Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

09.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:27
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)40.000,00-3,6132,54
İş Bankası (C)6,440,630,47
İş Bankası (Kur.)373.000,00

77,62
İş Fin.Kir.3,751,08-1,32
İş Girişim17,210,58352,89
İş GMYO2,120,0020,45
İş Y. Men. Değ.13,440,45233,77
İş Yat. Ort.3,391,50110,38
İşbir Holding3.103,000,75621,63
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,22-2,4096,77
İttifak Holding2,71-1,09107,84
İz Hayvancılık Tarım14,946,11470,99
İzmir Demir Çelik17,77-5,98116,97
İzmir Fırça5,701,60216,67
Jantsa Jant Sanayi243,00-2,41356,87
Kafein Yazılım17,85-0,1760,73
Kaplamin26,161,40371,35
Kardemir (A)5,21-0,9596,60
Kardemir (B)4,76-1,6580,30
Kardemir (D)5,18-0,9694,74
Karel Elektronik20,223,2739,16
Karsan Otomotiv3,160,64100,00
Karsu Tekstil7,08-1,67118,52
Kartonsan2.690,00-1,89596,28
Katmerciler Ekipman3,252,85112,60
Kent Gıda434,404,671770,68
Kerevitaş Gıda6,76-0,15107,36
Kervan Gıda13,169,94

Kervansaray Yat. Holding1,05-9,4890,91
Kiler GMYO2,490,40132,93
Klimasan Klima18,92-0,68-10,81
Koç Holding18,770,81-6,19
Konfrut Gıda16,17-0,49106,78
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,16-1,04

Konya Çimento1.051,20-2,73287,47
Kordsa Teknik Tekstil14,40-0,1413,24
Koza Altın78,45-0,385,94
Koza Madencilik13,27-0,6032,30
Körfez GMYO5,920,00147,70
Kristal Kola3,053,04101,99
Kron Telekomünikasyon26,86-0,81111,16
Kuştur Kuşadası Turizm150,50-5,94541,10
Kuyumcukent Gayrimenkul2,290,44104,23
Kütahya Porselen38,420,10480,36
Lider Faktoring3,25-2,6977,11
Link Bilgisayar47,10-0,13161,83
Logo Yazılım105,70-1,0373,85
Lokman Hekim Sağlık11,300,1897,02
Lüks Kadife27,02-0,81212,73
Makina Takım2,850,3551,60
Marka Yatırım Holding6,310,16434,75
Marmaris Altınyunus103,603,6045,92
Marshall325,20-0,76584,06
Martı GMYO2,910,69188,12
Martı Otel2,251,81147,25
Mavi Giyim49,201,28-15,03
Mazhar Zorlu Holding18,392,1752,11
Mega Polietilen10,440,10723,05
Menderes Tekstil3,220,94145,80
Merit Turizm83,001,22326,95
Merko Gıda11,46-2,55991,43
Metemtur Otelcilik13,510,07658,99
Metro Holding2,230,0061,59
Metro Petrol ve Tesisleri3,160,0061,22
Metro Yatırım Ortaklığı2,74-0,72-48,62
Migros Ticaret40,021,0165,24
Milpa4,530,22106,85
Mistral GMYO4,482,28138,73
MLP Sağlık19,090,0519,31
MMC San. ve Tic. Yat.5,540,91385,96
Mondi Tire Kutsan6,580,3058,94
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,16-0,62176,42
Net Holding3,220,9423,85
Netaş Telekom.20,501,8956,97
Niğbaş Niğde Beton72,35-1,361066,94
Nuh Çimento45,86-3,29317,48
Nurol GMYO8,090,00126,61
Odaş Elektrik3,621,97150,40
Olmuksan-IP9,006,51251,43
Orge Enerji Elektrik7,370,6848,59
Orma Orman Mahsulleri12,360,16347,83
Osmanlı Menkul24,509,96487,35
Ostim Endüstriyel Yat3,96-0,50135,71
Otokar230,900,3957,03
Oyak Çimento8,090,5047,15
Oyak Yat. Ort.6,34-0,63174,62
Oylum Sınai Yatırımlar5,06-0,5963,82
Özak GMYO5,093,4698,05
Özbal Çelik Boru6,90-0,29328,08
Özderici GMYO2,240,4542,68
Özerden Plastik8,34-0,71265,79
Pamukova Elektrik27,08-2,942015,62
Panora GMYO6,572,0217,29
Papilon Savunma19,821,12157,19
Park Elek.Madencilik5,090,5966,89
Parsan23,601,5539,32
Pegasus63,850,31-26,10
Peker GMYO2,34-1,27158,75
Penguen Gıda5,11-0,58458,23
Pera GMYO2,358,29150,00
Pergamon Dış Ticaret16,501,29113,24
Petkim4,890,0054,02
Petrokent Turizm932,002,31627,56
Pınar Et ve Un23,420,09157,66
Pınar Su7,370,00217,67
Pınar Süt21,140,8667,65
Plastikkart12,86-2,2838,73
Polisan Holding3,92-0,2529,91
Politeknik Metal340,002,41346,94
Prizma Press Matbaacılık6,09-3,3341,63
QNB Finans Fin. Kir.131,00-0,761,47
QNB Finansbank71,65-1,7891,07
Ral Yatırım Holding4,830,0084,04
Ray Sigorta22,64-1,48561,99
Reysaş GMYO5,73-1,5524,84
Reysaş Lojistik9,09-2,57107,53
Rhea Girişim4,609,79286,55
Rodrigo Tekstil13,100,92623,76
Royal Halı5,250,00283,21
RTA Laboratuvarları40,44-0,341643,10
Sabancı Holding10,521,0615,35
Safkar Ege Soğutmacılık14,870,00582,11
Sanel Mühendislik3,880,0032,24
Sanifoam Sünger14,000,00180,00
Sanko Pazarlama7,91-0,508,56
Saray Matbaacılık8,15-0,73530,43
Sarkuysan7,96-1,12150,52
Sasa Polyester20,682,27167,53
Say Yenilenebilir Enerji8,01-0,50257,59
Sekuro Plastik12,010,50124,07
Selçuk Ecza Deposu18,873,91216,36
Selçuk Gıda4,10-2,38280,43
Senkron Güvenlik7,02-9,88157,14
Serve Film Prodüksiyon15,600,78881,13
Servet GMYO59,101,29595,29
Seyitler Kimya23,52-0,84246,39
Silverline Endüstri6,549,36202,78
Sinpaş GMYO3,820,00229,31
Smartiks Yazılım7,66-0,26-21,92
Sodaş Sodyum Sanayii23,720,00516,71
Söktaş5,20-0,38205,79
Sönmez Filament47,500,64873,36
Sönmez Pamuklu21,442,00335,77
Sumaş Suni Tahta36,403,41270,94
Şeker Fin. Kir.5,811,9321,55
Şekerbank1,380,0026,58
Şişe Cam7,130,0040,07
Şok Marketler11,951,0111,06
T. Halk Bankası5,340,56-9,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,02-0,8440,61
T.S.K.B.1,860,0053,72
T.Tuborg18,58-0,3856,13
Taç Tarım Ürünleri10,40-0,57233,33
Tat Gıda10,960,1880,15
TAV Havalimanları20,580,98-24,24
Taze Kuru Gıda257,00-1,153449,72
Tek-Art Turizm1,990,0057,94
Tekfen Holding15,370,52-15,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,233,12215,00
Temapol Polimer Plastik11,033,08111,30
TGS Dış Ticaret9,210,1197,22
Tofaş Oto. Fab.31,401,7534,75
Torunlar GMYO3,810,0038,55
Trabzon Liman33,200,36216,98
Trabzonspor Sportif4,50-0,22109,30
Trend GMYO14,383,60553,64
TSKB GMYO4,461,36367,02
Tuğçelik7,781,0496,96
Tukaş11,43-0,61-7,45
Turcas Petrol5,08-0,3990,26
Turkcell15,45-0,1914,65
Tümosan Motor ve Traktör11,001,2971,61
Tüpraş95,600,47-24,61
Türk Hava Yolları12,310,82-14,87
Türk Prysmian Kablo13,43-0,22420,44
Türk Telekom7,94-1,0010,04
Türk Traktör143,401,13171,02
Türker Proje Gayrimenkul91,900,99118,81
Türkiye Sigorta5,911,03171,37
Ufuk Yatırım14,00-3,31442,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,40-0,45372,17
Ulusoy Elektrik48,082,7480,75
Ulusoy Un Sanayi11,610,09203,93
Umpaş Holding1,129,8080,65
Uşak Seramik2,340,0092,84
Utopya Turizm29,98-3,35509,35
Uzertaş Boya36,020,001522,52
Ülker Bisküvi21,821,21-2,42
Vakıf Fin. Kir.4,120,4994,57
Vakıf GMYO3,741,08116,06
Vakıf Yat. Ort.7,66-0,52320,61
Vakıflar Bankası4,450,23-19,24
Vakko Tekstil6,081,8433,92
Vanet Gıda8,150,00469,93
Verusa Holding43,980,18137,08
Verusaturk Girisim9,780,0085,97
Vestel20,481,5962,28
Vestel Beyaz Eşya34,800,8764,94
Viking Kağıt6,230,48233,16
Yapı Kredi Koray GMYO4,600,2290,08
Yapı ve Kredi Bank.2,891,4016,53
Yaprak Süt ve Besi Çift.40,00-2,39539,38
Yataş13,201,2379,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,88-1,27140,99
Yeni Gimat GMYO12,510,404,50
Yeşil GMYO1,37-3,52114,06
Yeşil Yapı1,670,00153,03
Yeşil Yatırım Holding83,003,75639,09
Yibitaş İnşaat Malzeme16.000,00-3,03443,29
Yonga Mobilya30,000,81224,94
Yükselen Çelik7,06-0,70130,34
Yünsa14,313,7042,14
Zorlu Enerji2,690,0065,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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