Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

25.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:33
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)40.500,00

34,19
İş Bankası (C)6,733,224,99
İş Bankası (Kur.)364.500,90

73,57
İş Fin.Kir.3,921,553,16
İş Girişim15,74-1,87314,21
İş GMYO2,100,0019,32
İş Y. Men. Değ.12,890,47220,11
İş Yat. Ort.3,487,74115,97
İşbir Holding3.049,90-3,18609,28
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,0088,71
İttifak Holding2,22-0,8970,26
İz Hayvancılık Tarım15,28-9,96483,99
İzmir Demir Çelik20,000,00144,20
İzmir Fırça5,890,00227,22
Jantsa Jant Sanayi257,305,93383,76
Kafein Yazılım18,845,7869,64
Kaplamin24,160,67335,32
Kardemir (A)5,487,66106,79
Kardemir (B)5,037,7190,53
Kardemir (D)5,195,4995,11
Karel Elektronik17,180,4718,24
Karsan Otomotiv2,990,3489,24
Karsu Tekstil6,78-1,17109,26
Kartonsan2.880,00-2,37645,46
Katmerciler Ekipman3,17-1,86107,37
Kent Gıda427,80-9,991742,26
Kerevitaş Gıda7,031,15115,64
Kervansaray Yat. Holding1,06

92,73
Kiler GMYO2,42-1,22126,39
Klimasan Klima18,74-0,32-11,66
Koç Holding19,170,58-4,19
Konfrut Gıda16,202,02107,16
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,74-1,30

Konya Çimento1.226,503,40352,08
Kordsa Teknik Tekstil14,450,3513,64
Koza Altın79,250,637,02
Koza Madencilik13,842,1437,99
Körfez GMYO6,72-1,90181,17
Kristal Kola2,998,3398,01
Kron Telekomünikasyon26,422,40107,70
Kuştur Kuşadası Turizm166,100,00607,56
Kuyumcukent Gayrimenkul2,320,00106,90
Kütahya Porselen37,980,74473,72
Lider Faktoring3,170,9672,75
Link Bilgisayar47,00-0,55161,28
Logo Yazılım99,300,1063,32
Lokman Hekim Sağlık11,332,5397,54
Lüks Kadife28,281,51227,31
Makina Takım2,83-0,3550,53
Marka Yatırım Holding6,48

449,15
Marmaris Altınyunus105,206,7548,17
Marshall348,601,90633,28
Martı GMYO3,33-0,30229,70
Martı Otel2,310,43153,85
Mavi Giyim51,403,21-11,23
Mazhar Zorlu Holding17,99

48,80
Mega Polietilen10,780,47749,85
Menderes Tekstil3,210,31145,04
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm74,955,64285,55
Merko Gıda12,35-4,931076,19
Metemtur Otelcilik12,701,03613,48
Metro Holding2,230,4561,59
Metro Petrol ve Tesisleri3,250,9365,82
Metro Yatırım Ortaklığı2,74-3,18-48,62
Migros Ticaret40,500,4067,22
Milpa4,78-2,65118,26
Mistral GMYO4,29-0,46128,61
MLP Sağlık19,301,5820,63
MMC San. ve Tic. Yat.6,343,93456,14
Mondi Tire Kutsan6,730,0062,56
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,520,00171,38
Net Holding3,390,8930,38
Netaş Telekom.20,281,1055,28
Niğbaş Niğde Beton70,00-2,641029,03
Nuh Çimento36,881,04235,74
Nurol GMYO7,150,56100,28
Odaş Elektrik3,640,55151,78
Olmuksan-IP7,90

208,48
Orge Enerji Elektrik7,260,4146,37
Orma Orman Mahsulleri13,040,31372,46
Osmanlı Menkul21,021,15403,92
Ostim Endüstriyel Yat4,25-0,23152,98
Otokar253,707,2372,54
Oyak Çimento8,341,3451,70
Oyak Yat. Ort.6,34-0,63174,62
Oylum Sınai Yatırımlar5,30-0,3871,59
Özak GMYO4,310,4767,70
Özbal Çelik Boru7,20-0,28346,69
Özderici GMYO2,32-0,4347,77
Özerden Plastik8,00-3,61250,88
Panora GMYO7,33-0,2730,86
Papilon Savunma21,48-3,07178,73
Park Elek.Madencilik5,220,1971,15
Parsan21,74-2,0728,34
Pegasus59,352,06-31,31
Peker GMYO2,40-0,83165,38
Penguen Gıda5,400,37489,91
Pera GMYO2,590,39175,53
Pergamon Dış Ticaret15,901,86105,49
Petkim4,111,4829,45
Petrokent Turizm850,00

563,54
Pınar Et ve Un23,540,09158,98
Pınar Su7,600,00227,59
Pınar Süt20,440,6962,10
Plastikkart11,642,0225,57
Polisan Holding3,930,7730,24
Politeknik Metal425,909,99459,86
Prizma Press Matbaacılık5,761,5933,95
QNB Finans Fin. Kir.129,100,230,00
QNB Finansbank69,950,3686,53
Ral Yatırım Holding4,921,0387,47
Ray Sigorta28,503,26733,33
Reysaş GMYO4,85-0,415,66
Reysaş Lojistik8,98-0,88105,02
Rhea Girişim3,52-0,85195,80
Rodrigo Tekstil14,0810,00677,90
Royal Halı3,980,00190,51
RTA Laboratuvarları46,62-2,261909,48
Sabancı Holding10,270,2012,61
Safkar Ege Soğutmacılık10,38-0,48376,15
Sanel Mühendislik3,560,2821,34
Sanifoam Sünger15,17-9,97203,40
Sanko Pazarlama7,380,001,29
Saray Matbaacılık7,860,51507,99
Sarkuysan6,990,00119,99
Sasa Polyester17,893,89131,44
Say Yenilenebilir Enerji8,340,97272,32
Sekuro Plastik12,375,82130,78
Selçuk Ecza Deposu9,571,8160,44
Selçuk Gıda4,00

271,15
Senkron Güvenlik5,529,96102,20
Serve Film Prodüksiyon17,55

1003,77
Servet GMYO58,502,63588,24
Seyitler Kimya16,901,68148,90
Silverline Endüstri4,360,93101,85
Sinpaş GMYO3,88-0,51234,48
Smartiks Yazılım7,731,98-21,20
Sodaş Sodyum Sanayii24,50-3,39536,99
Söktaş5,07-0,59198,14
Sönmez Filament35,58

629,10
Sönmez Pamuklu15,98-0,12224,80
Sumaş Suni Tahta42,600,05334,12
Şeker Fin. Kir.4,220,00-11,72
Şekerbank1,520,6639,42
Şişe Cam7,141,5640,26
Şok Marketler12,050,0811,99
T. Halk Bankası5,360,94-9,31
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası64,65-0,0848,28
T.S.K.B.2,776,13128,93
T.Tuborg17,670,8648,49
Taç Tarım Ürünleri11,50-4,17268,59
Tat Gıda11,141,3683,11
TAV Havalimanları19,882,53-26,82
Taze Kuru Gıda275,003,583698,34
Tek-Art Turizm1,82-0,5544,44
Tekfen Holding15,760,83-12,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,20-0,43119,05
Temapol Polimer Plastik10,743,57105,75
TGS Dış Ticaret9,793,27109,64
Tofaş Oto. Fab.29,72-0,2727,54
Torunlar GMYO3,69-0,2734,18
Trabzon Liman32,580,56211,06
Trabzonspor Sportif4,32-0,46100,93
Trend GMYO11,859,93438,64
TSKB GMYO3,975,31315,71
Tuğçelik7,27-0,1484,05
Tukaş11,173,33-9,55
Turcas Petrol5,000,6087,27
Turkcell15,860,5714,93
Tümosan Motor ve Traktör11,24-0,4475,35
Tüpraş92,853,05-26,77
Türk Hava Yolları12,021,61-16,87
Türk Prysmian Kablo13,800,95434,78
Türk Telekom7,861,038,93
Türk Traktör145,60-0,27175,18
Türker Proje Gayrimenkul102,404,28143,81
Türkiye Sigorta5,870,34169,54
Ufuk Yatırım11,69

353,10
Ulaşlar Turizm Yat.3,700,54297,05
Ulusoy Elektrik47,88-0,9980,00
Ulusoy Un Sanayi11,69-0,68206,02
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,450,00101,90
Utopya Turizm25,301,61414,23
Uzertaş Boya25,02-3,771027,03
Ülker Bisküvi22,720,441,61
Vakıf Fin. Kir.3,910,2684,65
Vakıf GMYO3,85-0,77122,42
Vakıf Yat. Ort.7,78-0,64327,20
Vakıflar Bankası4,711,29-14,52
Vakko Tekstil6,191,1436,34
Vanet Gıda8,550,59497,90
Verusa Holding43,94-1,70136,87
Verusaturk Girisim9,580,4282,17
Vestel20,241,0060,38
Vestel Beyaz Eşya35,962,7470,44
Viking Kağıt6,300,00236,90
Yapı Kredi Koray GMYO4,791,0597,93
Yapı ve Kredi Bank.3,021,6821,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.39,00-1,96523,39
Yataş11,78-0,6760,49
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,920,00143,48
Yeni Gimat GMYO12,76-0,706,59
Yeşil GMYO1,170,0082,81
Yeşil Yapı1,40-1,41112,12
Yeşil Yatırım Holding65,55-7,42483,70
Yibitaş İnşaat Malzeme17.800,005,95504,41
Yonga Mobilya31,000,00235,77
Yükselen Çelik7,08-0,28131,00
Yünsa13,580,0734,89
Zorlu Enerji2,730,7467,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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