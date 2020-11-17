Borsada günün ilk yarısı (2)
17.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:33
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.948,90
|38,99
|İş Bankası (C)
|6,68
|-2,48
|4,21
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,77
|-2,58
|-0,79
|İş Girişim
|15,02
|-0,86
|295,26
|İş GMYO
|1,95
|-2,01
|10,80
|İş Y. Men. Değ.
|12,39
|-2,98
|207,69
|İş Yat. Ort.
|3,13
|-2,49
|94,25
|İşbir Holding
|2.699,90
|0,00
|527,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|-4,92
|87,10
|İttifak Holding
|2,31
|-5,33
|81,91
|İz Hayvancılık Tarım
|9,80
|-7,02
|274,55
|İzmir Demir Çelik
|19,65
|0,00
|139,93
|İzmir Fırça
|6,50
|-4,41
|261,11
|Jantsa Jant Sanayi
|196,90
|-4,28
|270,20
|Kafein Yazılım
|17,12
|-2,84
|54,15
|Kaplamin
|23,20
|0,00
|318,02
|Kardemir (A)
|4,63
|-2,73
|74,72
|Kardemir (B)
|3,75
|-2,60
|42,05
|Kardemir (D)
|4,28
|-2,28
|60,90
|Karel Elektronik
|16,95
|-0,12
|16,66
|Karsan Otomotiv
|2,96
|-1,99
|87,34
|Karsu Tekstil
|6,53
|6,53
|101,54
|Kartonsan
|2.559,80
|8,49
|562,58
|Katmerciler Ekipman
|3,27
|-4,94
|113,91
|Kent Gıda
|338,50
|4,31
|1357,70
|Kerevitaş Gıda
|7,16
|3,02
|119,63
|Kervansaray Yat. Holding
|0,88
|-1,12
|60,00
|Kiler GMYO
|2,39
|-5,53
|123,58
|Klimasan Klima
|16,70
|5,36
|-21,28
|Koç Holding
|18,02
|-3,53
|-9,94
|Konfrut Gıda
|17,78
|5,52
|127,37
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,63
|-3,08
|Konya Çimento
|808,00
|0,11
|197,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,38
|-1,67
|-2,64
|Koza Altın
|74,65
|-0,93
|0,81
|Koza Madencilik
|12,41
|-1,12
|23,73
|Körfez GMYO
|6,69
|-2,19
|179,92
|Kristal Kola
|2,37
|0,00
|56,95
|Kron Telekomünikasyon
|26,58
|1,84
|108,96
|Kuştur Kuşadası Turizm
|175,00
|-9,79
|645,47
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|-0,86
|106,01
|Kütahya Porselen
|41,32
|-0,19
|524,17
|Lider Faktoring
|3,25
|-2,69
|77,11
|Link Bilgisayar
|43,90
|-2,79
|144,04
|Logo Yazılım
|97,90
|-1,11
|61,02
|Lokman Hekim Sağlık
|12,00
|4,53
|109,22
|Lüks Kadife
|28,40
|-3,40
|228,70
|Makina Takım
|2,75
|-2,48
|46,28
|Marka Yatırım Holding
|8,96
|9,94
|659,32
|Marmaris Altınyunus
|87,10
|-2,30
|22,68
|Marshall
|315,40
|0,03
|563,44
|Martı GMYO
|3,48
|0,00
|244,55
|Martı Otel
|3,35
|-8,97
|268,13
|Mavi Giyim
|45,42
|-4,38
|-21,55
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|0,00
|48,88
|Mega Polietilen
|12,68
|-0,70
|899,64
|Menderes Tekstil
|3,14
|-2,79
|139,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|74,25
|0,00
|281,94
|Merko Gıda
|12,10
|-0,74
|1052,38
|Metemtur Otelcilik
|11,50
|-2,21
|546,07
|Metro Holding
|2,15
|-3,15
|55,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,52
|-4,35
|79,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,32
|-3,73
|-56,50
|Migros Ticaret
|40,18
|2,92
|65,90
|Milpa
|5,64
|-0,53
|157,53
|Mistral GMYO
|4,21
|-2,09
|124,34
|MLP Sağlık
|19,66
|2,93
|22,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|2,56
|426,32
|Mondi Tire Kutsan
|6,53
|-2,83
|57,73
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,92
|-3,31
|166,67
|Net Holding
|3,16
|-2,77
|21,54
|Netaş Telekom.
|19,95
|-1,14
|52,76
|Niğbaş Niğde Beton
|58,60
|-2,74
|845,16
|Nuh Çimento
|34,58
|-3,30
|214,80
|Nurol GMYO
|6,38
|-2,74
|78,71
|Odaş Elektrik
|3,53
|1,44
|144,17
|Olmuksan-IP
|7,25
|-0,68
|183,10
|Orge Enerji Elektrik
|7,36
|-2,52
|48,39
|Orma Orman Mahsulleri
|11,55
|1,32
|318,48
|Osmanlı Menkul
|21,88
|-6,26
|424,54
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,91
|-4,87
|132,74
|Otokar
|195,30
|-1,81
|32,82
|Oyak Çimento
|7,99
|-1,24
|45,34
|Oyak Yat. Ort.
|6,21
|-1,43
|168,99
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,27
|2,13
|70,62
|Özak GMYO
|4,14
|-2,82
|61,09
|Özbal Çelik Boru
|7,43
|0,27
|360,96
|Özderici GMYO
|2,22
|-3,06
|41,40
|Özerden Plastik
|9,45
|-9,91
|314,47
|Panora GMYO
|6,30
|-2,78
|12,47
|Papilon Savunma
|21,02
|-5,06
|172,76
|Park Elek.Madencilik
|5,02
|-2,14
|64,59
|Parsan
|19,30
|-2,77
|13,93
|Pegasus
|54,65
|-3,10
|-36,75
|Peker GMYO
|2,65
|-2,21
|193,03
|Penguen Gıda
|5,42
|2,46
|492,10
|Pera GMYO
|2,62
|-4,73
|178,72
|Pergamon Dış Ticaret
|16,32
|-3,32
|110,91
|Petkim
|4,58
|-2,35
|20,21
|Petrokent Turizm
|810,00
|0,00
|532,32
|Pınar Et ve Un
|23,94
|3,10
|163,38
|Pınar Su
|7,69
|2,53
|231,47
|Pınar Süt
|20,34
|3,09
|61,31
|Plastikkart
|11,42
|-3,38
|23,19
|Polisan Holding
|3,88
|-2,02
|28,58
|Politeknik Metal
|289,10
|0,03
|280,03
|Prizma Press Matbaacılık
|5,92
|-5,13
|37,67
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,20
|-0,31
|-1,47
|QNB Finansbank
|68,40
|-0,29
|82,40
|Ral Yatırım Holding
|4,92
|0,61
|87,47
|Ray Sigorta
|19,30
|-2,92
|464,33
|Reysaş GMYO
|4,67
|-3,11
|1,74
|Reysaş Lojistik
|7,63
|-4,03
|74,20
|Rhea Girişim
|3,04
|-2,56
|155,46
|Rodrigo Tekstil
|11,98
|-0,08
|561,88
|Royal Halı
|4,00
|0,25
|191,97
|RTA Laboratuvarları
|45,72
|8,19
|1870,69
|Sabancı Holding
|10,21
|-3,04
|11,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,92
|10,00
|263,30
|Sanel Mühendislik
|3,55
|-2,47
|20,99
|Sanifoam Sünger
|14,36
|-0,97
|187,20
|Sanko Pazarlama
|7,42
|-2,37
|1,84
|Saray Matbaacılık
|7,18
|-0,28
|455,39
|Sarkuysan
|6,91
|-1,00
|117,47
|Sasa Polyester
|16,88
|-1,92
|118,37
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,39
|-3,56
|274,55
|Sekuro Plastik
|11,41
|0,53
|112,87
|Selçuk Ecza Deposu
|9,80
|5,83
|64,30
|Selçuk Gıda
|4,10
|2,50
|280,43
|Senkron Güvenlik
|4,08
|3,82
|49,45
|Serve Film Prodüksiyon
|16,48
|-3,06
|936,48
|Servet GMYO
|47,40
|-3,78
|457,65
|Seyitler Kimya
|16,34
|6,38
|140,65
|Silverline Endüstri
|4,18
|-2,34
|93,52
|Sinpaş GMYO
|3,81
|-1,80
|228,45
|Smartiks Yazılım
|7,55
|-1,56
|-23,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|-3,93
|497,99
|Söktaş
|4,92
|-4,84
|189,32
|Sönmez Filament
|32,50
|0,93
|565,98
|Sönmez Pamuklu
|15,87
|-0,44
|222,56
|Sumaş Suni Tahta
|31,68
|-2,40
|222,84
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|-1,40
|-11,30
|Şekerbank
|1,48
|-2,63
|35,75
|Şişe Cam
|6,66
|-2,06
|30,83
|Şok Marketler
|12,38
|4,74
|15,06
|T. Halk Bankası
|5,30
|-2,21
|-10,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|63,00
|-2,93
|44,50
|T.S.K.B.
|2,16
|-4,42
|78,51
|T.Tuborg
|17,42
|-2,19
|46,39
|Taç Tarım Ürünleri
|10,35
|0,00
|231,73
|Tat Gıda
|11,44
|1,78
|88,04
|TAV Havalimanları
|17,31
|-3,51
|-36,28
|Taze Kuru Gıda
|348,80
|-9,99
|4717,68
|Tek-Art Turizm
|1,74
|-3,33
|38,10
|Tekfen Holding
|14,49
|-1,70
|-19,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,12
|-1,41
|117,14
|Temapol Polimer Plastik
|9,85
|-2,18
|88,70
|TGS Dış Ticaret
|9,21
|-0,97
|97,22
|Tofaş Oto. Fab.
|26,82
|-2,76
|15,10
|Torunlar GMYO
|3,56
|-1,39
|29,45
|Trabzon Liman
|33,32
|-5,45
|218,13
|Trabzonspor Sportif
|4,24
|-3,20
|97,21
|Trend GMYO
|12,40
|-2,59
|463,64
|TSKB GMYO
|3,50
|-3,58
|266,50
|Tuğçelik
|7,10
|-2,47
|79,75
|Tukaş
|10,91
|1,58
|-11,66
|Turcas Petrol
|4,66
|-2,92
|74,53
|Turkcell
|15,91
|-0,93
|15,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,23
|-2,66
|59,59
|Tüpraş
|86,70
|-2,58
|-31,62
|Türk Hava Yolları
|11,55
|-1,95
|-20,12
|Türk Prysmian Kablo
|12,64
|-2,62
|389,83
|Türk Telekom
|7,59
|-2,06
|5,19
|Türk Traktör
|138,00
|0,95
|160,82
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,70
|-2,99
|96,90
|Türkiye Sigorta
|5,56
|-2,11
|155,30
|Ufuk Yatırım
|11,88
|0,00
|360,47
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,62
|-2,69
|288,47
|Ulusoy Elektrik
|50,70
|0,00
|90,60
|Ulusoy Un Sanayi
|12,22
|4,44
|219,90
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,43
|-4,71
|100,25
|Utopya Turizm
|22,90
|-3,78
|365,45
|Uzertaş Boya
|26,28
|-10,00
|1083,78
|Ülker Bisküvi
|22,28
|0,54
|-0,36
|Vakıf Fin. Kir.
|3,79
|-2,07
|78,98
|Vakıf GMYO
|3,59
|-2,45
|107,40
|Vakıf Yat. Ort.
|7,71
|-1,15
|323,36
|Vakıflar Bankası
|4,63
|-2,94
|-15,97
|Vakko Tekstil
|7,17
|9,97
|57,93
|Vanet Gıda
|9,49
|-0,32
|563,64
|Verusa Holding
|44,96
|-2,85
|142,36
|Verusaturk Girisim
|8,57
|-1,95
|62,96
|Vestel
|19,77
|0,36
|56,66
|Vestel Beyaz Eşya
|32,24
|-2,01
|52,81
|Viking Kağıt
|6,24
|-1,73
|233,69
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,41
|-0,68
|82,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,78
|-2,80
|12,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,00
|-5,41
|459,46
|Yataş
|10,78
|-3,92
|46,87
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,90
|-2,01
|142,24
|Yeni Gimat GMYO
|12,84
|-0,31
|7,26
|Yeşil GMYO
|1,03
|-1,90
|60,94
|Yeşil Yapı
|1,21
|-2,42
|83,33
|Yeşil Yatırım Holding
|48,28
|9,98
|329,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|18.800,00
|0,00
|538,37
|Yonga Mobilya
|32,50
|4,30
|252,01
|Yükselen Çelik
|6,86
|-2,14
|123,82
|Yünsa
|13,63
|-2,50
|35,38
|Zorlu Enerji
|2,68
|-1,83
|64,42
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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