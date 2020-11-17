Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

17.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:33
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)41.948,90

38,99
İş Bankası (C)6,68-2,484,21
İş Bankası (Kur.)364.500,90

73,57
İş Fin.Kir.3,77-2,58-0,79
İş Girişim15,02-0,86295,26
İş GMYO1,95-2,0110,80
İş Y. Men. Değ.12,39-2,98207,69
İş Yat. Ort.3,13-2,4994,25
İşbir Holding2.699,900,00527,88
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,16-4,9287,10
İttifak Holding2,31-5,3381,91
İz Hayvancılık Tarım9,80-7,02274,55
İzmir Demir Çelik19,650,00139,93
İzmir Fırça6,50-4,41261,11
Jantsa Jant Sanayi196,90-4,28270,20
Kafein Yazılım17,12-2,8454,15
Kaplamin23,200,00318,02
Kardemir (A)4,63-2,7374,72
Kardemir (B)3,75-2,6042,05
Kardemir (D)4,28-2,2860,90
Karel Elektronik16,95-0,1216,66
Karsan Otomotiv2,96-1,9987,34
Karsu Tekstil6,536,53101,54
Kartonsan2.559,808,49562,58
Katmerciler Ekipman3,27-4,94113,91
Kent Gıda338,504,311357,70
Kerevitaş Gıda7,163,02119,63
Kervansaray Yat. Holding0,88-1,1260,00
Kiler GMYO2,39-5,53123,58
Klimasan Klima16,705,36-21,28
Koç Holding18,02-3,53-9,94
Konfrut Gıda17,785,52127,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,63-3,08

Konya Çimento808,000,11197,83
Kordsa Teknik Tekstil12,38-1,67-2,64
Koza Altın74,65-0,930,81
Koza Madencilik12,41-1,1223,73
Körfez GMYO6,69-2,19179,92
Kristal Kola2,370,0056,95
Kron Telekomünikasyon26,581,84108,96
Kuştur Kuşadası Turizm175,00-9,79645,47
Kuyumcukent Gayrimenkul2,31-0,86106,01
Kütahya Porselen41,32-0,19524,17
Lider Faktoring3,25-2,6977,11
Link Bilgisayar43,90-2,79144,04
Logo Yazılım97,90-1,1161,02
Lokman Hekim Sağlık12,004,53109,22
Lüks Kadife28,40-3,40228,70
Makina Takım2,75-2,4846,28
Marka Yatırım Holding8,969,94659,32
Marmaris Altınyunus87,10-2,3022,68
Marshall315,400,03563,44
Martı GMYO3,480,00244,55
Martı Otel3,35-8,97268,13
Mavi Giyim45,42-4,38-21,55
Mazhar Zorlu Holding18,000,0048,88
Mega Polietilen12,68-0,70899,64
Menderes Tekstil3,14-2,79139,69
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm74,250,00281,94
Merko Gıda12,10-0,741052,38
Metemtur Otelcilik11,50-2,21546,07
Metro Holding2,15-3,1555,80
Metro Petrol ve Tesisleri3,52-4,3579,59
Metro Yatırım Ortaklığı2,32-3,73-56,50
Migros Ticaret40,182,9265,90
Milpa5,64-0,53157,53
Mistral GMYO4,21-2,09124,34
MLP Sağlık19,662,9322,88
MMC San. ve Tic. Yat.6,002,56426,32
Mondi Tire Kutsan6,53-2,8357,73
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,92-3,31166,67
Net Holding3,16-2,7721,54
Netaş Telekom.19,95-1,1452,76
Niğbaş Niğde Beton58,60-2,74845,16
Nuh Çimento34,58-3,30214,80
Nurol GMYO6,38-2,7478,71
Odaş Elektrik3,531,44144,17
Olmuksan-IP7,25-0,68183,10
Orge Enerji Elektrik7,36-2,5248,39
Orma Orman Mahsulleri11,551,32318,48
Osmanlı Menkul21,88-6,26424,54
Ostim Endüstriyel Yat3,91-4,87132,74
Otokar195,30-1,8132,82
Oyak Çimento7,99-1,2445,34
Oyak Yat. Ort.6,21-1,43168,99
Oylum Sınai Yatırımlar5,272,1370,62
Özak GMYO4,14-2,8261,09
Özbal Çelik Boru7,430,27360,96
Özderici GMYO2,22-3,0641,40
Özerden Plastik9,45-9,91314,47
Panora GMYO6,30-2,7812,47
Papilon Savunma21,02-5,06172,76
Park Elek.Madencilik5,02-2,1464,59
Parsan19,30-2,7713,93
Pegasus54,65-3,10-36,75
Peker GMYO2,65-2,21193,03
Penguen Gıda5,422,46492,10
Pera GMYO2,62-4,73178,72
Pergamon Dış Ticaret16,32-3,32110,91
Petkim4,58-2,3520,21
Petrokent Turizm810,000,00532,32
Pınar Et ve Un23,943,10163,38
Pınar Su7,692,53231,47
Pınar Süt20,343,0961,31
Plastikkart11,42-3,3823,19
Polisan Holding3,88-2,0228,58
Politeknik Metal289,100,03280,03
Prizma Press Matbaacılık5,92-5,1337,67
QNB Finans Fin. Kir.127,20-0,31-1,47
QNB Finansbank68,40-0,2982,40
Ral Yatırım Holding4,920,6187,47
Ray Sigorta19,30-2,92464,33
Reysaş GMYO4,67-3,111,74
Reysaş Lojistik7,63-4,0374,20
Rhea Girişim3,04-2,56155,46
Rodrigo Tekstil11,98-0,08561,88
Royal Halı4,000,25191,97
RTA Laboratuvarları45,728,191870,69
Sabancı Holding10,21-3,0411,96
Safkar Ege Soğutmacılık7,9210,00263,30
Sanel Mühendislik3,55-2,4720,99
Sanifoam Sünger14,36-0,97187,20
Sanko Pazarlama7,42-2,371,84
Saray Matbaacılık7,18-0,28455,39
Sarkuysan6,91-1,00117,47
Sasa Polyester16,88-1,92118,37
Say Yenilenebilir Enerji8,39-3,56274,55
Sekuro Plastik11,410,53112,87
Selçuk Ecza Deposu9,805,8364,30
Selçuk Gıda4,102,50280,43
Senkron Güvenlik4,083,8249,45
Serve Film Prodüksiyon16,48-3,06936,48
Servet GMYO47,40-3,78457,65
Seyitler Kimya16,346,38140,65
Silverline Endüstri4,18-2,3493,52
Sinpaş GMYO3,81-1,80228,45
Smartiks Yazılım7,55-1,56-23,04
Sodaş Sodyum Sanayii23,00-3,93497,99
Söktaş4,92-4,84189,32
Sönmez Filament32,500,93565,98
Sönmez Pamuklu15,87-0,44222,56
Sumaş Suni Tahta31,68-2,40222,84
Şeker Fin. Kir.4,24-1,40-11,30
Şekerbank1,48-2,6335,75
Şişe Cam6,66-2,0630,83
Şok Marketler12,384,7415,06
T. Halk Bankası5,30-2,21-10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,00-2,9344,50
T.S.K.B.2,16-4,4278,51
T.Tuborg17,42-2,1946,39
Taç Tarım Ürünleri10,350,00231,73
Tat Gıda11,441,7888,04
TAV Havalimanları17,31-3,51-36,28
Taze Kuru Gıda348,80-9,994717,68
Tek-Art Turizm1,74-3,3338,10
Tekfen Holding14,49-1,70-19,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,12-1,41117,14
Temapol Polimer Plastik9,85-2,1888,70
TGS Dış Ticaret9,21-0,9797,22
Tofaş Oto. Fab.26,82-2,7615,10
Torunlar GMYO3,56-1,3929,45
Trabzon Liman33,32-5,45218,13
Trabzonspor Sportif4,24-3,2097,21
Trend GMYO12,40-2,59463,64
TSKB GMYO3,50-3,58266,50
Tuğçelik7,10-2,4779,75
Tukaş10,911,58-11,66
Turcas Petrol4,66-2,9274,53
Turkcell15,91-0,9315,29
Tümosan Motor ve Traktör10,23-2,6659,59
Tüpraş86,70-2,58-31,62
Türk Hava Yolları11,55-1,95-20,12
Türk Prysmian Kablo12,64-2,62389,83
Türk Telekom7,59-2,065,19
Türk Traktör138,000,95160,82
Türker Proje Gayrimenkul82,70-2,9996,90
Türkiye Sigorta5,56-2,11155,30
Ufuk Yatırım11,880,00360,47
Ulaşlar Turizm Yat.3,62-2,69288,47
Ulusoy Elektrik50,700,0090,60
Ulusoy Un Sanayi12,224,44219,90
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,43-4,71100,25
Utopya Turizm22,90-3,78365,45
Uzertaş Boya26,28-10,001083,78
Ülker Bisküvi22,280,54-0,36
Vakıf Fin. Kir.3,79-2,0778,98
Vakıf GMYO3,59-2,45107,40
Vakıf Yat. Ort.7,71-1,15323,36
Vakıflar Bankası4,63-2,94-15,97
Vakko Tekstil7,179,9757,93
Vanet Gıda9,49-0,32563,64
Verusa Holding44,96-2,85142,36
Verusaturk Girisim8,57-1,9562,96
Vestel19,770,3656,66
Vestel Beyaz Eşya32,24-2,0152,81
Viking Kağıt6,24-1,73233,69
Yapı Kredi Koray GMYO4,41-0,6882,23
Yapı ve Kredi Bank.2,78-2,8012,10
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,00-5,41459,46
Yataş10,78-3,9246,87
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,90-2,01142,24
Yeni Gimat GMYO12,84-0,317,26
Yeşil GMYO1,03-1,9060,94
Yeşil Yapı1,21-2,4283,33
Yeşil Yatırım Holding48,289,98329,92
Yibitaş İnşaat Malzeme18.800,000,00538,37
Yonga Mobilya32,504,30252,01
Yükselen Çelik6,86-2,14123,82
Yünsa13,63-2,5035,38
Zorlu Enerji2,68-1,8364,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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