.
|16,08
|1,07
|299,33
|İş Yat. Ort.
|3,40
|0,89
|111,01
|İşbir Holding
|2.650,00
|-5,18
|516,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,00
|88,71
|İttifak Holding
|2,47
|0,82
|89,44
|İz Hayvancılık Tarım
|19,73
|9,98
|654,06
|İzmir Demir Çelik
|11,79
|3,60
|43,96
|İzmir Fırça
|5,24
|-0,19
|191,11
|Jantsa Jant Sanayi
|242,50
|-0,04
|355,93
|Kafein Yazılım
|18,66
|2,02
|68,02
|Kaplamin
|27,68
|0,51
|398,74
|Kardemir (A)
|5,63
|0,72
|112,45
|Kardemir (B)
|5,09
|-0,39
|92,80
|Kardemir (D)
|5,35
|0,00
|101,13
|Karel Elektronik
|19,87
|0,10
|36,75
|Karsan Otomotiv
|3,06
|0,66
|93,67
|Karsu Tekstil
|6,92
|0,58
|113,58
|Kartonsan
|3.381,90
|1,25
|775,37
|Katmerciler Ekipman
|3,11
|0,65
|103,44
|Kent Gıda
|392,30
|-0,43
|1589,38
|Kerevitaş Gıda
|6,64
|0,76
|103,68
|Kervan Gıda
|14,16
|-2,41
|Kervansaray Yat. Holding
|1,25
|-3,10
|127,27
|Kiler GMYO
|2,80
|3,32
|161,93
|Klimasan Klima
|17,81
|1,19
|-16,05
|Koç Holding
|20,16
|1,26
|0,75
|Konfrut Gıda
|16,30
|1,24
|108,44
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,22
|1,96
|Konya Çimento
|1.086,40
|0,12
|300,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,32
|1,79
|20,48
|Koza Altın
|81,55
|2,07
|10,13
|Koza Madencilik
|14,38
|2,49
|43,37
|Körfez GMYO
|5,83
|1,04
|143,93
|Kristal Kola
|3,09
|0,98
|104,64
|Kron Telekomünikasyon
|27,06
|1,12
|112,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|130,20
|-9,83
|454,63
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,44
|103,34
|Kütahya Porselen
|42,62
|0,57
|543,81
|Lider Faktoring
|3,20
|0,31
|74,39
|Link Bilgisayar
|54,00
|-2,79
|200,19
|Logo Yazılım
|121,80
|2,70
|100,33
|Lokman Hekim Sağlık
|10,86
|-0,37
|89,34
|Lüks Kadife
|25,82
|-0,62
|198,84
|Makina Takım
|2,87
|1,06
|52,66
|Marka Yatırım Holding
|5,79
|0,17
|390,68
|Marmaris Altınyunus
|99,70
|1,17
|40,42
|Marshall
|308,70
|0,00
|549,35
|Martı GMYO
|2,77
|0,73
|174,26
|Martı Otel
|2,13
|2,90
|134,07
|Mavi Giyim
|51,85
|0,10
|-10,45
|Mazhar Zorlu Holding
|24,00
|5,73
|98,51
|Mega Polietilen
|11,20
|4,87
|782,97
|Menderes Tekstil
|3,09
|-0,32
|135,88
|Merit Turizm
|77,00
|6,94
|296,09
|Merko Gıda
|10,78
|0,84
|926,67
|Metemtur Otelcilik
|14,21
|1,65
|698,31
|Metro Holding
|2,19
|0,92
|58,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,10
|0,65
|58,16
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,41
|0,00
|-53,72
|Migros Ticaret
|40,46
|0,10
|67,05
|Milpa
|4,64
|-0,22
|111,87
|Mistral GMYO
|4,43
|0,68
|136,07
|MLP Sağlık
|18,89
|0,43
|18,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,60
|-8,63
|215,79
|Mondi Tire Kutsan
|6,64
|0,91
|60,39
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,96
|0,18
|166,98
|Net Holding
|3,34
|1,21
|28,46
|Netaş Telekom.
|20,72
|1,77
|58,65
|Niğbaş Niğde Beton
|75,65
|-9,99
|1120,16
|Nuh Çimento
|46,50
|0,22
|323,31
|Nurol GMYO
|7,43
|-1,72
|108,12
|Odaş Elektrik
|4,04
|-0,49
|179,45
|Olmuksan-IP
|9,91
|2,16
|286,96
|Orge Enerji Elektrik
|7,32
|0,14
|47,58
|Orma Orman Mahsulleri
|12,20
|6,09
|342,03
|Osmanlı Menkul
|23,62
|-0,34
|466,25
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,05
|-0,74
|141,07
|Otokar
|235,80
|0,21
|60,36
|Oyak Çimento
|8,04
|0,75
|46,24
|Oyak Yat. Ort.
|6,44
|-0,46
|178,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,84
|0,83
|56,69
|Özak GMYO
|5,16
|-1,53
|100,78
|Özbal Çelik Boru
|6,85
|0,74
|324,97
|Özderici GMYO
|2,27
|0,89
|44,59
|Özerden Plastik
|7,52
|1,08
|229,82
|Pamukova Elektrik
|25,00
|0,00
|1853,13
|Panora GMYO
|6,56
|0,92
|17,11
|Papilon Savunma
|20,92
|1,45
|171,46
|Park Elek.Madencilik
|5,05
|0,00
|65,57
|Parsan
|22,48
|0,63
|32,70
|Pegasus
|70,25
|3,31
|-18,69
|Peker GMYO
|2,63
|1,54
|190,81
|Penguen Gıda
|5,07
|-0,59
|453,86
|Pera GMYO
|2,32
|0,43
|146,81
|Pergamon Dış Ticaret
|16,20
|0,75
|109,36
|Petkim
|4,82
|0,42
|51,81
|Petrokent Turizm
|880,00
|-1,68
|586,96
|Pınar Et ve Un
|23,32
|0,60
|156,56
|Pınar Su
|7,18
|0,98
|209,48
|Pınar Süt
|21,08
|1,05
|67,17
|Plastikkart
|12,19
|0,91
|31,50
|Polisan Holding
|3,89
|0,26
|28,91
|Politeknik Metal
|325,00
|-1,16
|327,23
|Prizma Press Matbaacılık
|5,62
|-0,71
|30,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,00
|1,35
|-0,85
|QNB Finansbank
|70,65
|0,78
|88,40
|Ral Yatırım Holding
|4,53
|-0,44
|72,61
|Ray Sigorta
|22,24
|-9,96
|550,29
|Reysaş GMYO
|5,47
|2,43
|19,17
|Reysaş Lojistik
|9,02
|1,35
|105,94
|Rhea Girişim
|4,09
|0,99
|243,70
|Rodrigo Tekstil
|14,75
|0,00
|714,92
|Royal Halı
|4,24
|2,42
|209,49
|RTA Laboratuvarları
|36,42
|2,19
|1469,83
|Sabancı Holding
|10,58
|0,28
|16,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,43
|0,40
|470,18
|Sanel Mühendislik
|3,50
|-0,28
|19,29
|Sanifoam Sünger
|13,50
|0,00
|170,00
|Sanko Pazarlama
|9,01
|-0,33
|23,66
|Saray Matbaacılık
|7,83
|1,03
|505,67
|Sarkuysan
|8,96
|0,34
|181,99
|Sasa Polyester
|19,37
|1,52
|150,58
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,78
|-1,27
|247,32
|Sekuro Plastik
|11,37
|2,90
|112,13
|Selçuk Ecza Deposu
|15,02
|-0,40
|151,81
|Selçuk Gıda
|4,45
|-5,32
|312,91
|Senkron Güvenlik
|9,60
|3,90
|251,65
|Serve Film Prodüksiyon
|14,47
|2,70
|810,06
|Servet GMYO
|67,30
|3,22
|691,76
|Seyitler Kimya
|29,70
|-0,74
|337,41
|Silverline Endüstri
|7,77
|0,65
|259,72
|Sinpaş GMYO
|3,92
|0,00
|237,93
|Smartiks Yazılım
|7,54
|0,13
|-23,14
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,08
|3,90
|578,07
|Söktaş
|5,23
|-0,19
|207,55
|Sönmez Filament
|57,80
|0,43
|1084,43
|Sönmez Pamuklu
|21,68
|3,24
|340,65
|Sumaş Suni Tahta
|37,32
|1,97
|280,32
|Şeker Fin. Kir.
|6,16
|2,67
|28,87
|Şekerbank
|1,42
|0,71
|30,24
|Şişe Cam
|7,18
|0,70
|41,05
|Şok Marketler
|11,77
|0,86
|9,39
|T. Halk Bankası
|5,50
|0,55
|-6,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,62
|0,84
|43,17
|T.S.K.B.
|1,75
|0,57
|44,63
|T.Tuborg
|18,95
|0,85
|59,24
|Taç Tarım Ürünleri
|10,70
|-1,11
|242,95
|Tat Gıda
|10,61
|1,14
|74,40
|TAV Havalimanları
|20,16
|1,10
|-25,78
|Taze Kuru Gıda
|232,00
|2,20
|3104,42
|Tek-Art Turizm
|1,92
|0,52
|52,38
|Tekfen Holding
|16,38
|0,12
|-9,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,66
|-1,27
|177,62
|Temapol Polimer Plastik
|10,76
|0,56
|106,13
|TGS Dış Ticaret
|9,24
|0,87
|97,86
|Tofaş Oto. Fab.
|32,26
|-0,62
|38,44
|Torunlar GMYO
|4,20
|0,48
|52,73
|Trabzon Liman
|32,86
|3,01
|213,73
|Trabzonspor Sportif
|4,33
|-0,46
|101,40
|Trend GMYO
|13,53
|7,13
|515,00
|TSKB GMYO
|5,40
|0,56
|465,45
|Tuğçelik
|7,37
|-0,41
|86,58
|Tukaş
|11,04
|0,64
|-10,61
|Turcas Petrol
|5,15
|0,98
|92,88
|Turkcell
|15,97
|0,82
|18,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,46
|7,51
|141,19
|Tüpraş
|109,20
|0,37
|-13,88
|Türk Hava Yolları
|12,90
|1,65
|-10,79
|Türk Prysmian Kablo
|12,41
|0,08
|380,91
|Türk Telekom
|8,32
|2,34
|15,31
|Türk Traktör
|163,70
|-0,30
|209,39
|Türker Proje Gayrimenkul
|86,00
|0,53
|104,76
|Türkiye Sigorta
|6,18
|1,15
|183,77
|Ufuk Yatırım
|13,84
|0,36
|436,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,00
|0,00
|329,25
|Ulusoy Elektrik
|50,40
|-0,59
|89,47
|Ulusoy Un Sanayi
|11,35
|0,18
|197,12
|Umpaş Holding
|1,95
|9,55
|214,52
|Uşak Seramik
|2,37
|0,85
|95,31
|Utopya Turizm
|31,12
|1,70
|532,52
|Uzertaş Boya
|48,02
|-9,99
|2063,06
|Ülker Bisküvi
|21,98
|0,27
|-1,70
|Vakıf Fin. Kir.
|3,93
|0,26
|85,60
|Vakıf GMYO
|3,68
|0,82
|112,60
|Vakıf Yat. Ort.
|7,34
|-0,54
|303,04
|Vakıflar Bankası
|4,62
|0,87
|-16,15
|Vakko Tekstil
|6,30
|0,96
|38,77
|Vanet Gıda
|7,55
|-2,33
|427,97
|Verusa Holding
|42,34
|-0,38
|128,24
|Verusaturk Girisim
|10,85
|2,46
|106,32
|Vestel
|20,92
|0,00
|65,77
|Vestel Beyaz Eşya
|35,72
|0,79
|69,30
|Viking Kağıt
|6,63
|-0,90
|254,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,33
|-0,23
|78,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,07
|0,33
|23,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|44,64
|0,00
|613,55
|Yataş
|13,51
|0,52
|84,06
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,83
|0,52
|137,89
|Yeni Gimat GMYO
|12,49
|0,32
|4,33
|Yeşil GMYO
|1,27
|0,79
|98,44
|Yeşil Yapı
|1,56
|0,00
|136,36
|Yeşil Yatırım Holding
|80,05
|0,13
|612,82
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.689,90
|3,81
|466,72
|Yonga Mobilya
|28,40
|0,35
|207,61
|Yükselen Çelik
|6,93
|0,43
|126,10
|Yünsa
|13,95
|-0,57
|38,56
|Zorlu Enerji
|2,68
|0,00
|64,42
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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