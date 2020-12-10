Borsada günün ilk yarısı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Borsada günün ilk yarısı (2)

10.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:27
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)274.500,0065,53İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)274.500,00

65,53
İş Bankası (B)41.025,00

35,93
İş Bankası (C)6,570,312,50
İş Bankası (Kur.)373.000,00

77,62
İş Fin.Kir.3,760,27-1,05
İş Girişim18,004,17373,68
İş GMYO2,130,0021,02
İş Y. Men. Değ.14,16-1,12251,65
İş Yat. Ort.3,400,59111,01
İşbir Holding2.960,700,00588,53
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,20-0,8393,55
İttifak Holding2,69-3,58106,31
İz Hayvancılık Tarım14,78-0,14464,88
İzmir Demir Çelik16,74-2,67104,40
İzmir Fırça5,510,00206,11
Jantsa Jant Sanayi250,602,29371,16
Kafein Yazılım17,680,1759,19
Kaplamin25,800,00364,86
Kardemir (A)5,282,1399,25
Kardemir (B)4,801,6981,82
Kardemir (D)5,304,1399,25
Karel Elektronik20,08-0,5938,20
Karsan Otomotiv3,190,31101,90
Karsu Tekstil7,253,28123,77
Kartonsan2.887,000,24647,27
Katmerciler Ekipman3,12-0,64104,10
Kent Gıda425,90-2,671734,07
Kerevitaş Gıda6,730,90106,44
Kervan Gıda14,479,95

Kervansaray Yat. Holding1,120,00103,64
Kiler GMYO2,480,00132,00
Klimasan Klima19,072,97-10,11
Koç Holding18,84-0,05-5,84
Konfrut Gıda16,111,19106,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,79-0,78

Konya Çimento1.075,40-0,99296,39
Kordsa Teknik Tekstil14,531,1814,27
Koza Altın78,400,135,87
Koza Madencilik13,850,7338,09
Körfez GMYO5,81-0,68143,10
Kristal Kola2,94-0,3494,70
Kron Telekomünikasyon27,201,12113,84
Kuştur Kuşadası Turizm163,102,19594,78
Kuyumcukent Gayrimenkul2,27-0,44102,44
Kütahya Porselen39,220,31492,45
Lider Faktoring3,19-1,5473,84
Link Bilgisayar51,509,95186,29
Logo Yazılım105,60-0,7573,68
Lokman Hekim Sağlık11,29-0,1896,84
Lüks Kadife27,240,29215,28
Makina Takım2,952,4356,91
Marka Yatırım Holding6,150,49421,19
Marmaris Altınyunus99,70-2,1640,42
Marshall324,502,69582,58
Martı GMYO2,88-0,69185,15
Martı Otel2,341,74157,14
Mavi Giyim49,140,41-15,13
Mazhar Zorlu Holding18,850,8055,91
Mega Polietilen10,601,15735,66
Menderes Tekstil3,160,00141,22
Merit Turizm82,001,23321,81
Merko Gıda11,460,61991,43
Metemtur Otelcilik13,520,15659,55
Metro Holding2,200,0059,42
Metro Petrol ve Tesisleri3,11-0,6458,67
Metro Yatırım Ortaklığı2,62-0,62-49,68
Migros Ticaret39,88-0,1564,66
Milpa4,52-0,22106,39
Mistral GMYO4,460,90137,66
MLP Sağlık19,14-0,8319,63
MMC San. ve Tic. Yat.5,280,00363,16
Mondi Tire Kutsan6,620,9159,90
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,780,06173,43
Net Holding3,251,5625,00
Netaş Telekom.20,340,4955,74
Niğbaş Niğde Beton66,40-5,14970,97
Nuh Çimento45,58-0,31314,94
Nurol GMYO8,595,53140,62
Odaş Elektrik3,792,43162,16
Olmuksan-IP10,219,90298,68
Orge Enerji Elektrik7,350,0048,19
Orma Orman Mahsulleri12,020,33335,51
Osmanlı Menkul25,002,04499,33
Ostim Endüstriyel Yat4,022,03139,29
Otokar226,500,6754,04
Oyak Çimento8,090,5047,15
Oyak Yat. Ort.6,29-0,63172,45
Oylum Sınai Yatırımlar5,030,4062,85
Özak GMYO4,76-0,2185,21
Özbal Çelik Boru6,890,44327,46
Özderici GMYO2,230,4542,04
Özerden Plastik8,21-1,68260,09
Pamukova Elektrik26,023,581932,81
Panora GMYO6,34-0,1613,18
Papilon Savunma19,651,24154,98
Park Elek.Madencilik5,110,7967,54
Parsan22,78-0,7834,47
Pegasus64,400,78-25,46
Peker GMYO2,350,86159,85
Penguen Gıda5,110,39458,23
Pera GMYO2,473,78162,77
Pergamon Dış Ticaret16,650,67115,18
Petkim4,801,2751,18
Petrokent Turizm920,002,80618,19
Pınar Et ve Un23,460,60158,10
Pınar Su7,390,00218,53
Pınar Süt21,201,5368,13
Plastikkart12,801,1938,08
Polisan Holding3,890,5228,91
Politeknik Metal328,609,97331,96
Prizma Press Matbaacılık5,92-3,1137,67
QNB Finans Fin. Kir.130,400,621,01
QNB Finansbank71,950,0791,87
Ral Yatırım Holding4,820,8483,66
Ray Sigorta22,700,00563,74
Reysaş GMYO5,61-1,5822,22
Reysaş Lojistik8,95-1,65104,34
Rhea Girişim4,753,26299,16
Rodrigo Tekstil13,35-3,89637,57
Royal Halı4,730,00245,26
RTA Laboratuvarları40,26-0,491635,34
Sabancı Holding10,560,2815,79
Safkar Ege Soğutmacılık13,07-2,46499,54
Sanel Mühendislik3,72-1,0626,79
Sanifoam Sünger13,020,15160,40
Sanko Pazarlama7,930,518,84
Saray Matbaacılık8,160,87531,20
Sarkuysan9,456,78197,41
Sasa Polyester20,360,59163,39
Say Yenilenebilir Enerji7,89-0,50252,23
Sekuro Plastik11,951,36122,95
Selçuk Ecza Deposu17,30-3,78190,03
Selçuk Gıda4,100,00280,43
Senkron Güvenlik6,32-9,97131,50
Serve Film Prodüksiyon15,050,00846,54
Servet GMYO59,100,25595,29
Seyitler Kimya24,083,35254,64
Silverline Endüstri7,179,13231,94
Sinpaş GMYO3,830,00230,17
Smartiks Yazılım7,60-0,52-22,53
Sodaş Sodyum Sanayii24,001,10523,99
Söktaş5,180,39204,61
Sönmez Filament49,901,63922,54
Sönmez Pamuklu24,767,09403,25
Sumaş Suni Tahta38,08-0,10288,06
Şeker Fin. Kir.5,30-3,9910,88
Şekerbank1,400,0028,41
Şişe Cam7,171,9940,85
Şok Marketler11,84-0,2510,04
T. Halk Bankası5,370,37-9,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası32,60-0,8538,82
T.S.K.B.1,83-0,5451,24
T.Tuborg18,912,8358,91
Taç Tarım Ürünleri10,413,07233,65
Tat Gıda10,950,1879,99
TAV Havalimanları20,48-0,49-24,61
Taze Kuru Gıda265,007,293560,22
Tek-Art Turizm1,95-0,5154,76
Tekfen Holding16,202,86-10,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,58-3,76223,33
Temapol Polimer Plastik10,91-1,98109,00
TGS Dış Ticaret9,320,9899,57
Tofaş Oto. Fab.30,840,7232,35
Torunlar GMYO3,780,2737,45
Trabzon Liman33,060,36215,64
Trabzonspor Sportif4,46-0,22107,44
Trend GMYO14,150,50543,18
TSKB GMYO4,450,23365,98
Tuğçelik7,54-0,6690,89
Tukaş11,20-0,09-9,31
Turcas Petrol5,090,3990,64
Turkcell15,470,1914,80
Tümosan Motor ve Traktör11,212,6674,88
Tüpraş96,350,89-24,01
Türk Hava Yolları12,300,00-14,94
Türk Prysmian Kablo13,13-0,53408,82
Türk Telekom7,85-0,768,79
Türk Traktör147,801,93179,34
Türker Proje Gayrimenkul92,850,00121,07
Türkiye Sigorta6,050,83177,80
Ufuk Yatırım14,954,91479,46
Ulaşlar Turizm Yat.4,201,20350,71
Ulusoy Elektrik48,20-1,6381,20
Ulusoy Un Sanayi11,51-0,26201,31
Umpaş Holding1,239,8298,39
Uşak Seramik2,320,0091,19
Utopya Turizm29,68-1,00503,25
Uzertaş Boya35,000,061476,58
Ülker Bisküvi21,760,09-2,68
Vakıf Fin. Kir.4,170,9796,93
Vakıf GMYO3,710,27114,33
Vakıf Yat. Ort.7,64-0,13319,52
Vakıflar Bankası4,550,00-17,42
Vakko Tekstil6,06-0,1633,48
Vanet Gıda7,98-0,13458,04
Verusa Holding44,422,59139,45
Verusaturk Girisim9,67-0,3183,88
Vestel21,120,9667,35
Vestel Beyaz Eşya35,40-0,5167,79
Viking Kağıt6,18-0,32230,48
Yapı Kredi Koray GMYO4,56-0,4488,43
Yapı ve Kredi Bank.2,950,6818,95
Yaprak Süt ve Besi Çift.40,005,71539,38
Yataş13,912,0589,51
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,860,52139,75
Yeni Gimat GMYO12,570,005,00
Yeşil GMYO1,350,00110,94
Yeşil Yapı1,650,61150,00
Yeşil Yatırım Holding81,002,86621,28
Yibitaş İnşaat Malzeme16.469,201,35459,23
Yonga Mobilya30,020,07225,15
Yükselen Çelik7,070,14130,67
Yünsa14,050,8639,55
Zorlu Enerji2,711,1266,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Son dakika... Borsa ilk yarıda yükseldi
Son dakika... Borsa ilk yarıda yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Erkan Akçay Donald Trump Abdülhamit Gül
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:30:54. #1.15#
title